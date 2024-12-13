Precisa que seus vídeos se encaixem perfeitamente em qualquer plataforma?

A ferramenta Resize Video da HeyGen permite que você ajuste as dimensões do seu vídeo para atender aos requisitos de diversas plataformas de mídia social, sites e dispositivos. Seja preparando um vídeo vertical para o Instagram ou um formato paisagem para o YouTube, redimensionar nunca foi tão fácil.

HeyGen garante que seus vídeos mantenham sua qualidade enquanto se adaptam perfeitamente ao tamanho necessário, ajudando você a entregar conteúdo consistente e profissional em múltiplos canais.