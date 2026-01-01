Crie uma infraestrutura de vídeo escalável com a API da HeyGen
Reduza em 95% os custos e o tempo de produção; gere, traduza e escale vídeos em mais de 175 idiomas e dialetos.
Total de vídeos gerados
Total de vídeos traduzidos
Idiomas
Tempo de atividade da API
Inteligência de vídeo em nível empresarial
Crie infraestruturas de vídeo poderosas com recursos empresariais de API e IA projetados para escala, automação e alcance global.
Antes de traduzir seu vídeo, revise e edite rapidamente a transcrição para garantir que sua mensagem fique precisa e clara.
Localize treinamentos e lançamentos de produtos em mais de 175 idiomas e dialetos, com 99% de precisão na sincronização labial.
Transforme seu wiki interno ou base de conhecimento em vídeos envolventes e expressivos com a tecnologia de texto para vídeo com IA.
Automatize a criação de vídeos de onboarding e de T&D conduzidos por avatares, sem precisar de câmeras, estúdios ou equipes de produção.
API de conversão de texto em fala de última geração, com a melhor consistência, baixa latência e controle emocional.
Simples para desenvolvedores. Rápido para as equipes lançarem
Gere seu vídeo em minutos com nossa API REST intuitiva.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Veja como as equipes criam fluxos de trabalho de vídeo escaláveis na infraestrutura global de inteligência de vídeo da HeyGen.
Crie vídeos de treinamento multilíngues mais rápido e mantenha o conteúdo consistente em todo o mundo.
Segurança, confiabilidade e controle de API em nível empresarial
HeyGen oferece às empresas uma infraestrutura de vídeo segura e confiável, criada para escalar vídeos com IA com a segurança, disponibilidade e controles que equipes globais exigem.
A segurança dos seus dados é a nossa maior prioridade. A HeyGen é auditada de forma independente e certificada em conformidade com SOC 2 Tipo II e GDPR, garantindo que suas informações permaneçam protegidas com os mais altos padrões possíveis.
HeyGen foi desenvolvida para oferecer desempenho confiável, com 99,8% de disponibilidade da API, garantindo que sua infraestrutura de vídeo permaneça acessível e que seus fluxos de trabalho de vídeo automatizados funcionem sem interrupções.
Clientes empresariais têm acesso direto a engenheiros de suporte dedicados, que ajudam a garantir implantações sem problemas, resolução rápida de incidentes e operações de vídeo confiáveis em grande escala.
Gerencie permissões com controle de acesso baseado em função (RBAC), dando às equipes a capacidade de atribuir acessos com segurança, manter a governança e controlar como os fluxos de trabalho de vídeo são criados e gerenciados.
Nossa integração de API para empresas traz as vantagens de vídeos com IA diretamente para os seus fluxos de trabalho de criação, permitindo que você aproveite a facilidade de gerar vídeos de alta qualidade de forma rápida e eficiente, sem o incômodo de ficar alternando entre diferentes ferramentas.
Certified to meet global security and compliance standards
A principal diferença está no equilíbrio entre automação e controle detalhado.
A Video Agent API recebe um único prompt de texto e aciona a orquestração autônoma da criação de avatares, redação de roteiros e criação e organização de recursos visuais. Ela oferece uma gama completa de controles precisos, ao mesmo tempo em que permite total liberdade criativa. Ideal para exploração massiva de conteúdo, criação interna de vídeos e automação. É uma oferta realmente única em todo o setor.
Em comparação, as APIs Padrão de Geração de Vídeo têm 2 partes principais: 1) Geração de Vídeo com Avatar e 2) Geração de Vídeo com Template. Os desenvolvedores criam Avatares e Templates de Vídeo usando a plataforma Web da HeyGen, que depois podem ser usados pela API. Embora exijam mais configuração, essas APIs oferecem o controle preciso necessário para ativos com consistência de marca e alto valor de produção. Clientes corporativos já criaram milhões de vídeos com elas para automatizar seus fluxos de conteúdo.
Sim, aqui estão as etapas para usar a API de Photo Avatar
Se você quiser usar a Geração de Vídeo com Avatar, você pode usar / conectar o avatar seguindo este guia.
Sim, a API oferece suporte à geração de avatares a partir de texto puro por meio de uma estrutura descritiva organizada, que elimina a necessidade de usar imagens externas. Ao fornecer parâmetros específicos em oito campos obrigatórios — incluindo idade, gênero, etnia e estilo — a IA sintetiza uma persona única e em alta resolução. Por exemplo, ao selecionar a etnia "Leste Asiático" com um estilo "Profissional" e iluminação "Cinematográfica", o mecanismo retornará uma seleção de Avatares e Looks exclusivos, permitindo que empresas ampliem bibliotecas diversas de elenco que não existem no mundo real.
Você pode seguir o guia aqui para prompt-para-avatar.
O sistema de templates foi projetado para uma produção de vídeos em estilo “mala direta” altamente eficiente, em que um layout mestre funciona como um contêiner para dados dinâmicos. Os usuários primeiro criam ou selecionam um template pelo Dashboard ou pela API e, em seguida, definem espaços reservados específicos para texto, imagens ou áudio. Ao enviar uma única requisição POST para o endpoint de geração do template com um payload JSON de variáveis, o sistema renderiza automaticamente arquivos de vídeo exclusivos para cada destinatário, tornando-se o padrão do setor para prospecção de vendas personalizada e onboarding de clientes customizado em grande escala.
Para garantir o mais alto nível de realismo e precisão na sincronização labial, o “Caminho Dourado” recomendado é recuperar e utilizar programaticamente o default_voice_id associado a um avatar específico. Esse método garante que as características vocais — como gênero, tom e sotaque regional — já estejam otimizadas para a persona visual desse avatar, reduzindo significativamente o risco de efeitos de “vale da estranheza”. Se for necessária uma voz personalizada, os desenvolvedores devem sempre filtrar a lista v2/voices para corresponder aos metadados do avatar e manter a consistência audiovisual.
Como a renderização de vídeos de IA em alta fidelidade é um processo que consome muitos recursos e pode levar vários minutos, a API foi projetada para ser usada com uma arquitetura assíncrona e orientada a eventos por meio de Webhooks. Em vez de manter uma conexão aberta (o que leva a timeouts), seu aplicativo deve registrar uma URL de webhook para receber uma notificação automática de "push" assim que o evento avatar_video.success for acionado. Isso permite que o seu backend continue com alto desempenho, processando o vídeo — por meio do video_url fornecido — apenas no momento em que ele estiver disponível.
A API oferece um alcance global enorme, com suporte a mais de 40 idiomas e uma biblioteca com mais de 300 vozes diversas, possibilitando uma comunicação perfeita entre diferentes países. Além da simples conversão de texto em fala em vários idiomas, a plataforma oferece recursos de "Tradução de Vídeo" que permitem pegar um vídeo existente e traduzir o áudio enquanto re-sincroniza simultaneamente os movimentos labiais do avatar para o novo idioma. Isso garante que a performance visual permaneça tão autêntica em espanhol ou japonês quanto era na gravação original em inglês.
A tradução de vídeo da HeyGen pode suportar 175 idiomas e dialetos (de acordo com aqui).
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.