Skapa flerspråkiga utbildningsvideor som alla förstår
Dina spansktalande medarbetare förstår inte säkerhetsutbildningen på engelska. OSHA har gett dig en anmärkning för språkrelaterade brister. Traditionell översättning kostar 50 000 USD för ditt utbildningsprogram. Skapa utbildning på över 175 språk med naturlig röstkloning och läppsynk. En video blir obegränsat många språk. Följer OSHA:s krav och är 90 % billigare.
Flaskhalsen för L&D-innehåll
Den flerspråkiga träningsutmaningen
Din personal talar flera olika språk, men säkerhets- och regelefterlevnadsutbildning ges bara på engelska. Många medarbetare förstår inte innehållet fullt ut, vilket utsätter din organisation för risken att bryta mot OSHA:s språkkrav och få böter på upp till 15 000 USD per tillfälle. Traditionell översättning av utbildningar är långsam och dyr, kostar ofta tusentals dollar per språk och resulterar i lågkvalitativ dubbning som minskar engagemanget. Textning löser inte problemet, eftersom den förutsätter god läsförmåga och att ljudet är på. Resultatet blir dålig förståelse, låg slutförandegrad och fortsatt juridisk risk, medan organisationer med flerspråkiga utbildningsprogram kan arbeta säkert och följa regelverken i alla språkgrupper.
HeyGen-lösningen
HeyGen gör din befintliga utbildning till flerspråkigt videoinnehåll på över 175 språk. Ladda upp din engelska utbildning och skapa direkt naturligt klingande översättningar med AI-baserad röstkloning och exakt läppsynk, så att du får professionell kvalitet utan stel dubbning. Till skillnad från traditionell översättning som kostar tusentals per språk täcker HeyGens fasta abonnemang obegränsat antal videor på obegränsat antal språk, och minskar kostnaderna med upp till 90 %. När utbildningen ändras uppdaterar du manuset en gång och återskapar alla språkversioner på några minuter, så att ditt globala utbildningsbibliotek är korrekt, följer regelverken och alltid är uppdaterat.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
175+ språk med röstkloning
Översätt utbildning till alla språk som din personal talar. Spanska (latinamerikansk + europeisk), mandarin, vietnamesiska, tagalog, arabiska, hindi, portugisiska, polska, koreanska, japanska och över 165 andra språk. Naturlig röstkloning med AI ger utbildning som låter autentisk på varje språk. Inte robotlik text-till-tal. Professionella röster i mänsklig kvalitet som behåller känsla och ton.
Professionell läppsynk-teknik
Munnens rörelser matchar det talade språket. Spanskträning visar spanska läppsynkrörelser. Mandarinträning visar mandarinartikulation. Eliminerar den obekväma dubbningseffekten där ljudet inte matchar bilden. Professionell presentationskvalitet skapar förtroende och trovärdighet hos deltagarna. Medarbetare engagerar sig i innehåll som ser ut och låter naturligt.
OSHA-språkefterlevnad
OSHA kräver utbildning på ett språk som anställda förstår. HeyGen levererar efterlevnadssäkrad flerspråkig säkerhetsutbildning. Riskkommunikation, lockout tagout, personlig skyddsutrustning (PPE), nödförfaranden på de anställdas modersmål. Dokumentera efterlevnad med slutförandespårning. Undvik anmärkningar och böter med utbildning som de anställda faktiskt förstår.
90 % lägre kostnad jämfört med traditionell översättning
Traditionella byråer: 3 000–8 000 USD per språk och video. HeyGen: fast abonnemang för obegränsat antal språk. Samma kostnad oavsett om det är ett språk eller femtio. De första flerspråkiga videorna betalar sig själva. Stor ROI på globala utbildningsprogram. Sluta välja vilka språk du har råd med. Utbilda alla på deras modersmål.
Uppdatera alla språk samtidigt
Behöver utbildningen uppdateras? Redigera det engelska manuset. Skapa om alla språk på några minuter. Ingen samordning av åtta separata översättningsprojekt. Inga månaders väntan på uppdateringar. Alla språkversioner hålls automatiskt synkroniserade och aktuella. Påverkar en processförändring säkerhetsutbildningen? Uppdatera alla språk samma dag.
Global lansering samma dag
Skapa engelska utbildningar på måndag. Distribuera på 12 språk på tisdag. Traditionell översättning tar veckor eller månader. HeyGen möjliggör flerspråkig lansering samma dag. Lansera utbildningar globalt utan översättningsförseningar. Reagera direkt på regeländringar i alla medarbetares språkliga grupper.
Från engelska till över 175 språk i 3 steg
Skapa på ditt primära språk
Utveckla utbildning på engelska eller ditt primära språk. Ladda upp befintliga PowerPoint-presentationer, spela in ämnesexperter eller skapa nytt innehåll. Detta blir källan för alla översatta versioner. Dina befintliga utbildningsmaterial fungerar utmärkt. Du behöver inte skapa innehåll från grunden.
Välj målspråk
Välj vilka språk din personal behöver. Spanska för anläggningen i Texas. Vietnamesiska för lagret i Kalifornien. Mandarin för kontoret i Shanghai. Portugisiska för Brasilien. Välj ett språk eller femtio. HeyGen skapar naturlig röstkloning och läppsynk för varje valt språk automatiskt.
Distribuera till globala team
Distribuera flerspråkig utbildning till rätt platser. Spansk version till spansktalare. Vietnamesisk till vietnamesisktalare. Följ upp genomförande per språk. Säkerställ regelefterlevnadsdokumentation för alla språkliga medarbetargrupper. Ditt LMS hanterar flerspråkigt innehåll precis som utbildning på engelska.
Byggd för alla utbildningsbehov
Efterlevnad av OSHA-säkerhetsutbildning
Uppfyll OSHAs språkkrav genom att leverera säkerhetsutbildning som medarbetarna verkligen förstår. Skapa utbildning om farokommunikation, lockout tagout och personlig skyddsutrustning (PPE) på engelska, spanska, vietnamesiska, mandarin och fler språk. Organisationer rapporterar noll språkrelaterade anmärkningar efter att ha infört flerspråkig utbildning.
Global företagsutbildning
Rulla ut ledarskaps-, compliance- och introduktionsprogram konsekvent i internationella kontor. Översätt kärnprogram till lokala språk utan separat produktion med videor för introduktion av nya medarbetare, så att du säkerställer global konsekvens och snabbare lansering.
Utbildning för en mångsidig amerikansk arbetsstyrka
Stöd flerspråkiga arbetsstyrkor inom detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt tjänstesektorn med utbildning i livsmedelssäkerhet, förebyggande av trakasserier och kundservice på flera språk. Flerspråkig leverans ökar slutförandegraden från cirka 50 % till över 90 % och uppfyller delstatliga språkkrav.
Flerspråkig vårdpersonal
Leverera utbildning i patientsäkerhet, HIPAA och infektionskontroll på personalens modersmål. Tydlig förståelse minskar risken för missförstånd och förbättrar utfallet för patientsäkerheten.
Säkerhet på byggarbetsplats
Ge platsspecifik säkerhetsutbildning på besättningens språk för fallskydd, maskinhantering och schaktning. Språkanpassad utbildning minskar incidenter och gör att ni klarar OSHA-inspektioner utan anmärkningar.
Verifierat resultat
Organisationer ser över 85 % bättre förståelse när utbildning ges på medarbetarnas modersmål jämfört med innehåll som bara är på engelska eller enbart textat.
Har du frågor? Vi har svaren
Vilka språk finns tillgängliga?
175+ språk, inklusive spanska (latinamerikansk + europeisk), mandarin, vietnamesiska, tagalog, franska, tyska, portugisiska (brasiliansk + europeisk), arabiska, hindi, koreanska, japanska, polska, ryska, italienska, thai och 160+ till. Regionala varianter finns för de största språken för att säkerställa kulturell och språklig relevans.
Uppfyller detta OSHA:s språkkrav?
Ja. OSHA kräver utbildning på ett språk som medarbetarna förstår. HeyGen levererar utbildning med naturligt tal och dokumenterad genomförandegrad, vilket underlättar regelefterlevnad och revisioner.interna utbildningsvideorför att förstärka säkerhet och rutiner över tid.
Hur mycket kostar flerspråkig utbildning?
Traditionell översättning: 3 000–8 000 USD per språk och video. HeyGens fasta abonnemang täcker obegränsat antal videor på obegränsat antal språk. Samma kostnad för ett språk som för femtio. Typisk besparing: 90 % jämfört med traditionella översättningstjänster. De första videorna täcker vanligtvis hela årskostnaden för abonnemanget.
Hur skiljer sig röstkloning från dubbning?
Röstkloning skapar naturliga röster med mänsklig kvalitet på varje språk. Traditionell dubbning låter robotaktig med onatligt ljud som inte matchar bilden. HeyGen har lip-sync så att munrörelserna stämmer professionellt med det talade språket. Medarbetare tar till sig naturligt klingande utbildning i stället för att skratta åt uppenbar dubbning.
Kan du uppdatera träningen på alla språk?
Ja. Redigera ditt manus på källspråket en gång. Skapa om alla språkversioner på några minuter. Alla språk uppdateras samtidigt. Inga separata översättningsprojekt att samordna eller veckor av väntan. Har processen ändrats? Uppdatera alla språk samma dag.
Hur lång tid tar översättningen?
Samma dag. Välj målspråk, skapa översättningar med röstkloning och läppsynk. Distribuera direkt. Traditionell översättning tar veckor eller månader per språk. HeyGen möjliggör omedelbar global lansering.
Hur fungerar det med regionala språkvarianter?
Tillgängligt för de största språken. Latinamerikansk spanska jämfört med europeisk spanska. Brasiliansk portugisiska jämfört med europeisk portugisiska. Förenklad kinesiska jämfört med traditionell kinesiska. Välj rätt variant för din personalstyrka för att säkerställa naturlig och kulturellt anpassad utbildning.
Fungerar det här för tekniskt innehåll?
Ja. Ladda upp terminologilistor. HeyGen ser till att tekniska termer, produktnamn och säkerhetsterminologi översätts korrekt. Bibehåller konsekvens mellan språk för specialiserat innehåll. Den tekniska utbildningskvaliteten förblir hög på alla språk.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av utbildningsvideor kräver att du bokar presentatörer, studior, team och efterbearbetning – ofta 2–3 månader och 5 000–15 000 USD eller mer per färdig video. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på minuter till timmar, med obegränsade ändringar. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för att ta fram innehåll. Würth Group halverade produktionstiden och minskade översättningskostnaderna med 80 %.
Börja skapa träningsvideor redan idag
Sluta vänta i månader på innehåll som är föråldrat redan vid lansering. Skapa professionella utbildningsvideor på några minuter, översätt direkt till vilket språk som helst och uppdatera när ditt företag förändras – utan nya inspelningar. Anslut dig till L&D-team hos Workday, Advantive och Würth Group som redan har förändrat hur de utbildar.
