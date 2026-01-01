Criador de Vídeos de Destaques: Crie Reels de Destaques Rápido
Transforme seu vídeo longo em vários clipes de destaque com um só clique. Faça o upload do seu material, escolha um estilo de legenda e o formato de saída, e obtenha destaques prontos para as plataformas em poucos minutos. Não é preciso ter experiência em edição, nem perder horas vasculhando a gravação.
Recursos do Instant Highlights
Geração de destaques com IA em um clique
Envie seu vídeo arrastando o arquivo ou colando uma URL específica no gerador de vídeo com IA e o Instant Highlights analisa toda a gravação para detectar automaticamente os momentos mais envolventes. A IA gera vários vídeos de destaques a partir de um único vídeo longo em poucos minutos, substituindo horas de revisão e edição manual por um fluxo de trabalho de url para vídeo.
Estilos de legenda feitos para parar a rolagem
Todo highlight reel precisa de legendas que combinem com a plataforma e com o conteúdo. O Instant Highlights inclui uma biblioteca de presets de legendas, com opções que vão desde estilos discretos, como Subtle Gray e Subtle Cyan, até visuais marcantes, como Block Dark e Retro Gold, usando o gerador de legendas integrado. Escolha um estilo e todos os clipes do lote serão exportados com esse visual aplicado.
Controle de duração e formato do clipe
Defina a duração do clipe como automática ou escolha um tempo personalizado que se adapte à sua plataforma. Alterne entre 9:16 Vertical para Reels e TikTok, 16:9 Horizontal para YouTube ou 1:1 Quadrado para LinkedIn e Facebook usando o editor de vídeo com IA. Um único upload, todos os formatos cobertos, sem precisar redimensionar ou reexportar.
Narração multilíngue em cada destaque
Adicione narração a qualquer clipe de destaque com Clonagem de voz com IA em mais de 175 idiomas e sincronização labial com IA com precisão de quadro. Localize seus melhores momentos para públicos globais sem regravar ou contratar dubladores, transformando um único vídeo de destaques em uma biblioteca de conteúdo multilíngue.
Instruções personalizadas para controle editorial
Inclua orientações específicas no campo de instruções para dizer à IA o que manter, o que pular e como enquadrar seus destaques. O gerador de reels usa seu direcionamento editorial para priorizar momentos que combinem com a voz da sua marca, as expectativas do público ou o briefing da campanha.
Casos de uso
Destaques do evento de marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Destaques de webinars e podcasts
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Comunicações corporativas e reuniões gerais
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Shorts e reels para redes sociais
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for youtube shorts and tiktok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Demonstrações de produto e depoimentos de clientes
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI avatar generator branding.
Conteúdo de treinamento e integração
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Como funciona
Transforme vídeos longos em vários clipes de destaque prontos para diferentes plataformas em quatro etapas. A maioria dos usuários gera seus primeiros destaques em menos de cinco minutos.
Envie seu vídeo
Arraste e solte seu arquivo de vídeo (MP4, MOV ou WEBM de até 10 GB) ou cole uma URL específica. O Instant Highlights aceita conteúdo de qualquer duração.
Defina a duração e o formato
Escolha a duração automática do clipe ou defina um tempo personalizado. Selecione 9:16 vertical, 16:9 horizontal ou 1:1 quadrado para a sua plataforma de destino.
Escolha um estilo de legenda e adicione instruções
Navegue pela biblioteca de estilos de legendas e selecione um preset que combine com a sua marca. Digite quaisquer instruções personalizadas para orientar a IA sobre o que priorizar ou ignorar.
Gerar e publicar
O Instant Highlights analisa seu vídeo e gera vários clipes de destaque. Veja a prévia, faça o download e compartilhe em qualquer plataforma.
Perguntas frequentes
O que o Instant Highlights faz de diferente em relação a cortar clipes manualmente?
A edição manual significa assistir a toda a sua gravação, marcar os horários, cortar cada segmento e exportar um clipe por vez. O Instant Highlights analisa o vídeo completo e gera vários reels prontos para postar em uma única passagem pelo fluxo de trabalho do gerador de clipes, com legendas e o formato de proporção escolhido por você já aplicados a cada clipe.
Como a IA decide quais momentos destacar?
A IA analisa padrões de fala, energia visual, mudanças de cena e sinais de engajamento da audiência ao longo da sua gravação. Ela identifica os trechos com maior potencial de prender a atenção nas redes sociais e os transforma em clipes independentes usando o mecanismo de destaques de vídeo. Você pode refinar o que ela prioriza digitando instruções como "focar na demonstração do produto" ou "pular a parte de perguntas e respostas."
Posso controlar a duração e o formato de cada clipe de destaque?
Defina a duração do clipe como automática para que a IA escolha o tempo ideal para cada momento, ou defina uma duração fixa para manter todos os clipes consistentes. A opção de formato de saída alterna entre 9:16 Vertical para Reels e TikTok, 16:9 Horizontal para YouTube e 1:1 Quadrado para LinkedIn e Facebook. Altere qualquer uma das configurações e gere novamente sem precisar enviar o vídeo de novo.
Quais estilos de legenda estão disponíveis e posso visualizá-los antes de gerar?
O Instant Highlights inclui uma biblioteca rolável de predefinições de legendas que vão de estilos minimalistas, como Cinza Sutil, até designs de alto impacto, como Bloco Escuro, Racing e Ouro Retrô. Cada predefinição mostra uma prévia com um texto de exemplo para que você veja o visual antes de gerar, e o estilo que você seleciona com adicionar legendas ao vídeo é aplicado de forma consistente em todos os clipes do lote.
Isso funciona para gravações de jogos esportivos e vídeos de melhores momentos?
Envie a gravação completa do jogo e a IA detectará os momentos de maior energia, incluindo gols, grandes jogadas, comemorações e viradas de momento. Use o campo de instruções para especificar o nome de um jogador ou o número da camisa, e a IA dará mais peso a esses lances. Exporte em 9:16 vertical para Reels e TikTok, onde os melhores momentos esportivos geram mais engajamento.
Posso transformar um único vídeo de destaques em vários idiomas para um público global?
Cada clipe gerado pelo Instant Highlights pode ser localizado com o tradutor de vídeo com IA usando dublagem com IA em mais de 175 idiomas. A narração é clonada no idioma de destino com sincronização labial, para que um único conjunto de destaques se transforme em uma biblioteca de conteúdo multilíngue sem necessidade de regravação ou contratação de tradutores.
Como o Instant Highlights se compara a ferramentas como OpusClip ou VEED?
A maioria das ferramentas de highlights recorta trechos brutos com legendas básicas e sem controle de áudio. O Instant Highlights da HeyGen adiciona uma biblioteca completa de estilos de legendas, instruções em linguagem natural para orientação editorial, dublagem multilíngue com sincronização labial e integração com uma plataforma completa de criação de vídeos, incluindo um gerador de roteiro de vídeo e ferramentas de avatar.
As equipes de marketing conseguem ver resultados mensuráveis ao reaproveitar conteúdo dessa forma?
A Attention Grabbing Media relatou criação de conteúdo 3x mais rápida em suas campanhas usando as ferramentas de vídeo da HeyGen. Transformar cada webinar, evento e gravação de formato longo em um lote de destaques prontos para cada plataforma multiplica essa velocidade ao eliminar o gargalo de edição de cada clipe.
Quais tipos de arquivo posso enviar e existe algum limite de tamanho?
O Instant Highlights aceita arquivos MP4, MOV e WEBM de até 10 GB. Você também pode colar uma URL de vídeo direta em vez de fazer upload de um arquivo. A ferramenta processa gravações de qualquer duração, então tanto um webinar de 30 minutos quanto uma gravação de conferência de 3 horas funcionam sem precisar cortar o arquivo original antes.
O Instant Highlights é gratuito para usar?
A HeyGen oferece um plano gratuito que inclui acesso ao Instant Highlights. Faça o upload de um vídeo, gere os destaques e teste todo o fluxo de trabalho, incluindo estilos de legenda, opções de formato e instruções, antes de contratar um plano pago. Os planos para criadores começam em US$ 24/mês, com limites de uso mais altos e exportações sem marca d’água.
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Transforme qualquer vídeo longo em clipes de destaque prontos para as plataformas com um clique. Nenhuma experiência em edição necessária.