Alcance uma Audiência Global com Conteúdo de Vídeo Multilíngue

De vídeos de treinamento e demonstrações de vendas a traduções em ASL e curtas no YouTube, o tradutor de vídeo AI da HeyGen ajuda você a se conectar com o público além das fronteiras. Quebre as barreiras linguísticas transformando um vídeo em muitos—regravados com a sua própria voz e com sincronização labial em mais de 70 idiomas e 175 dialetos.

Já experimentou Akool, BlipCut ou Maestra? HeyGen se destaca com preservação precisa da voz, sincronização labial natural e links de vídeo compartilháveis instantaneamente — sem necessidade de instalar softwares, sem marca d'água, sem complicações.