Crie vídeos de marketing com IA envolventes que capturam a atenção e convertem sem edições complexas ou gravações em estúdio. Transforme links de produtos, roteiros ou ideias simples em vídeos que correspondam à sua marca para todos os canais em minutos. HeyGen ajuda equipes a produzirem mais criatividade, testarem mais rápido e manterem o marketing sempre em movimento.
Crie anúncios em vídeo com IA para plataformas como TikTok, Instagram e YouTube em minutos. Teste diferentes ganchos, ofertas e formatos sem a necessidade de edição manual. Otimize o custo por resultado identificando rapidamente o que tem mais ressonância.
Transforme novos lançamentos e atualizações em clipes claros e envolventes que destacam os benefícios. Mostre os recursos principais com sobreposições, legendas e visuais em close-up. Ajude o público a entender o valor rapidamente e lembrar por que isso é importante.
Adicione vídeos explicativos às páginas de destino, seções de preços e fluxos de integração. Use vídeo para esclarecer os próximos passos e reduzir o atrito para novos usuários. Um melhor entendimento frequentemente leva a uma maior conversão e ativação.
Incorpore vídeos curtos de marketing em sequências de nutrição e anúncios. Use introduções personalizadas, demonstrações de produto e momentos educativos para manter os assinantes engajados. O vídeo ajuda as mensagens a se destacarem em caixas de entrada movimentadas.
Forneça às equipes de vendas ativos de vídeo personalizados que eles possam compartilhar em prospecções e acompanhamentos para um marketing de vídeo mais eficaz. Explique ofertas complexas com visuais simples e narração. Vídeos impactantes facilitam para que os compradores compartilhem sua história internamente.
Produza bibliotecas de vídeos de marca rapidamente para vários clientes. Utilize modelos e predefinições para padronizar a qualidade enquanto se mantém flexível. Entregue mais opções criativas por projeto sem gastar horas extras.
Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA
HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro bem elaborado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe de palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.
Transforme roteiros em vídeos refinados em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer cenas ou lidar com cronogramas de edição complicados.
Crie vídeos de nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem necessidade de experiência em edição. Sem configuração técnica. Apenas escreva, gere, refine
Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen otimiza todo o processo. Atualize linhas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, não uma linha do tempo.
Link e script para geração de vídeo
Comece a partir de uma URL, descrição de produto ou roteiro de marketing e gere cenas automaticamente. HeyGen extrai os pontos principais e os transforma em segmentos de vídeo estruturados. Você pode refinar ou regerar até que o conceito esteja adequado.
Modelos para marketing e formatos de anúncios
Use layouts prontos para promoções, explicativos, destaques de produtos e anúncios sociais. Os modelos cuidam do ritmo, da hierarquia do texto e do enquadramento para você. Isso mantém os vídeos com aparência profissional mesmo quando os prazos são apertados.
Avatares de IA, vozes e legendas
Adicione presença humana com porta-vozes de IA e narrações naturais em vários idiomas. Legendas automáticas melhoram a acessibilidade e o desempenho em feeds sem som. Você controla o estilo, o tom e a mensagem sem precisar de atores.
Exportações multiplataforma e proporções de aspecto
Exporte em formatos vertical, quadrado e horizontal adaptados para diferentes canais. Preserve áreas seguras, legibilidade e movimento entre as versões. Isso permite que você lance campanhas em todos os lugares a partir de um único projeto.
Como usar o gerador de vídeos de marketing com IA
HeyGen oferece aos profissionais de marketing um fluxo de trabalho simples que se integra ao planejamento de campanhas existente. Você traz o briefing e os objetivos, o gerador de vídeo AI cuida dos detalhes da produção para que você possa se concentrar na estratégia e direção criativa.
Cole uma página de produto, escreva um breve comando ou adicione seu script existente. Defina seu objetivo, público e mensagem principal.
Selecione modelos, cores, fontes e estilos visuais que combinem com a sua marca para conteúdo em vídeo. Escolha uma voz ou avatar de IA para transmitir sua mensagem de forma clara.
Visualize o vídeo gerado e ajuste o texto na tela, o tempo e os visuais. Experimente ganchos ou ofertas alternativas para se preparar para os testes.
Baixe os vídeos finais nos formatos corretos para cada plataforma. Faça o upload para gerenciadores de anúncios, páginas de destino, sites e ferramentas de e-mail.
Vídeos de marketing com IA são vídeos promocionais ou educativos criados com a ajuda de inteligência artificial. Eles permitem que você gere roteiros, visuais e narrações a partir de entradas simples para que as campanhas sejam lançadas mais rapidamente. Isso reduz a dependência da produção de vídeos tradicional.
Não. O HeyGen é projetado para profissionais de marketing, não editores. Modelos e fluxos de trabalho guiados cuidam dos detalhes técnicos para que você se concentre na mensagem, no público e nos resultados, enquanto ainda obtém um resultado profissional.
Sim. Você pode fazer upload de logotipos, fontes, vídeos de produtos e imagens da marca diretamente nos projetos. Esses ativos aparecem nos modelos para que cada vídeo seja consistente e esteja alinhado com sua identidade visual.
Você pode criar vídeos para plataformas sociais, redes de anúncios, sites e campanhas de e-mail. Diferentes proporções de tela e opções de exportação ajudam você a dar suporte ao TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e mais a partir do mesmo conceito base.
Vídeos simples podem ser criados em apenas alguns minutos assim que sua ideia estiver pronta. Campanhas mais complexas com muitas variantes ainda se movem muito mais rápido do que a produção tradicional. Essa velocidade é ideal para testar e reagir ao desempenho.
Sim. Você pode trocar idiomas, vozes e textos na tela mantendo os visuais consistentes. Variantes localizadas ajudam você a falar diretamente com o público regional sem precisar reconstruir projetos inteiros.
Sim. A HeyGen exporta arquivos de alta qualidade que funcionam bem em campanhas pagas e colocações orgânicas. Formatação adequada, suporte para legendas e ritmo ajudam a garantir que os vídeos tenham uma aparência refinada em cada plataforma.
Sim. Múltiplos membros da equipe podem compartilhar o acesso aos projetos, fornecer feedback e gerenciar iterações. Isso facilita para que as equipes de marketing, criação e desempenho permaneçam alinhadas.
Sim. Você pode começar com postagens de blog, páginas de produtos ou scripts existentes. Transformar conteúdo escrito em vídeo ajuda a prolongar a vida útil dos ativos que você já possui e alcançar públicos que preferem vídeo.
Sim. Criadores independentes, pequenas empresas e grandes corporações podem se beneficiar de vídeos de marketing com IA. As mesmas ferramentas que ajudam equipes globais a escalar a produção de vídeos também ajudam equipes menores a competir com conteúdo mais rápido e de melhor qualidade.
