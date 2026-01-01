Aplicativos com IA para todos os fluxos de trabalho em vídeo

Os Apps HeyGen oferecem acesso instantâneo a ferramentas especializadas de vídeo com IA. Crie clipes a partir de texto, faça upscale para 4K, gere anúncios UGC, troque rostos, extraia destaques e muito mais. Cada app roda diretamente no seu navegador, sem precisar instalar nenhum software.

Comece Gratuitamente →
119,921,990Vídeos gerados
93,528,039Avatares gerados
16,488,549Vídeos traduzidos
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Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.

Todos os apps

Seedance 2.0
Criar

Seedance 2.0

Gere vídeos cinematográficos com IA usando o Seedance 2.0. Crie cenas de apoio, tomadas com avatar e vídeos completos a partir de um único prompt. Nenhuma equipe necessária.

Destaques de Vídeo com IA
EditarAprimorar

Destaques de Vídeo com IA

Transforme vídeos longos em clipes de destaque prontos para compartilhar. A IA extrai automaticamente os momentos mais impactantes.

Aprimorador de Vídeo com IA
Aprimorar

Aprimorador de Vídeo com IA

Aprimore qualquer vídeo para 4K com IA baseada em difusão. Remova ruídos, aumente a nitidez e eleve a taxa de quadros para até 120 fps.

Merchandising de Produto
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Merchandising de Produto

Crie anúncios em vídeo com product placement a partir de uma única foto. Cenas realistas geradas por IA, sem precisar de estúdio.

Gerador de Vídeos UGC
Criar

Gerador de Vídeos UGC

Gere anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC com mais de 1.100 avatares de criadores. Escale seus criativos de anúncios sem precisar contratar influenciadores.

Criador de Vídeos em Lote
Criar

Criador de Vídeos em Lote

Crie centenas de vídeos personalizados de uma só vez a partir de uma planilha CSV. Alcance e onboarding em escala em poucos minutos.

Podcast de Vídeo com IA
Criar

Podcast de Vídeo com IA

Gere podcasts em vídeo com dois apresentadores em IA a partir de qualquer tema. Sem equipamento de gravação, sem agendamento, sem edição.

Troca de Rosto com IA
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Troca de Rosto com IA

Transforme qualquer um dos mais de 1.000 avatares no seu, substituindo pelo seu rosto. Crie vídeos personalizados em poucos minutos.

Gerador de Imagens com IA
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Gerador de Imagens com IA

Gere imagens personalizadas para seus projetos de vídeo a partir de prompts de texto. Fundos, fotos de produtos e visuais de cenas.

Confiado por milhões de criadores em todo o mundo

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.8Mais de 1.000 avaliações
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Perguntas frequentes

O que são os HeyGen Apps?

Os HeyGen Apps são ferramentas especializadas de vídeo com IA que rodam diretamente no seu navegador. Cada app cuida de uma tarefa específica, como aumentar a resolução de vídeos para 4K, gerar anúncios UGC, criar clipes de vídeo com IA ou extrair destaques de gravações longas. Não é necessário instalar nenhum software nem ter experiência em edição.

Os aplicativos HeyGen são gratuitos para usar?

A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que permite explorar os aplicativos e gerar vídeos. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam recursos adicionais, vídeos mais longos, clonagem de voz e exportações em resolução mais alta.

Preciso ter experiência em edição de vídeo?

Não. Cada aplicativo é projetado em torno de entradas simples, como prompts de texto, upload de fotos ou upload de arquivos. A IA cuida automaticamente da produção, renderização e formatação. A maioria dos usuários obtém resultados profissionais já na primeira tentativa.

Posso usar vários aplicativos ao mesmo tempo?

Sim. Todos os Apps da HeyGen funcionam na mesma plataforma. Você pode gerar um clipe de vídeo, aprimorá‑lo para 4K, adicionar personalização com troca de rosto, traduzi‑lo para mais de 175 idiomas e extrair destaques para redes sociais, tudo sem sair da HeyGen.

Quais formatos e resoluções os aplicativos suportam?

A maioria dos aplicativos exporta em formato MP4 com resolução HD ou 4K. Você pode escolher proporções de tela otimizadas para YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn e outras plataformas. Alguns aplicativos, como o AI Video Upscaler, oferecem suporte a formatos de entrada como MP4, MOV e WEBM.

Como os aplicativos HeyGen se comparam às ferramentas de vídeo independentes?

Ferramentas independentes exigem baixar softwares, aprender interfaces diferentes e transferir arquivos manualmente entre aplicativos. Os Apps da HeyGen são integrados em uma única plataforma, então seus clipes gerados, vídeos aprimorados, vídeos traduzidos e compilações de destaques ficam todos no mesmo espaço de trabalho.

Posso traduzir vídeos criados com os aplicativos HeyGen?

Sim. Qualquer vídeo produzido com os aplicativos da HeyGen pode ser traduzido para mais de 175 idiomas, com clonagem de voz natural e sincronização labial precisa. Isso vale para clipes gerados por IA, anúncios UGC, vídeos de podcast e qualquer outro conteúdo criado na plataforma.

Com que rapidez posso criar um vídeo?

A maioria dos apps produz vídeos finalizados em menos de cinco minutos. A geração de texto para vídeo, extração de destaques, troca de rosto e criação em lote de vídeos são concluídas em minutos, em vez de horas ou dias exigidos pela produção de vídeo tradicional.

Comece a criar com HeyGen

Acesse aplicativos de vídeo com IA que criam, aprimoram e editam conteúdo profissional em minutos. Sem câmeras, sem habilidades de edição, sem software para instalar.

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