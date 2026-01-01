I över 150 år har Sibelco varit ett globalt materiallösningsföretag som är specialiserat på utvinning och förädling av industriella mineraler. Med huvudkontor i Belgien och verksamhet över hela världen, inklusive Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien, är Sibelco engagerat i hållbarhet och innovation och förbättrar kontinuerligt sina processer och produkter för att möta kundernas föränderliga behov samtidigt som den miljömässiga påverkan minimeras.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager på Sibelco, berättade hur den traditionella processen för att skapa interna utbildningsvideor ofta tar månader av produktionstid. Men med HeyGen kunde hans team öka effektiviteten avsevärt och anpassa sitt arbete till företagets mål att leverera säkra och informativa utbildningsmaterial som förenklar processen i deras produktionskedja.

Utmaningen

Tidigare var videoproduktion ett stort hinder för Sibelcos utbildningsteam. Att boka skådespelare, resa till olika platser runt om i världen, samt redigera och anpassa varje video för olika språk tog mycket tid och resurser. Det här traditionella arbetssättet belastade inte bara deras budget utan gjorde det också svårare för teamet att producera videor på ett effektivt och smidigt sätt.

Nyfikna på AI-verktyg som kunde sänka kostnaderna och effektivisera produktionstiden upptäckte Jean-Maries Learning & Development-team HeyGen, vilket förändrade deras arbetsflöde helt. Teamet behövde inte längre ta in skådespelare i studion i timmar eller till och med dagar för att skapa videor, vilket sparade både tid och energi. Med HeyGen kan uppdateringar av innehållet genomföras snabbt, så att utbildningsmaterialet alltid speglar aktuella riktlinjer och processer.

Lösningen

Genom att integrera HeyGens naturtrogna AI-avatarer och text-till-tal-funktioner förändrades Sibelcos utbildningsprocesser avsevärt, samtidigt som deras beroende av externa leverantörer minskade. Genom att producera och publicera videor internt fick teamet bättre kontroll över innehållet, vilket ledde till betydande kostnadsbesparingar och gav produktionsteamet möjlighet att själva skapa videor.

Det här nya arbetsflödet har inte bara effektiviserat Sibelcos processer utan också gjort det möjligt för dem att producera träningsvideor i studiokvalitet i större skala, så att medarbetarna får den kunskap och de färdigheter de behöver för att utföra sitt arbete säkert och effektivt. Genom att effektivisera produktionsprocessen kan Jean-Maries L&D-team snabbt ta fram innehåll som är anpassat efter specifika utbildningsbehov. Det säkerställer att medarbetarna får konsekventa och tydliga instruktioner, minskar risken för misstag och förbättrar deras övergripande prestation. På så sätt uppfylls inte bara utbildningskraven, utan det bidrar också till en kultur av säkerhet och effektivitet i hela organisationen.

Resultatet

På mindre än sex månader har Sibelco förändrat tiden det tar att producera interna utbildningsvideor. Kostnaden för videoproduktion har minskat avsevärt, vilket gör att deras team kan spara 1 000 euro för bara en minut utbildningsinnehåll. Dessutom har deras team använt HeyGen för att illustrera potentialen med AI för sina medarbetare, vilket har varit ovärderligt för att lyfta fram de transformativa möjligheterna med AI inom Sibelco.

Dessutom gjorde användningen av HeyGen att de kunde öka antalet videor de producerar och publicerar avsevärt. Denna förändring har gett fler personer möjlighet att förnya och skapa, även de utan djupare videokompetens. Nu kan deras team effektivt uppdatera befintligt innehåll och skapa högkvalitativt utbildningsmaterial utan att öka sina budgetar.

”Med HeyGen blir saker mindre komplexa och mer intuitiva. Även om det kan kännas skrämmande att använda AI gör flödet i HeyGen det enkelt att hitta rätt, och låter vårt team spara både tid och pengar samtidigt som Sibelcos medarbetare hålls säkra.”

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager på Sibelco