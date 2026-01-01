Bryan Fikes é o fundador da Bonsai Marketing, onde ajuda empresas a crescer por meio de sistemas de marketing mais inteligentes, automação e vídeo com IA.
Ao longo dos últimos 25 anos, Bryan construiu várias agências de marketing e ajudou empresas a se adaptar a cada grande mudança no marketing digital.
À medida que o vídeo se tornou uma das maneiras mais eficazes de construir confiança online, ele passou a ver o mesmo desafio repetidas vezes: as empresas sabiam que precisavam de vídeo, mas tinham dificuldade em produzi-lo de forma consistente.
Hoje, Bryan usa HeyGen para ajudar clientes a criar desde vídeos promocionais e páginas de destino até conteúdos de vendas e materiais de treinamento. Nesse processo, ele já criou mais de 300 vídeos, economizou mais de 700 horas de produção e desenvolveu um fluxo de trabalho que torna vídeos de alta qualidade acessíveis para empresas de todos os tamanhos.
Tornando o vídeo profissional viável para qualquer empresa
Para Bryan, toda estratégia de marketing bem-sucedida começa com uma história.
"Tudo é uma história", disse Bryan. "Não me importa o que você está vendendo. Não me importa o que você faz. O vídeo é o contador de histórias natural."
O desafio não era convencer os clientes de que o vídeo funcionava. Era tornar a produção acessível o suficiente para ser usada de forma consistente.
"Era caro. O equipamento era caro. O tempo era caro. Você precisava de várias pessoas para fazer bem feito", disse Bryan.
Para muitas pequenas empresas, investir milhares de dólares em cada vídeo não era viável.
"Quando você está administrando o preço da gasolina em comparação com uma despesa de US$ 2.000 por um vídeo, você sabe qual vai ser a resposta", ele disse.
Bryan queria que os clientes publicassem vídeos com a mesma frequência com que publicavam blogs, e-mails ou posts nas redes sociais, em vez de guardá-los para apenas algumas campanhas por ano.
Foi aí que a HeyGen mudou o fluxo de trabalho dele.
"HeyGen simplesmente se encaixou naturalmente por causa da agilidade, da comunicação e da quantidade certa de animação para dar aquele toque cinematográfico, mas sem exagero. E além disso, é simplesmente econômico. Ponto."
Transformando o vídeo em parte de toda estratégia de marketing
Em vez de tratar o vídeo como um projeto isolado, Bryan agora o incorpora em praticamente todos os atendimentos a clientes.
Sua equipe cria vídeos para sites, landing pages, redes sociais, campanhas de e-mail, treinamentos e capacitação de vendas, tornando o vídeo uma parte consistente da forma como as empresas se comunicam.
"HeyGen é realmente a peça que completa a criação", disse Bryan. "Todo mundo pode fazer um prato de espaguete, mas são as almôndegas e aquele molho extra que fazem a diferença. Quando você termina um bom site, você já tem todo o conteúdo estruturado corretamente, todos os serviços que eles oferecem, e então você adiciona a estrutura de vídeo certa por cima disso."
O impacto vai além de simplesmente criar mais conteúdo.
“Estamos vendo o aumento das conversões, e conversão significa dinheiro para o dono do negócio”, disse ele.
Como criar novos vídeos deixou de ser um grande esforço de produção, Bryan pode recomendar o uso de vídeo em lugares onde os clientes antes confiavam apenas em texto ou imagens estáticas.
Escalando vídeos sem desacelerar os negócios
Antes de adotar o HeyGen, criar um único vídeo de marketing geralmente significava semanas de planejamento, várias reuniões e coordenação de produção.
“Antes, isso exigia cinco reuniões. Eram necessárias pelo menos duas pessoas. Levava pelo menos duas semanas, se não três, até chegar ao ponto de dizer: ‘É isso que eu vou gravar’. Isso dá de 25 a 30 horas.”
Hoje, o processo é completamente diferente.
"Se eu tenho uma ideia, eu a coloco no meu fluxo de trabalho. Quinze minutos", disse Bryan. "Acho que já cheguei ao ponto em que consigo produzir algumas coisas em menos de dez minutos."
Essa mudança transformou a forma como Bryan encara a produção de conteúdo. Em vez de escolher cuidadosamente quais vídeos valem o esforço, sua equipe pode produzir vídeos sempre que precisar deles para campanhas de marketing.
"HeyGen se tornou a camada superior que me ajuda a executar todas as partes individuais", disse Bryan. "Ela me permite recuperar um pouco do meu tempo e espaço pessoais enquanto entrego um produto super profissional e de altíssima qualidade."
Desde que adotou o HeyGen, Bryan já criou mais de 300 vídeos, estima ter economizado mais de 700 horas e planeja publicar de 10 a 15 vídeos todos os dias à medida que seu negócio continua a crescer.
Ajudando pequenas empresas a se promoverem como grandes marcas
Bryan trabalha com empreiteiros, advogados, empresas de treinamento, prestadores de serviços residenciais e outras empresas locais que não têm equipes de vídeo dedicadas.
Muitos querem usar vídeo, mas acham que está fora do alcance.
Em vez de depender de equipes de produção caras, Bryan ajuda os clientes a usar HeyGen para criar vídeos profissionais sob demanda.
"HeyGen se tornou uma ferramenta sobre a qual eu posso dizer com tranquilidade: 'Vai lá conferir', porque a interface e a experiência do usuário chegaram a um ponto em que, não importa o nível", disse Bryan. "Existe um espaço para a plataforma de vídeo HeyGen ajudar essas pessoas a resolverem problemas e contarem suas histórias."
Para Bryan, o maior benefício não é apenas criar mais vídeos. É ajudar as empresas a se comunicarem de forma mais consistente e converterem mais clientes.
"Cada cliente em que implementei isso corretamente está vendo um aumento nas conversões", disse Bryan. "Eu diria, sem dúvida, que o HeyGen pelo menos dobrou, se não triplicou, o sucesso que meus clientes estão tendo em conversão."
"HeyGen me permitiu escalar a minha própria agência para sete dígitos em um ano. Foi como se eu tivesse um exército de 12 a 15 pessoas trabalhando em tempo integral para mim", disse Bryan.