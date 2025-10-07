HeyGen logo

Criador de Vídeos Explicativos com IA: Crie Vídeos Gratuitamente de Forma Instantânea

Transforme textos estáticos e tópicos complicados em vídeos explicativos curtos que as pessoas realmente entendem. Com o HeyGen, você pode criar explicadores liderados por apresentadores que combinam voz, visuais e estrutura clara, tudo sem câmeras ou linhas de tempo de edição. Eduque clientes, equipes e alunos mais rapidamente usando a criação de vídeo que mantém a identidade da marca e é fácil de atualizar.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Explicativos de produto e funcionalidades

Explicativos de produto e funcionalidades

Treinamento interno e guias de processos

Treinamento interno e guias de processos

Transforme documentação interna em vídeos explicativos com IA para integração, conformidade e treinamento de processos. Novos funcionários e a equipe existente podem revisar as lições sempre que precisarem. Isso reduz a carga de suporte e mantém os padrões consistentes.

Conteúdo educacional para clientes e centro de ajuda

Conteúdo educacional para clientes e centro de ajuda

Converta artigos de ajuda e perguntas frequentes em vídeos explicativos que mostram em vez de apenas contar. Utilize visuais de tela e narração amigável no seu criador de vídeos explicativos para que os clientes possam acompanhar facilmente. Melhores recursos de autoatendimento significam menos chamados e usuários mais satisfeitos.

Habilitação de vendas e explicação de apresentações

Habilitação de vendas e explicação de apresentações

Ajude equipes de vendas a explicar ofertas complexas com vídeos explicativos rápidos e compartilháveis. Ofereça aos potenciais clientes um resumo simples que eles possam rever ou compartilhar com partes interessadas. Isso acelera a compreensão dentro dos grupos de compra.

Módulos do curso e explicadores acadêmicos

Módulos do curso e explicadores acadêmicos

Educadores e criadores de cursos podem converter o conteúdo das lições em vídeos explicativos estruturados. Uma clara organização e recursos visuais apoiam diferentes estilos de aprendizagem. Os alunos se beneficiam de lições em pequenas partes que são fáceis de revisar.

Política, conformidade e comunicação de mudanças

Política, conformidade e comunicação de mudanças

Explique novas políticas, atualizações de segurança ou mudanças no sistema com vídeos calmos e estruturados. As pessoas veem o que está mudando, por que é importante e o que devem fazer em seguida. Isso melhora a adoção e reduz a confusão entre as equipes.

Por que escolher a HeyGen para vídeos explicativos de IA

A HeyGen torna simples transformar conteúdos densos em vídeos explicativos de fácil compreensão em minutos. Comece a partir de um documento, roteiro ou URL e deixe a IA esboçar cenas, adicionar narração e estruturar sua mensagem. Você obtém vídeos explicativos que parecem profissionais, mantendo a flexibilidade para edições rápidas e novas versões.

Torne temas complexos fáceis de entender

Divida documentos longos, guias técnicos ou processos detalhados em cenas curtas e focadas. Textos na tela, visuais e narração trabalham juntos para que os espectadores compreendam a ideia central rapidamente. Isso melhora o aprendizado e reduz a confusão entre o seu público.

Crie explicativos sem filmar ou desenhar

Pule o processo de gravação de narrações, contratação de talentos ou aprendizado de design de movimento. HeyGen cuida dos apresentadores, layouts e cronometragem para você. Mantenha-se focado no que precisa ser explicado em vez de como construir o vídeo.

Crie vídeos explicativos escaláveis para todos os públicos

Reutilize estruturas em produtos, equipes e regiões enquanto altera conteúdo e idioma. Atualize rapidamente seções quando os detalhes mudarem e mantenha sua biblioteca de explicativos precisa. Um único fluxo de trabalho suporta diversos casos de uso diferentes.

Documento, script e URL para vídeo explicativo

Comece com PDFs, artigos de base de conhecimento ou scripts e transforme-os rapidamente em vídeos explicativos. HeyGen identifica as seções principais e as converte em cenas com narração e visuais. Você pode refinar a estrutura para adequá-la ao seu fluxo preferido.

Uma jovem mulher fala em uma aula em vídeo, com uma sobreposição mostrando uma lista de progresso com 'Introdução', 'Capítulo 1' e 'Capítulo 2' todos marcados como concluídos.

Apresentadores de IA e narrações com voz natural

Escolha apresentadores realistas e vozes para narrar seu conteúdo em vários idiomas usando o criador de vídeos explicativos com IA. Uma entrega amigável e clara em seus vídeos com IA mantém os espectadores envolvidos mesmo quando os tópicos são complexos. Você pode adequar o tom para treinamento, educação de produto ou necessidades de marketing.

Um avatar de mulher sorridente com um menu 'Tom de Voz' mostrando 'Calmo' em destaque, e um balão de conversa dizendo 'Calmo: Respire lentamente para dentro e para fora'.

Layouts visuais, mídia e legendas

Combine textos, ícones, destaques de tela e mídias de apoio em layouts limpos. Legendas automáticas melhoram a acessibilidade e ajudam os espectadores a acompanharem em ambientes sem som. A consistência visual melhora a confiança e a memorização.

Uma mulher sorridente em um blazer lavanda com "CC" no canto superior esquerdo e "AI Captions" no canto inferior direito.

Edição rápida e exportações de alta qualidade

Atualize scripts, cenas e ritmo na criação do seu vídeo sem começar tudo do zero. Uma vez pronto, exporte vídeos explicativos de alta qualidade adequados para plataformas LMS, centros de ajuda, sites e canais sociais. Seu conteúdo permanece fácil de reutilizar.

Interface exibindo opções de exportação SCORM, versão 1.2, com um homem sorridente ao fundo.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Criador de Vídeos Explicativos com IA

HeyGen oferece um fluxo de trabalho guiado que transforma ideias escritas em vídeos explicativos claros rapidamente. Você não precisa de experiência em edição, apenas de uma mensagem que deseja comunicar melhor.

Passo 1

Comece com a sua fonte de conteúdo

Faça o upload de um documento, cole um script ou compartilhe uma URL com as informações-chave.

Passo 2

Escolha a voz, o apresentador e o estilo

Select a voice and presenter that fits your audience and brand tone.

Passo 3

Refinar cenas e mensagens-chave

Revise cada cena e ajuste o texto, exemplos e ênfases. Adicione imagens de apoio, ícones ou capturas de tela onde forem úteis.

Passo 4

Gerar, exportar e compartilhar

Crie o vídeo explicativo final e exporte-o para os seus canais preferidos. Incorpore em centros de ajuda, portais de aprendizagem, hubs internos ou páginas públicas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um explicador de vídeo de IA?

Um explicador de vídeo de IA é um vídeo curto que utiliza inteligência artificial para transformar textos, documentos ou comandos em explicações visuais. Ele combina narração, cenas e texto na tela para simplificar ideias, de modo que as pessoas as compreendam mais rapidamente e com menos esforço.

Preciso de habilidades de design ou edição para usar o HeyGen?

Não. O HeyGen foi projetado para que especialistas no assunto, profissionais de marketing e educadores possam criar vídeos com IA sem habilidades de edição. Modelos e fluxos guiados cuidam do layout e do tempo, deixando você se concentrar na mensagem.

Posso criar vídeos explicativos a partir de documentos existentes?

Sim. Você pode fazer upload de PDFs, scripts ou outros conteúdos baseados em texto e usá-los como base para o seu explicativo. O HeyGen ajuda você a resumir e estruturar o material em uma sequência de cenas fáceis de seguir no seu vídeo explicativo de IA.

O HeyGen suporta vários idiomas para explicadores?

Sim. Você pode gerar voiceovers e legendas em vários idiomas por meio do recurso de tradutor de vídeo. Isso facilita a personalização do mesmo vídeo explicativo para diferentes regiões ou públicos sem ter que refazer os visuais do zero.

Onde posso usar explicadores de vídeo com IA?

Você pode usar vídeos explicativos em centros de ajuda, plataformas LMS, e-mails de vendas, páginas de destino, portais internos e canais sociais. Qualquer lugar onde as pessoas precisem de um entendimento claro de um tópico pode se beneficiar de um explicativo.

Qual deve ser a duração de um vídeo explicativo?

Muitos vídeos explicativos funcionam melhor entre um e cinco minutos, dependendo da profundidade do tópico. HeyGen permite que você divida tópicos longos em módulos menores no seu vídeo explicativo de IA, para que os espectadores possam assistir ao que precisam quando precisam.

Posso atualizar um explicativo quando as informações mudam?

Sim. Você pode reabrir um projeto, ajustar o roteiro ou cenas e regenerar apenas o que foi alterado. Isso mantém sua biblioteca de explicativos atualizada sem a necessidade de reconstruir tudo a cada atualização.

Posso incluir minhas próprias imagens e gravações de tela?

Sim. Você pode adicionar capturas de tela de produtos, diagramas e gravações de tela diretamente no seu explicativo. Esses elementos ajudam a simplificar ideias abstratas e torná-las mais fáceis de acompanhar no seu vídeo explicativo.

A qualidade da saída é adequada para treinamento profissional e conteúdo para clientes?

Sim. A HeyGen exporta vídeos de alta qualidade que são eficazes para aprendizado profissional, integração e experiências voltadas para o cliente. Visuais limpos, áudio claro e legendas apoiam casos de uso sérios.

As equipes podem colaborar na criação de vídeos explicativos?

Sim. As equipes podem compartilhar o acesso aos projetos, revisar roteiros e propor edições. A colaboração mantém o conteúdo preciso enquanto ainda permite que a produção de vídeos avance rapidamente.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.

CTA background