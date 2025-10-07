Passo 1 Cole informações do produto ou faça upload do seu script Forneça uma URL do produto, um breve resumo ou roteiro para permitir que o criador de anúncios de IA gere textos publicitários eficazes. A HeyGen extrai detalhes chave e prepara um storyboard de anúncio focado em ganchos de atenção e pontos de conversão.

Passo 2 Escolha formatos e estilos criativos Escolha predefinições de plataforma, tom visual e voz. Selecione modelos orientados para desempenho como UGC, cinematográficos ou de demonstração para personalizar seus anúncios com IA de acordo com os objetivos da campanha.

Passo 3 Ajuste fino de cenas e mensagens Ajuste ganchos, CTAs, visuais e música. Use a conversão de imagem para vídeo ou troca de rostos para incluir fotos do produto ou talentos. Aplique sincronização labial e ajustes de tempo para melhorar a entrega.