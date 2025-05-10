Den Würth Group är den globala marknadsledaren inom utveckling, produktion och försäljning av fästelement och monteringsmaterial. Mer än 400 bolag med över 2 800 filialer och butiker ingår i detta globala familjeföretag, som har sitt ursprung i den tyska staden Künzelsau. Würths företagskultur präglas av värden som öppenhet, tacksamhet, respekt, nyfikenhet, ansvar, ödmjukhet och blygsamhet. Dessa värden är hörnstenarna i Würths framgång och grunden för all samverkan.
Med 88 000 anställda i över 80 länder har Würth flerspråkiga team med olika operativa behov. För att överbrygga luckor i kommunikation och utbildning behövde Würth en lösning som kunde effektivisera sina kommunikationsprocesser på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Det var detta som ledde Würth till HeyGen.
Kommunicera med en global arbetsstyrka
Som ett familjeägt globalt företag stod Würth inför utmaningen att säkerställa konsekvent och effektiv kommunikation i sin multinationella arbetsstyrka. Chefer – inklusive vd och styrelser – behövde dela uppdateringar och strategiska initiativ på flera språk för att nå medarbetare i regioner som APAC, Europa och Nord- och Sydamerika. De befintliga processerna byggde på dyra studioproducerade voiceovers eller bristfälliga textningslösningar, som varken var skalbara eller kostnadseffektiva.
”Vi hade verkligen ett behov av ett verktyg som HeyGen, eftersom du som vice verkställande direktör, till exempel i Asien- och Stillahavsregionen, skulle vara ansvarig för våra bolag i Japan, Malaysia, Indonesien och Kambodja”, säger Andreas Henschel, gruppchef för Corporate Communications på Würth.
Utöver dessa utmaningar fanns det även kostnads- och tidseffektivitet att ta hänsyn till. Traditionella metoder för videoproduktion, inklusive transkribering, översättning och textning, krävde mycket resurser. Att skapa voiceovers i externa studios kostar mellan €800 och €1 200 för 10 minuter ljud, beroende på vilket språk som behövs.
”När röstskådespelare var för dyra för ett enskilt projekt försökte vi lägga till undertexter på olika språk utifrån den engelska versionen”, säger Andreas. ”Det var en otillräcklig lösning och fortfarande ganska dyrt, eftersom personer som inte förstår engelska ändå hade svårt med en engelsk video med bara undertexter på sitt språk.”
Implementera HeyGen och utöka användningsområdena
HeyGen gjorde det möjligt för Würth att enkelt producera flerspråkiga videor. Regionala vice verkställande direktörer använder HeyGen för att skapa månatliga uppdateringar på upp till 10 språk, så att team i Asien–Stillahavsområdet, Europa och Nord- och Sydamerika får aktuella och lokalt anpassade budskap. Dessa videor delas via Würths intranät, som automatiskt anpassar innehållet efter användarnas föredragna språkinställningar, vilket ökar tillgänglighet och engagemang.
”Funktionen för videöversättning och gränssnittets användbarhet är så bra jämfört med konkurrenterna. HeyGen är utan alternativ”, sa Andreas.
Würth hittade ett ytterligare användningsområde för HeyGen för att utbilda team i sina komplexa produkter. Med en bred portfölj som omfattar industriella verktyg och elektroniska komponenter behövde Würth flerspråkigt utbildningsmaterial för både interna team och kunder. Men språkbarriärer försämrade effektiviteten i utbildningstillfällena, både på distans och på plats.
”Eftersom vi har en global säljkår som behöver läras upp i säljargumenten och hur de flesta av våra produkter fungerar, hade vi ett problem med att föra över kunskapen från våra FoU-avdelningar till vår produktledning och sedan vidare till vår globala säljkår”, sa Andreas.
Nu kan team spela in workshops på sitt modersmål, och HeyGen översätter och skapar färdiga videor på flera språk. Den här möjligheten gör att team kan uppdatera specifika delar sömlöst utan att spela in hela videor på nytt, vilket minskar tids- och resursåtgången avsevärt samtidigt som innehållets korrekthet säkerställs.
”Det bästa är att även om du gör ett misstag, till exempel snubblar på ett ord, kan du enkelt justera det i HeyGen”, säger Andreas. ”Om det kommer en produktuppdatering kan du ändra den utan att spela in hela videon igen. Det är något som våra utbildare upptäcker är en stor tillgång.”
Att bli ett videoförst-företag
Införandet av HeyGen förändrar hur Würth-gruppen kommunicerar och utbildar sin globala arbetsstyrka och flyttar företaget från skriftlig till videobaserad kommunikation.
- Kostnadsbesparingar: Genom att ersätta traditionella studioberättarröster med HeyGens AI-översättningsfunktioner uppnådde Würth 80 % kostnadsbesparingar. Att producera presentationer från ledningen kostar nu avsevärt mindre, vilket gör att företaget kan fördela sina resurser mer strategiskt.
- Tidsbesparing: HeyGen halverade tiden som krävdes för videoproduktion. En nyligen genomförd 65-minuterspresentation från vd:n och företagets ägare, översatt till åtta språk, färdigställdes på fyra arbetsdagar – en process som traditionellt skulle ha tagit minst åtta dagar.
- Förbättrad tillgänglighet: Med videor tillgängliga på upp till 10 språk blev Würths kommunikation mer inkluderande och effektiv. Medarbetarna kunde ta del av innehåll anpassat efter sina språkliga preferenser, vilket ökade engagemanget och förståelsen.
- Förbättrad användbarhet: HeyGens intuitiva gränssnitt minskade introduktionstiden jämfört med traditionell e-learning eller videoredigeringsverktyg. Medarbetare kunde lära sig använda verktyget på bara 45 minuter, vilket gjorde det möjligt för team på Würths kontor världen över att ta till sig tekniken utan avbrott.
”HeyGen har förändrat hur vi skapar videoinnehåll och har hjälpt oss att använda video som en form av kommunikation”, säger Andreas. ”Det har gjort kommunikationen mycket mer tillgänglig och mycket mer personlig.”