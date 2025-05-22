Crie conteúdo de vídeo promocional com IA que seja refinado e eficaz, sem câmeras ou edições complexas. Transforme links de produtos, roteiros curtos e ideias simples em vídeos promocionais que estejam alinhados com a marca em minutos. A HeyGen ajuda equipes a lançarem de forma mais criativa, testar mais perspectivas e agir mais rápido do que as produções tradicionais.
Anuncie novos produtos e recursos com promoções curtas que mostrem claramente o valor. Use sobreposições, cortes rápidos e narração para destacar o que mais importa. Ajude o público a entender por que eles devem se importar em segundos.
Crie promoções incríveis para vendas de feriado, descontos relâmpago e campanhas com prazo limitado rapidamente usando nosso criador de vídeos. Atualize textos, preços e narração sem a necessidade de refilmar. Essa flexibilidade é ideal para promoções rápidas.
Impulsione inscrições para webinars, conferências e eventos ao vivo com clipes promocionais focados. Combine visuais dos palestrantes, agendas e prova social para aumentar o interesse. Compartilhe em redes sociais, e-mail e sites com trabalho extra mínimo.
Conte a história da sua marca com promoções que reforcem seu posicionamento e valores. Combine cenas do estilo de vida, visuais do produto e narração em peças coesas. Use variantes para se comunicar com diferentes segmentos mantendo a mesma ideia central.
Crie promoções verticais e quadradas otimizadas para feeds e stories. Desenvolva conteúdos que cativem nos primeiros segundos e mantenham os espectadores assistindo. Reaproveite promoções para múltiplas plataformas sem a necessidade de redimensionamento manual.
Explique o que seu produto faz e por que ele é diferente usando promoções rápidas e claras. Utilize visuais de tela e linguagem simples para reduzir o atrito para novos usuários. Esses vídeos ajudam páginas de destino, lojas de aplicativos e anúncios a converterem melhor.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Vídeos Promocionais com IA
HeyGen é desenvolvido para profissionais de marketing e criadores que precisam de vídeos promocionais de alto impacto rapidamente. Comece com um briefing ou URL e prepare-se para editar conceitos que já correspondem à sua mensagem. Você mantém o controle criativo, enquanto a IA cuida dos visuais, voz e estrutura.
Cole um link de produto ou uma ideia curta e gere rascunhos de vídeo que já incluem cenas, legendas e voz sobreposta. Em vez de criar cada promoção do zero, você aprimora o que a IA cria. Isso permite que você passe do conceito ao upload em uma fração do tempo com o nosso criador de vídeos promocionais com IA.
Aplique seu kit de marca para que logotipos, cores e fontes permaneçam consistentes em todas as promoções. Salve layouts e estilos que você gostar e reutilize-os em campanhas futuras. O resultado é uma biblioteca de vídeos que parecem unificados, mesmo quando muitas pessoas contribuem.
Crie várias versões do mesmo anúncio promocional com introduções, visuais ou chamadas para ação diferentes. Exporte ativos para canais pagos e orgânicos e acompanhe o que tem melhor desempenho. Isso ajuda a melhorar o retorno sobre o investimento em publicidade enquanto mantém os custos de produção baixos.
URL e script para geração de vídeo promocional
Comece a partir de uma página de produto, página de destino ou script e gere automaticamente um vídeo promocional estruturado usando nosso criador de vídeos promocionais com IA. O HeyGen identifica os principais benefícios e os transforma em cenas com texto e imagens. Você pode refinar ou regerar até que a promoção corresponda à sua visão.
Modelos e layouts prontos para promoção
Utilize modelos projetados para promoções de produtos, ofertas e campanhas de anúncios para criar conteúdos de vídeo impressionantes. Os layouts são otimizados para legibilidade, ritmo e posicionamento de chamadas para ação. Isso oferece uma base visual forte para cada promoção.
Avatares de IA, dublagens e legendas
Adicione presença humana usando avatares de IA e narrações naturais em vários idiomas para seus projetos de criação de vídeos. Legendas automáticas mantêm os vídeos compreensíveis mesmo quando o som está desligado. Você pode adaptar o tom e a entrega para combinar com o desempenho ou o estilo da marca.
Exportação em múltiplos formatos para todos os canais
Exporte promoções nos formatos vertical, quadrado e horizontal, ajustados para cada plataforma. Mantenha áreas de segurança e texto legível em todos os posicionamentos. Um único projeto pode impulsionar anúncios, postagens em feeds, stories e ativos de sites simultaneamente.
Como usar o gerador de vídeo promocional de IA
O HeyGen se integra aos fluxos de trabalho de marketing existentes para que as equipes possam adicionar vídeo sem atrasar as campanhas. Da ideia à exportação, você se concentra na estratégia enquanto a plataforma cuida da execução.
Cole um URL, descreva sua promoção ou adicione um roteiro breve. Especifique o público e o objetivo principal para que a direção do vídeo permaneça alinhada com seus objetivos. Isso estabelece a base para a promoção gerada.
Escolha modelos e proporções que se adequem aos seus canais alvo. Selecione uma voz ou avatar de IA que combine com o tom da sua marca. Ajuste o estilo visual para corresponder à criatividade de desempenho, campanhas de marca ou ambos.
Visualize a promo gerada e ajuste as aberturas, declarações de benefícios e ofertas. Adicione ou remova cenas, ajuste o tempo e atualize o texto na tela. Pequenas alterações ajudam você a preparar várias variações para testes.
Baixe os vídeos finais nos formatos corretos e faça o upload para plataformas de anúncios, canais sociais ou seu site. Monitore o desempenho e retorne ao HeyGen para criar novas variantes rapidamente. Este ciclo ajuda suas promoções a melhorarem a cada campanha.
Um vídeo promocional de IA é um vídeo promocional criado com a ajuda de inteligência artificial. Ele utiliza IA para gerar visuais, narrações e estrutura a partir de entradas simples, de modo que as campanhas sejam lançadas mais rapidamente e exijam menos recursos de produção.
Não. O HeyGen foi projetado para que profissionais de marketing, fundadores e equipes de conteúdo possam criar promoções sem habilidades tradicionais de edição. Fluxos de trabalho guiados, modelos e controles simples tornam a produção acessível e eficiente.
Sim. Você pode fazer upload de clipes de produtos, imagens da marca e logotipos para incluir em suas promoções. Esses recursos ficam ao lado de visuais gerados por IA para que seu conteúdo pareça único e autêntico.
Você pode usar promoções exportadas em plataformas sociais, redes de anúncios, sites e campanhas de e-mail. Predefinições de proporção de aspecto ajudam você a suportar TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e mais a partir de um único projeto de origem.
Yes. You can generate voiceovers and captions in multiple languages for your AI-generated promo videos with the video translator feature. This makes it easier to localize campaigns for different regions while keeping your core creative consistent in your promo AI video generator.
Sim. A HeyGen exporta arquivos de alta qualidade adequados para colocações pagas e distribuição orgânica para suas campanhas de anúncios em vídeo. A clareza visual, o ritmo e as legendas são otimizados para plataformas de anúncios modernas e ambientes de feed no seu anúncio em vídeo.
Sim. As equipes podem compartilhar projetos, reutilizar modelos e coordenar versões para seus vídeos usando nossa plataforma. Isso ajuda agências, equipes internas e parceiros a gerenciar muitas promoções sem perder o controle da marca ou da mensagem.
Fluxos de trabalho de promoção com IA podem reduzir o tempo de produção de dias para minutos em muitas campanhas, permitindo que você faça um vídeo promocional sem esforço. Em vez de reconstruir cada vídeo, você itera em estruturas comprovadas e gera rapidamente novas variantes.
Sim. Você pode reabrir projetos, ajustar roteiros, ofertas ou visuais e regerar a promoção atualizada. Isso ajuda a manter as campanhas perenes renovadas e alinhadas com os preços, mensagens ou visuais atuais.
