Vision Creative Labs é líder global na criação de vídeos com avatares, permitindo que empresas do setor financeiro se comuniquem em escala por meio de vídeo, alcancem maior engajamento e aumentem o ROI. Roger Hirst, cofundador, identificou um problema fundamental nas comunicações financeiras: a desconexão entre os criadores de vídeo e a indústria financeira. “Profissionais de finanças querem usar vídeo, mas muitas vezes não sabem como produzi-lo. Enquanto isso, os criativos muitas vezes não entendem de finanças”, disse Roger.

Com foco na produção de conteúdo envolvente em escala para empresas de finanças tradicionais e descentralizadas, Roger e seu cofundador, Damien Horner, combinaram expertise em entendimento de mercado e visão criativa. Juntos, eles se propuseram a elevar a narrativa em vídeo sobre finanças, transformando temas áridos e cheios de dados em histórias que conectam tanto com profissionais quanto com o público em geral.

Mas criar esse conteúdo em escala representava um desafio. Os clientes precisavam de centenas, às vezes milhares de vídeos por ano, muitas vezes personalizados ou localizados, e queriam tudo isso com rapidez. HeyGen mudou o jogo.

Escalando sem abrir mão da qualidade

Antes da HeyGen, a Vision Creative Labs enfrentava um gargalo fundamental: seus clientes queriam mais conteúdo em vídeo, mas os altos custos de produção tornavam isso inviável. Muitos eram obrigados a limitar a produção a apenas um ou dois vídeos por ano, incapazes de escalar a comunicação sem estourar o orçamento. "A grande vantagem da IA é a capacidade de escalar a produção de vídeos", disse Roger.

HeyGen desbloqueou um novo nível de flexibilidade para a Vision Creative Labs, permitindo que eles transformassem materiais dos clientes, como relatórios de pesquisa, PDFs e até e-mails internos, em conteúdo de vídeo envolvente. A verdadeira virada de chave foi a facilidade e eficiência com que isso podia ser feito. Os clientes conseguiram se tornar a própria voz de seus produtos, entregando vídeos autênticos e refinados, sem os tradicionais encargos de tempo ou custo. “Antes da HeyGen, isso simplesmente não era possível sem enormes equipes de produção e custos”, disse Roger.

A simplicidade e a rapidez do HeyGen se tornaram um diferencial de venda. Com um esforço mínimo, a Vision Creative Labs passou a produzir dezenas de vídeos de alta qualidade por dia a partir de uma única gravação. Essa escalabilidade transformou o vídeo em uma ferramenta de comunicação viável e cotidiana para clientes que antes o consideravam exigente demais em termos de recursos.

Um momento marcante foi quando Roger usou HeyGen para criar um gêmeo digital de si mesmo. "Tínhamos uma série chamada 'The Man from Macro', e eu percebi que poderia continuar fazendo esses episódios de qualquer lugar — em uma praia, com uma tequila na mão. Esse foi o momento mágico."

Os recursos de tradução da HeyGen abriram novas oportunidades globais. Pela primeira vez, a Vision Creative Labs pôde pegar um único roteiro de vídeo e entregá-lo de forma eficaz em várias regiões. Isso permitiu que os clientes maximizassem o alcance de suas pesquisas e insights sem precisar regravar ou traduzir manualmente.

Liberando custos, ganhos de eficiência e energia criativa

Desde que implementou o HeyGen, a Vision Creative Labs aumentou drasticamente sua produção sem abrir mão da qualidade ou do controle.

Conteúdo em escala : Permitiu que os clientes passassem de produzir 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia usando avatares e conteúdo roteirizado.

: Permitiu que os clientes passassem de produzir 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia usando avatares e conteúdo roteirizado. Alcance multilíngue : Aproveitou a tradução da HeyGen para alcançar públicos globais a partir de uma única fonte.

: Aproveitou a tradução da HeyGen para alcançar públicos globais a partir de uma única fonte. Eficiência criativa: Liberou tempo para uma narrativa estratégica ao eliminar barreiras logísticas de produção.

A reação de clientes e colegas tem sido extremamente positiva. "Mostrei um vídeo para alguns amigos e disse: ‘Esse é o meu avatar.’ Eles ficaram chocados. ‘Você não filmou isso?’ E foi aí que perceberam que as possibilidades são enormes."

Mais importante ainda, a plataforma liberou a energia criativa. Com as barreiras de produção removidas, Roger pôde se concentrar totalmente em criar narrativas de mercado envolventes a partir de qualquer lugar. O que antes exigia um estúdio completo agora pode ser feito de dentro de um carro, em uma praia ou em qualquer lugar do mundo, oferecendo uma liberdade criativa incomparável.

O conselho dele para quem está começando? "Experimente tudo. Comece com uma foto simples sua, use a função de tradução e mostre para os amigos. A reação é sempre a mesma: ‘É realmente você?’"

HeyGen permite que a Vision Creative Labs cresça de forma inteligente, atenda clientes globalmente e mantenha a narrativa no centro de cada mensagem financeira.