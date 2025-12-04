A Malecare é uma organização nacional de apoio e defesa de pacientes com câncer, liderada por Darryl Mitteldorf, um oncologista e assistente social que passou décadas ajudando pacientes a viverem mais e melhor. O que começou há 30 anos como uma resposta ao diagnóstico de câncer de próstata de seu pai se transformou em uma das maiores organizações de câncer dos Estados Unidos. “Eu vi isso como uma oportunidade de vingança contra a doença”, disse Darryl.

No centro do trabalho da Malecare está a Cancer Academy, uma plataforma digital de educação criada para oferecer a pacientes com câncer e seus entes queridos orientações claras e práticas. “A Cancer Academy é uma plataforma para todos os pacientes com câncer e todas as pessoas que amam pacientes com câncer”, disse Darryl. Por meio de vídeos curtos e objetivos, a plataforma busca restaurar a confiança, reduzir o medo e ajudar as pessoas a navegar melhor pelo tratamento, pelos sintomas e pelos desafios do dia a dia.

Com o tempo, a Malecare percebeu que sua visão educacional exigia milhares de vídeos, cada um cuidadosamente elaborado, emocionalmente acolhedor e medicamente preciso. Mas, com uma equipe composta inteiramente por assistentes sociais e psicólogos, produzir esse volume de conteúdo de alta qualidade parecia impossível.

“A plataforma Cancer Academy da Malecare exige milhares de vídeos”, disse Darryl. “Antes da HeyGen, o desafio era criar milhares deles em escala com uma equipe de seis pessoas, todas assistentes sociais ou psicólogos, e nenhuma com experiência em produção de vídeo.”

Tudo mudou quando a equipe descobriu a HeyGen. A plataforma permitiu que eles criassem vídeos educacionais empáticos e precisos em grande escala, sem necessidade de conhecimento especializado em filmagem ou recursos caros de produção.

Superando barreiras de produção para alcançar milhões de pacientes

Antes da HeyGen, a Malecare tinha dificuldade para alcançar toda a comunidade de pacientes que precisava de informação. “Temos 120.000 pessoas participando dos nossos grupos de apoio. Há milhões de pessoas diagnosticadas com câncer. Então estamos deixando muita gente de fora”, disse Darryl.

Alcançar esses pacientes exigia um nível de produção de vídeo que a equipe simplesmente não conseguia atingir. Eles precisavam de apresentadores que pudessem ser reutilizados, comunicação clara e alto volume de conteúdo, mas a gravação ao vivo era lenta, cara e dependia de colaboradores externos. “Nós não precisamos esperar por horário de estúdio ou pelos palestrantes originais aparecerem. Não precisamos contratar profissionais altamente especializados”, disse Darryl. “Sou assistente social e estou fazendo vídeos no mesmo nível, ou muito próximo, de profissionais com 20 ou 30 anos de experiência.”

Sem a capacidade de produzir conteúdo de forma consistente e rápida, muitos pacientes não tinham acesso a respostas confiáveis. A equipe frequentemente ouvia relatos de pessoas assistindo a vídeos no meio da noite, assustadas e sem saber se seus sintomas eram normais.

“Sempre que eles estiverem suando à noite e se perguntando: o que vou dizer ao meu médico? Ou será que vou sobreviver à noite? Eles podem assistir a um vídeo gerado pela HeyGen e descobrir que o medicamento que estão tomando realmente tem um efeito colateral. Você vai sobreviver à noite e vai aproveitar o dia de amanhã.”

Para a Malecare, ajudar os pacientes a se sentirem tranquilos nesses momentos tornou-se central para sua missão e o motivo pelo qual precisavam de uma solução escalável e confiável.

Adotando a IA para ampliar a educação com clareza, confiança e cuidado

A primeira experiência da equipe com HeyGen foi o que Darryl chama de “momento mágico”. Em um único dia, trabalhando da sala de estar, eles conseguiram algo que antes parecia impossível.

“Nós três estávamos sentados na minha sala e, no fim do dia, tínhamos feito 15 vídeos. Foi tipo: ‘como é que a gente fez isso?’”, disse Darryl. “Quinze vídeos absolutamente bons, prontos para publicar.”

Aquele momento mostrou a eles o que era possível. HeyGen permitiu que ampliassem a produção para além de apenas alguns colaboradores e dessem a cada membro da equipe o poder de criar vídeos consistentes e de alta qualidade. “Nós distribuímos esse fluxo de trabalho para as pessoas”, explicou Darryl. “Os psicólogos conseguem fazer confortavelmente de 5 a 10 vídeos em um dia.”

Encontrar a voz e o tom certos era igualmente importante. A Malecare observou que pacientes com câncer respondiam melhor a apresentadores acessíveis, especialmente aqueles que lembravam professores de ciências do ensino médio. Depois de testar dezenas de apresentadores reais, a HeyGen permitiu que a equipe reproduzisse digitalmente essas vozes calorosas e tranquilizadoras.

“Na verdade, podemos atribuir uma personalidade a cada avatar”, disse Darryl. “Poderíamos imitar os mesmos professores de ciências do ensino médio que usávamos como pessoas reais.”

Muitas vezes, os pacientes não conseguem distinguir quais vídeos apresentam pessoas reais e quais usam avatares e, em muitos casos, as pessoas se conectam ainda mais profundamente com as versões digitais. Um participante de um grupo focal compartilhou um insight que ficou com Darryl desde então:

“Eu sei que é um avatar. Você me disse que é um avatar, mas sinto que posso ter uma conversa mais profunda com ele sobre exatamente o assunto que está sendo apresentado para mim. E mesmo agora, sinto as lágrimas vindo aos meus olhos ao pensar em como sabemos que conseguimos nos conectar com as pessoas, fazê-las se sentir à vontade, reduzir a ansiedade delas e ajudá-las a realmente ouvir e absorver informações muito difíceis.”

Para Darryl, essa reação emocional demonstrou que a HeyGen não estava apenas possibilitando escala, mas também ampliando a empatia. “Se houvesse apenas uma coisa a dizer sobre a HeyGen, é que você não vai ter apenas controle, mas também a capacidade de usar sua criatividade e seu coração para criar conversas com pessoas que você nunca conheceu.”

Alcançando impacto mensurável e restaurando a confiança dos pacientes

HeyGen se tornou uma parte fundamental do fluxo de trabalho da Malecare, permitindo que a equipe crie conteúdo com precisão e agilidade.

“Eu tenho a capacidade de criar conteúdos educacionais digitais que podemos mensurar, saber exatamente qual parte de um vídeo precisa de ajustes e então reeditá-lo. Você só consegue fazer isso quando tem controle digital sobre a performance do avatar”, disse Darryl.

HeyGen também torna o trabalho sustentável do ponto de vista emocional e criativo. Em vez de se sentir sobrecarregado com a ideia de editar, Darryl descreve uma sensação de leveza. “O estúdio de edição faz com que eu não precise pensar no processo de edição. Eu não estou editando, estou criando”, disse Darryl. “É uma sensação extraordinária de se ter.”

Mais importante ainda, os resultados dos pacientes estão melhorando. A Malecare depende de instrumentos validados para medir mudanças no conhecimento, na preparação e na ativação dos pacientes. “Todos os nossos números superaram nossas expectativas”, disse Darryl. “Há pouquíssimas coisas que você poderia dizer que alcançam isso tão rapidamente quanto conseguimos demonstrar.”

Para Darryl e sua equipe, HeyGen é mais do que uma ferramenta; é uma forma de encontrar os pacientes com clareza, conforto e esperança nos momentos em que eles mais precisam. “É como se um anjo tivesse descido pelo iPhone deles e entrado em suas cabeças”, disse Darryl. “E isso é realmente maravilhoso.”