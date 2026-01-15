Skapa mikrolärande-videor som medarbetarna faktiskt genomför
Dina 60-minutersutbildningar får 35 % genomförandegrad. Medarbetarna säger att de inte har tid. De glömmer ändå allt inom en vecka. Dela upp utbildningen i fokuserade videor på 3–5 minuter. Genomförandegraden ökar till 90 %. Kunskapen sitter faktiskt kvar.
Flaskhalsen för L&D-innehåll
Det långvariga träningsproblemet
Anställda slutför inte långa utbildningsprogram. Timslånga kurser i regelefterlevnad och produktutbildning har slutförandegrad på så lite som 35 %, där de flesta deltagare hoppar av efter 10–15 minuter. Det handlar inte om brist på motivation, utan om brist på tid – hektiska arbetsdagar lämnar bara korta fönster för lärande. Även när långa kurser slutförs minskar informationsöverflöd förståelse och minne. Uppmärksamhetsspannet toppar runt 8–10 minuter, vilket gör maratonutbildningar ineffektiva. Resultatet blir sämre engagemang, viktiga färdigheter missas och utbildningen lyckas inte driva prestation. Forskning visar att anställda lär sig bättre genom korta, fokuserade utbildningar som levereras utspritt, precis när de behövs.
Lösningen från HeyGen
Microlearning ger utbildning i fokuserade videor på 2–10 minuter, med ett ämne, en färdighet eller en process per modul. I stället för långa kurser lär sig team exakt det de behöver, när de behöver det. Säljare kan gå igenom en 3–5 minuter lång video om invändningshantering före ett samtal och tillämpa tekniken direkt, vilket förbättrar kunskapsbehållningen genom användning i realtid. Microlearning passar naturligt in i hektiska arbetsdagar och gör att medarbetare kan lära sig mellan möten, under pauser eller på språng. HeyGen gör microlearning enkelt genom att omvandla befintligt innehåll till professionella korta videor, optimerade för visning i mobilen, med inbyggd slutförandespårning och högre engagemang.
Många team använder mikrolärande som komplement till strukturerade introduktionsvideor för anställda, för att förstärka viktiga koncept över tid i stället för att överväldiga nyanställda under första veckan.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
Perfekt för fokuserade videor på 2–10 minuter
HeyGen skapar automatiskt den optimala längden för mikrolärande. AI-avatarer levererar kärnfullt innehåll utan onödigt prat. Tre minuter om tekniker för aktivt lyssnande. Fem minuter om hur du skickar in reseräkningar. Sju minuter om en översikt av nya funktioner. Fokuserat, komplett och direkt användbart. Välj bland professionella mallar och stilar som passar ditt varumärke.
Inget svammel. Inget utfyllnad. Bara kärnfullt innehåll som medarbetare kan ta till sig och direkt använda. Perfekt format för dagens uppmärksamhetsspann och mobilvisning.
Skapa moduler snabbare än medarbetarna hinner titta på dem
Att bygga ett mikrolärandebibliotek går snabbt. Skapa en 5‑minutersvideo på 10 minuter. Tio fokuserade moduler på en eftermiddag. Din långkurs som tog veckor att producera? Dela upp den i 15 mikromoduler. Skapa alla på en dag. Hastighet spelar roll när du bygger bibliotek med dussintals eller hundratals fokuserade videor.
Mobilanpassad för lärande på språng
Ditt säljteam tittar på utbildning mellan kundmöten i sina mobiler. Servicetekniker lär sig ute på fältet via surfplattor. Butiksanställda går igenom moduler under rasterna på sina enheter. Mikrolärande är mobilt lärande. Korta videor laddas snabbt. Dataeffektiva filstorlekar. Pausa och återuppta utan avbrott. Lär dig var som helst, när som helst, på vilken enhet som helst.
Bygg sökbara mikrolärandebibliotek
I stället för att leta igenom en 90-minutersvideo efter ett svar hittar medarbetare direkt den exakta 4-minutersmodul de behöver. Organiserade bibliotek med fokuserat innehåll. Kategoriserat efter ämne. Sökbart med nyckelord. Precis i rätt tid får de tillgång till exakt det de behöver. Behöver du en uppfräschning i hur du hanterar arga kunder? Sök. Hitta 3-minutersvideon. Titta. Använd.
Uppdatera enskilda moduler utan att göra om allt
Behöver en lång kurs uppdateras? Gör om hela de 60 minuterna. Behöver en mikrolärandemodul uppdateras? Skapa om en enda 4-minutersvideo. En modulär struktur gör uppdateringar precisa. Har en process ändrats? Uppdatera den enda videon som täcker den processen. Har en produktfunktion uppdaterats? Förnya bara den funktionens 5-minutersmodul.
Repetition med mellanrum för bättre inlärning
Mikrolärande gör det enkelt att använda utspridd repetition. I stället för ett enda 60-minuterspass tittar medarbetare på relaterade 5-minutersvideor under flera dagar eller veckor. Utspridningen förbättrar minnet med 200–300 %. Vecka 1: Introduktion till förhandling (5 min). Vecka 2: Förberedelsetaktik (4 min). Vecka 3: Inledande drag (6 min). Utspridd inlärning som fastnar i stället för ett överväldigande pass som snabbt glöms bort.
Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg
Dela upp innehåll i fokuserade ämnen
Utgå från din befintliga utbildning. Identifiera tydliga delämnen. Har du en timslång produktutbildning? Dela upp den i 12 separata produktfunktioner. Varje del blir en egen 5‑minutersvideo. Fokuserad. Lätt att slutföra. Lätt att hitta. Eller börja från början. Lista de färdigheter medarbetarna behöver. Skapa en fokuserad video per färdighet. Bygg upp ditt bibliotek ämne för ämne.
Skapa 2–10 minuter långa videor
Välj en professionell avatar. Klistra in ditt fokuserade manus. Tre minuter om tekniker för tidshantering. Fem minuter om navigering i CRM. Sju minuter om metoder för att avväpna svåra situationer. Skapa professionell mikrolärande som respekterar uppmärksamhetsspannet. Håll varje video till ett tydligt lärandemål. Medarbetare ska avsluta och tänka ”jag lärde mig just den här specifika saken”.
Distribuera mobilvänligt bibliotek
Organisera moduler efter kategori. Färdigheter. Processer. Produkter. System. Medarbetare söker efter behov. Hitta den exakta 4-minutersvideon de behöver just nu. Titta i mobilen. Använd direkt. Lärandet blir just-in-time i stället för just-in-case. Följ vilka moduler som blir mest sedda. Identifiera kunskapsluckor. Skapa riktat mikromaterial för att fylla dem.
Byggd för alla utbildningsbehov
Just-in-time-tillämpning av färdigheter
Medarbetare lär sig exakt det de behöver, precis när de behöver det. Säljare tittar på en 3–4 minuter lång video om invändningshantering före sina samtal och använder kunskapen direkt, vilket ökar vinstfrekvensen med 28 %.
Utbildning för mobil arbetsstyrka
Korta felsökningsvideor passar naturligt in mellan uppdragen. Fälttekniker tittar på 3–5 minuter långa moduler på sina enheter ute på plats, vilket ökar andelen åtgärdade problem vid första besöket med 35 % och minskar antalet återbesök.
Repetition med mellanrum för bättre minne
Ersätt långa workshops med korta videor som levereras över tid. Genom att dela upp utbildningen i moduler på 5–7 minuter som skickas ut varje vecka förbättras den långsiktiga inlärningen med mer än 2× jämfört med maratonpass.
Process- och systemuppdateringar
Microlearning möjliggör snabba uppdateringar när funktioner, processer eller riktlinjer ändras. Teamen får 3–6 minuter långa uppdateringsvideor samma dag som ändringarna släpps, vilket leder till snabbare användning.
Förstärkning av onboarding
Fortsätt onboarding efter första veckan med veckovisa mikrolärandemoduler anpassade till faktiska arbetsbehov. Det här stegvisa upplägget minskar stressen och kortar tiden till full produktivitet från 87 dagar till 52 dagar.
Har du frågor? Vi har svaren
Hur långa bör mikrolärandevideor vara?
2–10 minuter är den optimala längden. 3–5 minuter för enkla koncept eller snabba uppdateringar. 5–7 minuter för processer eller färdigheter. 7–10 minuter för komplexa ämnen som faktiskt kräver mer tid. Över 10 minuter är det inte mikrolärande längre. Om ett ämne kräver mer än 10 minuter, dela upp det i flera fokuserade moduler.
Förbättrar mikrolärande verkligen slutförandegraden?
Ja. Branschdata visar över 90 % genomförandegrad för mikrolärande jämfört med 30–40 % för traditionell, längre e-learning. Medarbetare slutför korta videor eftersom de passar in i schemat. De avbryter långa kurser eftersom det är i princip omöjligt att hitta 60 ostörda minuter.
Vilka ämnen fungerar bäst för mikrolärande?
Färdigheter, processer, produktfunktioner, systemgenomgångar och policyuppdateringar fungerar alla bra. För djupare produktkunskap kombinerar team ofta mikrolärande med strukturerade produktutbildningsvideor.
Hur organiserar du många korta videor?
Bygg sökbara bibliotek ordnade efter kategori. Kompetenser, processer, produkter, regelefterlevnad, system. Tagga videor med nyckelord. Skapa spellistor för lärstigar. Medarbetare söker efter det de behöver eller följer kurerade sekvenser.
Kan du använda mikrolärande för komplex utbildning?
Ja, men utforma det som en serie. Är ämnet så komplext att det kräver 60 minuter? Skapa 12 videor på 5 minuter vardera. Medarbetarna kan gå igenom dem under flera dagar eller veckor i stället för vid ett enda tillfälle. Utspridd repetition förbättrar faktiskt inlärningen för komplexa ämnen.
Betyder kortare utbildning att man lär sig mindre?
Nej. Fokus slår heltäckande. Medarbetare minns mer från fem fokuserade videor på 5 minuter än från en 25-minutersvideo som täcker fem ämnen. Mindre är mer när det gäller kognitiv belastning och uppmärksamhet.
Hur fungerar mikrolärande tillsammans med ett traditionellt LMS?
Precis som all annan videoutbildning. Ladda upp till LMS, tagga för sökbarhet och följ upp genomförande. Standardvideor som följer SCORM fungerar i alla LMS. Kortare videor är enklare att organisera och hitta än längre.
Hur fungerar det med praktisk träning som kräver övning?
Mikrolärande fungerar utmärkt för kunskap och demonstration. För praktisk träning kan du kombinera arbetssätt: en mikrolärandevideo visar hur (5 min), sedan omsätter en övningssession det i praktiken. Videon lär ut färdigheten. Övningen utvecklar din skicklighet.
Hur fungerar mikrolärande tillsammans med ett LMS?
Microlearning-videor integreras sömlöst med alla LMS och är enkla att spåra och organisera. Många organisationer utökar också microlearning till löpande interna utbildningsvideor för att stödja kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.
