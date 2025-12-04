Malecare är en nationell organisation för cancersupport och påverkansarbete, ledd av Darryl Mitteldorf, en onkolog och socionom som har ägnat årtionden åt att hjälpa patienter att leva längre och lyckligare liv. Det som började för 30 år sedan som en reaktion på hans pappas prostatacancerdiagnos har vuxit till en av de största cancerorganisationerna i USA. ”Jag såg det som en möjlighet till hämnd på sjukdomen”, sa Darryl.

I centrum för Malecares arbete finns Cancer Academy, en digital utbildningsplattform skapad för att ge cancerpatienter och deras anhöriga tydlig och praktisk vägledning. ”Cancer Academy är en plattform för alla cancerpatienter och alla som älskar cancerpatienter”, säger Darryl. Genom korta, fokuserade videor vill plattformen återge självförtroende, minska oro och hjälpa människor att bättre hantera behandling, symtom och vardagliga utmaningar.

Med tiden insåg Malecare att deras utbildningsvision krävde tusentals videor, var och en noggrant utformad, känslomässigt stöttande och medicinskt korrekt. Men med ett team som enbart bestod av kuratorer och psykologer kändes det omöjligt att producera så mycket innehåll av så hög kvalitet.

”Malecares Cancer Academy-plattform kräver tusentals videor”, sa Darryl. ”Innan HeyGen bestod utmaningen i att skapa tusentals videor i stor skala med ett team på sex personer, som alla är socionomer eller psykologer och ingen har bakgrund inom videoproduktion.”

Allt förändrades när teamet upptäckte HeyGen. Plattformen gjorde det möjligt för dem att skapa empatiska, korrekta utbildningsvideor i stor skala utan specialiserad filmkompetens eller dyra produktionsresurser.

Övervinna produktionshinder för att nå miljontals patienter

Innan HeyGen hade Malecare svårt att nå hela den grupp av patienter som behövde information. ”Vi har 120 000 som deltar i våra stödgrupper. Det finns miljontals människor som har fått en cancerdiagnos. Så vi missar väldigt många människor”, sa Darryl.

För att nå de patienterna krävdes en nivå av videoproduktion som teamet helt enkelt inte kunde uppnå. De behövde återanvändbara presentatörer, tydlig leverans och hög volym, men livespelningar var långsamma, dyra och beroende av externa medverkande. ”Vi behöver inte vänta på studiotid eller på att de ursprungliga talarna ska dyka upp. Vi behöver inte anlita högspecialiserad personal”, sa Darryl. ”Jag är socionom och jag gör videor på samma nivå, eller nästan samma nivå, som proffs med 20 eller 30 års erfarenhet.”

Utan möjlighet att producera innehåll konsekvent och snabbt saknade många patienter tillgång till tillförlitliga svar. Teamet hörde ofta från personer som tittade på videor mitt i natten, rädda och osäkra på om deras symtom var normala.

”När de ligger och svettas på natten och undrar: vad ska jag säga till min läkare? Eller kommer jag att överleva natten? Då kan de titta på en HeyGen-genererad video och få veta att medicinen de tar faktiskt har en biverkning. Du kommer att överleva natten, och du kommer att kunna njuta av morgondagen.”

För Malecare blev det centralt i deras uppdrag att hjälpa patienter att känna sig tryggare i just de stunderna, och det blev också skälet till att de behövde en skalbar och pålitlig lösning.

Använd AI för att skala utbildning med tydlighet, trygghet och omtanke

Teamets första erfarenhet av HeyGen var det som Darryl kallar ett ”magiskt ögonblick”. På bara en dag, hemma i hans vardagsrum, åstadkom de något som tidigare kändes omöjligt.

”Vi var tre personer som satt i mitt vardagsrum, och i slutet av dagen hade vi gjort 15 videor. Det var som: ’hur gjorde vi det där?’” sa Darryl. ”Femton fullt ut värdiga, publicerbara videor.”

Det ögonblicket visade dem vad som var möjligt. HeyGen gjorde det möjligt för dem att utöka produktionen bortom bara några få medarbetare och ge varje teammedlem möjlighet att skapa starkt, konsekvent videoinnehåll. ”Vi har spridit det arbetsflödet till enskilda personer”, förklarade Darryl. ”Psykologer kunde utan problem göra 5 till 10 videor på en dag.”

Att hitta rätt röst och ton var lika viktigt. Malecare såg att cancerpatienter reagerade bäst på lättillgängliga presentatörer, särskilt sådana som kändes som gymnasielärare i naturvetenskap. Efter att ha testat dussintals verkliga presentatörer gjorde HeyGen det möjligt för teamet att återskapa dessa varma, lugnande röster digitalt.

”Vi kan faktiskt ge varje avatar en personlighet”, sa Darryl. ”Vi kan efterlikna samma gymnasielärare i naturvetenskap som vi använde som levande presentatörer.”

Patienter kan ofta inte avgöra vilka videor som har riktiga presentatörer och vilka som använder avatarer, och i många fall knyter människor ännu starkare band till de digitala versionerna. En deltagare i en fokusgrupp delade en insikt som har stannat kvar hos Darryl sedan dess:

”Jag vet att det där är en avatar. Du har sagt till mig att det är en avatar, men jag känner att jag kan ha ett djupare samtal med dem om just det ämne som de presenterar för mig. Och även nu kan jag känna tårar komma i ögonen när jag tänker på hur vi vet att vi har lyckats skapa kontakt med människor och få dem att känna sig trygga, minska deras oro och hjälpa dem att faktiskt ta till sig riktigt svår information.”

För Darryl visade den här känslomässiga reaktionen att HeyGen inte bara möjliggjorde skala, utan också stärkte empatin. ”Om det fanns en enda sak att säga om HeyGen är det att du inte bara får kontroll, utan också möjligheten att använda din kreativitet och ditt hjärta för att skapa samtal för människor du aldrig har träffat.”

Skapa mätbar effekt och återställa patienternas förtroende

HeyGen har blivit en grundläggande del av Malecares arbetsflöde och gör det möjligt för teamet att skapa innehåll med precision och snabbhet.

”Jag har möjlighet att skapa digital utbildning som vi kan mäta, se vilken del av en video som behöver justeras och sedan redigera om den. Det kan du bara göra när du har digital kontroll över avatarns prestation”, sa Darryl.

HeyGen gör också arbetet hållbart både känslomässigt och kreativt. I stället för att känna sig överväldigad av tanken på redigering beskriver Darryl en känsla av lättnad. ”Redigeringsstudion gör att jag slipper tänka på själva redigeringsprocessen. Jag redigerar inte, jag skapar”, säger Darryl. ”Det är en fantastisk känsla att ha.”

Framför allt blir patienternas resultat bättre. Malecare förlitar sig på validerade instrument för att mäta förändringar i patienternas kunskap, förberedelse och aktivering. ”Alla våra siffror överträffade våra förväntningar”, sa Darryl. ”Det är väldigt få saker man kan säga uppnår det lika snabbt som vi har kunnat visa.”

För Darryl och hans team är HeyGen mer än ett verktyg; det är ett sätt att möta patienter med tydlighet, trygghet och hopp i de stunder då de behöver det som mest. ”Det är som att en ängel kommit ner genom deras iPhone och in i deras huvud”, sa Darryl. ”Och det är verkligen fint.”