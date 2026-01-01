Criador de Vídeos de Destaques: Crie Reels de Destaques Rápido

O Instant Highlights inclui uma biblioteca rolável de predefinições de legendas que vão de estilos minimalistas, como Cinza Sutil, até designs de alto impacto, como Bloco Escuro, Racing e Ouro Retrô. Cada predefinição mostra uma prévia com um texto de exemplo para que você veja o visual antes de gerar, e o estilo que você seleciona com adicionar legendas ao vídeo é aplicado de forma consistente em todos os clipes do lote.