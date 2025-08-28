Como as empresas alcançam o sucesso com a HeyGen

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Logotipo da Cancer Academy

Avatar Video · L&D

Malecare

Descubra como a Malecare e a Cancer Academy usam HeyGen para oferecer uma educação sobre câncer em escala, com empatia, que ajuda os pacientes a se sentirem informados, amparados e confiantes.

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A palavra "Fanneplay" em letras de bloco pretas e em negrito sobre um fundo branco.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Veja como o estúdio vencedor do Emmy, Fameplay, usa HeyGen para produzir vídeos multilíngues com IA, localizar conteúdo para diferentes mercados e expandir do público tcheco para o mundo.

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Homem com cavanhaque e uniforme escuro em um jardim japonês, com um logotipo de bonsai brilhante e o texto sobreposto “BONSAI MARKETING”.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Descubra como Bryan Fikes usa a HeyGen para ajudar pequenas empresas a criar mais vídeos, economizar mais de 700 horas, aumentar as conversões e expandir sua agência de marketing.

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Logotipo da Telemundo com um T estilizado em vermelho e texto em preto.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Descubra como a Telemundo fez parceria com a HeyGen para criar segmentos de transmissão da Copa do Mundo com IA, colocando os comentaristas em locais cinematográficos impossíveis, ao mesmo tempo que atendia às exigências de velocidade e qualidade da televisão ao vivo.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

A Zarin TV usa avatares de IA da HeyGen para proteger jornalistas, preservar o anonimato e compartilhar com segurança histórias do Afeganistão com públicos ao redor do mundo.

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Logotipo da Indegene com “in” formado por blocos geométricos rosa e azul, e “degene” em texto azul.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

A Indegene ampliou a produção de vídeos médicos em conformidade usando a plataforma de vídeos com IA da HeyGen, acelerando a entrega, reduzindo custos e viabilizando conteúdo multilíngue em escala global.

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Logotipo da Vision Creative Labs

Avatar Video · Marketing

Vision Creative Labs

A Vision Creative Labs utiliza os avatares de IA e as ferramentas de tradução da HeyGen para ajudar empresas do setor financeiro a escalar a produção de vídeos de alguns por ano para 50–60 por dia, aumentando o engajamento e o ROI.

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Logotipo DOLSTEN & CO

Avatar Video · Marketing

Dolsten & Co.

Descubra como a Dolsten & Co. usa HeyGen para prototipar, iterar e entregar trabalhos criativos de alta fidelidade em dias em vez de meses, desbloqueando uma colaboração mais rápida, ideias mais ousadas e narrativas escaláveis impulsionadas por IA.

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Uma mulher sorridente, de cabelos castanhos compridos e blusa preta, olha para a direita, com a ilustração "Eu amo GATOS FELIZES" no canto inferior esquerdo.

Video Translation · Avatar Video · Creator

I Love Happy Cats

Descubra como a Happy Cats expandiu sua atuação global com a HeyGen, criando conteúdo de vídeo multilíngue cinco vezes mais rápido, reduzindo custos e alcançando novos públicos.

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Tem dúvidas? Nós temos as respostas.

O que as empresas podem aprender com estudos de caso de IA que utilizam a tecnologia da HeyGen?

Os estudos de caso de IA da HeyGen mostram como as empresas reduzem o tempo de produção, ampliam o alcance global do conteúdo e estimulam a criatividade. As equipes concluem vídeos em poucas horas, as agências entregam conteúdo em vários idiomas e as marcas dão vida às campanhas com avatares, reduzindo custos e viabilizando narrativas escaláveis e de alta qualidade em diferentes mercados.

Como os estudos de caso de marketing com IA demonstraram maior engajamento e ROI com a HeyGen?

Os estudos de caso de IA da HeyGen mostram como vídeos personalizados e escaláveis geram mais engajamento e um ROI maior. As marcas dobraram as taxas de conversão e retenção com vídeos de integração, triplicaram o engajamento por meio de campanhas personalizadas e ampliaram seu alcance global com conteúdo multilíngue, comprovando que a HeyGen permite aos profissionais de marketing escalar a personalização, reduzir custos e maximizar o impacto.

Quais resultados são apresentados em estudos de caso sobre o uso de IA na educação com a HeyGen para treinamento e aprendizagem?

Os estudos de caso da HeyGen sobre IA na educação mostram como instituições e empresas melhoram os resultados de aprendizagem. Avatares viabilizam simulações para a prática de habilidades, empresas modernizam treinamentos de conformidade, equipes de saúde agilizam a criação de conteúdo médico e educadores oferecem aulas em vários idiomas, tornando o treinamento mais envolvente, escalável e eficaz em escolas, empresas e programas de desenvolvimento profissional.

Como os estudos de caso sobre IA na área da saúde estão usando a HeyGen para melhorar a comunicação e reduzir custos?

Os estudos de caso da HeyGen sobre IA na área da saúde mostram como os prestadores de serviços de saúde melhoram a comunicação, reduzem custos e ampliam o acesso. Médicos compartilham conhecimentos por meio de vídeos explicativos, equipes reduzem em 50% o tempo de produção de treinamentos e prestadores de serviços de saúde ampliam a produção de conteúdo multilíngue para certificações, oferecendo educação precisa e econômica a pacientes, profissionais e públicos do mundo todo.

Como o Grupo Würth usou a geração de vídeos com IA da HeyGen para alcançar o sucesso?

A Würth deixou de priorizar a comunicação escrita e passou a adotar uma abordagem centrada em vídeos, usando a HeyGen para gerar vídeos multilíngues com avatares. Com isso, reduziu os custos de tradução em 80%, cortou o tempo de produção pela metade e permitiu que os funcionários dominassem a plataforma em apenas 45 minutos, tornando os treinamentos e as comunicações globais e envolventes mais eficientes e econômicos.

O que as empresas podem aprender com a Komatsu em histórias de clientes sobre o uso de avatares de IA?

O estudo de caso de IA da Komatsu mostra como as empresas podem usar avatares de IA para transformar o treinamento e a comunicação. Ao criar vídeos multilíngues, consistentes e envolventes, a Komatsu elevou as taxas de conclusão para quase 90%, aumentou a retenção de conhecimento e reduziu os custos de produção. Esse sucesso destaca como histórias de clientes que usam IA demonstram soluções de aprendizagem escaláveis e alinhadas à marca, que podem ir além do treinamento e ser aplicadas ao marketing e à comunicação global.

Como a trivago melhorou seus resultados de marketing com os estudos de caso de IA da HeyGen?

A experiência da trivago com a HeyGen demonstra que estudos de caso de marketing com IA podem simplificar drasticamente a localização de vídeos. Ao utilizar os tradutores e avatares de IA da HeyGen, a trivago reduziu pela metade o tempo de pós-produção (economizando de 3 a 4 meses), localizou rapidamente anúncios de TV para 30 mercados e manteve uma identidade de marca consistente, alcançando resultados de marketing escaláveis, eficientes e de alta qualidade.

Como a Ogilvy utilizou avatares de IA em estudos de caso de marketing com IA?

A Ogilvy fez uma parceria com a HeyGen para criar vídeos de marketing com avatares e forte apelo emocional, como em uma campanha voltada à geração Z que apresentava a persona de uma cantora. Usando os avatares da HeyGen, a agência produziu conteúdo altamente personalizado e localizado em grande escala, fortalecendo a conexão com o público, preservando o tom emocional e ampliando o engajamento em diferentes mercados.