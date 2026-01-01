Zarin TV foi fundada com uma missão simples, mas ambiciosa: criar uma plataforma onde as histórias afegãs pudessem ser contadas com autenticidade, independência e sem medo.
A organização concentra-se em notícias comunitárias, educação, entretenimento e questões relacionadas às mulheres, ao mesmo tempo em que destaca perspectivas frequentemente ignoradas pela mídia tradicional. A equipe trabalha com jornalistas e colaboradores em vários países para oferecer reportagens e narrativas que reflitam as realidades da vida no Afeganistão.
“Nossa missão era oferecer notícias comunitárias e entretenimento, com foco principalmente em educação e em abrir caminhos para, digamos, lançar luz sobre a questão das mulheres”, disse Mariam Harris, diretora de Desenvolvimento e Parcerias da Zarin TV.
Mas, depois que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, o jornalismo independente se tornou cada vez mais perigoso. Repórteres passaram a correr o risco de expor a si mesmos e suas famílias simplesmente por fazerem seu trabalho.
Esse desafio levou a Zarin TV a adotar HeyGen. Usando avatares de IA, a organização encontrou uma forma de proteger a identidade dos jornalistas enquanto continuava a compartilhar histórias que, de outra forma, talvez nunca chegassem ao público.
Superando riscos de segurança para jornalistas independentes
Para a Zarin TV, o desafio nunca foi apenas produzir conteúdo, e sim produzi-lo com segurança. Quando jornalistas fazem reportagens que criticam o governo ou abordam temas sensíveis, as consequências podem ser graves.
“Se usarmos nossos jornalistas de verdade e as pessoas reais que fazem esse trabalho, as famílias deles são assediadas em casa”, explicou Mariam.
Em alguns casos, as famílias podiam enfrentar intimidação, assédio ou até prisão por causa das reportagens de um jornalista. Como resultado, muitas histórias deixaram de ser contadas. Os jornalistas precisavam pesar a importância de compartilhar informações contra os riscos potenciais para si mesmos e para seus entes queridos.
“Nós tivemos que esconder muito, mas muito mesmo, a identidade”, disse Mariam.
Ao mesmo tempo, a Zarin TV queria ampliar a cobertura de temas que raramente eram discutidos publicamente, incluindo direitos das mulheres, direitos humanos, educação e o cotidiano dentro do Afeganistão.
A equipe precisava de uma forma de manter os jornalistas em segurança, preservando ao mesmo tempo a confiança e a conexão que o vídeo proporciona na hora de contar histórias.
Adotando avatares de IA para proteger identidades e contar mais histórias
Mariam conheceu o HeyGen pela primeira vez por meio de membros de sua equipe de produção, que imediatamente reconheceram seu potencial.
A equipe começou a usar os avatares prontos da HeyGen para criar telejornais multilíngues, ocultando a identidade dos repórteres por trás de apresentadores de IA realistas.
“Criamos esses agentes e desenvolvemos personagens com base em suas personalidades”, disse Mariam.
Em vez de mostrar jornalistas reais na tela, a Zarin TV agora podia apresentar as notícias por meio de âncoras geradas por IA que correspondiam ao idioma, ao público e ao estilo de cada transmissão.
A organização fez experimentos produzindo conteúdo em sete idiomas para que a equipe pudesse selecionar com cuidado avatares que parecessem culturalmente apropriados para cada público.
O realismo dos avatares também ajudou o público a se envolver com o conteúdo de forma natural.
“Muita gente nem sabia que era IA”, disse ela.
Ao combinar roteiros criados por jornalistas com apresentadores de IA, a Zarin TV passou a ter uma forma escalável de publicar histórias sensíveis sem expor os colaboradores a riscos desnecessários.
Ampliando o acesso às notícias em diferentes idiomas e além das fronteiras
Antes de adotar avatares de IA, produzir conteúdo multilíngue era significativamente mais difícil e demorado. Agora, a Zarin TV consegue adaptar histórias para diferentes públicos, mantendo a consistência entre as transmissões.
Os jornalistas da equipe desenvolvem as reportagens e os roteiros, enquanto os produtores escolhem o avatar e o idioma mais adequados para cada história.
Essa abordagem permite que a Zarin TV alcance públicos muito além do Afeganistão, ao mesmo tempo em que ajuda espectadores ao redor do mundo a entender as realidades da vida dentro do país.
Atualmente, a plataforma atrai quase dois milhões de visitantes ao seu site todos os meses e continua a ampliar seu público nos canais sociais. A organização também enxerga oportunidades futuras para expandir além da programação jornalística tradicional.
Avatares de IA tornam essas possibilidades viáveis, ao mesmo tempo em que preservam o anonimato que continua sendo essencial para muitos colaboradores.
Dando aos jornalistas liberdade para compartilhar histórias com segurança
Para a Zarin TV, o maior valor do HeyGen não é a eficiência ou a velocidade de produção. É a proteção.
A plataforma permite que jornalistas relatem questões sensíveis, discutam realidades difíceis e amplifiquem vozes sub-representadas sem expor a si mesmos ou suas famílias a riscos desnecessários.
“HeyGen nos deu mais liberdade”, disse Mariam.
Ela acrescentou que a contribuição mais importante da plataforma é “o anonimato que podemos oferecer aos nossos jornalistas.”
Se os avatares de IA deixassem de estar disponíveis, a Zarin TV provavelmente teria que depender de reportagens apenas em áudio, identidades ocultas ou uma produção de vídeo significativamente reduzida. Em vez disso, a organização pode continuar criando conteúdo envolvente, centrado nas pessoas, com o qual o público se conecta.
Para uma organização de mídia orientada por uma missão e que atua em circunstâncias excepcionalmente difíceis, essa capacidade é transformadora.
Ao combinar jornalismo independente com avatares de IA, a Zarin TV está criando uma forma mais segura de contar histórias, proteger repórteres e garantir que as vozes do Afeganistão continuem sendo ouvidas em todo o mundo.