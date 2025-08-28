O estudo de caso de IA da Komatsu mostra como as empresas podem usar avatares de IA para transformar o treinamento e a comunicação. Ao criar vídeos multilíngues, consistentes e envolventes, a Komatsu elevou as taxas de conclusão para quase 90%, aumentou a retenção de conhecimento e reduziu os custos de produção. Esse sucesso destaca como histórias de clientes que usam IA demonstram soluções de aprendizagem escaláveis e alinhadas à marca, que podem ir além do treinamento e ser aplicadas ao marketing e à comunicação global.