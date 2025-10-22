I Love Happy Cats is a Belgium-based educational platform founded by Anneleen Bru, a certified cat behaviorist with a mission: to make cats happier. Through online courses, books, and video content, Anneleen empowers cat guardians and professionals to better understand feline behavior using science-backed, practical guidance.
But scaling her knowledge across regions and platforms proved difficult. Creating professional, multilingual video content was time-consuming, expensive, and emotionally exhausting. “I’m an entrepreneur with big ideas,” Anneleen said. “But I kept getting stuck in the practical process and I couldn’t speed it up.”
Everything changed when she discovered HeyGen. The platform gave Anneleen the tools to transform how she created, translated, and delivered her content, unlocking unprecedented scale for her business.
Managing the impossible balance of time and quality
As a solo entrepreneur, Anneleen was driven by her mission but constrained by time, budget, and production demands. “We used to film everything in a studio,” Anneleen said. “I’d use a teleprompter, do my makeup, and read the script over and over. If I made one mistake it meant starting again.”
Even with help from her partner, who edited the videos, the process was grueling. A single 10-minute video could take hours to shoot and days to edit. “People see a short video and think it’s easy, but behind the scenes it’s weeks of work and when you’re a tiny business, that means everything else stops,” Anneleen said.
O custo da produção não foi só financeiro, foi emocional. “Lembro que uma vez filmei por horas e descobri que a câmera não estava gravando”, disse Anneleen. “Outra vez, passei o dia todo com a maquiagem borrada embaixo dos olhos. Tivemos que jogar tudo fora e recomeçar.”
Mais importante ainda, a produção de vídeos tradicional tornava quase impossível escalar globalmente. Traduzir seu conteúdo para outros idiomas significava contratar tradutores, refilmar tudo e editar do zero para cada mercado. “Eu queria ir além do flamengo ou do holandês. Queria alcançar o Japão, o Brasil e a Alemanha. Mas eu não conseguia fazer isso sozinha.”
Unlocking new possibilities with avatars and automation
A jornada de Anneleen com a HeyGen começou por curiosidade. “Comecei com traduções básicas de vídeo. Apenas fazendo upload dos meus vídeos em inglês e gerando versões em francês e alemão”, disse Anneleen. “Eu tinha receio de que ficassem robóticos, mas não ficaram. A voz, o tom e até a pronúncia pareciam comigo.”
Esse sucesso inicial a levou a explorar ainda mais. Ela começou a fazer experimentos com avatares. “Percebi que podia enviar um roteiro, criar um vídeo com avatar e traduzi-lo de novo e de novo, sem precisar recomeçar do zero. Foi aí que caiu a ficha: isso não era só uma ferramenta. Era um divisor de águas.”
One night, the realization hit her. “I didn’t sleep. I realized I could turn my books into courses, my ideas into videos. I could reuse years of work and give them new life. That’s when I said: ‘I can conquer the world with Happy Cats.’”
Using HeyGen, Anneleen turned her 56-video course into a multilingual asset, translated into French, German, Italian, Russian, Hungarian, Japanese, and more. “I sent test videos to native speakers,” Anneleen said. “They came back and said, ‘This is perfect.’ They understood everything, even the scientific vocabulary.”
A interface intuitiva do HeyGen tornou tudo ainda mais fácil. “É tão simples. Eu escrevo um roteiro, faço o upload e pronto. Consigo legendar, traduzir e revisar tudo em um só lugar. Quando está na fila, posso ir fazer outra coisa.”
Alcançando uma produção mais rápida com fluxos de trabalho sem esforço
Desde que começou a usar o HeyGen, a I Love Happy Cats viu melhorias significativas em velocidade, alcance e engajamento.
- Tempo de produção reduzido: Criar vídeos do início ao fim é 5x mais rápido do que era antes do HeyGen.
- Global reach unlocked: Courses are now available in French, German, Italian, Russian, Japanese, Hungarian, and Chinese.
- Eficiência de custos: Sem necessidade de estúdios, tradutores ou editores, Anneleen agora produz conteúdo de qualidade profissional totalmente internamente.
“Eu sempre digo que existe uma era antes da HeyGen e uma era depois”, ela disse. “Ver meu avatar dizer algo que eu tinha escrito foi como descobrir minha gêmea. Foi surreal. Isso tornou minha missão escalável.”
O conselho dela para os outros? “Não perca essa oportunidade. Se você tem algo a dizer ao mundo, HeyGen vai ajudar você a dizer isso.”