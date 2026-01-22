Dolsten & Co. é uma agência criativa com foco em IA, fundada por Simon Dolsten, um experiente diretor de criação com histórico na construção de narrativas de marca de alto padrão. Depois de liderar trabalhos criativos para marcas globais como Michelob Ultra e Volkswagen, e produzir campanhas vencedoras de Emmy e em nível de Super Bowl, Simon decidiu criar uma agência pensada para uma nova era de criatividade, em que a tecnologia impulsiona a imaginação em vez de limitá-la.
Dolsten & Co. works with a wide range of clients, from personality-driven brands to large enterprise organizations, helping them tell stories that resonate emotionally while moving at modern speed. While Simon’s foundation in storytelling remained central, traditional production models made it difficult to experiment, prototype, and bring ambitious ideas to life quickly.
HeyGen deu à Dolsten & Co. uma forma de criar, iterar e entregar trabalhos criativos de alta fidelidade em questão de dias, em vez de meses, desbloqueando ideias que antes pareciam impossíveis.
Big ideas slowed by traditional production
Before using HeyGen, Dolsten & Co. faced the same challenge as most creative agencies: the need for speed. Turning an idea into something clients could actually see and react to required extensive upfront work.
“You couldn’t really generate a prototype or proof of concept quickly,” Simon explained. “You’d have to bring clients a long script or a 100-page deck.”
In traditional advertising environments, producing even a 30-second ad could take months and cost millions of dollars. Once production wrapped, creative teams were often locked into what they had captured on set, with limited ability to evolve or iterate.
“For creatives, that’s limiting,” Simon said. “You want to keep building, testing, and improving, but the process doesn’t allow for it.”
Isso desacelerou a colaboração, aumentou o risco e tornou mais difícil explorar ideias ousadas, especialmente aquelas que envolvem formatos emergentes como avatares interativos ou narrativas impulsionadas por IA.
Using HeyGen to prototype, iterate, and create at speed
HeyGen mudou fundamentalmente a forma como a Dolsten & Co. trabalha com ideias. Em vez de apresentar conceitos por meio de roteiros ou apresentações estáticas, a equipe agora podia oferecer aos clientes algo funcional e totalmente concretizado em poucos dias.
“With HeyGen, you can bring something that already has fidelity and capability,” Simon said. “Creating something impactful together becomes a lot faster and easier.”
The platform allows the team to prototype ideas instantly, iterate based on feedback, and evolve concepts over time. Unlike traditional production, where footage is fixed, HeyGen enables continuous refinement.
“You can create the first version, bring it to a client, and then keep building on it,” Simon said. “That ability to evolve is incredibly powerful for creatives.”
HeyGen also made it possible to combine storytelling and technology in new ways. Dolsten & Co. began experimenting with digital twins and avatars that could educate, entertain, or deliver corporate messaging with realism and emotional nuance.
“O que mais me surpreendeu foi a funcionalidade”, disse Simon. “Você pode incorporar conhecimento neles, torná-los educativos, divertidos ou alinhados à marca. Eles podem assumir tantos papéis diferentes.”
Unlocking ideas that once felt impossible
As the team pushed the platform further, HeyGen enabled projects that went far beyond faster ads or prototypes.
A Dolsten & Co. criou um longa-metragem de uma hora gerado por IA, com diálogos realistas e movimentos de boca naturais, algo que Simon descreve como antes inimaginável. O que antes parecia um conceito distante foi produzido e lançado no mercado em apenas algumas semanas.
“A HeyGen nos permitiu fazer coisas que iam muito além dos nossos sonhos”, disse Simon.
The team also explored immersive, one-on-one interactive experiences using realistic avatars. These experiences helped build trust with consumers, clients, and even the press by pairing advanced technology with a human face and voice.
“O objetivo não é substituir a interação humana”, explicou Simon. “É ampliá-la.”
HeyGen também tornou a localização e a escala dramaticamente mais fáceis. Uma única história pode ganhar vida em vários idiomas, permitindo que as marcas alcancem públicos globais sem precisar recriar o conteúdo do zero.
Entrega mais rápida, maior impulso e impacto mensurável
The impact on speed and efficiency was immediate. Work that once took six months to produce could now be completed in as little as six days.
“Essa velocidade muda tudo”, disse Simon. “Podemos vender mais trabalhos, os clientes obtêm resultados mais rápido e a qualidade continua alta.”
Além dos números, a HeyGen criou impulso. Ver as ideias ganharem vida rapidamente deu energia tanto às equipes internas quanto aos clientes.
“Quando assisti ao primeiro vídeo que criamos com HeyGen, parecia mágica”, disse Simon. “Você finalmente podia criar na velocidade que quisesse.”
Esse impulso tornou a colaboração mais fácil, o feedback mais acionável e a criatividade mais iterativa. Em vez de esperar meses para ver resultados, os clientes podiam reagir ao trabalho finalizado quase imediatamente.
Para Simon, o verdadeiro valor da HeyGen está em unir a narrativa humana à tecnologia avançada.
“Você ainda precisa dizer algo significativo”, ele disse. “Você ainda precisa construir a narrativa. A HeyGen apenas acelera o processo de dar vida a isso.”
Ao eliminar atritos na produção, HeyGen permite que a Dolsten & Co. foque no que mais importa: emoção, diálogo, interação e impacto.
“HeyGen tornou o impossível possível para nós”, disse Simon. “Transformou em realidade ideias que antes só conseguíamos sonhar.”