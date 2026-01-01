Envie uma foto nítida e o mecanismo de troca de rosto com IA da HeyGen mapeia seus traços faciais em qualquer avatar da biblioteca. O sistema analisa estrutura óssea, tom de pele e proporções para criar uma fusão perfeita que preserva sua identidade em cada quadro. Sem sessões em estúdio, sem capturas em múltiplos ângulos e sem ajustes manuais. Seu rosto se integra naturalmente ao corpo, às roupas e aos gestos do avatar, gerando um resultado que parece autenticamente você desde o primeiro render. O resultado funciona em qualquer fluxo de trabalho de texto para vídeo que você criar.