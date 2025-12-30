Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis
HeyGen för företag

Skala upp teamets videoproduktion, inte din arbetsbelastning

HeyGen for Business ger din organisation fem gånger högre kapacitet att skapa innehåll, interaktiva videor för utbildning, självbetjänad SSO, utökade videogränser och mer. Oavsett om du är en startup eller leder större avdelningar ger HeyGen team ett gemensamt, kontrollerat och skalbart sätt att skapa och lokalisera video i hög takt, vilket gör det till den bästa AI-videoplattformen för företag.

Används av team på världens mest innovativa företag.

4,8/5 från över 1 300 omdömen
Högst kundnöjdhet på G2

HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov – och våra kunder håller med. Vi är stolta över att ha det högsta betyget för kundnöjdhet på G2 inom AI-videogenerering, översättning och avatar-kvalitet. Här är några av de fördelar våra kunder ser:

10×snabbare videoproduktion
40 % ökning av videotittande
5Xökning av produktionen av videoresurser
5Xavkastning på annonsutgifter
Vad är HeyGen för företag?

Den enda HeyGen-planen som är särskilt framtagen för team. Få samarbete i en gemensam arbetsyta, 5x högre kapacitet för generering och exklusiv tillgång till de senaste AI-videomodellerna – allt med centraliserad fakturering.

5x mer genereringskraft för AI-bilder, ljud och mer.

Skapa och översätt videor upp till 60 minuters längd

Skapa 5 anpassade avatarer för din organisation

Lägg till teammedlemmarför samarbete i arbetsytan

"HeyGen har gjort det möjligt för våra skribenter att ha samma nivå av kreativitet i processen som jag har när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey

Learning Media Designer på Miro

Att skapa video blev just din superkraft

Skapa utbildnings-, marknadsförings-, sälj- och internmaterial från en enda arbetsyta med säkerhet och administratörskontroller på företagsnivå.

Skapa

Skapa direkt med studiokvalitet

Förvandla manus, PDF:er och presentationsbilder till naturtrogna avatarvideor på några minuter. Inga kameror. Inga redigeringstidslinjer. Inga produktionskostnader. Bara snabb, varumärkesanpassad video som vem som helst i ditt team kan skapa.

Översätt

En video, alla språk, alla marknader

Översätt befintligt innehåll till över 175 språk med översättningar i modersmålskvalitet, exakt läppsynk och inbyggd korrekturläsning. HeyGen hjälper globala team att nå nya målgrupper på några minuter i stället för månader.

Anpassa

Skala upp personliga videor med mänsklig känsla

Få varje tittare att känna sig sedd. Skapa autentiska, individanpassade videor som hjälper sälj-, marknadsförings- och utbildningsteam att bygga starkare relationer i varje kontaktpunkt – utan att du behöver spela in något manuellt.

Integrationer

Sömlös integrering med dina befintliga arbetsflöden

Integrera med Zapier, HubSpot, Make och n8n för att trigga videoproduktion automatiskt. Skapa personligt anpassat innehåll från CRM-uppdateringar, formulärifyllningar eller valfri händelse i din stack.

Adminverktyg

Single sign-on (SSO) och företagsanpassad styrning

Håll dig till varumärket och behåll kontrollen med teamarbetsytor, anpassade roller, single sign-on (SSO), delad användning och centraliserade adminverktyg. Skala säkert med SOC 2 Type II, GDPR och inbyggd AI-styrning från dag ett.

Tillgång till de senaste videomodellerna

Ditt team får tillgång till Avatar IV, Sora 2 och Veo 3 – de mest avancerade AI-videomodellerna som finns, samlade i en och samma arbetsyta.

Avatar IV
Den mest avancerade avatartekniken. Utökad videogenerering upp till 5 minuter med naturliga rörelser och uttryck.

Sora 2
Skapa kreativt videoinnehåll med OpenAIs Sora 2. Nya möjligheter för marknadsföring och berättande.

Veo 3 
Premium videokvalitet från Googles mest avancerade modell. För innehåll som kräver det bästa.

”Vi började med en video. Det var allt som krävdes för att se effekten. När du väl har upplevt det är det uppenbart vad det här kan låsa upp.”

Mustafa Furniturewala

CTO på Coursera

Våra priser

Enkel prissättning anpassad för företag

Företag

149 USD/mo

20 USD/extra plats. Perfekt för organisationer som behöver ett säkert och skalbart sätt för team att skapa, anpassa och lokalisera högkvalitativa AI-videor i hög takt.

5x mer genereringsutrymme

5 anpassade avatarer

Självbetjänad SAML/SSO

Interaktiv video för e-learning

SCORM-export

Skärminspelning

Samarbete i arbetsyta

Kommentering och redigering av videoutkast

Inbjudningar och teamhantering

Kommersiella användningsrättigheter för videor

Videöversättningar upp till 60 minuter

Prioriterad hantering

Skala upp ditt varumärke med centraliserade tillgångar

Integrera med Zapier, HubSpot, Make, n8n och fler

Centraliserad fakturering

Skala upp video ialla avdelningar

Se hur företag som ditt skalar videoproduktion och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoplattformen.

Marknadsföring

Gör kampanjer, bloggar och produktlanseringar till professionella videor på några minuter. Skapa mer innehåll utan att anställa fler. Behåll en enhetlig varumärkesprofil i alla tillgångar.

Lärande och utveckling
Försäljning
Lokalisering
Intern internkommunikation
Marknadsföring
Användningsområden

Över 100 användningsområden för skapare med AI-videogenerator

Från sociala medier och videoannonser till marknadsföring och utbildning – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov.

L&D- och utbildningsteam

Gör presentationer och dokument till skalbara utbildningsvideor med AI-avatarer och snabba uppdateringar.

Customer success-team

Kundintroduktionsvideor med AI. Minska supportärenden och öka användningen på över 175 språk.

Marknadsföringsteam

Skapa marknadsföringsvideor på några minuter. Lansera kampanjer snabbare i alla kanaler och på alla språk.

Team för complianceutbildning

Skapa skalbara utbildningsvideor för regelefterlevnad. Standardisera riktlinjer snabbt mellan team och på olika språk.

Säljteam

Skapa personliga säljvideor i stor skala. Öka svarsfrekvensen med outreach, demo­videor och säljstöd.

Byråer

Skala upp byråns videoproduktion. Leverera kundernas innehåll på några minuter på över 175 språk.

Produktmarknadsföringsteam

Lansera produktvideor dag ett. Skicka demos, utbildningsmaterial och uppdateringar på över 175 språk.

Team för internkommunikation

Skapa interna kommunikationsvideor som medarbetarna faktiskt tittar på. Dela uppdateringar snabbt mellan team och på olika språk.

Funktioner i företagsklass, självbetjänt konfigurering

Ge ditt företag kraftfulla, säkra och samarbetsvänliga verktyg som håller din varumärkesprofil konsekvent och effektiviserar varje steg i videoskapandet.

SAML/SSO

Möjliggör säker och smidig teamåtkomst med företagsklassad single sign-on (SSO) och identitetshantering.

Centraliserad fakturering

Fakturering för hela organisationen på ett ställe. Slipp stämma av flera olika abonnemang.

Kommersiella användningsrättigheter

Skapa och publicera videor med full trygghet – fullständiga kommersiella rättigheter för företagsanvändning ingår.

Klar för integration

Anslut till Zapier, HubSpot, Make, n8n och fler. Skapa video direkt i dina befintliga arbetsflöden.

Teamhantering

Styr roller, behörigheter och delade tillgångar så att alla team är samordnade och följer varumärket.

Prioriterad hantering

Snabbare videogenerering med prioriterad rendering. Företagsanvändare går före i kön.

5x mer genereringsanvändning

Få betydligt större månatlig genereringskapacitet än med individuella planer. Skapa i stor skala utan att nå några begränsningar.

Videor upp till 60 minuter

Skapa och översätt videor upp till 60 minuter. Långformat för utbildning, webbinarier och presentationer stöds.

Viktiga funktioner som företag uppskattar

Se hur företag som ditt skalar videoproduktion och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoplattformen.

Digital tvilling

Gör vilken teammedlem som helst till en skalbar presentatör. En enda inspelning skapar en avatar som kan medverka i obegränsat antal videor.

Röstkloning

Matcha din riktiga röst med hög precision. Redigera en mening eller uppdatera ett stycke utan att spela in på nytt för att behålla samma ton och energi i alla videor.

Enkla uppdateringar

Redigera manus, byt ut en skärm och klicka på skapa. Inga nya inspelningar, inga förseningar. Håll innehållet aktuellt så att du alltid har de bästa videorna tillgängliga.

Samarbete

Arbeta tillsammans i delade arbetsytor där team kan granska, kommentera och finslipa videor. Skapa snabbare och håll er samordnade utan långa feedbackcykler.

Textning och undertexter

Lägg automatiskt till korrekta bildtexter och undertexter för tydlig och tillgänglig visning. Perfekt för globalt, ljudlöst eller flerkanalsinnehåll.

Varumärkessats

Ladda upp dina varumärkeselement så att varje video håller samma uttryck. Håll färger, typsnitt och logotyper enhetliga i hela ditt bibliotek för alla användare.

Resurser

Se hur företag som ditt skalar videoproduktion och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoplattformen.

Börja skapa videor med HeyGen Academy

Hur företag väcker berättelser till liv med HeyGen

Insikter från rapporten om AI-trender 2026

Används av ledande företag för att skala upp videoproduktionen

Ge ditt team full kraft av HeyGen, med inbyggd integritet, styrning och säkerhet. Skala din arbetsyta enkelt med flexibla platser, krediter och administratörskontroller.

Miro

”Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande.”

Steve Sowrey, Learning Media Designer

HeyGen för företag – byggt för alla team

Upptäck hur marknadsföring, sälj, L&D, produkt och customer success använder HeyGen för att driva tillväxt och engagemang.

Lärande och utvecklingProduktmarknadsföringInterna kommunikationsteamComplianceutbildningMarknadsföringByråerFörsäljningCustomer Success

Har du frågor? Vi har svaren

Vad är HeyGen för företag?

HeyGen for Business är en teamorienterad AI-videoplattform utformad för organisationer som behöver säker samverkan, delad användning och skalbar videoproduktion. Den inkluderar gemensamma krediter, administratörskontroller, SSO och styrningsfunktioner som inte finns i individuella planer. Den ger också kraften i en AI-videogenerator för företag, särskilt framtagen för globala team.

Hur skiljer sig Business-planen från de andra planerna?

Individuella planer är gjorda för personlig videoproduktion. Business-planen är gjord för team och erbjuder delade arbetsytor, gemensamma krediter, billigare användarlicenser, centraliserad fakturering, anpassade roller samt autentisering och säkerhet på företagsnivå.

Hur fungerar poolade krediter?

Varje Business-arbetsyta får en månatlig pott med generativa krediter som alla användare delar på. Platser ökar inte potten, men administratörer kan lägga till användning via automatisk påfyllning eller tilläggspaket för förutsägbar skalning.

Kan mitt team samarbeta i HeyGen?

Ja. Team kan arbeta tillsammans i delade arbetsytor för att granska, kommentera och förbättra videor gemensamt. Delade tillgångar, mallar, avatarer och varumärkessatser hjälper alla att hålla sig samordnade.

Stöder HeyGen översättning och lokalisering?

Absolut. Du kan översätta vilken video som helst till över 175 språk och dialekter med naturlig läppsynk och inbyggd korrekturläsning. Det gör global kommunikation och utbildning snabb, konsekvent och kostnadseffektiv.

Är HeyGen for Business säker?

Ja. HeyGen for Business inkluderar SSO, rollbaserad åtkomst och säkerhet på företagsnivå. HeyGen uppfyller kraven för SOC 2 Type II, GDPR, CCPA och Data Privacy Framework, med strikta kontroller för att skydda dina data.

Är HeyGen lämpligt för stora organisationer?

Ja. Business-planen är utformad för företag med 100 till 100 000 anställda. Den hjälper team att börja använda AI-video snabbt med enkel konfigurering, flexibel plats­hantering och möjlighet att gå vidare till Enterprise-planer när ni är redo.

Vilka typer av videor kan mitt team skapa?

Team kan skapa alla typer av videor, till exempel utbildning, onboarding, produktrundor, internkommunikation, marknadsföringsinnehåll, säljkontakt, guider för kundsupport och mycket mer. Du kan skapa, uppdatera och lokalisera videor på några minuter med den bästa AI-videogeneratorn för företag.

