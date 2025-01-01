Coursera é uma das principais plataformas de aprendizado online do mundo, comprometida em fornecer acesso universal a uma educação de classe mundial. Com mais de 100 milhões de alunos, mais de 7.000 cursos e parcerias com mais de 300 universidades e empresas líderes, a Coursera redefiniu a maneira como as pessoas aprendem na era digital.

Mas à medida que a plataforma se expandia globalmente, surgiu um desafio crítico: como fornecer experiências de aprendizado verdadeiramente localizadas e emocionalmente ressonantes para estudantes de diferentes idiomas e culturas sem comprometer a autenticidade ou incorrer em custos de produção insustentáveis.

Mustafa Furniturewala, CTO na Coursera, supervisiona a equipe de engenharia e os esforços em IA da Coursera. Seu trabalho se concentra no desenvolvimento de ferramentas de IA generativa (como dublagem por IA, clonagem de voz, sincronização labial, etc.) e garantir que os avanços tecnológicos sirvam à missão principal de criar uma educação personalizada, acessível e eficaz para todos, em qualquer lugar.

“A Coursera está em uma missão para oferecer experiências de aprendizado em escala global,” disse Mustafa. “E para fazer isso de forma eficaz, precisamos eliminar as barreiras linguísticas, personalizar o aprendizado e preservar a qualidade e a intenção da instrução original. É aí que a IA generativa, e especificamente a HeyGen, tem sido transformadora.”

Oferecendo experiências imersivas conduzidas por instrutores

Antes de usar o HeyGen, a Coursera já havia implementado com sucesso a IA para escalar traduções de texto e áudio. No entanto, a localização de vídeos continuava sendo um obstáculo formidável.

“Começamos com texto”, disse Mustafa. “Isso era gerenciável, mas quando chegou a hora de traduzir conteúdo em vídeo com o tom, a emoção e a sincronização labial do instrutor para o novo idioma, simplesmente não era viável. Era muito caro e complexo demais para fazer em larga escala.”

O avanço ocorreu quando Mustafa e sua equipe descobriram o HeyGen, especificamente a clonagem de voz e sincronização labial. A Coursera implementou o HeyGen para gerar versões localizadas dos vídeos conduzidos por instrutores em francês, espanhol, alemão e outros idiomas, preservando não apenas o que é dito, mas como é dito.

“O que foi mais surpreendente foi o quão natural isso pareceu,” disse Mustafa. “Conseguimos pegar um vídeo de um instrutor falando inglês e fazer parecer que ele estava falando espanhol, mantendo seu tom, cadência e expressão emocional.”

Aquela autenticidade era inegociável para a Coursera. A equipe sempre teve cautela com conteúdo gerado por IA que parecesse robótico ou desconectado. “Não estamos apenas entregando informações. Estamos criando experiências imersivas lideradas por instrutores,” explicou Mustafa. “Se a emoção se perde, o aprendizado sofre.”

A capacidade da HeyGen de entregar qualidade em escala sem sacrificar a emoção ou a presença do instrutor era o que a Coursera estava esperando.

Percebendo o 'momento mágico' com HeyGen

Mustafa refletiu que o que antes exigia grandes investimentos e tempo agora acontece com agilidade. “Sempre pensamos que a tradução de vídeos em larga escala exigiria um investimento massivo em produção ou tecnologia”, disse ele. “Quando a equipe conseguiu construir isso em questão de poucas sprints ou semanas, ficamos surpresos com a rapidez com que pudemos alcançar esse tipo de escala.”

Para os instrutores, ver sua voz e emoção preservadas em vídeos traduzidos foi impactante. “Parecia eles mesmos”, disse Mustafa. “Os vídeos traduzidos ainda pareciam e soavam como nossos professores, apenas em outro idioma.”

A conquista técnica foi equiparada pela resposta emocional. “O momento mágico para nós foi quando vimos um vídeo dublado com sincronia labial perfeita e emoção preservada”, lembrou Mustafa. “Foi quando percebemos que isso não é apenas uma ferramenta, é uma plataforma para escalar o aprendizado sem perder o que o torna humano.”

A HeyGen não apenas melhorou a logística, ela desbloqueou novas possibilidades criativas e operacionais. Os engenheiros e criadores de conteúdo da Coursera agora podem dizer, “Eu fiz isso”, não apenas porque criaram o material educativo, mas porque eles mesmos traduziram e localizaram, sem depender de ajuda terceirizada.

“Aquilo foi chocante,” disse Mustafa. “O vídeo estava em um idioma completamente diferente, mas ainda assim transmitia o contexto, a emoção e a clareza instrucional do original. Parecia natural.”

Melhorando os tempos de visualização e as taxas de conclusão

Desde a implementação do HeyGen, a Coursera alcançou ganhos mensuráveis no engajamento dos alunos, acessibilidade da plataforma e resultados educacionais.

Resultados-chave:

Aumento de 40% no tempo de visualização de vídeos – Em regiões como a América Latina, conteúdo de vídeo localizado aumentou significativamente o tempo total de visualização.

– Em regiões como a América Latina, conteúdo de vídeo localizado aumentou significativamente o tempo total de visualização. Aumento de 25% nas taxas de conclusão de cursos – Os alunos tinham mais probabilidade de terminar os cursos quando o conteúdo em vídeo era entregue em seu idioma nativo.

– Os alunos tinham mais probabilidade de terminar os cursos quando o conteúdo em vídeo era entregue em seu idioma nativo. Localização escalável e autêntica – A Coursera agora oferece conteúdo de vídeo traduzido em múltiplos formatos e idiomas sem a necessidade de regravações dispendiosas.

Mustafa incentiva outras equipes a começarem pequeno. “Começamos com um vídeo. Foi só isso que precisou para vermos o impacto”, disse ele. “Uma vez que você experimenta, fica óbvio o que isso pode desbloquear.”

Ele também enfatizou o quão rápido a tecnologia de IA, e a HeyGen em particular, está evoluindo. “Esse campo avança rapidamente. Se você não está experimentando agora, ficará para trás mais tarde. A HeyGen se tornou uma parte crítica da nossa infraestrutura.”