Como as empresas alcançam o sucesso com a HeyGen
Avatar Video · L&D
Descubra como a Malecare e a Cancer Academy usam HeyGen para oferecer uma educação sobre câncer em escala, com empatia, que ajuda os pacientes a se sentirem informados, amparados e confiantes.
Avatar Video · Localization
Veja como o estúdio vencedor do Emmy, Fameplay, usa HeyGen para produzir vídeos multilíngues com IA, localizar conteúdo para diferentes mercados e expandir do público tcheco para o mundo.
Avatar Video · Marketing
Descubra como Bryan Fikes usa a HeyGen para ajudar pequenas empresas a criar mais vídeos, economizar mais de 700 horas, aumentar as conversões e expandir sua agência de marketing.
Avatar Video · Broadcast
Descubra como a Telemundo fez parceria com a HeyGen para criar segmentos de transmissão da Copa do Mundo com IA, colocando os comentaristas em locais cinematográficos impossíveis, ao mesmo tempo que atendia às exigências de velocidade e qualidade da televisão ao vivo.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
A Zarin TV usa avatares de IA da HeyGen para proteger jornalistas, preservar o anonimato e compartilhar com segurança histórias do Afeganistão com públicos ao redor do mundo.
Avatar Video · Video Translation · L&D
A Indegene ampliou a produção de vídeos médicos em conformidade usando a plataforma de vídeos com IA da HeyGen, acelerando a entrega, reduzindo custos e viabilizando conteúdo multilíngue em escala global.
Avatar Video · Marketing
A Vision Creative Labs utiliza os avatares de IA e as ferramentas de tradução da HeyGen para ajudar empresas do setor financeiro a escalar a produção de vídeos de alguns por ano para 50–60 por dia, aumentando o engajamento e o ROI.
Avatar Video · Marketing
Descubra como a Dolsten & Co. usa HeyGen para prototipar, iterar e entregar trabalhos criativos de alta fidelidade em dias em vez de meses, desbloqueando uma colaboração mais rápida, ideias mais ousadas e narrativas escaláveis impulsionadas por IA.
Video Translation · Avatar Video · Creator
Descubra como a Happy Cats expandiu sua atuação global com a HeyGen, criando conteúdo de vídeo multilíngue cinco vezes mais rápido, reduzindo custos e alcançando novos públicos.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Os estudos de caso de IA da HeyGen mostram como as empresas reduzem o tempo de produção, ampliam o alcance global do conteúdo e estimulam a criatividade. As equipes concluem vídeos em poucas horas, as agências entregam conteúdo em vários idiomas e as marcas dão vida às campanhas com avatares, reduzindo custos e viabilizando narrativas escaláveis e de alta qualidade em diferentes mercados.
Os estudos de caso de IA da HeyGen mostram como vídeos personalizados e escaláveis geram mais engajamento e um ROI maior. As marcas dobraram as taxas de conversão e retenção com vídeos de integração, triplicaram o engajamento por meio de campanhas personalizadas e ampliaram seu alcance global com conteúdo multilíngue, comprovando que a HeyGen permite aos profissionais de marketing escalar a personalização, reduzir custos e maximizar o impacto.
Os estudos de caso da HeyGen sobre IA na educação mostram como instituições e empresas melhoram os resultados de aprendizagem. Avatares viabilizam simulações para a prática de habilidades, empresas modernizam treinamentos de conformidade, equipes de saúde agilizam a criação de conteúdo médico e educadores oferecem aulas em vários idiomas, tornando o treinamento mais envolvente, escalável e eficaz em escolas, empresas e programas de desenvolvimento profissional.
Os estudos de caso da HeyGen sobre IA na área da saúde mostram como os prestadores de serviços de saúde melhoram a comunicação, reduzem custos e ampliam o acesso. Médicos compartilham conhecimentos por meio de vídeos explicativos, equipes reduzem em 50% o tempo de produção de treinamentos e prestadores de serviços de saúde ampliam a produção de conteúdo multilíngue para certificações, oferecendo educação precisa e econômica a pacientes, profissionais e públicos do mundo todo.
A Würth deixou de priorizar a comunicação escrita e passou a adotar uma abordagem centrada em vídeos, usando a HeyGen para gerar vídeos multilíngues com avatares. Com isso, reduziu os custos de tradução em 80%, cortou o tempo de produção pela metade e permitiu que os funcionários dominassem a plataforma em apenas 45 minutos, tornando os treinamentos e as comunicações globais e envolventes mais eficientes e econômicos.
O estudo de caso de IA da Komatsu mostra como as empresas podem usar avatares de IA para transformar o treinamento e a comunicação. Ao criar vídeos multilíngues, consistentes e envolventes, a Komatsu elevou as taxas de conclusão para quase 90%, aumentou a retenção de conhecimento e reduziu os custos de produção. Esse sucesso destaca como histórias de clientes que usam IA demonstram soluções de aprendizagem escaláveis e alinhadas à marca, que podem ir além do treinamento e ser aplicadas ao marketing e à comunicação global.
A experiência da trivago com a HeyGen demonstra que estudos de caso de marketing com IA podem simplificar drasticamente a localização de vídeos. Ao utilizar os tradutores e avatares de IA da HeyGen, a trivago reduziu pela metade o tempo de pós-produção (economizando de 3 a 4 meses), localizou rapidamente anúncios de TV para 30 mercados e manteve uma identidade de marca consistente, alcançando resultados de marketing escaláveis, eficientes e de alta qualidade.
A Ogilvy fez uma parceria com a HeyGen para criar vídeos de marketing com avatares e forte apelo emocional, como em uma campanha voltada à geração Z que apresentava a persona de uma cantora. Usando os avatares da HeyGen, a agência produziu conteúdo altamente personalizado e localizado em grande escala, fortalecendo a conexão com o público, preservando o tom emocional e ampliando o engajamento em diferentes mercados.