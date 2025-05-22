Lance campanhas mais rapidamente com vídeos prontos para promoção

Cole um link de produto ou uma ideia curta e gere rascunhos de vídeo que já incluem cenas, legendas e voz sobreposta. Em vez de criar cada promoção do zero, você aprimora o que a IA cria. Isso permite que você passe do conceito ao upload em uma fração do tempo com o nosso criador de vídeos promocionais com IA.