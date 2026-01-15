Regelefterlevnadsvideor i stor skala
Gör obligatorisk utbildning till spårbart videoinnehåll med SCORM-export för ditt LMS. Uppdatera direkt när regler ändras. Distribuera på över 175 språk. Behåll revisionsspår som visar att varje medarbetare har slutfört den obligatoriska utbildningen.
Flaskhalsen för L&D-innehåll
Utmaningen med complianceutbildning
Complianceutbildning är lagstadgad, tidskritisk och svår att hantera i stor skala. Hundratals anställda missar deadlines, regelverk ändras snabbare än materialet kan uppdateras och revisioner avslöjar brister i genomförandestatistiken. Livesessioner fungerar dåligt över olika skift och platser, utbildning enbart på engelska lämnar globala team utanför och PowerPoint-presentationer har låg slutförandegrad. Externa utbildare kostar tusentals dollar varje år, medan manuell uppföljning tar många timmar och ökar risken vid revisioner, ansvarsskyldighet och exponering för sanktioner.
Lösningen från HeyGen
HeyGen gör efterlevnadskrav till professionella utbildningsvideor med inbyggd SCORM-spårning för revisionsredo dokumentation. Ladda upp ditt innehåll, välj en professionell AI-avatar och skapa videor som exporteras direkt till ditt LMS med slutförandedata, tidsstämplar och versionshantering. När reglerna ändras uppdaterar du manuset och återskapar videon på några minuter, med den nya versionen automatiskt visad för deltagarna. Behöver du flerspråkig compliance-utbildning? Översätt innehåll om trakasseriförebyggande, OSHA eller HIPAA till över 175 språk med naturlig röstkloning och läppsynk, och leverera juridiskt korrekt utbildning med en enda, sammanhållen revisionskedja.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
SCORM-export och granskningsspår
Exportera regelefterlevnadsvideor som SCORM 1.2- eller 2004-paket som integreras med valfritt LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors eller vilken lärplattform som helst. Ditt LMS spårar automatiskt slutförande, nedlagd tid, testresultat och slutförandedatum. När revisorer ber om dokumentation hämtar du slutföranderapporter direkt från ditt system.
Kompatibel med SCORM 1.2 och 2004
Automatisk slutförandespårning
Tidsstämplade granskningsloggar
Versionshanteringsdokumentation
Direkta regulatoriska uppdateringar
Regler väntar inte på ditt produktionsschema. OSHA uppdaterar en standard. Ett rättsfall ändrar kraven för utbildning om trakasserier. Redigera ditt utbildningsmanus med de uppdaterade kraven och återskapa videon på fem minuter. Ladda upp den till ditt LMS så ersätter den automatiskt den gamla versionen. Din compliance-utbildning förblir korrekt utan veckor av produktionsförseningar.
Manusändringar publiceras på några minuter
Ingen ominspelning behövs
Versionsspårning för regelefterlevnad
Uppdatera alla språk samtidigt
Flerspråkig complianceutbildning
Många jurisdiktioner kräver enligt lag utbildning på språk som anställda förstår. En enda regelefterlevnadsvideo kan bli obegränsat många språkversioner. Översätt OSHA-utbildning till spanska för din anläggning i Texas, portugisiska för brasilianska medarbetare och vietnamesiska för ditt team i Kalifornien. Röstkloning säkerställer ett naturligt framförande, inte robotliknande text-till-tal. Varje språkversion innehåller samma SCORM-spårning.
Över 175 språk tillgängliga
Naturlig röstkloning per språk
Läppsynk matchar munrörelser
SCORM-spårning per språkversion
Professionellt innehåll för regelefterlevnad
Ingen tar sig igenom 40-bilders PowerPoint-presentationer om att förebygga trakasserier. Videobaserad utbildning blir genomförd tre gånger så ofta som dokumentbaserad träning. Professionella avatarpresentatörer levererar nödvändigt innehåll i ett engagerande, lättillgängligt format. Medarbetarna förstår kraven bättre och kommer ihåg utbildningen längre.
Professionell presentatörsleverans
Högre slutförandegrad än dokument
Bättre kunskapsretention
Scenariobaserade exempel vid behov
Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg
Ladda upp ditt regelefterlevnadsinnehåll
Börja med befintligt material för regelefterlevnad. Ladda upp PowerPoint-presentationer från tidigare utbildningar, klistra in manus från policydokument eller använd innehållsöversikten från din externa utbildare. För vanliga compliance-ämnen kan du utgå från befintliga krav. OSHA-standarder är offentliga. EEOC:s riktlinjer för att förebygga trakasserier är dokumenterade. HIPAA-kraven är definierade.
Välj professionell presentatör
Välj bland över 120 professionella AI-avatarer som passar för seriösa compliance-ämnen. Affärsprofessionella presentatörer för trakasseriträning. Säkerhetsfokuserade avatarer för OSHA-innehåll. Vårdpersonal för HIPAA-utbildning. Lägg till din företagslogotyp och varumärkesprofil. Inkludera nödvändiga juridiska friskrivningar.
Distribuera med SCORM-spårning
Exportera som SCORM-paket. Ladda upp till ditt LMS tillsammans med annan obligatorisk utbildning. Ställ in slutförandekrav. Tilldela till obligatoriska medarbetargrupper. Ditt LMS hanterar registrering, uppföljning, påminnelser och dokumentation. När revisorer begär bevis, skapa slutföranderapporter.
Complianceutbildning för alla regulatoriska krav
OSHA-säkerhetsutbildning
Tillverkning, bygg, lagerverksamhet och alla branscher med krav på arbetssäkerhet. Kommunikation om risker, lockout/tagout, fallskydd, arbete i slutna utrymmen, truckkörning, krav på personlig skyddsutrustning (PPE). Skapa OSHA-anpassad utbildning med dokumenterad genomförd kurs för inspektioner.
Användningsfall: Tillverkningsföretag med treskift skapar en OSHA-utbildningsvideo för lockout tagout. Distribueras på engelska och spanska. Alla skift genomför utbildningen enligt sitt schema. En OSHA-inspektör begär dokumentation. Chefen genererar en slutföranderapport som visar 100 % efterlevnad på under två minuter.
Utbildning i HIPAA-integritet och -säkerhet
Vårdgivare, medicinska mottagningar, sjukhus, försäkringsbolag och alla andra verksamheter som hanterar skyddade patientuppgifter. HIPAA:s sekretessregler, säkerhetsregler, regler för incidentrapportering och patienträttigheter. Det årliga HIPAA-utbildningskravet uppfylls med spårbart videoinnehåll.
Användningsfall: Vårdkedja med flera mottagningar skapar HIPAA-utbildning i integritetsskydd. Distribueras till all klinisk och administrativ personal på fem mottagningar. LMS:et spårar genomförande och visar att alla medarbetare har slutfört de årliga HIPAA-kraven före sista datum.
Utbildning i förebyggande av trakasserier
Krävs i de flesta delstater för alla arbetsgivare. Sexuella trakasserier, diskriminering, repressalier, att skapa en respektfull arbetsplats, rapporteringsrutiner, chefers ansvar. Delstatsspecifika krav uppfylls med anpassningsbart innehåll.
Användningsfall: En detaljhandelskedja med 50 butiker i Kalifornien och New York skapar utbildning i förebyggande av trakasserier som uppfyller båda delstaternas specifika krav. Följer upp genomförandet och visar att alla chefer har slutfört den obligatoriska två timmar långa utbildningen i Kalifornien.
Dataskydd och efterlevnad av cybersäkerhet
GDPR-krav för europeisk verksamhet, dataskyddspolicys, medvetenhet om nätfiske, lösenordssäkerhet, incidentrapportering. Teknikföretag, finansiella tjänster, alla organisationer som hanterar kunddata.
Användningsfall: SaaS-företag skapar GDPR-utbildning för europeiska medarbetare. Innehåller principer för dataskydd, individens rättigheter och rutiner för anmälan av personuppgiftsincidenter. Följer upp genomförda utbildningar för dokumentation av regelefterlevnad.
Regelefterlevnad för finansiella tjänster
Åtgärder mot penningtvätt, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, SOX-efterlevnad, värdepappersreglering, förebyggande av insiderhandel. Banker, kreditföreningar, investmentbolag och försäkringsbolag som uppfyller finansiella tillsyns- och regelkrav.
Användningsfall: Regional bank skapar AML-utbildning för alla kassörer och kundnära medarbetare. Uppdateras varje kvartal med nya fall exempel och regeländringar. SCORM-spårning ger dokumentation av kunskapstester för tillsynsgranskningar.
Introduktionsutbildning i regelefterlevnad för nyanställda
Säkerställ att varje anställd genomför obligatoriska policys under introduktionen med hjälp av introduktionsvideor för anställda med automatisk regelefterlevnadsspårning.
Har du frågor? Vi har svaren
Uppfyller detta OSHA:s krav på utbildning?
Ja. OSHA kräver lämplig utbildning, språkförståelse och dokumentation. Videoutbildning med SCORM-spårning uppfyller dessa krav. Många organisationer kompletterar dessutom sin regelefterlevnadsutbildning med löpande interna utbildningsvideor för att stärka säkerhets- och regelmedvetenheten.
Är videobaserad utbildning juridiskt förenlig med kraven för att förebygga trakasserier?
De flesta delstatliga lagar om trakasseriträning kräver interaktivt innehåll men inte att utbildningen sker på plats. Videoutbildning med scenariobaserade exempel och kunskapstester uppfyller kraven på interaktivitet. Kalifornien, New York, Connecticut, Delaware, Illinois och Maine accepterar alla videobaserad utbildning om trakasserier.
Hur fungerar SCORM-spårning för regelefterlevnadsdokumentation?
SCORM skickar slutförandedata till ditt LMS, inklusive vem som slutförde det, när, tidsåtgång, bedömningsresultat och vilken version som användes. Ditt LMS lagrar detta permanent och skapar därmed den granskningskedja som visar att den obligatoriska utbildningen har genomförts.
Kan du uppdatera videor när reglerna ändras?
Hur gör vi med medarbetare som inte pratar engelska?
Federala och delstatliga lagar kräver ofta utbildning på språk som medarbetarna förstår. Skapa din compliance-video på engelska och översätt den till spanska, vietnamesiska, mandarin eller något annat språk som din personal talar. Varje språkversion har egen SCORM-spårning.
Hur långa bör utbildningsvideor för regelefterlevnad vara?
Det beror på vilka regler som gäller. I Kalifornien krävs två timmar för utbildning om trakasserier för chefer. De flesta delstater godkänner en timme för utbildning av medarbetare. För generell regelefterlevnad bör du hålla enskilda moduler under 20 minuter. Dela upp längre krav i kapitel.
Vilka LMS-plattformar fungerar det här med?
Alla LMS som stöder SCORM 1.2 eller 2004, vilket i princip är alla. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard och hundratals fler
Hur bevisar du utbildning för revisorer?
Ditt LMS lagrar all slutförandedata. När revisorer begär underlag kan du skapa slutföranderapporter från ditt LMS. Dessa visar medarbetarnas namn, slutförandedatum, nedlagd tid, testresultat och vilken utbildningsversion som har slutförts.
