Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA

HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro bem elaborado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe de palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.