Algumas histórias são impossíveis de filmar. Não porque não valham a pena ser contadas, mas porque estão além do alcance da produção tradicional.
Imagine colocar um comentarista esportivo com vista para Los Angeles. Ou transmitir diretamente do meio da Times Square, minutos antes do pontapé inicial. Ou fazer a análise pré-jogo a partir de um castelo de areia em uma praia particular.
Para a cobertura da Copa do Mundo da Telemundo, aquilo não eram exercícios criativos de imaginação. Era o próprio briefing criativo.
A emissora queria surpreender os espectadores com momentos cinematográficos que não poderiam existir por meio da produção tradicional. O desafio era dar vida a essas ideias durante um dos eventos esportivos de ritmo mais acelerado, em que os confrontos mudam diariamente, os prazos de produção se reduzem a poucas horas e cada transmissão precisa atender aos padrões da televisão.
Trabalhando ao lado da principal agência de entretenimento e esportes Creative Artists Agency (CAA) e da Telemundo, a HeyGen ajudou a transformar essa visão em realidade, criando quatro segmentos de transmissão impulsionados por IA que foram ao ar ao longo de toda a cobertura da fase eliminatória da Copa do Mundo da Telemundo.
O projeto marcou a primeira grande parceria de transmissão ao vivo da HeyGen e demonstrou que o vídeo com IA havia evoluído de uma tecnologia experimental para uma ferramenta de produção pronta para o horário nobre.
Não se tratava de substituir nada do que a Telemundo já tinha planejado. A ideia era acrescentar algo incremental e criativo a uma transmissão que iria ao ar de qualquer forma, usando IA de forma intencional para aprofundar o engajamento e ampliar o que a cobertura poderia oferecer.
Contando histórias além dos limites da produção
O desafio criativo não era encontrar locações interessantes, e sim tornar locações impossíveis críveis o suficiente para sustentar a história.
Uma produção tradicional teria exigido várias equipes, viagens internacionais, licenças de filmagem, efeitos visuais e semanas de pós-produção. Nenhum desses prazos se alinhava com um torneio em que o próximo adversário só seria definido poucos dias antes da transmissão.
Em vez de perguntar até onde as câmeras poderiam ir, a equipe passou a fazer uma pergunta diferente: onde a história deveria acontecer se não houvesse nenhum limite de produção?
Essa mudança desbloqueou uma abordagem criativa totalmente nova.
Criando momentos em vez de filmá-los
A campanha final apresentou quatro comentaristas da Telemundo inseridos em ambientes cinematográficos inspirados no torneio:
- Adriana Monsalve apareceu com vista para Los Angeles.
- Pablo Mariño se tornou o "El Gran DT" bem no meio da Times Square.
- José Luis López Salido fez uma análise a partir de um castelo de areia em uma praia particular em Miami.
- Luis Omar Tapia ficou sozinho no meio de campo dentro do Dallas Stadium.
Cada segmento durou de 20 a 30 segundos e foi ao ar durante a cobertura pré-jogo da Telemundo, desde as quartas de final até a final da Copa do Mundo.
O objetivo não era convencer os espectadores de que esses momentos realmente aconteceram. Era abraçar a IA como um meio criativo capaz de colocar o talento em lugares onde câmeras jamais poderiam chegar.
Em vez de esconder a tecnologia, a produção a celebrou.
Criado para transmissão, não para redes sociais
Criar televisão cinematográfica é muito diferente de criar um vídeo para redes sociais.
Cada segmento precisava atender aos requisitos de entrega para transmissão, soar natural para o público hispanofalante e ainda acomodar revisões de roteiro que muitas vezes chegavam apenas algumas horas antes da produção.
O fluxo de trabalho combinou duas equipes especializadas da HeyGen.
A equipe de Avatar transformou as gravações feitas no set da Telemundo em performances digitais expressivas usando Avatar V, Voice N e Video TTS, preservando a identidade de cada comentarista e, ao mesmo tempo, possibilitando performances dinâmicas em ambientes totalmente novos.
A partir daí, a equipe de produção da HeyGen construiu mundos cinematográficos ao redor de cada performance, fazendo a composição das cenas, refinando os movimentos, aprimorando a qualidade dos vídeos e preparando cada entrega para exibição na televisão.
O ritmo acompanhou o próprio torneio.
Cada geração individual levava apenas de cinco a dez minutos, permitindo cerca de vinte performances candidatas por hora. As revisões de diálogos geralmente podiam ser concluídas em até quinze minutos, dando aos produtores a flexibilidade de responder a mudanças de confrontos sem precisar recriar sequências inteiras.
Quando os materiais chegaram à Telemundo, eles já estavam quase prontos para transmissão, completos com som ambiente. A equipe de pós-produção da emissora adicionou músicas licenciadas e finalizou a mixagem antes de irem ao ar.
Construído com talento em cada etapa do caminho
Nada disso teria sido possível sem os próprios comentaristas. Cada um dos quatro talentos da Telemundo participou com total consentimento e manteve controle sobre como aparecia e o que dizia.
Trabalhando em parceria com o CAA Vault, a solução completa da CAA para captura, armazenamento e licenciamento de representações digitais, voz e propriedade intelectual, o resultado colocou os talentos em ambientes que as câmeras jamais alcançariam, ao mesmo tempo em que lhes permitiu manter controle total sobre seu próprio nome, imagem e semelhança durante todo o processo.
Resolvendo os detalhes que os espectadores nunca percebem
A tecnologia tornou o projeto possível. Os detalhes o tornaram convincente.
A pronúncia em espanhol, o ritmo e os sotaques regionais foram aprimorados por meio de vários ciclos de revisão com produtores nativos de língua espanhola. Cada performance foi avaliada quanto à cadência, emoção e autenticidade antes da revisão pelo cliente.
A equipe de produção também solucionou inúmeros desafios sutis de performance, desde movimentos das mãos e expressões faciais até a qualidade da voz e a sincronização.
Esses ajustes aconteceram enquanto os roteiros continuavam evoluindo de acordo com os resultados do torneio, comprimindo os cronogramas de produção em ciclos de iteração durante a noite.
O projeto não foi apenas um exercício de geração de vídeo com IA. Foi uma produção de transmissão construída em torno de IA.
Um plano para o futuro das transmissões
Por décadas, a produção de televisão foi limitada pela logística. Se o talento não pudesse viajar, se as autorizações não pudessem ser obtidas ou se os prazos chegassem rápido demais, certas ideias criativas simplesmente nunca iam ao ar.
Essa parceria sugeriu um futuro diferente. Em vez de substituir câmeras, equipes ou a produção tradicional, a IA ampliou o que as equipes de produção podiam imaginar desde o início.
A Telemundo não usou IA porque era novidade.
A emissora o utilizou porque ele oferecia uma forma nova e inovadora de resolver histórias logisticamente desafiadoras em termos de produção convencional, dentro das realidades das transmissões esportivas ao vivo.
Para a HeyGen, o projeto representou mais do que uma campanha bem-sucedida. Ele demonstrou que uma das maiores emissoras do mundo estava disposta a confiar em talentos gerados por IA durante o maior evento esportivo do planeta, sob prazos ao vivo, em um ambiente de transmissão em que a qualidade não é opcional.
Esse marco vai muito além do esporte.
O mesmo fluxo de produção pode ajudar emissoras a responder a notícias de última hora, permitir que estúdios de entretenimento coloquem talentos em ambientes impossíveis e oferecer a criadores maneiras totalmente novas de contar histórias, sem serem limitados por tempo, geografia ou produção física.
A questão não é mais se a IA tem lugar na transmissão. É o que a próxima geração de contadores de histórias vai criar com ela.