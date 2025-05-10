Den Würth Group är den globala marknadsledaren inom utveckling, produktion och försäljning av fästelement och monteringsmaterial. Mer än 400 bolag med över 2 800 filialer och butiker ingår i detta globala familjeföretag, som har sitt ursprung i den tyska staden Künzelsau. Würths företagskultur präglas av värden som öppenhet, tacksamhet, respekt, nyfikenhet, ansvar, ödmjukhet och blygsamhet. Dessa värden är hörnstenarna i Würths framgång och grunden för all samverkan.

Med 88 000 anställda i över 80 länder har Würth flerspråkiga team med olika operativa behov. För att överbrygga luckor i kommunikation och utbildning behövde Würth en lösning som kunde effektivisera sina kommunikationsprocesser på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Det var detta som ledde Würth till HeyGen.

Kommunicera med en global arbetsstyrka

Som ett familjeägt globalt företag stod Würth inför utmaningen att säkerställa konsekvent och effektiv kommunikation i sin multinationella arbetsstyrka. Chefer – inklusive vd och styrelser – behövde dela uppdateringar och strategiska initiativ på flera språk för att nå medarbetare i regioner som APAC, Europa och Nord- och Sydamerika. De befintliga processerna byggde på dyra studioproducerade voiceovers eller bristfälliga textningslösningar, som varken var skalbara eller kostnadseffektiva.

”Vi hade verkligen ett behov av ett verktyg som HeyGen, eftersom du som vice verkställande direktör, till exempel i Asien- och Stillahavsregionen, skulle vara ansvarig för våra bolag i Japan, Malaysia, Indonesien och Kambodja”, säger Andreas Henschel, gruppchef för Corporate Communications på Würth.

Utöver dessa utmaningar fanns det även kostnads- och tidseffektivitet att ta hänsyn till. Traditionella metoder för videoproduktion, inklusive transkribering, översättning och textning, krävde mycket resurser. Att skapa voiceovers i externa studios kostar mellan €800 och €1 200 för 10 minuter ljud, beroende på vilket språk som behövs.

”När röstskådespelare var för dyra för ett enskilt projekt försökte vi lägga till undertexter på olika språk utifrån den engelska versionen”, säger Andreas. ”Det var en otillräcklig lösning och fortfarande ganska dyrt, eftersom personer som inte förstår engelska ändå hade svårt med en engelsk video med bara undertexter på sitt språk.”

Implementera HeyGen och utöka användningsområdena