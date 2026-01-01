Zarin TV foi fundada com uma missão simples, mas ambiciosa: criar uma plataforma onde as histórias afegãs pudessem ser contadas com autenticidade, independência e sem medo.

A organização concentra-se em notícias comunitárias, educação, entretenimento e questões relacionadas às mulheres, ao mesmo tempo em que destaca perspectivas frequentemente ignoradas pela mídia tradicional. A equipe trabalha com jornalistas e colaboradores em vários países para oferecer reportagens e narrativas que reflitam as realidades da vida no Afeganistão.

“Nossa missão era oferecer notícias comunitárias e entretenimento, com foco principalmente em educação e em abrir caminhos para, digamos, lançar luz sobre a questão das mulheres”, disse Mariam Harris, diretora de Desenvolvimento e Parcerias da Zarin TV.

Mas, depois que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, o jornalismo independente se tornou cada vez mais perigoso. Repórteres passaram a correr o risco de expor a si mesmos e suas famílias simplesmente por fazerem seu trabalho.

Esse desafio levou a Zarin TV a adotar HeyGen. Usando avatares de IA, a organização encontrou uma forma de proteger a identidade dos jornalistas enquanto continuava a compartilhar histórias que, de outra forma, talvez nunca chegassem ao público.

Superando riscos de segurança para jornalistas independentes

Para a Zarin TV, o desafio nunca foi apenas produzir conteúdo, e sim produzi-lo com segurança. Quando jornalistas fazem reportagens que criticam o governo ou abordam temas sensíveis, as consequências podem ser graves.

“Se usarmos nossos jornalistas de verdade e as pessoas reais que fazem esse trabalho, as famílias deles são assediadas em casa”, explicou Mariam.

Em alguns casos, as famílias podiam enfrentar intimidação, assédio ou até prisão por causa das reportagens de um jornalista. Como resultado, muitas histórias deixaram de ser contadas. Os jornalistas precisavam pesar a importância de compartilhar informações contra os riscos potenciais para si mesmos e para seus entes queridos.