Crie anúncios em vídeo prontos para performance a partir de roteiros, links de produtos ou briefings usando o criador de anúncios ai da HeyGen. Cole seu texto, selecione um estilo e público, e gere múltiplas variantes de anúncio com voz, visuais e tempo—sem câmeras, sem estúdios e sem edição complexa necessária.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Transforme URLs de produtos ou entradas de catálogo em anúncios de produtos curtos e atraentes. O criador de anúncios com IA destaca características, preços e avaliações, e depois gera várias versões do anúncio para testes A/B a fim de maximizar o Retorno sobre o Gasto com Anúncios.
Acelere os ciclos criativos de anúncios produzindo dezenas de variantes de conceito em uma única sessão. As ferramentas de otimização da HeyGen ajudam a escalar os vencedores e aposentar os de baixo desempenho sem aumentar a sobrecarga de produção.
Crie vídeos de instalação de aplicativos que chamem a atenção, com ganchos fortes e clipes de demonstração. Use formatos específicos para cada plataforma e variantes rápidas para melhorar as métricas de CTR e CPI móveis.
Produza teasers de marca cinematográficos e vídeos principais a partir de briefings. Combine visuais de IA, música personalizada e narração para criar peças emocionalmente ressonantes prontas para campanhas publicitárias de alto impacto.
Crie anúncios adaptados regionalmente com roteiros traduzidos, dublagens e legendas. O tradutor de vídeos da HeyGen garante que o tempo e a sincronia labial se mantenham naturais em diferentes idiomas para uma narrativa global consistente.
Reduza o tempo do ciclo criativo para trabalhos de clientes automatizando a idealização, produção e teste de variantes. A HeyGen ajuda agências a produzirem mais entregáveis com a mesma equipe e menores custos.
Por que o HeyGen é o Melhor Criador de Anúncios com IA
HeyGen combina geração criativa automatizada, otimização baseada em dados e exportações escaláveis para produzir anúncios que geram resultados. Equipes utilizam nosso gerador de anúncios AI para otimizar o processo de criação de anúncios. Gerador de vídeo AI para reduzir os prazos de produção, aumentar a velocidade de testes e localizar campanhas em mercados mais rapidamente do que os fluxos de trabalho tradicionais.
Gere múltiplos conceitos de anúncios e versões para plataformas em minutos. HeyGen automatiza a criação de scripts, sequenciamento de cenas, voz em off e renderização para que você possa testar criações rapidamente e iterar nos sucessos.
Crie variantes de anúncios estruturadas para testes e otimização utilizando um criador de anúncios com IA. Gere automaticamente ganchos, CTAs e variantes A/B com modelos baseados em insights para melhorar o CTR e as conversões.
Produza em lote centenas de anúncios localizados com o tradutor de vídeo e clonagem de voz. Automatize a distribuição e integre com plataformas de anúncios através de API para campanhas globais consistentes.
Link para geração de criativos de anúncio
A HeyGen analisa páginas de produtos, cópias de landing pages e entradas breves para construir storyboards de anúncios completos. O criador de anúncios com IA extrai os principais benefícios, imagens e especificações, depois compõe roteiros curtos, combina B-rolls e sequencia cenas otimizadas para conversão e atenção. Esse fluxo de trabalho de link para anúncio elimina o manejo manual de ativos e produz múltiplos conceitos de variantes prontos para testes.
Roteirista de IA e escritor de ganchos com sincronização de voz
Gere automaticamente títulos, ganchos e roteiros curtos adaptados aos formatos de plataforma (15s, 30s, 60s) usando IA para garantir conteúdo publicitário envolvente. HeyGen produz locuções naturais e aplica sincronização labial precisa ao usar avatares; o sistema também programa CTAs e momentos chave da cena para maximizar a retenção em anúncios vencedores. Use clonagem de voz para manter o tom da marca ou escolha entre um catálogo de vozes de estúdio para mercados regionais.
Ferramentas de otimização e teste criativas
Suítes de teste integradas automatizam a criação de variantes, testes A/B e análise de desempenho. HeyGen ajuda a identificar os ganchos, visuais e ritmos de maior desempenho ao gerar 5–20 variações por briefing e fornecer insights estruturados para orientar o direcionamento de público e a alocação de orçamento.
Predefinições da plataforma e exportações em lote
Exporte MP4s otimizados para feed, story ou inserções em fluxo e escolha predefinições para TikTok, Reels, YouTube e mídia paga. Use o modo em lote ou API para produzir centenas de variantes de anúncios, personalize por público ou região e envie os ativos finais automaticamente para o seu gerenciador de anúncios ou CDN.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Criador de Anúncios IA
Crie vídeos prontos para anúncios em quatro passos claros, do briefing ao lançamento.
Forneça uma URL do produto, um breve resumo ou roteiro para permitir que o criador de anúncios de IA gere textos publicitários eficazes. A HeyGen extrai detalhes chave e prepara um storyboard de anúncio focado em ganchos de atenção e pontos de conversão.
Escolha predefinições de plataforma, tom visual e voz. Selecione modelos orientados para desempenho como UGC, cinematográficos ou de demonstração para personalizar seus anúncios com IA de acordo com os objetivos da campanha.
Ajuste ganchos, CTAs, visuais e música. Use a conversão de imagem para vídeo ou troca de rostos para incluir fotos do produto ou talentos. Aplique sincronização labial e ajustes de tempo para melhorar a entrega.
Produza várias variantes de anúncios automaticamente. Utilize exportações em lote ou a API para entregar arquivos otimizados para plataformas e acionar uploads no gerenciador de anúncios ou webhooks para publicação automatizada.
Um criador de anúncios por IA transforma briefings, roteiros ou URLs de produtos em anúncios em vídeo prontos para produção usando geração automática de roteiros, construção de cenas, voz em off e renderização. O motor do HeyGen compõe ganchos, sequencia visuais e cronometra CTAs para criar anúncios de curta e longa duração sem a necessidade de filmagens ou edições tradicionais.
HeyGen acelera os testes criativos gerando múltiplas variantes (ganchos, ritmo, visuais) a partir de um único briefing e fornecendo insights estruturados. Iterações mais rápidas e otimização baseada em dados aumentam a velocidade dos testes, revelam elementos criativos vencedores e melhoram o CTR e o ROAS ao longo do tempo.
Sim, usar a IA pode aumentar a eficácia das suas estratégias de marketing. A plataforma suporta edições no estilo UGC e avatares realistas. Escolha um avatar de aparência natural para entregar roteiros ou use estéticas UGC geradas para imitar conteúdo autêntico de criadores que têm bom desempenho em feeds sociais.
Não. A HeyGen pode gerar anúncios completos a partir de links ou scripts usando visuais gerados por IA e filmagens de stock licenciadas. Você também pode fazer upload dos seus ativos ou fotos de produtos para criar imagens de produtos mais autênticas através de pipelines de imagem para vídeo por IA.
Utilize o tradutor de vídeo para criar versões localizadas de anúncios com roteiros traduzidos, narrações e legendas. A HeyGen preserva o ritmo e a sincronização labial enquanto recria uma entrega natural em diferentes idiomas alvo para uma comunicação consistente em todo o mundo.
Exporte MP4s otimizados para feed, Reels/Stories verticais, inserções em fluxo e colocações em desktop. Presets estão disponíveis para TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e plataformas programáticas para garantir as proporções e codecs corretos.
Sim. A HeyGen oferece APIs, notificações por webhook e ferramentas de geração em lote para que você possa criar programaticamente centenas de variantes de anúncios, personalizar por segmento e entregar os ativos diretamente aos gerenciadores de anúncios ou aos buckets de armazenamento.
A maioria das variantes de anúncios em formato curto é gerada em minutos, dependendo do comprimento e da complexidade. Trabalhos em lote escalam com o volume e podem ser processados em paralelo; APIs retornam atualizações de status para que as equipes possam orquestrar fluxos de trabalho de publicação de forma eficiente.
Você mantém a propriedade total de todos os ativos gerados. A HeyGen não reivindica direitos sobre seus anúncios. Certifique-se de ter direitos sobre qualquer conteúdo de terceiros que você incluir no criativo para evitar problemas com sua campanha publicitária.
Sim. A HeyGen segue práticas de segurança de nível empresarial, incluindo criptografia, controle de acesso baseado em funções e opções de conformidade para indústrias regulamentadas. Utilize integrações de armazenamento privado e controles de espaço de trabalho para gerenciar o acesso aos ativos.
Você pode editar scripts, trocar visuais, ajustar músicas, refinar dublagens e aplicar kits de marca. A ferramenta suporta edições em nível de cena e mudanças globais baseadas em comandos, permitindo que você faça iterações sem usar um editor de linha do tempo tradicional, tornando-a uma solução poderosa com suporte de IA.
Sim. A HeyGen integra por meio de API e webhooks para enviar ativos gerados e metadados para o seu conjunto de campanhas. Conecte exportações a CDNs, plataformas de anúncios ou sistemas de análise para otimizar o lançamento e a medição.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.