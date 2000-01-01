Scale a produção de vídeos para clientes sem aumentar sua equipe
Ad creatives, localização, campanhas personalizadas, conteúdo UGC — entregue mais vídeos para mais clientes, em mais idiomas, sem precisar contratar mais editores. Transforme a produção de vídeo de um gargalo em um centro de lucro.
O Problema de Escalabilidade das Agências
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de texto para vídeo com IA mais inovadora do mercado.
Seu calendário de conteúdo não dá trégua. Lançamentos de produtos precisam de vídeos. Os canais de redes sociais exigem conteúdo diário. As campanhas requerem peças criativas adaptadas para cada mercado. Mas a produção de vídeo tradicional significa reservar estúdios, coordenar talentos, esperar semanas pelas edições — e estourar o orçamento em uma única gravação. Quando o conteúdo finalmente fica pronto, o momento já passou. Seus concorrentes estão publicando vídeos todos os dias enquanto você ainda está na pré-produção. E pedir para a liderança aparecer em frente às câmeras? Boa sorte em lidar com esse pesadelo de agenda.
A solução HeyGen
Tudo o que as agências precisam para escalar o trabalho com clientes
Produção Rápida de Conteúdo
Pare de trocar horas por vídeos. Gere conteúdo profissional para seus clientes em minutos — criativos de anúncios, vídeos explicativos, conteúdo para redes sociais e vídeos de produtos. Seu time foca em estratégia e relacionamento com o cliente enquanto a HeyGen cuida do volume de produção.
• Gere vídeos em minutos, não em dias
• Atenda mais clientes por membro da equipe
• Aumente a produção sem aumentar o número de funcionários
Fluxo de Trabalho Multicliente
Gerencie várias marcas em uma única plataforma. Cada cliente recebe seu próprio Brand Kit com cores, fontes, logotipos e avatares aprovados. Alterne entre projetos de clientes sem misturar recursos ou correr o risco de confundir as marcas.
• Kits de marca separados por cliente
• Gestão de projetos organizada
• Separação clara de ativos
Testes Criativos em Escala
Os clientes querem variações. Dê a eles variações. Gere múltiplas versões de criativos de anúncio para testes A/B — ganchos diferentes, avatares diferentes, mensagens diferentes — sem produções separadas para cada variante.
• Múltiplas variações criativas instantaneamente
• Teste mais, aprenda mais rápido
• Sem refilmagens para variações
Localização Global
Clientes expandindo internacionalmente? Localize o conteúdo deles em mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. Um único vídeo de origem se torna uma campanha global, sem produções separadas para cada mercado.
• A clonagem de voz preserva a voz da marca
• Sincronização labial acompanha os movimentos faciais
• Uma produção, mercados ilimitados
Conteúdo em estilo UGC
Conteúdo com aparência autêntica, sem dor de cabeça com influenciadores. Crie vídeos em estilo UGC que geram resultado nas redes sociais — depoimentos, reações a produtos, vídeos casuais de frente para a câmera — em escala e dentro do prazo.
• Opções diversas de avatar
• Entrega autêntica e descontraída
• Escale sem precisar coordenar com criadores
Campanhas Personalizadas
Transforme um único vídeo em milhares de versões personalizadas para campanhas de clientes. Variáveis dinâmicas inserem nomes, empresas e detalhes personalizados. Vídeo personalizado que gera engajamento na escala que os clientes precisam.
• Personalização dinâmica
• Geração em lote
• Resultado pronto para campanha
Do briefing do cliente ao conteúdo entregue em 3 etapas
Configurar o cliente
Crie um Kit de Marca para cada cliente com seus ativos aprovados — cores, fontes, logotipos e diretrizes de voz. Depois de configurado, cada vídeo mantém automaticamente a consistência da marca.
Crie em alta velocidade
Escreva roteiros ou deixe a IA gerá-los a partir dos briefings dos clientes. Selecione avatares que combinem com a marca do cliente. Gere vídeos em minutos. Precisa de variações? Gere várias versões. Precisa de localização? Traduza com um clique.
Entregar e Faturar
Exporte em qualquer formato — 16:9, 9:16, 1:1 — para qualquer plataforma. Entregue aos clientes mais rápido do que eles esperavam. Cobre pelo valor que você criou, não pelas horas que você gastou.
Feito para Todo Tipo de Agência
Agências de Marketing Digital
Escalone conteúdo para redes sociais, criativos de anúncios e vídeos de campanha sem precisar aumentar sua equipe. Entregue mais para cada cliente, atenda mais clientes e melhore suas margens.
Caso de uso: gere mais de 50 vídeos sociais por mês por cliente, em vez dos 5 a 10 que você conseguia produzir antes.
Resultado comprovado: a Vision Creative Labs ajudou clientes a saírem de 1–2 vídeos por ano para 50–60 por dia com a HeyGen.
Agências Criativas
Produza variações de conceitos, vídeos de apresentação e conteúdos de campanha na mesma velocidade da ideação. Teste mais direções criativas sem que limitações de produção restrinjam a exploração.
Caso de uso: gerar 20 variações criativas para revisão do cliente no tempo em que antes era possível produzir apenas 2.
Agências de Localização
Transforme a localização de um centro de custos em um centro de lucro. Traduza o conteúdo de vídeo dos clientes para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial — mais rápido e mais barato do que a dublagem tradicional.
Caso de uso: Localize campanhas de clientes em 15 idiomas em poucas horas, em vez de semanas.
Resultado comprovado: a Attention Grabbing Media reduziu a produção de 3 dias para poucas horas enquanto se expandia para mais de 10 novos idiomas.
Produtoras de Vídeo
Adicione produção com tecnologia de IA como uma linha de serviço. Ofereça aos clientes prazos de entrega mais rápidos, mais variações e localização global, em conjunto com as capacidades tradicionais de produção.
Caso de uso: Ofereça pacotes de “conteúdo rápido” para social e digital, junto com a produção tradicional premium.
Agências de Marketing de Performance
Testes criativos exigem volume de criação. Gere variações de anúncios em escala para testar mais, aprender mais rápido e otimizar as campanhas dos clientes com dados de desempenho real.
Caso de uso: produzir 100 variações de anúncios para testes criativos em diferentes plataformas, públicos e mensagens.
Resultado comprovado: a Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev, com aumento de 3x no engajamento.
Agências de Personalização
Entregue campanhas de vídeo personalizadas em grande escala. Personalização dinâmica com nomes, empresas e detalhes específicos — milhares de vídeos únicos a partir de modelos únicos.
Caso de uso: gerar campanhas de vídeo personalizadas para programas de ABM de clientes com milhares de contas-alvo.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Como as agências usam o HeyGen para escalar a produção de vídeos?
As agências usam o HeyGen para multiplicar sua capacidade de produção sem precisar contratar. Em vez de trocar horas por vídeos, as equipes geram conteúdo em minutos — criativos de anúncios, vídeos para redes sociais, localização, campanhas personalizadas. A Vision Creative Labs passou de entregar 1–2 vídeos por cliente por ano para 50–60 por dia. A economia da produção de vídeo em agências muda fundamentalmente quando o tempo de produção cai de dias para minutos.
Posso gerenciar várias marcas de clientes no HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas oferece suporte a vários Kits de Marca, cada um com seus próprios recursos aprovados — cores, fontes, logotipos e seleções de avatares. Alterne entre projetos de clientes sem misturar recursos. O conteúdo de cada cliente mantém automaticamente seus padrões de marca, reduzindo o tempo de QA e eliminando riscos de confusão de marca.
Como o HeyGen ajuda os clientes com testes criativos?
Gere múltiplas variações criativas instantaneamente. Ganchos diferentes, avatares diferentes, mensagens diferentes, formatos diferentes — tudo isso sem produções separadas para cada variante. Agências relatam testar de 10 a 20 vezes mais conceitos criativos do que a produção tradicional permitia, resultando em campanhas com melhor desempenho e otimização mais orientada por dados.
Posso localizar o conteúdo dos clientes em vários idiomas?
Sim — esse é um dos principais casos de uso para agências. Crie o conteúdo no idioma principal e, em seguida, use o recurso de tradução da HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas compatíveis. A tradução inclui clonagem de voz e sincronização labial. A Attention Grabbing Media se expandiu para mais de 10 novos mercados de idioma enquanto reduzia o tempo de produção de 3 dias para apenas algumas horas.
Como posso criar conteúdo em estilo UGC para clientes?
Posso oferecer campanhas de vídeo personalizadas para clientes?
Sim. A HeyGen oferece personalização dinâmica com campos variáveis para nomes, empresas e detalhes personalizados. Crie um único modelo e gere milhares de versões personalizadas para campanhas de ABM para clientes, programas de mala direta ou prospecção de vendas. A Videoimagem produziu mais de 50.000 vídeos personalizados para a AB InBev, alcançando um aumento de engajamento de 3x.
Como funcionam os preços e as margens para uso por agências?
O modelo baseado em créditos da HeyGen permite que você produza mais conteúdo por um custo menor do que o da produção tradicional. A maioria das agências cobra dos clientes pelo valor entregue (vídeos produzidos, campanhas lançadas, resultados alcançados) em vez do tempo gasto. A diferença entre os seus custos com a HeyGen e o valor cobrado do cliente se torna margem de lucro. As agências relatam uma melhora significativa na economia em comparação com os modelos tradicionais de produção.
Com que rapidez posso entregar o conteúdo do cliente?
A maioria dos vídeos é gerada em questão de minutos. A Attention Grabbing Media relatou ter reduzido seus ciclos de produção de 3 dias para algumas horas. A mudança de cronogramas tradicionais (semanas) para entregas no mesmo dia transforma o relacionamento com os clientes — você se torna a agência que entrega, não a que fica pedindo prorrogação de prazo.
Minha equipe inteira pode acessar o HeyGen?
Que tipos de conteúdo para clientes posso criar?
A HeyGen é compatível com praticamente qualquer formato de vídeo que as agências produzem: criativos de anúncios, conteúdo para redes sociais, vídeos de produto, explicadores, depoimentos, conteúdo em estilo UGC, campanhas personalizadas, versões localizadas, vídeos de treinamento e muito mais. Se seus clientes precisam de conteúdo em vídeo, a HeyGen consegue produzi-lo mais rápido do que os métodos tradicionais.
Como isso se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção tradicional exige roteiro, storyboard, elenco, equipamentos, filmagem e edição — de dias a semanas por projeto. A HeyGen produz uma qualidade comparável em minutos. Para uma agência, isso significa lidar com um volume 10 a 50 vezes maior com a mesma equipe, atender mais clientes e melhorar as margens. As agências que estão vencendo hoje são aquelas que descobriram como escalar. A HeyGen é como elas estão fazendo isso.
O conteúdo do cliente é seguro?
A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes de vendas que lidam com informações sensíveis de negociações ou materiais competitivos, a HeyGen oferece recursos de segurança corporativa, incluindo integração com SSO e gerenciamento centralizado de acesso. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.
Comece a ampliar hoje mesmo a produção de vídeos para clientes
Pare de escolher entre qualidade e volume. Gere conteúdo profissional para clientes em minutos, faça a localização para mercados globais instantaneamente e entregue mais vídeos para mais clientes sem esgotar sua equipe. Junte-se a agências como Ogilvy, Publicis e Vision Creative Labs, que transformaram sua capacidade de produção.
