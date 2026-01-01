Aplicativo de Geração de Imagens com IA para Criação de Vídeos
Crie recursos visuais personalizados para seus projetos de vídeo usando o gerador de imagens com IA integrado do HeyGen. Descreva a imagem que você precisa e gere fundos, fotos de produto, ilustrações de cenas e visuais com a identidade da sua marca em segundos. Cada imagem é integrada diretamente ao fluxo de criação de vídeos do HeyGen, para que você possa ir do prompt ao vídeo finalizado sem trocar de ferramenta ou fazer upload de arquivos.
Recursos do Gerador de Imagens com IA
Geração de Imagens por Texto para Cenas de Vídeo
Descreva qualquer visual que você precisar e gere-o na hora. O gerador de imagens com IA da HeyGen transforma prompts de texto em imagens de alta qualidade feitas para uso em vídeo, incluindo ambientes, fotos de produtos, fundos abstratos e cenas ilustradas. Diferente das ferramentas de imagem independentes, cada resultado já vem no tamanho e formato certos, pronto para ser inserido diretamente na linha do tempo do seu vídeo. Combine as imagens geradas com narração de um gerador de voz com IA e transições de cena para criar vídeos completos sem precisar buscar bancos de imagens ou contratar um designer.
Planos de Fundo e Ambientes Personalizados
Gere fundos específicos por localização ou com a identidade da marca sem precisar de uma biblioteca de fotos. Descreva uma sala de conferências, paisagem urbana, estúdio ou ambiente de varejo e crie um cenário personalizado que combine com o tom do seu vídeo. Use esses fundos atrás do seu apresentador em um projeto de texto para vídeo, ou insira-os em explicações com várias cenas e em conteúdo de vídeo de demonstração de produto. Cada fundo gerado mantém iluminação e estilo consistentes entre os quadros, dando ao seu resultado uma aparência coesa e profissional, sem necessidade de composição na pós-produção.
Geração de Imagens de Produto e Recursos
Crie visuais de produto refinados apenas a partir de uma descrição. Gere hero shots, composições em estilo de vida e cenas contextuais com o seu produto ou conceito, sem precisar organizar um ensaio fotográfico físico. Essas imagens se integram aos recursos de inserção de produto com IA da HeyGen, permitindo que você crie campanhas completas de vídeo de produto que combinam imagens geradas, narração e apresentadores em tela em um único fluxo de trabalho. Escale de um único visual para centenas, em diferentes campanhas e canais.
Integração perfeita com o fluxo de trabalho de vídeo
Cada imagem gerada dentro do HeyGen fica imediatamente disponível no seu editor de vídeo. Não há etapa de exportação, novo upload ou conversão de arquivo. Selecione uma imagem gerada, atribua-a a uma cena e continue construindo seu vídeo junto com Sincronização labial com IA, narrações e legendas. Essa integração direta faz com que seus recursos visuais e a produção de vídeo compartilhem a mesma linha do tempo, mantendo a iteração criativa rápida. Equipes que produzem vídeos de marketing ou vídeos de treinamento podem gerar e posicionar elementos visuais sem sair do editor.
Criação em lote de imagens para campanhas em escala
Gere várias variações de imagem a partir de um único prompt para apoiar testes A/B, campanhas regionais ou publicações em múltiplas plataformas. Produza planos de fundo sazonais, fotos de produtos localizadas ou cenas temáticas em grande volume e, em seguida, combine cada variação com narração traduzida usando o tradutor de vídeo para criar recursos de vídeo localizados. Esse fluxo de trabalho transforma um único briefing criativo em dezenas de variações exclusivas de vídeo, cada uma com visuais personalizados e áudio multilíngue, tudo produzido no mesmo editor usado para seus projetos de gerador de vídeo com IA.
Casos de uso
Visuais para Campanhas de Marketing
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an ai image generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI ad maker projects.
Vitrines de Produtos de E-commerce
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Materiais de Treinamento e Integração
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an ai image generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Conteúdo para redes sociais em escala
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every reel generator or tiktok video project without repeating backgrounds.
Prospecção de Vendas e Apresentações
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into script to video outreach for higher engagement.
Comunicações Internas e Atualizações
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an ai image generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Como funciona
Gere imagens personalizadas e use-as em seus vídeos em quatro etapas, do prompt ao conteúdo publicado.
Abra o Gerador de Imagens
Acesse o aplicativo Generate Images dentro do HeyGen. Entre nele diretamente pelo editor de vídeo ou pelo menu de aplicativos para começar a criar recursos visuais para o seu projeto.
Descreva sua imagem
Escreva um prompt de texto descrevendo o visual que você precisa. Especifique estilo, cenário, cores e composição para orientar a IA em direção ao resultado exato que o seu vídeo exige.
Gerar e selecionar
Revise as imagens geradas e escolha o melhor resultado. Gere novamente com prompts ajustados, se necessário, até que o visual corresponda à sua direção criativa.
Adicionar ao seu projeto de vídeo
Insira a imagem selecionada diretamente na linha do tempo do seu vídeo como plano de fundo, elemento visual da cena ou sobreposição. Continue editando junto com a narração, legendas e transições.
Perguntas frequentes
O que é um gerador de imagens com IA para vídeo e como ele funciona dentro do HeyGen?
Um gerador de imagens com IA para vídeo cria visuais personalizados a partir de descrições em texto, projetado para ser usado diretamente dentro de um fluxo de trabalho de produção de vídeo. No HeyGen, você digita um prompt descrevendo a imagem que precisa, a IA a gera e o resultado fica imediatamente disponível no seu editor de vídeo. Não é necessário baixar nem enviar arquivos novamente. A ferramenta é feita especificamente para produzir planos de fundo, visuais de cena e fotos de produtos que complementam o seu conteúdo em vídeo.
As imagens geradas por IA terão qualidade profissional suficiente para serem usadas em vídeos da marca?
Sim. O gerador de imagens com IA produz visuais em alta resolução, adequados para saída de vídeo em HD e 4K. Você controla o estilo, a composição e as cores por meio do seu prompt de texto, garantindo que os resultados estejam alinhados aos padrões da sua marca. Equipes de empresas como PepsiCo e Samsung usam o pipeline de produção da HeyGen para conteúdo de marca, e as imagens geradas mantêm o mesmo nível de qualidade do restante dos vídeos produzidos pela plataforma.
Posso gerar fotos de produto sem fazer um ensaio fotográfico presencial?
Você pode descrever seu produto, o cenário em que ele aparece e o estilo visual desejado, e a IA gera uma imagem de produto contextualizada. Esses visuais funcionam muito bem para anúncios em vídeo com IA campanhas, vitrines de e-commerce e conteúdo de mídia social com IA em que você precisa de vários ângulos ou ambientes sem precisar organizar uma sessão em estúdio.
Como o gerador de imagens se conecta às ferramentas de criação de vídeo da HeyGen?
As imagens geradas ficam dentro do mesmo editor em que você cria os vídeos. Depois de gerar uma imagem, você a atribui a uma cena como plano de fundo ou elemento visual e, em seguida, adiciona a narração, gerador de legendas , o resultado e as imagens do apresentador. Isso significa que todo o seu vídeo, dos visuais à locução, é produzido em uma única plataforma, sem precisar alternar entre ferramentas separadas de imagem e vídeo.
Posso criar várias variações de imagem para testes A/B em diferentes campanhas?
Sim. Use o mesmo prompt com pequenos ajustes para gerar várias opções visuais e, em seguida, combine cada uma com roteiros diferentes ou narrações traduzidas para criar versões distintas da campanha. Isso permite testes rápidos de imagem para vídeo em diferentes públicos, regiões e plataformas, sem multiplicar o tempo de produção.
Em que o gerador de imagens da HeyGen é diferente de ferramentas independentes como Midjourney ou DALL-E?
Geradores independentes produzem imagens que você precisa baixar, redimensionar e importar para um editor de vídeo separado. O gerador de imagens com IA da HeyGen cria os visuais dentro do próprio fluxo de trabalho de vídeo, então as imagens geradas vão direto para a sua linha do tempo, junto com avatares, narrações e transições. O resultado é um ciclo de produção mais rápido e menos passagens entre ferramentas, o que faz diferença quando você está criando conteúdo em vídeo em grande escala.
O gerador de imagens com IA está incluído no plano gratuito da HeyGen?
A HeyGen oferece um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, que dá acesso aos principais recursos da plataforma, incluindo geração de imagens. Você pode explorar a ferramenta, gerar imagens e criar vídeos para avaliar o fluxo de trabalho. Planos pagos a partir de US$ 24 por mês liberam saídas em resolução mais alta, créditos adicionais de geração e acesso ao conjunto completo de ferramentas de criação de vídeo.
Que tipos de imagens funcionam melhor para a produção de vídeos com esta ferramenta?
O gerador é excelente para fundos, cenários ambientais, contextos de produto, texturas abstratas e conceitos ilustrados. Esses são os blocos visuais mais usados em produções de vídeo. Para conteúdos de talking head, combine os fundos gerados com o AI face swap ou com gravações de apresentadores. Para vídeos explicativos, gere visuais de cena passo a passo e organize-os em sequência com a narração usando o fluxo de trabalho AI video explainer.
Posso usar imagens geradas por IA em vídeos que serão traduzidos para outros idiomas?
Sim. Como a imagem gerada é um recurso visual independente de idioma, ela funciona em todas as versões localizadas do seu vídeo. Gere um único conjunto de visuais de cena e, em seguida, use dublagem com IA para produzir narração em mais de 175 idiomas mantendo as mesmas imagens. Isso torna as campanhas globais mais eficientes, porque os visuais só precisam ser criados uma vez.
Com que rapidez posso ir de um prompt de texto até um vídeo finalizado usando imagens geradas?
A maioria dos usuários gera uma imagem em menos de um minuto e conclui um vídeo completo com narração, legendas e transições em menos de dez minutos. A velocidade vem de manter tudo dentro de um único editor. Não há sobrecarga de gerenciamento de arquivos, nem conversão de formatos, nem necessidade de alternar entre aplicativos. Equipes que produzem conteúdo com gerador de clipes ou vídeos diários para redes sociais conseguem manter um ritmo consistente de produção sem gargalos.
Comece a criar com HeyGen
Gere imagens personalizadas para seus projetos de vídeo a partir de prompts de texto. Fundos, fotos de produtos e visuais de cenas, tudo dentro do HeyGen.