Gratis AI-videoförklaringsskapare för varumärken

Förvandla statisk text och komplexa ämnen till korta förklarande videor som folk faktiskt förstår. Med HeyGen kan du skapa presenterledda förklaringsvideor som kombinerar röst, visuellt innehåll och tydlig struktur – helt utan kameror eller redigeringstidslinjer. Utbilda kunder, team och deltagare snabbare med videoproduktion som följer din varumärkesprofil och är enkel att uppdatera.
Prova vår kostnadsfria bild-till-video-generator
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
Varför välja HeyGen för AI-förklaringsvideor
HeyGen gör det enkelt att omvandla tungt innehåll till lättbegripliga förklarande videor på några minuter. Börja från ett dokument, ett manus eller en URL och låt AI skissa upp scener, lägga till berättarröst och strukturera ditt budskap. Du får förklarande videor som känns professionella, samtidigt som de är flexibla för snabba ändringar och nya versioner.
Bryt ner långa dokument, tekniska guider eller detaljerade processer i korta, fokuserade scener. Text på skärmen, visuella element och berättarröst samverkar så att tittarna snabbt förstår kärnan. Det här förbättrar inlärningen och minskar förvirring i din målgrupp.
Slipp krånglet med att spela in voiceovers, anlita talanger eller lära dig motion design. HeyGen tar hand om presentatörer, layouter och timing åt dig, så att du kan fokusera på vad du behöver förklara i stället för hur du ska bygga videon.
Återanvänd strukturer mellan produkter, team och regioner samtidigt som du ändrar innehåll och språk. Uppdatera enkelt sektioner när detaljer ändras och håll ditt bibliotek med förklarande material korrekt. Ett arbetsflöde stödjer många olika användningsområden.
Dokument, manus och URL till förklarande video
Börja med PDF:er, kunskapsbanksartiklar eller manus och gör dem snabbt till förklarande videor. HeyGen identifierar nyckelavsnitt och delar upp dem i scener med berättarröst och visuellt innehåll. Du kan finjustera strukturen så att den passar ditt önskade arbetsflöde.
AI-presentatörer och naturliga röstpålägg
Välj realistiska presentatörer och röster som berättar ditt innehåll på många språk med hjälp av AI-verktyget för förklarande videor. En vänlig och tydlig leverans i dina AI-videor håller tittarna engagerade även när ämnena är komplexa. Du kan anpassa tonen efter behov för utbildning, produktgenomgångar eller marknadsföring.
Visuella layouter, media och bildtexter
Kombinera text, ikoner, skärmmarkeringar och kompletterande media i rena layouter. Automatiska undertexter förbättrar tillgängligheten och hjälper tittare att hänga med i miljöer utan ljud. Visuell konsekvens ökar förtroende och igenkänning.
Snabb redigering och högkvalitativa exporter
Uppdatera manus, scener och tempo i din videoproduktion utan att behöva börja om från början. När du är klar kan du exportera högkvalitativa förklarande videor som passar för LMS-plattformar, hjälpcenter, webbsidor och sociala kanaler. Ditt innehåll är alltid enkelt att återanvända.
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa image-to-video-plattformen på marknaden.
Så använder du AI-video Explainer Maker
HeyGen ger dig ett guidat arbetsflöde som snabbt förvandlar skrivna idéer till tydliga förklarande videor. Du behöver ingen erfarenhet av videoredigering, bara ett budskap du vill kommunicera bättre.
Ladda upp ett dokument, klistra in ett manus eller dela en URL med den viktigaste informationen.
Välj en röst och en presentatör som passar din målgrupp och varumärkes ton.
Gå igenom varje scen och justera formulering, exempel och betoning. Lägg till stödjande bilder, ikoner eller skärmdumpar där det är hjälpsamt.
Skapa den färdiga förklarande videon och exportera den till dina föredragna kanaler. Bädda in den i hjälpcenter, utbildningsportaler, interna hubbar eller offentliga sidor.
En AI-videoexplainer är en kort video som använder artificiell intelligens för att omvandla text, dokument eller prompts till visuella förklaringar. Den kombinerar berättarröst, scener och text på skärmen för att göra idéer enklare så att människor förstår dem snabbare och med mindre ansträngning.
Nej. HeyGen är utformat så att ämnesexperter, marknadsförare och utbildare kan skapa videor med AI utan redigeringskunskaper. Mallar och guidade flöden hanterar layout och timing, så att du kan fokusera på budskapet.
Ja. Du kan ladda upp PDF:er, manus eller annat textbaserat innehåll och använda det som grund för din explainer. HeyGen hjälper dig att sammanfatta och strukturera materialet till en följd av lättöverskådliga scener i din AI-explainer-video.
Ja. Du kan skapa voiceovers och undertexter på många språk med hjälp av videöversättningsfunktionen. Det gör det enkelt att anpassa samma förklarande video för olika regioner eller målgrupper utan att behöva bygga om det visuella från grunden.
Du kan använda förklarande videor i hjälpcenter, LMS-plattformar, säljutskick via e-post, landningssidor, interna portaler och sociala kanaler. Alla platser där människor behöver en tydlig förståelse av ett ämne kan dra nytta av en förklarande video.
Många förklarande videor fungerar bäst när de är mellan en och fem minuter långa, beroende på hur djupt ämnet är. HeyGen låter dig dela upp längre ämnen i mindre moduler i din AI-förklaringsvideo, så att tittarna kan se exakt det de behöver, när de behöver det.
Ja. Du kan öppna ett projekt igen, justera manus eller scener och bara återskapa det som har ändrats. På så sätt håller du ditt bibliotek med förklaringsvideor uppdaterat utan att behöva bygga om allt varje gång något ändras.
Ja. Du kan lägga till produktskärmdumpar, diagram och skärminspelningar direkt i din förklarande video. De här inslagen hjälper till att förenkla abstrakta idéer och göra dem lättare att följa i din explainer-video.
Ja. HeyGen exporterar högkvalitativa videor som fungerar bra för professionell utbildning, onboarding och kundnära upplevelser. Tydlig bild, klart ljud och undertexter stödjer krävande användningsområden.
Ja. Team kan dela åtkomst till projekt, granska manus och föreslå ändringar. Samarbetet gör att innehållet blir korrekt samtidigt som videoproduktionen kan gå snabbt. För enskilda skapare börjarCreator-planenpå $29
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.