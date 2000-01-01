Feito para Atender Todas as Necessidades de Customer Success

Integração de Novos Clientes Ajude os clientes a perceber valor mais rápido com vídeos de onboarding que não dependem da disponibilidade do CSM. Sequências de boas-vindas, guias de configuração e tutoriais para a primeira conquista que escalam para toda a sua base de clientes. Caso de uso: criar sequências de onboarding automatizadas que orientem cada novo cliente pela configuração inicial e pelas primeiras ações essenciais.

Educação sobre Recursos do Produto Todo lançamento de recurso precisa de educação do cliente. Vídeos tutoriais que expliquem novas capacidades, demonstrem fluxos de trabalho e impulsionem a adoção — entregues junto com o recurso, não meses depois. Caso de uso: gerar vídeos de anúncio de funcionalidades para cada release, incorporados diretamente nas notas de versão e nas mensagens dentro do app.

Conteúdo da Central de Ajuda Vídeos respondem às perguntas que o texto tem dificuldade de explicar. Transforme seus artigos de ajuda mais acessados em tutoriais visuais que reduzam a confusão e o volume de suporte. Caso de uso: Converter os 20 principais tópicos de chamados de suporte em tutoriais em vídeo, reduzindo o volume de chamados relacionados a esses problemas.

Suporte Global ao Cliente Seus clientes falam dezenas de idiomas. Seu conteúdo de suporte também deve falar. Localize toda a sua base de conhecimento para clientes globais sem precisar de produções separadas para cada mercado. Caso de uso: traduzir toda a biblioteca de onboarding para 10 idiomas, atendendo segmentos de clientes internacionais sem aumentar a equipe de CS. Abordagem comprovada: a AI Smart Ventures treinou mais de 10.000 pessoas em mais de 170 idiomas usando conteúdo em vídeo escalável.

Pontos de contato personalizados com o cliente Atendimento personalizado em escala. Mensagens de vídeo personalizadas para renovações, QBRs, recomendações de recursos e check-ins — sem precisar gravar vídeos individuais para cada cliente. Caso de uso: gerar vídeos personalizados de contato para renovação, abordando o uso específico e os indicadores de sucesso de cada cliente. Resultado comprovado: a Videoimagem alcançou um aumento de 3x no engajamento com vídeo personalizado, produzindo mais de 50.000 vídeos personalizados para clientes corporativos.