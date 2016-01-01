HeyGen logo

Crie anúncios em vídeo de alta performance com inteligência artificial. O Gerador de Anúncios em Vídeo com IA da HeyGen transforma seus dados de produto, texto publicitário ou roteiro em vídeos prontos para publicação em minutos. Não é necessário câmera, atores ou habilidades de edição. Apenas anúncios em vídeo rápidos e eficazes que geram resultados.

  • Gerar anúncios de vídeo completos a partir de texto ou imagem
  • Crie de 50 a 100 versões de anúncios para testes A/B
  • Exporte para TikTok, Meta, YouTube e mais
Confiável por mais de 1.000.000 de desenvolvedores e empresas líderes.

Experimente o nosso gerador de vídeo de avatar IA

Esta ferramenta permite transformar uma única foto em um avatar AI realista que espelha expressões reais, movimento e iluminação para vídeos refinados. Você pode gerar instantaneamente clipes de qualidade profissional para conteúdo social, treinamento ou narração de histórias sem câmeras, equipes ou habilidades de edição.

Avaliações

Como criar anúncios em vídeo com IA usando o HeyGen?

A HeyGen cria seu anúncio em vídeo automaticamente, do texto ao vídeo final. Você pode ir da ideia para uma campanha ao vivo em minutos.

Passo 1

Adicione Seu Produto ou Script

Faça o upload da foto/vídeo do seu produto, uma breve descrição ou cópia do anúncio. A IA identifica pontos-chave, tom e intenção do público.

Passo 2

Deixe a IA Criar o Anúncio

HeyGen cria um roteiro completo de anúncio com visuais, legendas e áudio de fundo. Utiliza estruturas de anúncio comprovadas e mantém o ritmo otimizado para atenção.

Passo 3

Personalize o Estilo

Escolha o formato do seu anúncio, como UGC, lifestyle ou explicativo. Você pode ajustar avatares, texto, voz ou cores para combinar com sua marca em apenas alguns cliques.

Passo 4

Gerar e Exportar

O vídeo fica pronto em minutos. Você pode pré-visualizar, editar ou criar variações rapidamente, depois exportar em formatos prontos para anúncios para TikTok, Meta, YouTube ou Shopify.

video ad generator

Recursos Poderosos Que Fazem Nosso Gerador de Anúncios em Vídeo com IA Se Destacar


Criador de Vídeo com IA

Construtor de Script de IA

Transforme entradas curtas como URLs de produtos ou algumas linhas de texto em um roteiro completo para anúncios. A IA da HeyGen identifica seus principais benefícios e cria uma estrutura que capta a atenção e gera cliques.

Você pode editar o script instantaneamente ou criar algumas variações rápidas para testar diferentes ganchos e chamadas para ação.

a photo and a video of a woman with curly hair
Criador de Vídeo com IA

Criação Visual e Vocal por IA

HeyGen gera visuais, narrações e avatares automaticamente.
As vozes soam reais, o ritmo é natural e cada cena é cronometrada para um forte engajamento do espectador.

Você pode escolher entre mais de 175 idiomas e dialetos ou usar sua própria voz clonada para manter a consistência.

a photo and a video of a woman with curly hair
Criador de Vídeo com IA

Gerador de Variação de Anúncio

Crie várias versões de anúncios a partir de uma única entrada. HeyGen pode gerar várias combinações únicas de manchetes, visuais e chamadas para ação.

Isso ajuda você a testar ideias criativas mais rapidamente e descobrir o que tem melhor desempenho com seu público.

a photo and a video of a woman with curly hair
Criador de Vídeo com IA

Saída Multiplataforma

Cada anúncio é formatado automaticamente para TikTok, YouTube, Meta e mais.
Você pode exportar em formatos vertical, quadrado ou paisagem sem se preocupar com redimensionamento ou corte. Cada arquivo está pronto para ser carregado ou compartilhado imediatamente.

a photo and a video of a woman with curly hair
Criador de Vídeo com IA

Consistência da Marca

Faça o upload do seu logotipo, fontes e cores uma única vez. O HeyGen os aplica automaticamente a cada vídeo, mantendo a aparência da sua marca consistente em todas as campanhas.

Você também pode salvar modelos personalizados para uso recorrente.

a photo and a video of a woman with curly hair

Perguntas Frequentes sobre o Gerador de Anúncios em Vídeo com IA

Como o HeyGen cria anúncios em vídeo usando IA?

O agente de vídeo AI da HeyGen analisa seu produto, público e objetivo, escreve um roteiro, adiciona visuais e gera voz e movimento para produzir um anúncio completo automaticamente.

Que tipo de anúncios em vídeo posso gerar com IA?

Você pode criar anúncios no estilo UGC, lifestyle, explicativos ou demonstrações de produto. A IA adapta cada formato para atender ao objetivo da sua campanha e à plataforma alvo.

Posso fazer upload dos dados ou catálogo do meu produto para obter um anúncio em vídeo gerado por IA?

Sim. Você pode importar informações do produto e o HeyGen gera automaticamente vídeos de anúncios para cada produto, completos com imagens, texto e voz.

Quão personalizáveis são esses anúncios de vídeo com IA?

O HeyGen permite que você modifique a voz, o tom, o layout, as legendas e a marca instantaneamente para criar variações personalizadas para testes ou segmentação.

Quanto custa um anúncio em vídeo de IA na HeyGen?

A HeyGen oferece anúncios de vídeo com IA acessíveis a partir de cerca de $24 por mês, fornecendo avatares realistas, voiceovers multilíngues e produção rápida, tornando-se uma alternativa poderosa e econômica à produção de vídeo tradicional e estúdios

O HeyGen pode lidar com testes A/B em larga escala?

Sim. O gerador de anúncios em vídeo de IA cria várias versões de cada vídeo com diferentes ganchos, CTAs ou ofertas, permitindo testes fáceis para encontrar o que tem o melhor desempenho.

Os anúncios em vídeo com IA estão prontos para serem usados nas principais plataformas?

Sim. Os vídeos são renderizados em formatos específicos para cada plataforma como TikTok, Meta, YouTube e outras, otimizados para reprodução móvel, posicionamento de legendas e limites de duração.

Posso usar o logotipo, as fontes e as cores da minha marca nos anúncios de vídeo com IA?

Sim. Faça o upload do seu kit de marca uma vez, e o HeyGen aplica automaticamente o seu logotipo, fontes e cores a cada vídeo para um visual de marca consistente.

Quanto tempo leva para gerar um anúncio de vídeo com IA?

A maioria dos anúncios é produzida em menos de cinco minutos. O processo é totalmente automatizado, permitindo que as equipes criem dezenas de variantes de anúncios em uma única sessão.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

