Indegene é uma organização global de serviços em ciências da vida que ajuda empresas farmacêuticas e de saúde a traduzir informações científicas e médicas complexas em comunicações claras, envolventes e em conformidade com as normas. Seu trabalho abrange todo o ciclo de vida do produto, apoiando stakeholders que vão de profissionais de saúde e pacientes até equipes médicas internas e regulatórias.

No centro dos negócios da Indegene está um desafio crítico: simplificar ciência altamente técnica sem comprometer a precisão nem a integridade regulatória.

Tradicionalmente, isso significava produzir conteúdos escritos de alta qualidade, apresentações e vídeos profissionalmente produzidos, em conformidade com rigorosos padrões médicos, jurídicos e regulatórios (MLR). Mas, à medida que a demanda por conteúdo personalizado, multilíngue e escalável cresceu, os limites da produção de vídeo tradicional ficaram evidentes.

Tudo mudou quando a Indegene começou a integrar a HeyGen em seus fluxos de trabalho de conteúdo e vídeo.

Superando a complexidade da produção de vídeo tradicional

Antes de adotar o HeyGen, cada projeto de vídeo exigia coordenação entre várias equipes, incluindo redatores de conteúdo, revisores médicos, locutores, editores de vídeo e equipes de produção.

O fluxo de trabalho envolvia criação de roteiros, revisões médicas, jurídicas e regulatórias (MLR), desenvolvimento de storyboards, gravações de vídeo, gravação de narração, edição e múltiplas rodadas de feedback. Mesmo pequenas atualizações podiam gerar retrabalho significativo.

“Qualquer atualização ou esforço de localização geralmente significava regravar e reeditar, aumentando ainda mais o tempo, o custo e a dependência de recursos”, disse a Indegene.

Isso gerou vários desafios:

Altas exigências de mão de obra em várias equipes

Prazos de produção longos devido aos ciclos de coordenação e revisão

Custos elevados com gravações em estúdio e contratação de talentos

Escalabilidade limitada para produzir várias versões ou atualizações

Fluxos de trabalho de localização complexos que exigem novas gravações

O processo era eficaz, mas difícil de escalar em um ambiente global dinâmico.

Adotando IA para transformar fluxos de trabalho de criação de vídeo

Para enfrentar esses desafios, a Indegene integrou o HeyGen ao seu pipeline de produção, mudando fundamentalmente a forma como os vídeos são criados e entregues.

O novo fluxo de trabalho é totalmente digital, automatizado e escalável.

Em vez de coordenar filmagens presenciais, as equipes agora fazem upload de roteiros ou apresentações diretamente no HeyGen. Avatares gerados por IA substituem apresentadores humanos, eliminando a necessidade de estúdios, agendamento e produção presencial.

A plataforma permite a geração rápida de vídeos, possibilitando que as equipes criem vídeos de alta qualidade com avatares em poucos minutos. As atualizações são igualmente simples e ágeis.

A localização, que antes era um dos aspectos mais demorados da produção, agora é significativamente mais rápida.

“Vídeos multilíngues podem ser gerados rapidamente, sem filmagens adicionais ou gravações de voz em off”, disse a Indegene.

Essa mudança permitiu que a Indegene ampliasse a produção de vídeos em escala global, mantendo consistência, conformidade e qualidade.

Oferecendo conteúdo médico escalável, em conformidade e envolvente

Com a HeyGen, a Indegene agora produz uma ampla variedade de formatos de conteúdo, incluindo vídeos com avatares, materiais de treinamento localizados, podcasts e conversões de PPT para vídeo.

Um caso de uso importante são os vídeos explicativos clínicos para clientes farmacêuticos. Esses vídeos explicam o mecanismo de ação de um medicamento, seus benefícios clínicos e o valor para o paciente de forma clara e envolvente.

Antes, produzir esse tipo de conteúdo exigia semanas de trabalho de várias equipes. Com a HeyGen, o processo foi drasticamente simplificado.

Avatares de IA atuam como apresentadores, entregando conteúdo em um tom adaptado a diferentes públicos. Explicações técnicas podem ser direcionadas a profissionais de saúde, enquanto versões simplificadas podem ser criadas para pacientes e cuidadores.

Ao mesmo tempo, elementos visuais dinâmicos e de branding são integrados aos padrões regulatórios para garantir clareza, engajamento e conformidade.

O resultado é um sistema escalável para oferecer comunicação médica consistente e de alta qualidade em diferentes regiões e para diversos públicos.

Alcançando ganhos mensuráveis em velocidade, custo e escalabilidade

O impacto da integração do HeyGen tem sido significativo em todas as operações da Indegene.

Economia de tempo : A produção tradicional de vídeos levava de 6 a 8 semanas por vídeo. Com HeyGen, o mesmo resultado pode ser entregue em 5 a 10 dias, incluindo localização.

: A produção tradicional de vídeos levava de 6 a 8 semanas por vídeo. Com HeyGen, o mesmo resultado pode ser entregue em 5 a 10 dias, incluindo localização. Atualizações mais rápidas : Alterações que antes exigiam dias de retrabalho agora podem ser concluídas em minutos ou poucas horas.

: Alterações que antes exigiam dias de retrabalho agora podem ser concluídas em minutos ou poucas horas. Redução de mão de obra : As equipes de produção foram enxugadas de 5–8 pessoas para apenas 1–2 operadores, liberando recursos para trabalhos de maior valor.

: As equipes de produção foram enxugadas de 5–8 pessoas para apenas 1–2 operadores, liberando recursos para trabalhos de maior valor. Eficiência de custos : Os custos de produção foram reduzidos em 50–60 por cento, eliminando a necessidade de estúdios, talentos e extensa pós-produção.

: Os custos de produção foram reduzidos em 50–60 por cento, eliminando a necessidade de estúdios, talentos e extensa pós-produção. Escalabilidade e localização: A produção de vídeos multilíngues agora é de 5 a 10 vezes mais rápida, permitindo uma distribuição global ágil.

Essas melhorias permitiram que a Indegene produzisse mais conteúdo, com mais rapidez e utilizando menos recursos, mantendo ao mesmo tempo rigorosos padrões de conformidade.

Para a Indegene, a adoção do HeyGen representa mais do que uma melhoria de fluxo de trabalho; ela marca uma mudança fundamental na forma como a comunicação científica é realizada.

Ao combinar geração de vídeo com IA e profunda expertise em ciências da vida, a Indegene criou um modelo escalável para entregar conteúdo preciso, envolvente e em conformidade para públicos globais.

O resultado é uma abordagem de comunicação mais rápida, eficiente e flexível, que reduz a distância entre a ciência e a compreensão, ao mesmo tempo em que contribui para melhores desfechos em saúde.