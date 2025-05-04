Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Skapa AI-videoguider från manus på några minuter

Börja från ett manus, en presentationsfil eller en skärminspelning och skapa färdiga instruktionsvideor med HeyGen. Generera automatiskt röstpålägg, undertexter, scenindelning och plattformsanpassade exporter så att team kan publicera utbildningar, demo­videor och how-to-videor snabbare – utan kameror eller tidslinjeredigering.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter generering
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Snabba moduler för introduktion av nya medarbetare

Snabba moduler för introduktion av nya medarbetare

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

Produktgenomgångar och funktionsguider

Produktgenomgångar och funktionsguider

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

Klipp för kundutbildning och support

Klipp för kundutbildning och support

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

Kursmoduler och e‑learninginnehåll

Kursmoduler och e‑learninginnehåll

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

Mikrolärande och prestationsstöd

Mikrolärande och prestationsstöd

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

Flerspråkig utbildning och certifiering

Flerspråkig utbildning och certifiering

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

Varför HeyGen är den bästa AI-videogeneratorn för handledningar

HeyGen kombinerar manusstyrd generering, träffsäker berättarröst och beprövade mönster för instruktionsdesign för att snabbt skapa professionella instruktionsvideor. Från kursmoduler till korta förklarande videor kan team skala upp utbildning samtidigt som kvalitet, varumärke och tillgänglighet hålls konsekventa med verktyget för instruktionsvideor.

Kom igång gratis
Snabb lektionsproduktion

Förvandla text eller presentationer till lektionsklara videor på några minuter. HeyGen skriver manus för varje scen, tidsätter berättarrösten och sätter ihop visuellt innehåll så att utbildningsteam kan hoppa över inspelningssessioner och manuell redigering.

Studioklar skärpa utan studio

HeyGen komponerar automatiskt ljussättning, kamerarörelser och tydliga voiceovers så att instruktionsvideor ser professionella ut och låter proffsiga – utan produktion på plats.

Byggd för skalbarhet och lokalisering

Batchgenerera många lektioner, översätt manus med videotranslatorn och skapa språk­specifika voiceovers och undertexter så att utbildningen kan rullas ut globalt utan nyinspelning.

Intelligent manus- och segmentering av kurser

Ge en lektionsöversikt eller klistra in ett komplett manus så strukturerar HeyGen det automatiskt i scener, rubriker och tidsmarkörer. Systemet föreslår lärandemål, delar upp innehållet i lättsmälta mikrolektioner och lägger in quiz- eller CTA-markörer så att varje genomgång följer en beprövad pedagogisk struktur och är redo att publiceras.

Kom igång gratis →
An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

Naturliga röstpålägg och synkroniserade undertexter

Skapa naturligt klingande berättarröster på många språk och med olika dialekter. HeyGen ger exakt läppsynk när presentatörer syns i bild, genererar automatiskt undertexter och exporterar SRT eller inbrända undertexter för tillgänglighet och kompatibilitet med LMS. Det säkerställer tydligt ljud och sökbara transkriptioner för dina användare.

Kom igång gratis →
A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

Visuell komposition och smart b-roll

HeyGen omvandlar slides, skärmdumpar och produktbilder till dynamiska scener med rörelse, zoomar och förslag på b-roll. Plattformen använder utjämning från bild till video, lägger på kodsnuttar eller callouts och anpassar tempot till berättarrösten så att genomgångar och demo­videor förblir engagerande och lätta att följa.

Kom igång gratis →
A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

Batchskapande, versionshantering och LMS-exporter

Skapa hundratals lektionsvarianter från kalkylblad eller innehållsbibliotek med batcharbetsflöden som effektiviserar din videoproduktion. HeyGen hanterar varumärkessatser, mallar och versionshistorik och exporterar SCORM, LTI, MP4 och undertextpaket för enkel uppladdning till LMS och distribution över plattformar med hjälp av sina funktioner för videoproduktion.

Kom igång gratis →
A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för handledningar

Skapa kompletta instruktionsvideor i fyra tydliga steg – från innehåll till färdiga resurser för dina användare.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp ditt innehåll eller klistra in en kort beskrivning

Ladda upp presentationer, skärminspelningar, ett dokument eller ett kort manus. HeyGen analyserar strukturen och plockar ut nyckelpunkter för att skapa en lektionsöversikt.

Steg 2

Välj stil, röst och tempo

Välj typ av presentatör, röstmodell, längd och visuellt tema. Använd din varumärkesprofil så att varje video använder rätt typsnitt, färger och overlays.

Steg 3

Förhandsgranska, redigera och lägg till interaktivitet

Granska genererade utkast, justera manus, lägg in quiz eller callouts och skapa om alternativa versioner. Ändringar slår igenom i alla varianter och sparar tid.

Steg 4

Exportera och publicera dina videokreationer till deltagarna.

Exportera SCORM-, LTI-, MP4- och textningsfiler eller publicera direkt till ett LMS. Använd batchexport för att distribuera hela kursbibliotek och följa upp deltagarnas framsteg.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videoguide och hur skapar HeyGen dem?

En AI-videoguide är en instruktionsvideo som skapas från text, presentationer eller skärminspelningar med hjälp av automatiserad manusgenerering, berättarröst och scenkomposition med en AI-videogenerator. HeyGen tar ditt källmaterial, skissar upp en lektionsstruktur, skapar röstspår och undertexter och sätter ihop visuellt innehåll till publiceringsklara instruktionsvideor med avancerade videoproduktionstekniker – utan manuell filmning.

Behöver jag inspelningskunskaper eller specialutrustning för att skapa instruktionsvideor?

Nej. HeyGen skapar professionella instruktionsvideor utan kameror eller ljudstudio. Om du vill kan du ladda upp dina egna inspelningar, men HeyGens text till video och bild till video‑arbetsflöden skapar färdiga lektioner från befintligt innehåll med hjälp av dess videogenerator.

Hur träffsäkra är de genererade manusen och berättarrösterna?

HeyGen, ett AI-verktyg, tar fram konverteringsfokuserade manus baserat på din input och kan skapa naturligt klingande voice overs på många språk. Manus går att redigera och HeyGen stödjer röstkloning och val av ton så att berättarrösten matchar din pedagogiska stil.

Kan jag lägga till quiz och kunskapstester i handledningarna?

Ja, du kan använda videoredigeraren för ytterligare förbättringar. HeyGen stöder skapande av quizfrågor och bedömningsmatriser utifrån lektionsinnehåll. Dessa kan bäddas in i videoflödet eller exporteras som LMS-kompatibla objekt för uppföljning och poängsättning.

Vilka exportformat och LMS-integrationer stöds?

Exportalternativ inkluderar MP4-videofiler, SRT/VTT-undertexter, SCORM-paket och LTI-klara exporter. HeyGen integreras med vanliga LMS-plattformar och stöder massuppladdningar för stora kurskataloger.

Hur fungerar lokalisering för flerspråkig utbildning?

Använd videöversättaren för att översätta manus, skapa nya voiceovers på målspråken och ta fram synkroniserade undertexter. HeyGen justerar timing och läppsynk där det är möjligt så att lokala lektioner känns naturliga.

Kan jag behålla varumärkeskonsekvensen i många olika guider?

Ja. Ladda upp ett varumärkespaket med logotyper, typsnitt och färgpaletter. HeyGen tillämpar dem automatiskt och stöder mallar och låsta element så att utseende och budskap i lektionerna förblir konsekventa.

Hur lång tid tar det att skapa en instruktionsvideo?

Enkla mikrolektioner renderas på några minuter, medan längre moduler med flera scener kan ta längre tid beroende på längd och komplexitet. Batchjobb för många lektioner körs parallellt så att stora kataloger kan bearbetas effektivt, vilket gör det enklare att skapa videoinnehåll. För enskilda skapare börjarCreator-planenpå $29

Är genererade instruktionsvideor lämpliga för certifierings- eller complianceutbildning?

Ja. HeyGen skapar textade, versionerade och exporterbara lektioner som uppfyller krav på tillgänglighet och spårbarhet. Använd exportmetadata och slutförandespårning för att stödja certifierings- och revisionskrav.

Vem äger innehållet som skapas med HeyGen?

Du behåller äganderätten till alla videor och tillgångar du skapar. HeyGen använder licensierade resurser och genererade resultat tillhandahålls för kommersiellt och utbildningsmässigt bruk. Säkerställ att allt tredjepartsinnehåll du laddar upp har korrekta rättigheter för användning i din videohandboksskapare.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background