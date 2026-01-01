Bryan Fikes é o fundador da Bonsai Marketing, onde ajuda empresas a crescer por meio de sistemas de marketing mais inteligentes, automação e vídeo com IA.

Ao longo dos últimos 25 anos, Bryan construiu várias agências de marketing e ajudou empresas a se adaptar a cada grande mudança no marketing digital.

À medida que o vídeo se tornou uma das maneiras mais eficazes de construir confiança online, ele passou a ver o mesmo desafio repetidas vezes: as empresas sabiam que precisavam de vídeo, mas tinham dificuldade em produzi-lo de forma consistente.

Hoje, Bryan usa HeyGen para ajudar clientes a criar desde vídeos promocionais e páginas de destino até conteúdos de vendas e materiais de treinamento. Nesse processo, ele já criou mais de 300 vídeos, economizou mais de 700 horas de produção e desenvolveu um fluxo de trabalho que torna vídeos de alta qualidade acessíveis para empresas de todos os tamanhos.

Tornando o vídeo profissional viável para qualquer empresa

Para Bryan, toda estratégia de marketing bem-sucedida começa com uma história.

"Tudo é uma história", disse Bryan. "Não me importa o que você está vendendo. Não me importa o que você faz. O vídeo é o contador de histórias natural."

O desafio não era convencer os clientes de que o vídeo funcionava. Era tornar a produção acessível o suficiente para ser usada de forma consistente.

"Era caro. O equipamento era caro. O tempo era caro. Você precisava de várias pessoas para fazer bem feito", disse Bryan.

Para muitas pequenas empresas, investir milhares de dólares em cada vídeo não era viável.

"Quando você está administrando o preço da gasolina em comparação com uma despesa de US$ 2.000 por um vídeo, você sabe qual vai ser a resposta", ele disse.

Bryan queria que os clientes publicassem vídeos com a mesma frequência com que publicavam blogs, e-mails ou posts nas redes sociais, em vez de guardá-los para apenas algumas campanhas por ano.

Foi aí que a HeyGen mudou o fluxo de trabalho dele.

"HeyGen simplesmente se encaixou naturalmente por causa da agilidade, da comunicação e da quantidade certa de animação para dar aquele toque cinematográfico, mas sem exagero. E além disso, é simplesmente econômico. Ponto."

Transformando o vídeo em parte de toda estratégia de marketing

Em vez de tratar o vídeo como um projeto isolado, Bryan agora o incorpora em praticamente todos os atendimentos a clientes.

Sua equipe cria vídeos para sites, landing pages, redes sociais, campanhas de e-mail, treinamentos e capacitação de vendas, tornando o vídeo uma parte consistente da forma como as empresas se comunicam.