HubSpot är en AI-driven plattform för kundrelationshantering (CRM) som används av marknadsförings-, sälj- och serviceteam över hela världen. Med målet att leda användningen av AI i hela organisationen och bland sina kunder har HubSpot investerat mycket i att förstå hur AI kan omforma arbetsflöden, minska friktion i produktionen och hjälpa team att växa mer effektivt.

För Nelson Chacón Guzman, Marketing and Audience Development, och Oscar Eduardo Estrada, Video AI Technology Specialist, stödjer deras arbete en av HubSpots viktigaste prioriteringar: att hjälpa kunder att förstå och dra nytta av nya AI-verktyg samtidigt som företaget visar vägen genom att själva ta till sig tekniken. För att nå det målet behövde de lösa en stor flaskhals: utmaningen att skapa, uppdatera och lokalisera video i den takt som verksamheten krävde.

Allt förändrades när teamet började använda HeyGen. Plattformen hjälpte HubSpot att skynda på produktionen, redigera videor på några minuter, översätta innehåll direkt och ge fler interna team möjlighet att skapa professionella videor.

Minska friktionen i traditionell videoproduktion

Innan de började använda HeyGen kämpade teamet med den största begränsningen i videoproduktion: tid.

”Den största utmaningen vi hade innan vi började använda HeyGen var människors tid”, sa Oscar. ”Om vi behövde ändra vad någon sa i en video tog det förmodligen flera dagar, eftersom vi var tvungna att få ihop scheman inte bara med talangen utan också med teamet som filmade videon.”

Det här var inte bara en olägenhet. Det påverkade leveranstiderna direkt.

”Små ändringar i efterbearbetningen innebar troligen flera dagars försening för ett projekt”, tillade Oscar.

Lokalisering innebar ett extra lager av komplexitet. Att skapa flerspråkigt innehåll kräver långa översättningstider. ”Ibland kan du ha en eller två veckors väntetid för att få vissa av de här videotranskriptionerna översatta”, sa Nelson.

För ett globalt varumärke som lanserar ofta uppdaterade produkter stod stelheten i traditionella videoprocesser i vägen för snabbhet, konsekvens och kvalitet. Teamet behövde en lösning som kunde anpassa sig lika snabbt som HubSpots innehållsbehov utvecklades.

Från komplexa arbetsflöden till omedelbar videoproduktion

HeyGen blev plattformen som tog bort dessa begränsningar och öppnade upp nya kreativa möjligheter.

Redan vid första användningen såg teamet potentialen. ”Jag blev väldigt imponerad över hur realistiskt det var och hur nära en färdig slutprodukt det är när du använder det för första gången”, sa Nelson.

Den enkla användningen gjorde att verktyget togs i bruk smidigt i alla team. ”Det jag gillar med HeyGen är hur enkelt det är att använda. Användargränssnittet minskar friktionen rejält och gör det möjligt för vem som helst, även de som inte har en bakgrund inom videoproduktion, att skapa videor med sina egna avatarer”, sa Oscar.

Den här tillgängligheten gjorde det möjligt för fler på HubSpot att skapa professionellt innehåll utan att vara starkt beroende av produktionsteam. Den gjorde det också möjligt att testa sådant som tidigare inte var genomförbart, till exempel att para ihop blogginlägg med direkt genererade videor.

”En av sakerna vi alltid har velat göra var att skapa videor som kan paras ihop med varje bloggartikel vi har”, sa Nelson. ”Nu klistrar vi bara in URL:en och på några minuter kan du skapa ett manus och ha det första lagret redo att skickas till redaktören.”

Vem som helst kan nu göra sådant som tidigare krävde specialiserade team och långa samordningscykler.

HeyGen gav också HubSpot flexibiliteten att ändra videor efter att de redan hade spelats in.

”Med HeyGen kan vi redigera videor efter att de har skapats, på bara några minuter”, sa Oscar.

Detta förändrade hur teamet såg på tidsplaner och gav dem självförtroende att anpassa sig snabbt. ”Om någon ändring behöver göras i efterhand kan vi tryggt göra den med HeyGen utan att behöva oroa oss för eventuella förseningar.”

Skapa sömlöst, flerspråkigt innehåll som verkligen når fram

En av de mest betydelsefulla fördelarna med HeyGen för HubSpot har varit dess möjligheter för översättning och lokalisering. Nelson beskrev upplevelsen av att se flerspråkigt innehåll för första gången:

”Jag kände mig väldigt nöjd när jag såg den första versionen av en video som du normalt sett ser på engelska. Att se den på det naturliga språket var väldigt, väldigt effektfullt.”

Ännu mer förvånande var realismen. ”Att veta att personen inte kan ett ord spanska och höra honom tala spanska nästan som en infödd var väldigt överraskande”, sa Nelson.

För ett företag som betjänar kunder över språk och regioner var den här nivån av autenticitet omvälvande.

På kundsidan lade Oscar märke till något oväntat: folk reagerade inte alls, och det var något positivt. ”Den mest överraskande interaktionen är när det inte finns någon interaktion, för då känns det som att HeyGen kan smälta in sömlöst.”

Om kunderna inte kan se vilka delar av videon som har spelats in på nytt, översatts eller AI-modifierats, kan innehållet utvecklas lika snabbt som HubSpots produktuppdateringar.

Gör det möjligt för fler team att skapa och förnya med video

Utöver bättre innehållskvalitet och snabbhet har HeyGen gett HubSpot-team större frihet att arbeta mer kreativt och självständigt.

”Det känns spännande att kunna skapa professionellt innehåll utan extern hjälp. Det sänker trösklarna för att skapa videor enormt mycket”, sa Oscar. ”Det ger alla som vill berätta en bra historia möjlighet att faktiskt berätta en bra historia.”

För Nelson och Oscar är det just den här demokratiseringen som gör att HeyGen ligger så nära HubSpots mission. Att hjälpa kunder att växa bättre innebär att hjälpa interna team att arbeta snabbare, producera mer och dela med sig av sina lärdomar längs vägen.

Som Oscar uttryckte det: ”HeyGen har så många olika produkter, och de lanserar hela tiden nya uppdateringar. Det öppnar verkligen upp möjligheten att experimentera och se var gränserna går.”