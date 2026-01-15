OSHA-säkerhetsutbildning Tillverkning, bygg, lagerverksamhet och alla branscher med krav på arbetssäkerhet. Kommunikation om risker, lockout/tagout, fallskydd, arbete i slutna utrymmen, truckkörning, krav på personlig skyddsutrustning (PPE). Skapa OSHA-anpassad utbildning med dokumenterad genomförd kurs för inspektioner. Användningsfall: Tillverkningsföretag med treskift skapar en OSHA-utbildningsvideo för lockout tagout. Distribueras på engelska och spanska. Alla skift genomför utbildningen enligt sitt schema. En OSHA-inspektör begär dokumentation. Chefen genererar en slutföranderapport som visar 100 % efterlevnad på under två minuter.

Utbildning i HIPAA-integritet och -säkerhet Vårdgivare, medicinska mottagningar, sjukhus, försäkringsbolag och alla andra verksamheter som hanterar skyddade patientuppgifter. HIPAA:s sekretessregler, säkerhetsregler, regler för incidentrapportering och patienträttigheter. Det årliga HIPAA-utbildningskravet uppfylls med spårbart videoinnehåll. Användningsfall: Vårdkedja med flera mottagningar skapar HIPAA-utbildning i integritetsskydd. Distribueras till all klinisk och administrativ personal på fem mottagningar. LMS:et spårar genomförande och visar att alla medarbetare har slutfört de årliga HIPAA-kraven före sista datum.

Utbildning i förebyggande av trakasserier Krävs i de flesta delstater för alla arbetsgivare. Sexuella trakasserier, diskriminering, repressalier, att skapa en respektfull arbetsplats, rapporteringsrutiner, chefers ansvar. Delstatsspecifika krav uppfylls med anpassningsbart innehåll. Användningsfall: En detaljhandelskedja med 50 butiker i Kalifornien och New York skapar utbildning i förebyggande av trakasserier som uppfyller båda delstaternas specifika krav. Följer upp genomförandet och visar att alla chefer har slutfört den obligatoriska två timmar långa utbildningen i Kalifornien.

Dataskydd och efterlevnad av cybersäkerhet GDPR-krav för europeisk verksamhet, dataskyddspolicys, medvetenhet om nätfiske, lösenordssäkerhet, incidentrapportering. Teknikföretag, finansiella tjänster, alla organisationer som hanterar kunddata. Användningsfall: SaaS-företag skapar GDPR-utbildning för europeiska medarbetare. Innehåller principer för dataskydd, individens rättigheter och rutiner för anmälan av personuppgiftsincidenter. Följer upp genomförda utbildningar för dokumentation av regelefterlevnad.

Regelefterlevnad för finansiella tjänster Åtgärder mot penningtvätt, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, SOX-efterlevnad, värdepappersreglering, förebyggande av insiderhandel. Banker, kreditföreningar, investmentbolag och försäkringsbolag som uppfyller finansiella tillsyns- och regelkrav. Användningsfall: Regional bank skapar AML-utbildning för alla kassörer och kundnära medarbetare. Uppdateras varje kvartal med nya fall exempel och regeländringar. SCORM-spårning ger dokumentation av kunskapstester för tillsynsgranskningar.