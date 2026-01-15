Anställda slutför inte långa utbildningsprogram. Timslånga kurser i regelefterlevnad och produktutbildning har slutförandegrad på så lite som 35 %, där de flesta deltagare hoppar av efter 10–15 minuter. Det handlar inte om brist på motivation, utan om brist på tid – hektiska arbetsdagar lämnar bara korta fönster för lärande. Även när långa kurser slutförs minskar informationsöverflöd förståelse och minne. Uppmärksamhetsspannet toppar runt 8–10 minuter, vilket gör maratonutbildningar ineffektiva. Resultatet blir sämre engagemang, viktiga färdigheter missas och utbildningen lyckas inte driva prestation. Forskning visar att anställda lär sig bättre genom korta, fokuserade utbildningar som levereras utspritt, precis när de behövs.

Microlearning ger utbildning i fokuserade videor på 2–10 minuter, med ett ämne, en färdighet eller en process per modul. I stället för långa kurser lär sig team exakt det de behöver, när de behöver det. Säljare kan gå igenom en 3–5 minuter lång video om invändningshantering före ett samtal och tillämpa tekniken direkt, vilket förbättrar kunskapsbehållningen genom användning i realtid. Microlearning passar naturligt in i hektiska arbetsdagar och gör att medarbetare kan lära sig mellan möten, under pauser eller på språng. HeyGen gör microlearning enkelt genom att omvandla befintligt innehåll till professionella korta videor, optimerade för visning i mobilen, med inbyggd slutförandespårning och högre engagemang.

Många team använder mikrolärande som komplement till strukturerade introduktionsvideor för anställda, för att förstärka viktiga koncept över tid i stället för att överväldiga nyanställda under första veckan.