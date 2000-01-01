Escale a Integração de Clientes Sem Precisar Ampliar Sua Equipe
Tutoriais de produto, demonstrações de recursos, guias de onboarding — crie conteúdos de educação para clientes que reduzam chamados de suporte e aumentem a adoção, sem precisar gravar um único vídeo ou depender das equipes de produto.
O Problema da Educação do Cliente
Veja como as equipes de educação do cliente transformam produtos complexos em conteúdos claros e escaláveis que aceleram a adoção e impulsionam o crescimento.
O Gargalo na Educação do Cliente
Seu produto está em constante evolução. Novos recursos são lançados toda semana. Mas sua central de ajuda está desatualizada, seus vídeos de onboarding ainda mostram a interface do ano passado e os clientes continuam fazendo as mesmas perguntas que seu conteúdo deveria responder. A produção de vídeo tradicional não consegue acompanhar esse ritmo — quando você termina de alinhar com o time de produto, marcar a gravação e editar o material, a interface já mudou de novo. Enquanto isso, sua equipe de suporte se afoga em chamados que um bom conteúdo de autoatendimento poderia evitar. E seus clientes globais? Ficam presos a materiais apenas em inglês — ou sem nenhum recurso.
A solução HeyGen
O HeyGen transforma sua equipe de customer success em uma máquina de conteúdo que acompanha a velocidade do produto. Escreva um roteiro — ou deixe a IA gerar um a partir da sua central de ajuda —, escolha um avatar de IA e produza vídeos tutoriais profissionais em minutos. A interface do produto mudou? Atualize o roteiro, gere novamente e seu conteúdo permanece sempre atual. Base de clientes global? Traduza para mais de 175 idiomas instantaneamente para que cada cliente aprenda em seu próprio idioma. Construa uma biblioteca de autoatendimento que amplie o suporte, aumente a adoção e reduza os chamados que mantêm sua equipe reativa em vez de estratégica.
Tudo o que equipes de Customer Success precisam para educar em escala
Criação Rápida de Tutoriais
Acompanhe o ritmo do seu roadmap de produto. Gere tutoriais de produto e demonstrações de recursos em minutos, em vez das semanas que a produção tradicional exige. Quando a interface mudar, atualize seu roteiro e regenere — conteúdo que se mantém atualizado sem precisar regravar.
• Gere tutoriais em minutos
• Atualize instantaneamente quando os produtos mudarem
• Sem dependências em produção
Vídeos de Ajuda e Documentação
Transforme documentos de ajuda cheios de texto em conteúdo de vídeo envolvente. Vídeos explicativos que mostram aos clientes exatamente como realizar tarefas — reduzindo confusão, chamados de suporte e tempo até gerar valor.
• Converter artigos de ajuda em vídeo
• Passo a passo visual é melhor do que texto
• Incorporar diretamente na base de conhecimento
Educação do Cliente Multilíngue
Atenda cada cliente no idioma deles. Tradução de vídeo com IA adapta seu conteúdo de onboarding para mais de 175 idiomas, com clonagem de voz e sincronização labial. Seus clientes japoneses têm a mesma experiência de qualidade que seus clientes que falam inglês.
• A clonagem de voz preserva a autenticidade
• Sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Uma fonte, base global de clientes
Contato Personalizado com o Cliente
Transforme um único vídeo em milhares de versões personalizadas. Variáveis dinâmicas permitem que você personalize nomes, detalhes da empresa e recomendações específicas para comunicações personalizadas com clientes que impulsionam o engajamento e as renovações.
• Campos dinâmicos de personalização
• Geração em lote em grande escala
• Segmentação individual de clientes
Experiência de Marca Consistente
Garanta sua identidade visual em todo o conteúdo para clientes. O Brand Kit assegura que cada tutorial, cada vídeo de onboarding e cada material de ajuda tenha a aparência e o tom da sua empresa — e não de uma coleção aleatória de gravações de tela.
• Ativos de marca centralizados
• Apresentador e voz consistentes
• Acabamento profissional em grande escala
Biblioteca de Conteúdo de Autoatendimento
Crie a central de recursos que seus clientes realmente usam. Conteúdos em vídeo que respondem às dúvidas antes de virarem chamados, explicam os recursos antes de exigirem ligações e impulsionam a adoção antes que os clientes cancelem.
• Reduza o volume de chamados de suporte
• Acelere o time-to-value
• Escalar a transferência de conhecimento 1:1
Do artigo de ajuda ao vídeo para o cliente em 3 etapas
Comece com o seu conhecimento
Cole seu artigo de ajuda, envie a documentação do produto ou deixe o gerador de roteiros com IA criar um roteiro de tutorial a partir da descrição do seu recurso. Comece a partir do que sua equipe já conhece.
Escolha seu apresentador
Selecione um avatar de IA que represente sua marca ou crie um porta-voz de CS consistente para todo o conteúdo voltado ao cliente. Ajuste a voz e o estilo aos padrões de comunicação da sua empresa com os clientes.
Gerar e Implantar
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá um vídeo profissional de educação para clientes. Traduza para qualquer idioma que seus clientes falem. Incorpore no seu help center, base de conhecimento, fluxos de onboarding ou comunicações com clientes.
Feito para Atender Todas as Necessidades de Customer Success
Integração de Novos Clientes
Ajude os clientes a perceber valor mais rápido com vídeos de onboarding que não dependem da disponibilidade do CSM. Sequências de boas-vindas, guias de configuração e tutoriais para a primeira conquista que escalam para toda a sua base de clientes.
Caso de uso: criar sequências de onboarding automatizadas que orientem cada novo cliente pela configuração inicial e pelas primeiras ações essenciais.
Educação sobre Recursos do Produto
Todo lançamento de recurso precisa de educação do cliente. Vídeos tutoriais que expliquem novas capacidades, demonstrem fluxos de trabalho e impulsionem a adoção — entregues junto com o recurso, não meses depois.
Caso de uso: gerar vídeos de anúncio de funcionalidades para cada release, incorporados diretamente nas notas de versão e nas mensagens dentro do app.
Conteúdo da Central de Ajuda
Vídeos respondem às perguntas que o texto tem dificuldade de explicar. Transforme seus artigos de ajuda mais acessados em tutoriais visuais que reduzam a confusão e o volume de suporte.
Caso de uso: Converter os 20 principais tópicos de chamados de suporte em tutoriais em vídeo, reduzindo o volume de chamados relacionados a esses problemas.
Suporte Global ao Cliente
Seus clientes falam dezenas de idiomas. Seu conteúdo de suporte também deve falar. Localize toda a sua base de conhecimento para clientes globais sem precisar de produções separadas para cada mercado.
Caso de uso: traduzir toda a biblioteca de onboarding para 10 idiomas, atendendo segmentos de clientes internacionais sem aumentar a equipe de CS.
Abordagem comprovada: a AI Smart Ventures treinou mais de 10.000 pessoas em mais de 170 idiomas usando conteúdo em vídeo escalável.
Pontos de contato personalizados com o cliente
Atendimento personalizado em escala. Mensagens de vídeo personalizadas para renovações, QBRs, recomendações de recursos e check-ins — sem precisar gravar vídeos individuais para cada cliente.
Caso de uso: gerar vídeos personalizados de contato para renovação, abordando o uso específico e os indicadores de sucesso de cada cliente.
Resultado comprovado: a Videoimagem alcançou um aumento de 3x no engajamento com vídeo personalizado, produzindo mais de 50.000 vídeos personalizados para clientes corporativos.
Capacitação de Customer Success
Capacite sua equipe de CS com mensagens consistentes e roteiros de conversa. Conteúdos de treinamento que garantem que todo CSM ofereça a mesma qualidade de orientação, independentemente do tempo de casa.
Caso de uso: criar uma biblioteca de capacitação para CSM que abranja tratamento de objeções, posicionamento de recursos e conversas de expansão.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdo em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que são vídeos de onboarding de clientes?
Vídeos de onboarding de clientes são conteúdos educativos que ajudam novos clientes a começar a usar seu produto. Eles incluem mensagens de boas-vindas, tutoriais de configuração, demonstrações de recursos e guias de boas práticas. A HeyGen permite que equipes de customer success criem vídeos de onboarding profissionais usando avatares de IA e síntese de voz — sem câmeras, estúdios ou atrasos de produção — para que você possa escalar a educação do cliente junto com o crescimento da base de clientes.
Como posso criar tutoriais de produto sem gravação de tela?
Escreva o roteiro do seu tutorial ou deixe o gerador de roteiros com IA da HeyGen criar um a partir da descrição do seu recurso. Selecione um avatar de IA como apresentador, adicione elementos visuais ou destaques e gere seu vídeo. Para demonstrações de interface de produto, você pode incorporar capturas de tela ou gravações de tela junto com o avatar apresentador. O resultado é um conteúdo de tutorial profissional sem a necessidade de gravação de tela manual e edição.
Posso atualizar os vídeos quando a interface do nosso produto mudar?
Sim — essa é uma das principais vantagens do HeyGen para equipes de customer success. Quando a interface do seu produto mudar, basta atualizar o roteiro para refletir a nova UI e regenerar o vídeo. Sem regravações, sem necessidade de coordenação com equipes de produção. Seu conteúdo de educação do cliente permanece alinhado ao roadmap do produto, e não meses atrasado.
Como funciona o suporte ao cliente multilíngue?
Crie o conteúdo para seus clientes uma vez, em seu idioma principal. Depois, use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz (para que seu apresentador soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca correspondam à fala). Seus clientes japoneses, alemães e espanhóis recebem a mesma experiência de onboarding de alta qualidade.
Posso personalizar vídeos para clientes individuais?
Sim. A HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes de clientes, nomes de empresas, dados de uso e detalhes personalizados. Crie um único modelo e depois gere milhares de versões personalizadas para onboarding, campanhas de renovação, QBRs ou marcos de sucesso. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados usando essa abordagem, alcançando um aumento de engajamento de 3x.
Como faço para incorporar vídeos em nossa central de ajuda ou base de conhecimento?
O HeyGen exporta arquivos de vídeo MP4 padrão e fornece códigos de incorporação que funcionam com qualquer plataforma de central de ajuda — Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion ou sua base de conhecimento personalizada. Faça upload dos vídeos diretamente ou incorpore por meio de link. Seu conteúdo de educação do cliente fica exatamente onde os clientes já procuram ajuda.
O conteúdo em vídeo realmente vai reduzir os chamados de suporte?
Explicações em vídeo superam consistentemente o texto quando se trata de orientações complexas sobre produtos. Os clientes retêm mais informações, concluem tarefas mais rápido e fazem menos perguntas de acompanhamento. O segredo é manter o conteúdo sempre atualizado — algo que o HeyGen viabiliza ao tornar as atualizações instantâneas, em vez de exigir novas produções completas. As equipes relatam uma redução significativa de chamados em tópicos cobertos por tutoriais em vídeo.
Como posso manter uma qualidade consistente em todo o conteúdo para os clientes?
O Brand Kit da HeyGen centraliza a sua identidade visual — cores, fontes, logotipos e avatares aprovados. Escolha um avatar de apresentador e uma voz consistentes para todo o conteúdo voltado ao cliente. Seja criando sequências de onboarding, tutoriais de recursos ou documentação de ajuda, cada vídeo mantém automaticamente os padrões profissionais da sua marca.
Várias pessoas da minha equipe de CS podem criar conteúdo?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde gerentes de sucesso do cliente, especialistas em capacitação e operações de suporte podem colaborar. Bibliotecas de ativos compartilhadas mantêm elementos de marca aprovados e modelos acessíveis para todos. Controles de administrador garantem consistência enquanto permitem que sua equipe crie em escala.
Com que rapidez posso criar vídeos de educação para clientes?
A maioria dos vídeos de tutorial e onboarding é gerada em poucos minutos. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo, com a produção de narrações passando de vários dias para 2–3 horas. A mudança de cronogramas tradicionais de produção (semanas) para entregas no mesmo dia significa que o conteúdo para seus clientes pode ser lançado junto com as novas versões do produto.
Que tipos de conteúdo de customer success posso criar?
A HeyGen oferece suporte a praticamente qualquer formato de vídeo voltado para o cliente: sequências de onboarding, tutoriais de recursos, demonstrações de produto, documentação de ajuda, anúncios de lançamentos, abordagens personalizadas, resumos de QBR, comunicações de renovação, celebrações de marcos de sucesso e cursos de treinamento para clientes. Se você consegue escrever o roteiro, a HeyGen consegue produzir o vídeo — em qualquer idioma.
O conteúdo dos meus clientes está seguro?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de sucesso do cliente que lidam com informações sensíveis de produto ou dados de clientes em vídeos personalizados, a HeyGen oferece recursos de segurança corporativa, incluindo integração com SSO e gerenciamento centralizado de acesso.
Comece a criar vídeos de educação para clientes hoje mesmo
Pare de escolher entre o conteúdo atual e a capacidade da sua equipe. Gere vídeos profissionais para clientes em minutos, traduza instantaneamente para clientes globais e mantenha o material de educação sempre atualizado, na mesma velocidade em que seu produto evolui. Junte-se às equipes de customer success da HubSpot, Miro e Coursera que transformaram a forma como escalam a educação de clientes.
