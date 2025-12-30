Skala upp teamets videoproduktion, inte din arbetsbelastning
HeyGen for Business ger din organisation fem gånger högre kapacitet att skapa innehåll, interaktiva videor för utbildning, självbetjänad SSO, utökade videogränser och mer. Oavsett om du är en startup eller leder större avdelningar ger HeyGen team ett gemensamt, kontrollerat och skalbart sätt att skapa och lokalisera video i hög takt, vilket gör det till den bästa AI-videoplattformen för företag.
Högst kundnöjdhet på G2
HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov – och våra kunder håller med. Vi är stolta över att ha det högsta betyget för kundnöjdhet på G2 inom AI-videogenerering, översättning och avatar-kvalitet. Här är några av de fördelar våra kunder ser:
Vad är HeyGen för företag?
Den enda HeyGen-planen som är särskilt framtagen för team. Få samarbete i en gemensam arbetsyta, 5x högre kapacitet för generering och exklusiv tillgång till de senaste AI-videomodellerna – allt med centraliserad fakturering.
5x mer genereringskraft för AI-bilder, ljud och mer.
Skapa och översätt videor upp till 60 minuters längd
Skapa 5 anpassade avatarer för din organisation
Lägg till teammedlemmarför samarbete i arbetsytan
"HeyGen har gjort det möjligt för våra skribenter att ha samma nivå av kreativitet i processen som jag har när det gäller visuella berättarformat."
Steve Sowrey
Learning Media Designer på Miro
Att skapa video blev just din superkraft
Skapa utbildnings-, marknadsförings-, sälj- och internmaterial från en enda arbetsyta med säkerhet och administratörskontroller på företagsnivå.
Skapa direkt med studiokvalitet
Förvandla manus, PDF:er och presentationsbilder till naturtrogna avatarvideor på några minuter. Inga kameror. Inga redigeringstidslinjer. Inga produktionskostnader. Bara snabb, varumärkesanpassad video som vem som helst i ditt team kan skapa.
En video, alla språk, alla marknader
Översätt befintligt innehåll till över 175 språk med översättningar i modersmålskvalitet, exakt läppsynk och inbyggd korrekturläsning. HeyGen hjälper globala team att nå nya målgrupper på några minuter i stället för månader.
Skala upp personliga videor med mänsklig känsla
Få varje tittare att känna sig sedd. Skapa autentiska, individanpassade videor som hjälper sälj-, marknadsförings- och utbildningsteam att bygga starkare relationer i varje kontaktpunkt – utan att du behöver spela in något manuellt.
Sömlös integrering med dina befintliga arbetsflöden
Integrera med Zapier, HubSpot, Make och n8n för att trigga videoproduktion automatiskt. Skapa personligt anpassat innehåll från CRM-uppdateringar, formulärifyllningar eller valfri händelse i din stack.
Single sign-on (SSO) och företagsanpassad styrning
Håll dig till varumärket och behåll kontrollen med teamarbetsytor, anpassade roller, single sign-on (SSO), delad användning och centraliserade adminverktyg. Skala säkert med SOC 2 Type II, GDPR och inbyggd AI-styrning från dag ett.
Tillgång till de senaste videomodellerna
Ditt team får tillgång till Avatar IV, Sora 2 och Veo 3 – de mest avancerade AI-videomodellerna som finns, samlade i en och samma arbetsyta.
Avatar IV
Den mest avancerade avatartekniken. Utökad videogenerering upp till 5 minuter med naturliga rörelser och uttryck.
Sora 2
Skapa kreativt videoinnehåll med OpenAIs Sora 2. Nya möjligheter för marknadsföring och berättande.
Veo 3
Premium videokvalitet från Googles mest avancerade modell. För innehåll som kräver det bästa.
”Vi började med en video. Det var allt som krävdes för att se effekten. När du väl har upplevt det är det uppenbart vad det här kan låsa upp.”
Mustafa Furniturewala
CTO på Coursera
Enkel prissättning anpassad för företag
Företag
20 USD/extra plats. Perfekt för organisationer som behöver ett säkert och skalbart sätt för team att skapa, anpassa och lokalisera högkvalitativa AI-videor i hög takt.
5x mer genereringsutrymme
5 anpassade avatarer
Självbetjänad SAML/SSO
Interaktiv video för e-learning
SCORM-export
Skärminspelning
Samarbete i arbetsyta
Kommentering och redigering av videoutkast
Inbjudningar och teamhantering
Kommersiella användningsrättigheter för videor
Videöversättningar upp till 60 minuter
Prioriterad hantering
Skala upp ditt varumärke med centraliserade tillgångar
Integrera med Zapier, HubSpot, Make, n8n och fler
Centraliserad fakturering
Skala upp video ialla avdelningar
Se hur företag som ditt skalar videoproduktion och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoplattformen.
Gör kampanjer, bloggar och produktlanseringar till professionella videor på några minuter. Skapa mer innehåll utan att anställa fler. Behåll en enhetlig varumärkesprofil i alla tillgångar.
Över 100 användningsområden för skapare med AI-videogenerator
Från sociala medier och videoannonser till marknadsföring och utbildning – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov.
L&D- och utbildningsteam
Customer success-team
Marknadsföringsteam
Team för complianceutbildning
Säljteam
Byråer
Produktmarknadsföringsteam
Funktioner i företagsklass, självbetjänt konfigurering
Ge ditt företag kraftfulla, säkra och samarbetsvänliga verktyg som håller din varumärkesprofil konsekvent och effektiviserar varje steg i videoskapandet.
SAML/SSO
Möjliggör säker och smidig teamåtkomst med företagsklassad single sign-on (SSO) och identitetshantering.
Centraliserad fakturering
Fakturering för hela organisationen på ett ställe. Slipp stämma av flera olika abonnemang.
Kommersiella användningsrättigheter
Skapa och publicera videor med full trygghet – fullständiga kommersiella rättigheter för företagsanvändning ingår.
Klar för integration
Anslut till Zapier, HubSpot, Make, n8n och fler. Skapa video direkt i dina befintliga arbetsflöden.
Teamhantering
Styr roller, behörigheter och delade tillgångar så att alla team är samordnade och följer varumärket.
Prioriterad hantering
Snabbare videogenerering med prioriterad rendering. Företagsanvändare går före i kön.
5x mer genereringsanvändning
Få betydligt större månatlig genereringskapacitet än med individuella planer. Skapa i stor skala utan att nå några begränsningar.
Videor upp till 60 minuter
Skapa och översätt videor upp till 60 minuter. Långformat för utbildning, webbinarier och presentationer stöds.
Viktiga funktioner som företag uppskattar
Digital tvilling
Gör vilken teammedlem som helst till en skalbar presentatör. En enda inspelning skapar en avatar som kan medverka i obegränsat antal videor.
Röstkloning
Matcha din riktiga röst med hög precision. Redigera en mening eller uppdatera ett stycke utan att spela in på nytt för att behålla samma ton och energi i alla videor.
Enkla uppdateringar
Redigera manus, byt ut en skärm och klicka på skapa. Inga nya inspelningar, inga förseningar. Håll innehållet aktuellt så att du alltid har de bästa videorna tillgängliga.
Samarbete
Arbeta tillsammans i delade arbetsytor där team kan granska, kommentera och finslipa videor. Skapa snabbare och håll er samordnade utan långa feedbackcykler.
Textning och undertexter
Lägg automatiskt till korrekta bildtexter och undertexter för tydlig och tillgänglig visning. Perfekt för globalt, ljudlöst eller flerkanalsinnehåll.
Varumärkessats
Ladda upp dina varumärkeselement så att varje video håller samma uttryck. Håll färger, typsnitt och logotyper enhetliga i hela ditt bibliotek för alla användare.
Resurser
Används av ledande företag för att skala upp videoproduktionen
Ge ditt team full kraft av HeyGen, med inbyggd integritet, styrning och säkerhet. Skala din arbetsyta enkelt med flexibla platser, krediter och administratörskontroller.
Miro
HeyGen för företag – byggt för alla team
Upptäck hur marknadsföring, sälj, L&D, produkt och customer success använder HeyGen för att driva tillväxt och engagemang.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är HeyGen för företag?
HeyGen for Business är en teamorienterad AI-videoplattform utformad för organisationer som behöver säker samverkan, delad användning och skalbar videoproduktion. Den inkluderar gemensamma krediter, administratörskontroller, SSO och styrningsfunktioner som inte finns i individuella planer. Den ger också kraften i en AI-videogenerator för företag, särskilt framtagen för globala team.
Hur skiljer sig Business-planen från de andra planerna?
Individuella planer är gjorda för personlig videoproduktion. Business-planen är gjord för team och erbjuder delade arbetsytor, gemensamma krediter, billigare användarlicenser, centraliserad fakturering, anpassade roller samt autentisering och säkerhet på företagsnivå.
Hur fungerar poolade krediter?
Varje Business-arbetsyta får en månatlig pott med generativa krediter som alla användare delar på. Platser ökar inte potten, men administratörer kan lägga till användning via automatisk påfyllning eller tilläggspaket för förutsägbar skalning.
Kan mitt team samarbeta i HeyGen?
Ja. Team kan arbeta tillsammans i delade arbetsytor för att granska, kommentera och förbättra videor gemensamt. Delade tillgångar, mallar, avatarer och varumärkessatser hjälper alla att hålla sig samordnade.
Stöder HeyGen översättning och lokalisering?
Absolut. Du kan översätta vilken video som helst till över 175 språk och dialekter med naturlig läppsynk och inbyggd korrekturläsning. Det gör global kommunikation och utbildning snabb, konsekvent och kostnadseffektiv.
Är HeyGen for Business säker?
Ja. HeyGen for Business inkluderar SSO, rollbaserad åtkomst och säkerhet på företagsnivå. HeyGen uppfyller kraven för SOC 2 Type II, GDPR, CCPA och Data Privacy Framework, med strikta kontroller för att skydda dina data.
Är HeyGen lämpligt för stora organisationer?
Ja. Business-planen är utformad för företag med 100 till 100 000 anställda. Den hjälper team att börja använda AI-video snabbt med enkel konfigurering, flexibel platshantering och möjlighet att gå vidare till Enterprise-planer när ni är redo.
Vilka typer av videor kan mitt team skapa?
Team kan skapa alla typer av videor, till exempel utbildning, onboarding, produktrundor, internkommunikation, marknadsföringsinnehåll, säljkontakt, guider för kundsupport och mycket mer. Du kan skapa, uppdatera och lokalisera videor på några minuter med den bästa AI-videogeneratorn för företag.
