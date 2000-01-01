Miro, o Espaço de Inovação fundado em 2011, redefiniu a colaboração para mais de 90 milhões de usuários globais. Seu impacto é tão vasto quanto a tela infinita que oferece. A base de clientes do Miro inclui mais de 250.000 empresas, com forte presença entre as empresas de grande porte e marcas Fortune 500 como Nike, IKEA e Deloitte.

À medida que o Miro evolui além do quadro branco para se tornar uma plataforma de colaboração completa - abraçando a IA generativa, ferramentas de prototipagem, modelos escaláveis e integrações profundas - a amplitude e profundidade dos materiais de aprendizado devem acompanhar o ritmo. Para Steve Sowrey, designer de mídia de aprendizado do Miro, produzir conteúdo educacional claro e envolvente é essencial para o sucesso do cliente. Steve e sua equipe precisavam de uma maneira escalável e eficiente de produzir conteúdo educacional sem sacrificar a qualidade ou a consistência. Foi então que eles recorreram à HeyGen.

Acompanhando o cronograma do produto

A equipe educacional garante que as funcionalidades não apenas sejam lançadas, mas que sejam bem recebidas, criando vídeos e tutoriais que transformam complexidade em valor claro. À medida que o Miro se expande no espaço empresarial, é crucial que os usuários estejam equipados com recursos de vídeo para integrar colegas de equipe e impulsionar a colaboração. E para desbloquear o alcance global, a localização é fundamental.

À medida que o produto da Miro evoluía, as demandas sobre a equipe de Steve também aumentavam. Criar vídeos de alta qualidade em diferentes idiomas e formatos tornou-se cada vez mais intensivo em tempo e recursos. Os métodos tradicionais não conseguiam acompanhar o ritmo acelerado do planejamento, e a terceirização acarretava altos custos e processos lentos. Para Steve, a HeyGen atendeu à necessidade de rapidez, mantendo ainda assim o alto padrão de qualidade. Com a HeyGen, a Miro alcançou um aumento de 10 vezes na velocidade de produção de vídeos e um aumento de 5 vezes na capacidade geral de criação de vídeos, sem necessidade de aumentar o número de funcionários.

Uma nova maneira de alcançar sua base de usuários global

Com mais de três décadas de experiência na indústria de vídeo, Steve presenciou muitos avanços, mas nenhum tão poderoso quanto o HeyGen, pois ele muda a maneira de como vínhamos trabalhando.

Antes de usar o HeyGen, a produção de vídeos educacionais do Miro envolvia múltiplas etapas e equipes: redação de roteiros, agendamento de tempo de estúdio, filmagem de talentos e envio das filmagens para uma equipe de pós-produção. Se algo mudasse no meio do processo—uma alteração na UI, um novo ícone, texto atualizado ou até mesmo um corte de cabelo—isso resultava em regravações e atrasos.

Os avatares da HeyGen simplificaram completamente esse processo. Agora, os roteiros podem ser revisados em tempo real sem a necessidade de voltar ao estúdio. Com a HeyGen, Steve e sua equipe podem simplesmente atualizar o roteiro dentro da plataforma e gerar quase instantaneamente um vídeo com o avatar entregando o script atualizado. A saída combina tão bem com a voz e a entrega originais que os espectadores nem conseguem perceber a diferença. Essa flexibilidade por si só reduziu dias, às vezes semanas, do cronograma de produção deles. “Porque as características de voz da HeyGen correspondem ao nosso talento com tanta precisão, podemos atualizar as falas deles conforme necessário, sem nunca ter que voltar ao estúdio”, acrescenta Steve.

Além da velocidade, as ferramentas de tradução da HeyGen abriram portas completamente novas. Steve lembra, “Antes da HeyGen, o processo era complicado demais para permitir alcançar diferentes países que falavam diferentes idiomas, exceto pela adição de legendas.” Agora, a Miro pode traduzir seus vídeos facilmente para 7 idiomas diferentes, com sincronização labial precisa e inflexões de voz naturais. É usado internamente também. Steve recorda uma época em que traduziram um de seus vídeos de testes internos para holandês, enquanto os funcionários estavam convencidos de que o funcionário que apresentava era um falante nativo do holandês.

Criando vídeos que se movem tão rápido quanto o Miro

A HeyGen não apenas melhorou a produção: ela ajudou a remodelar como a Miro educa, localiza e escala conteúdos em alinhamento com o crescimento do seu produto. Projetos que antes exigiam extensa coordenação e semanas de tempo de retorno agora podem ser completados em uma fração do tempo. Quando os prazos são apertados ou mudanças ocorrem tarde demais, a equipe do Steve pode atualizar o conteúdo sem perder o ritmo, entregando vídeos claros e de alta qualidade que apoiam a adoção de recursos entre os 90 milhões de usuários da Miro.

“Na área de tecnologia, as coisas estão sempre em rápida mudança. Quando chegamos na pós-produção, geralmente algo mudou — um botão, um ícone, um logo. Antes da HeyGen, isso significava refazer as filmagens — agora nós apenas atualizamos o roteiro no meio da produção, o que nos poupou dias, senão semanas, de tempo de produção.” –Steve Sowrey, Designer de Mídia de Aprendizagem, Miro

Essa nova agilidade também ampliou quem pode participar da criação de conteúdo. Escritores que antes se concentravam apenas em roteiros agora estão gerando rascunhos completos de vídeos por conta própria, uma mudança que desfocou as fronteiras tradicionais de trabalho e multiplicou a capacidade de produção da equipe sem necessidade de aumentar o número de funcionários.

O realismo e a precisão dos avatares da HeyGen elevaram o padrão de qualidade, em vez de reduzi-lo. Steve continua a aprimorar o tom e a inflexão usando motores de voz e ajustes sutis — garantindo que o produto final soe quase indistinguível de gravações ao vivo. Seu critério pessoal é simples: se o espectador não consegue perceber que é um avatar, o trabalho foi feito corretamente.

Em um nível mais elevado, a HeyGen possibilita que a Miro entregue vídeos consistentes, localizados e profissionais em larga escala, apoiando os objetivos mais amplos da empresa de adoção empresarial, acessibilidade global e onboarding mais rápido.