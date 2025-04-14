Lägg till text i video

Lägg till tydliga, engagerande textöverlägg och undertexter i dina videor med HeyGens AI-drivna verktyg. Gör ditt innehåll mer tillgängligt, öka tittarengagemanget och förbättra sökbarheten – utan krånglig redigering.

136 935 491Videos generated
111 527 937Avatars generated
18 863 487Videos translated
Lägg enkelt till text och undertexter i dina videor

Med HeyGens AI-videoverktyg är det textning och undertexter för att förbättra ditt innehåll snabbt, enkelt och prisvärt. Den här AI-videomakaren låter dig skapa texttäta videor med lätthet. Genom att lägga till de här elementen kan du få dina videor att sticka ut, nå en bredare publik och förbättra tillgängligheten.

Genom att använda textning och undertexter ser HeyGen till att videor är tydliga även när de spelas upp utan ljud eller av personer med nedsatt hörsel. Med undertexter på flera olika språk kan du nå en global publik utan höga produktionskostnader – perfekt för målgrupper och regioner med stor variation.

Sökmotorer kan läsa text men har svårt med videoinnehåll. Genom att lägga till undertexter och transkriptioner med HeyGen förbättrar du dina videors synlighet i sökresultat. Det gör dina videor mer tillgängliga och ökar din räckvidd med våra alternativ för AI-videogenerator från text.

Best practice för att lägga till text i videor

För att maximera effekten av dina textöverlägg, följ dessa bästa metoder:

  • Säkerställ hög ljudkvalitet för korrekt transkribering vid behov.
  • Behåll originaltonen och sammanhanget genom att använda AI-verktyg på ett effektivt sätt.
  • Gå igenom översättningar för kulturella nyanser som kan behöva justeras för att kännas mer relevanta för olika målgrupper.
Öka engagemanget med textförstärkta videor

När du använder vår AI-videogenerator kan textning i hög grad öka engagemanget. När tittare kan läsa samtidigt som de tittar får de en starkare koppling till materialet. Det leder till högre interaktionsgrad och bättre tittarlojalitet. Engagerande videor med flerspråkiga undertexter skapar inkluderande upplevelser för olika kulturella grupper, vilket förbättrar både tillgänglighet och upplevelse.

HeyGen leder utvecklingen inom AI-driven videoproduktion och används av företag världen över för att förbättra sin kommunikation med personliga videolösningar. Oavsett om det gäller media, utbildning eller intern företagskommunikation ger vår AI-videokreatör dig möjlighet att skapa engagerande innehåll som når ut brett.

Så här fungerar det

Lägg till text och undertexter i din video i 4 enkla steg

Förbättra dina videor med stiliserade textöverlägg, bildtexter och undertexter drivna av AI.

Steg 1

Skriv in ditt manus

Börja med att klistra in ditt innehåll, till exempel ett blogginlägg eller ett meddelande, i redigeraren för att komma igång med vår kostnadsfria AI-videogenerator från text.

Steg 2

Välj en AI-avatar och röst

Välj ur vårt omfattande bibliotek bland över 300 avatarer och röster som passar din ton och målgrupp. Den här AI-videoskaparen gör att du inte längre behöver skådespelare eller studio.

Steg 3

Lägg till text eller undertexter

Lägg över text eller undertexter på din video. Välj mellan olika typsnitt, storlekar, färger och textningsdesigner som passar ditt budskap och din visuella stil perfekt. Vår AI-videogenerator gör det enkelt att skapa videor med professionell kvalitet.

Steg 4

Skapa och dela din video

Låt HeyGen bearbeta din video med sömlösa textförbättringar. Att ladda ner och publicera ditt innehåll tar bara några minuter – redo att öka videons tillgänglighet och engagemang.

Vanliga frågor om att lägga till text i video

Vad är HeyGen-verktyget Lägg till text i video?

HeyGens verktyg Lägg till text i video låter dig lägga in text, undertexter och titlar i dina videor direkt i webbläsaren. Det är utformat för att vara enkelt och effektivt, även om du inte har någon erfarenhet av videoredigering.

Hur lägger jag till text i en video online med HeyGen?

Ladda upp din video till HeyGen-plattformen, välj textalternativet och anpassa sedan typsnitt, färg, storlek och placering. Du kan lägga till flera textelement, justera deras timing och förhandsgranska ändringar direkt. Företag och kreatörer har redan skapat 136,919,009 videor med vår AI-plattform.

Kan jag använda olika typsnitt och stilar för min text?

Ja, HeyGen erbjuder ett brett urval av typsnitt, färger och textstilar. Du kan också animera texten, justera justeringen och placera den var som helst på skärmen.

Är det gratis att lägga till text i videor med HeyGen?

HeyGen erbjuder både gratis- och premiumabonnemang. Grundläggande textredigeringsfunktioner kan finnas i gratisversionen, medan mer avancerade verktyg och exportalternativ ingår i betalabonnemang. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med abonnemang från $49 per månad.

Kan jag förhandsgranska mina ändringar innan jag exporterar videon?

Absolut. HeyGen låter dig förhandsgranska textplacering och stil i realtid så att du kan göra justeringar innan du färdigställer din video.

