A emissora queria surpreender os espectadores com momentos cinematográficos que não poderiam existir por meio da produção tradicional. O desafio era dar vida a essas ideias durante um dos eventos esportivos de ritmo mais acelerado, em que os confrontos mudam diariamente, os prazos de produção se reduzem a poucas horas e cada transmissão precisa atender aos padrões da televisão.

Trabalhando ao lado da principal agência de entretenimento e esportes Creative Artists Agency (CAA) e da Telemundo, a HeyGen ajudou a transformar essa visão em realidade, criando quatro segmentos de transmissão impulsionados por IA que foram ao ar ao longo de toda a cobertura da fase eliminatória da Copa do Mundo da Telemundo.

O projeto marcou a primeira grande parceria de transmissão ao vivo da HeyGen e demonstrou que o vídeo com IA havia evoluído de uma tecnologia experimental para uma ferramenta de produção pronta para o horário nobre.

Não se tratava de substituir nada do que a Telemundo já tinha planejado. A ideia era acrescentar algo incremental e criativo a uma transmissão que iria ao ar de qualquer forma, usando IA de forma intencional para aprofundar o engajamento e ampliar o que a cobertura poderia oferecer.

Contando histórias além dos limites da produção

O desafio criativo não era encontrar locações interessantes, e sim tornar locações impossíveis críveis o suficiente para sustentar a história.

Uma produção tradicional teria exigido várias equipes, viagens internacionais, licenças de filmagem, efeitos visuais e semanas de pós-produção. Nenhum desses prazos se alinhava com um torneio em que o próximo adversário só seria definido poucos dias antes da transmissão.

Em vez de perguntar até onde as câmeras poderiam ir, a equipe passou a fazer uma pergunta diferente: onde a história deveria acontecer se não houvesse nenhum limite de produção?

Essa mudança desbloqueou uma abordagem criativa totalmente nova.

Criando momentos em vez de filmá-los