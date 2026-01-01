Fameplay é um estúdio de produção vencedor do Emmy, sediado em Praga, especializado em cinema, televisão, animação e narrativas audiovisuais. Desde 2018, a empresa produz de tudo, desde programas live-action e séries animadas até plataformas de entretenimento digital e conteúdo de marca. Em 2023, a empresa percebeu que uma grande mudança estava por vir.

“Quando o ChatGPT surgiu, começamos a pesquisar ferramentas audiovisuais e como a IA generativa poderia ajudar dentro da indústria audiovisual”, disse Lukáš Záhoř, Produtor-Chefe e Co-Fundador da Fameplay.

Para uma produtora sediada na República Tcheca, expandir em escala global sempre foi difícil. O tcheco é falado por apenas cerca de 10 milhões de pessoas, o que limita o alcance do conteúdo produzido localmente. “Você sempre acaba sendo um produtor local aqui”, explicou Lukáš.

Isso mudou quando a Fameplay descobriu a HeyGen. Ao combinar avatares de IA com fluxos de trabalho de tradução e dublagem de vídeo, a Fameplay se transformou de um estúdio de produção local em uma produtora de conteúdo global multilíngue.

“Para mim, foi uma porta de entrada para me tornar um produtor de conteúdo global”, disse Lukáš.

Superando os limites da produção e da localização tradicionais

Antes de adotar o HeyGen, os clientes da Fameplay dependiam totalmente de fluxos de trabalho de produção tradicionais.

“A única chance de ter um vídeo produzido era reservar um tempo para ir ao estúdio, se preparar para a filmagem, gravar, depois esperar pela edição e revisar a edição”, disse Lukáš.

O processo era caro, demorado e difícil de escalar. Produzir conteúdo multilíngue era ainda mais complicado. As agências de tradução podiam fornecer legendas ou closed captions, mas a localização completa de vídeos para diferentes países era, em grande parte, inacessível para muitos clientes devido aos custos e à complexidade de produção.

“Nós não produzíamos conteúdo internacional até conectarmos todas essas etapas de localização”, explicou Lukáš.

Alguns projetos enfrentaram um desafio ainda maior: os próprios apresentadores não existiam. Um dos principais projetos atuais da Fameplay envolve criar âncoras sintéticas de notícias esportivas para o Flashscore, a plataforma global de resultados esportivos usada por milhões de fãs em todo o mundo.

“Eles queriam um rosto para todos os países em que estão presentes”, disse Lukáš.

Em vez de contratar apresentadores em cada mercado, a Fameplay criou avatares de IA para entregar conteúdo localizado em escala global.

“Isso permitiu que eles tivessem conteúdo internacional”, disse ele.

Escolhendo a HeyGen pela qualidade dos avatares e pela localização

À medida que a Fameplay avaliava o número crescente de ferramentas de vídeo com IA que estavam entrando no mercado, a equipe realizou um teste comparativo entre várias plataformas de avatar e dublagem, como a Synthesia.

“Testamos diferentes ferramentas todos os dias e todas as noites”, disse Lukáš.

A empresa acabou escolhendo a HeyGen por causa do realismo.

“Descobrimos que a qualidade da sincronização labial, mesmo nas primeiras versões, era simplesmente superior”, explicou Lukáš.

Essa qualidade era importante porque a Fameplay não estava apenas experimentando casualmente com IA. A empresa entregava trabalhos de produção profissional para clientes pagantes e precisava de resultados consistentes e convincentes.

“Nós não usamos isso como um brinquedo. É uma ferramenta profissional”, disse Lukáš.

A Fameplay se tornou uma das primeiras agências parceiras da HeyGen, adquirindo cerca de 50 slots de estúdio de avatar e construindo um fluxo de produção em torno da plataforma. A empresa também trabalhou em estreita colaboração com a equipe da HeyGen, fornecendo feedback que ajudou a moldar recursos voltados para agências, como subespaços.

Hoje, a Fameplay não apenas cria conteúdo com avatares para os clientes, como também treina as equipes internas desses clientes para produzirem seus próprios vídeos dentro da HeyGen.

Criando produções de IA multilíngues em escala

Com o HeyGen integrado ao seu pipeline de produção, a Fameplay desenvolveu um fluxo de trabalho otimizado para a criação de conteúdo em larga escala impulsionada por IA.

Todo projeto começa com a criação do roteiro e a geração de voz. A equipe combina avatares HeyGen com fluxos de trabalho profissionais de clonagem de voz para criar performances realistas em vários idiomas.

“Nós sempre começamos com um roteiro. Nunca improvisamos”, disse Lukáš.

O resultado é um sistema capaz de produzir conteúdo multilíngue em grande escala, preservando a consistência dos personagens e o realismo visual.

Um dos projetos de destaque da empresa é International Volleyball Academy, uma série no YouTube que está no ar há três anos em inglês, espanhol e alemão. O programa utiliza um avatar de IA de um treinador de vôlei real que queria preservar e compartilhar seu conhecimento de treinamento globalmente.

“Ele sempre quis que suas habilidades e conhecimentos fossem preservados”, disse Lukáš.

Como o treinador ainda viaja ativamente e treina atletas internacionalmente, a produção tradicional seria difícil de manter. Em vez disso, a Fameplay criou uma série educacional contínua com IA usando avatares HeyGen junto com imagens reais.

Outro grande sucesso veio por meio da localização multilíngue. Um programa produzido pela Fameplay foi expandido do tcheco para mais sete idiomas.

“Isso é incrível, um grande passo para alcançar um novo público”, disse Lukáš.

Tornando-se um produtor de conteúdo global

Para a Fameplay, a HeyGen representa mais do que eficiência de produção. Ela mudou fundamentalmente o modelo de negócios e o alcance criativo da empresa.

“O incrível é ver que uma empresa como a nossa, aqui na Europa Central, focada em produção audiovisual com IA, e a HeyGen, uma startup em Los Angeles e São Francisco, passaram pelas mesmas fases para encontrar o modelo de negócio certo”, disse Lukáš.

Hoje, a Fameplay atua tanto como estúdio de produção quanto como parceira de habilitação em IA para marcas, criadores e empresas de mídia. Os clientes podem trabalhar de forma totalmente gerenciada pelos serviços de produção da Fameplay ou usar subespaços para criar conteúdo de forma independente, com o suporte da agência.

No centro desse fluxo de trabalho está a HeyGen.

“Para mim, HeyGen é o alicerce para a consistência dos personagens e a sincronização labial”, disse Lukáš.

Ao combinar avatares de IA, tradução de vídeos multilíngue e fluxos de trabalho de produção escaláveis, a Fameplay se transformou de uma produtora local tcheca em uma criadora de conteúdo verdadeiramente global.