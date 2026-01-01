Gere fundos específicos por localização ou com a identidade da marca sem precisar de uma biblioteca de fotos. Descreva uma sala de conferências, paisagem urbana, estúdio ou ambiente de varejo e crie um cenário personalizado que combine com o tom do seu vídeo. Use esses fundos atrás do seu apresentador em um projeto de texto para vídeo, ou insira-os em explicações com várias cenas e em conteúdo de vídeo de demonstração de produto. Cada fundo gerado mantém iluminação e estilo consistentes entre os quadros, dando ao seu resultado uma aparência coesa e profissional, sem necessidade de composição na pós-produção.