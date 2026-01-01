Os HeyGen Apps são ferramentas especializadas de vídeo com IA que rodam diretamente no seu navegador. Cada app cuida de uma tarefa específica, como aumentar a resolução de vídeos para 4K, gerar anúncios UGC, criar clipes de vídeo com IA ou extrair destaques de gravações longas. Não é necessário instalar nenhum software nem ter experiência em edição.