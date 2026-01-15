Skapa produktutbildningsvideor som ökar säljproduktiviteten
Klona dina produktchefer och säljingenjörer till AI-avatarer som kan utbilda obegränsat antal teammedlemmar. Uppdatera produktutbildningen direkt när funktioner ändras. Skala upp produktkunskapen inom sälj-, support- och partnerteam utan att behöva boka in ännu ett liveseminarium.
Flaskhalsen för L&D-innehåll
Ditt produktteam fastnar i att upprepa samma utbildningar medan produktkunskapen halkar efter. Produktchefer lägger timmar på att förklara funktioner på nytt, nya säljare får vänta på utbildning, support och customer success har svårt att hänga med i de senaste releaserna och partners visar produkten fel. Med dussintals uppdateringar varje kvartal går det inte att skala liveutbildning, säljare behöver månader för att komma igång, demokvaliteten varierar mellan individer och dina bästa produktexperter förlorar värdefull utvecklingstid på utbildning. Dokumentation blir oläst, Zoom-inspelningar av låg kvalitet är svåra att uppdatera och ditt säljteam förlorar affärer till konkurrenter vars säljare förstår produkten bättre.
Lösningen från HeyGen
HeyGen klonar dina ämnesexperter till AI-avatarer som levererar obegränsad produktutbildning utan att ta av deras tid. Spela in din produktchef, lösningsarkitekt eller bästa säljare en gång, och deras digitala tvilling utbildar varje nyanställd, förklarar varje funktion och demonstrerar varje användningsfall. När produkterna ändras uppdaterar du manuset och återskapar utbildningen på några minuter så att säljteamet lär sig nya funktioner samma dag som de lanseras. Standardisera din mest effektiva demo i hela teamet och säkerställ konsekventa, högkvalitativa demos i stället för resultat som varierar mellan säljare.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
Röstkloning av ämnesexpert
Din produktchef är flaskhalsen. Klona hen som en AI-avatar. Deras digitala version levererar produktöversikter, djupdykningar i funktioner, konkurrenspositionering och teknisk arkitektur. De spelar in en gång, tränas för alltid. För upptagen säljtekniker för partnerutbildning? Klona hen. Toppresteraren har den bästa demon? Klona hen.
Spela in din expert en gång för obegränsad utbildning
Klona produktchefer, säljingenjörer och toppresterare
Digital expert tillgänglig dygnet runt
Frigör specialister från repetitiv utbildning
Omedelbar utbildning för funktionslanseringar
SaaS-företag släpper nya versioner varje vecka eller månad. Skapa funktionsutbildning samma dag som du släpper. Din produktchef spelar in en uppdatering på 10 minuter. Skapa video. Distribuera direkt till sälj-, support- och customer success-team. Alla känner till nya funktioner innan kunderna börjar fråga. Nästa månads release? Uppdatera manus, generera igen.
Funktionsutbildning samma dag som lansering
Uppdatera utbildningar på några minuter
Håll jämna steg med produktens utvecklingstakt
Inga nya SME-inspelningar för uppdateringar
Konsekvent demokvalitet
Din bästa säljare stänger tre gånger fler affärer än genomsnittet – tack vare sin demo. Gör deras demo till standarden som alla lär sig. Spela in deras bästa demoflöde, manus och sätt att hantera invändningar. Varje nyanställd lär sig det här beprövade arbetssättet. Demokvalitet blir din konkurrensfördel.
Spela in bästa demon som standardutbildning
Konsekvent demokvalitet i hela teamet
Beprövade manus för alla säljare
Standardiserade discovery-frågor
Snabb tid till säljstart
Nyanställda tar sex månader på sig att bli produktiva. Förkorta ramp-up-tiden med heltäckande produktutbildning som de genomför när det passar dem. Dag ett börjar de titta på utbildning från dina klonade experter. Vecka två förstår de kärnfunktionerna. Månad ett kan de hålla en demo med självförtroende. Genomsnittlig tid till första affär minskar från sex månader till tre.
Minska ramp-tiden med 40–60 %
Självstyrd utbildning för nyanställda
Produktkunskap på begäran
Snabbare väg till första affären
Flerspråkiga globala team
Internationella sälj-, support- och partnerteam behöver produktutbildning på sitt eget språk. Skapa utbildningen en gång på engelska. Översätt sedan till tyska, portugisiska, japanska och mandarin. Röstkloning ger naturlig språkutbildning, inte stel dubbning. Globala team förstår produkterna lika väl som huvudkontoret.
175+ språk från en och samma källa
Naturlig röstkloning per språk
Stöd för globala team
Internationell utbildning samma dag
Skala upp utan att anställa
Ditt enablement-team på två personer stöttar 200 medarbetare, på väg mot 400. Klona dina experter. Deras avatarer hanterar obegränsad träningsvolym. Nya grupper på 50 nyanställda? Inga problem. Din utbildningskapacitet blir i praktiken obegränsad utan att du behöver anställa fler.
Obegränsad utbildningskapacitet
Inga extra anställda behövs
Stöd växande organisationer
Skala snabbare än du kan anställa
Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg
Fånga produktkunskap
Börja med dina produktexperter: produktchefer, lösningsarkitekter och dina bästa säljare. Spela in när de förklarar din produkt, visar funktioner och håller demo. Eller ladda upp befintliga presentationer. Kompetensen finns redan – HeyGen gör den återanvändbar.
Skapa SME-avatar
Förvandla inspelningar till AI-avatarer. Din produktchef blir en digital presentatör som levererar utbildning på begäran. Välj professionella avatarer eller skapa egna kloner från video. Dina experters kunskap kan skalas utan att ta deras tid.
Distribuera och uppdatera kontinuerligt
Distribuera till sälj, customer success, support och partners. Publicera i ditt LMS, bädda in i kunskapsdatabaser och dela via länkar. När produkterna ändras uppdaterar du manus och skapar om videorna på några minuter. Din utbildning utvecklas i takt med din produkt.
Byggd för alla utbildningsbehov
Produktutbildning för säljteam
Ge säljteamet djup produktkunskap. Funktionsöversikter, konkurrenspositionering, användningsfall per bransch, prissättning, tekniska krav och hantering av invändningar. Nya medarbetare genomför en heltäckande utbildning innan sitt första samtal med en potentiell kund.
Ge säljare djup produktkunskap innan deras första samtal med en potentiell kund. Många team kombinerar detta med strukturerade introduktionsvideor för anställda för att påskynda den tidiga uppstartsfasen.
Customer Success Enablement
Utbilda CSM:er i produktens kapacitet, bästa praxis för funktionsanvändning, adoptionsstrategier och möjligheter till expansion. CSM:er förstår produkterna tillräckligt väl för att driva kundvärde och identifiera merförsäljning.
Användningsfall: CSM-team med 40 personer som hanterar 2 000 konton. Produktlanseringar sker varje månad. CSM-chefen skapar funktionsutbildning samma dag som lanseringarna. Kundernas användning av funktioner ökar med 60 %.
Utbildning i teknisk support
Stärk supporten med teknisk produktkunskap. Funktionsbeskrivningar, felsökningsguider, kända problem, integrationsdetaljer och felhantering. Supportmedarbetare löser ärenden snabbare med en heltäckande förståelse för produkten.
Användningsfall: Globalt supportteam i tre tidszoner. Produktchef klonad som avatar håller teknisk utbildning. Tiden för att lösa supportärenden minskade med 35 %.
Partner- och kanalstöd
Utbilda återförsäljare och implementationspartners i din produktportfölj. Skapa partnerutbildning som kan skalas till obegränsat många partnerorganisationer utan ett dedikerat partner enablement-team.
Användningsfall: Programvaruleverantör med 200 kanalpartners. Partneransvarig skapar produktutbildning. Partnerna slutför certifiering. Partnergenererad intäkt ökade med 45 %.
Verifierat resultat: Organisationer rapporterar 50 % kortare tid för att få upp säljarna i full fart med videobaserad produktutbildning jämfört med enbart dokumentationsbaserade metoder.
Utbildning för funktionslansering
Utbilda teamen i nya funktioner samma dag som de lanseras. Produktchefer skapar snabba utbildningar för varje release. Sälj, kundframgång och support håller sig uppdaterade i takt med att produkten utvecklas.
Användningsfall: SaaS-plattform som lanserar nya versioner varje vecka. Produktmarknadsföring skapar 5–10 minuter långa utbildningar inför varje release. Intäktsteamen hänvisar till nya funktioner inom några dagar i stället för veckor.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är SME-kloning för produktutbildning?
SME-röstkloning skapar AI-avatarer av dina produktexperter som levererar utbildning med deras röst och stil. Många team använder detta inte bara för produktutbildning utan även för löpande interna utbildningsvideor för kontinuerlig kompetensutveckling i olika roller.
Hur håller ni utbildningen aktuell när funktionerna förändras hela tiden?
Redigera manus med uppdaterad information och skapa om på några minuter. Din SME-avatar förklarar nya funktioner utan att den verkliga personen behöver spela in igen. Utbildningen hålls synkad med produktlanseringar. Uppdatera utbildningen lika snabbt som du släpper ny kod.
Kan det här helt ersätta live produktutbildning?
För kunskapsöverföring och demoutbildning, ja. Video är mycket effektivt för att förklara funktioner och lära ut budskap. För interaktiv rollspelsträning kan du kombinera video för kunskap med livesessioner för praktisk övning. De flesta organisationer använder video för 80 % av produktutbildningen.
Hur lång tid tar det att skapa heltäckande produktutbildning?
För ett typiskt SaaS-produkt räcker 2–4 timmar inspelat material för att täcka kärnfunktioner, användningsområden och positionering. Spela in din expert som går igenom ämnena. Skapa videor. De flesta organisationer bygger sin grundläggande utbildning på en vecka.
Förbättrar videobaserad utbildning faktiskt tiden det tar för nya säljare att bli fullt produktiva?
Ja. Organisationer rapporterar 40–60 % kortare tid till full produktivitet. Självstyrd video gör att nya medarbetare kan lära sig i den takt de hinner ta in information, i stället för att vänta på schemalagd utbildning. Omfattande produktkunskap redan under första månaden påskyndar vägen till deras första affär.
Hur fungerar det här för partner enablement?
Skapa partnercertifieringsutbildning. Partner genomför den när det passar dem. Följ upp genomförande för att verifiera kunskap. Många programvaruleverantörer kräver partnercertifiering innan godkännande av affärsregistrering.
Hur långa kan utbildningsvideor vara?
HeyGen stödjer videor i olika längder. Den mest effektiva utbildningen följer mikrolärandeprinciper – moduler på 3–10 minuter som fokuserar på specifika lärandemål. Du kan dock skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du överväga att dela upp innehållet i kapitel för bättre engagemang och högre slutförandegrad.
Kan flera personer i mitt L&D-team använda HeyGen?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där instruktionsdesigners, utbildningsansvariga och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända avatarer, varumärkeselement och mallar är tillgängliga för hela ditt team. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och följa upp användning.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av utbildningsvideor kräver att du bokar presentatörer, studior, team och efterbearbetning – ofta 2–3 månader och 5 000–15 000+ USD per färdig video. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på minuter till timmar, med obegränsade ändringar. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för att ta fram innehåll. Würth Group halverade produktionstiden och minskade översättningskostnaderna med 80 %.
Vad händer om vår produktchef inte vill bli inspelad?
Använd professionella AI-avatarer i stället för röstkloning. Din produktkunskap levereras av en professionell presentatör. Innehållets expertis är viktigare än vem som levererar det.
