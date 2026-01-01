Aplicativos com IA para todos os fluxos de trabalho em vídeo
Os Apps HeyGen oferecem acesso instantâneo a ferramentas especializadas de vídeo com IA. Crie clipes a partir de texto, faça upscale para 4K, gere anúncios UGC, troque rostos, extraia destaques e muito mais. Cada app roda diretamente no seu navegador, sem precisar instalar nenhum software.
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Confiado por milhões de criadores em todo o mundo
From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:
Perguntas frequentes
O que são os HeyGen Apps?
Os HeyGen Apps são ferramentas especializadas de vídeo com IA que rodam diretamente no seu navegador. Cada app cuida de uma tarefa específica, como aumentar a resolução de vídeos para 4K, gerar anúncios UGC, criar clipes de vídeo com IA ou extrair destaques de gravações longas. Não é necessário instalar nenhum software nem ter experiência em edição.
Os aplicativos HeyGen são gratuitos para usar?
A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que permite explorar os aplicativos e gerar vídeos. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam recursos adicionais, vídeos mais longos, clonagem de voz e exportações em resolução mais alta.
Preciso ter experiência em edição de vídeo?
Não. Cada aplicativo é projetado em torno de entradas simples, como prompts de texto, upload de fotos ou upload de arquivos. A IA cuida automaticamente da produção, renderização e formatação. A maioria dos usuários obtém resultados profissionais já na primeira tentativa.
Posso usar vários aplicativos ao mesmo tempo?
Sim. Todos os Apps da HeyGen funcionam na mesma plataforma. Você pode gerar um clipe de vídeo, aprimorá‑lo para 4K, adicionar personalização com troca de rosto, traduzi‑lo para mais de 175 idiomas e extrair destaques para redes sociais, tudo sem sair da HeyGen.
Quais formatos e resoluções os aplicativos suportam?
A maioria dos aplicativos exporta em formato MP4 com resolução HD ou 4K. Você pode escolher proporções de tela otimizadas para YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn e outras plataformas. Alguns aplicativos, como o AI Video Upscaler, oferecem suporte a formatos de entrada como MP4, MOV e WEBM.
Como os aplicativos HeyGen se comparam às ferramentas de vídeo independentes?
Ferramentas independentes exigem baixar softwares, aprender interfaces diferentes e transferir arquivos manualmente entre aplicativos. Os Apps da HeyGen são integrados em uma única plataforma, então seus clipes gerados, vídeos aprimorados, vídeos traduzidos e compilações de destaques ficam todos no mesmo espaço de trabalho.
Posso traduzir vídeos criados com os aplicativos HeyGen?
Sim. Qualquer vídeo produzido com os aplicativos da HeyGen pode ser traduzido para mais de 175 idiomas, com clonagem de voz natural e sincronização labial precisa. Isso vale para clipes gerados por IA, anúncios UGC, vídeos de podcast e qualquer outro conteúdo criado na plataforma.
Com que rapidez posso criar um vídeo?
A maioria dos apps produz vídeos finalizados em menos de cinco minutos. A geração de texto para vídeo, extração de destaques, troca de rosto e criação em lote de vídeos são concluídas em minutos, em vez de horas ou dias exigidos pela produção de vídeo tradicional.
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