Gerador de Vídeo de Demonstração de Produto para Demonstrações Instantâneas Online

Crie uma demonstração profissional de produto diretamente do texto usando o gerador de vídeo AI da HeyGen. Transforme roteiros em demonstrações claras e alinhadas à marca com voz, visuais, legendas e traduções sem a necessidade de câmeras, regravações ou edição manual.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Demonstrações de produto de vendas

Demonstrações de produto de vendas

Demonstrações ao vivo são difíceis de escalar e inconsistentes entre representantes. Com a criação de vídeos de demonstração do produto, as equipes de vendas enviam demonstrações claras, sob demanda, que explicam recursos, fluxos de trabalho e propostas de valor de forma consistente e aceleram os ciclos de negociação.

Lançamentos de marketing de produto

Lançamentos de marketing de produto

Lançar novos recursos geralmente requer múltiplas gravações e edições para produzir a melhor demonstração do produto. A geração de vídeos por IA transforma roteiros de lançamento em vídeos de demonstração do produto rapidamente, ajudando as equipes de marketing a publicar atualizações mais rapidamente em sites, e-mails e canais sociais.

Integração de clientes

Integração de clientes

Novos usuários frequentemente têm dificuldades para entender os fluxos de trabalho do produto. Vídeos de demonstração do produto transformam a documentação de integração em tutoriais visuais que guiam os usuários passo a passo e melhoram a ativação sem a necessidade de agendar sessões ao vivo.

Suporte ao cliente e conteúdo de ajuda

Suporte ao cliente e conteúdo de ajuda

As equipes de suporte gastam tempo repetindo as mesmas explicações. Crie vídeos de demonstração do produto a partir de scripts de suporte para mostrar soluções visualmente, reduzir o volume de chamados e oferecer aos clientes orientações claras de autoatendimento.

Habilitação interna

Habilitação interna

As equipes de treinamento precisam de educação de produto repetível para demonstrar efetivamente o produto em ação. A criação de vídeos de demonstração de produto transforma guias internos em vídeos explicativos estruturados para integração, atualizações e capacitação sem depender de apresentadores ou sessões de gravação.

Educação global de produtos

Educação global de produtos

A expansão de demonstrações em diferentes regiões é cara com vídeos tradicionais. Fluxos de trabalho de geradores de vídeo com IA permitem que equipes localizem um vídeo de demonstração de produto em vários idiomas, mantendo os visuais e as mensagens alinhados, garantindo uma demonstração eficaz do produto para o público-alvo.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Vídeos Demonstrativos de Produtos

A HeyGen ajuda equipes a criar conteúdo de vídeo de demonstração de produtos de alta qualidade mais rapidamente, automatizando a criação de vídeos de ponta a ponta. Desde roteiros até visuais, voz e localização, tudo é gerado com precisão e pronto para escalar entre equipes e mercados.

Produção rápida de demonstração

Crie um vídeo de demonstração de produto completo em minutos em vez de dias. A IA cuida da narração, dos visuais, das legendas e do tempo, permitindo que as equipes passem da ideia ao demo finalizado sem atrasos na produção, resultando na melhor experiência de demonstração do produto.

Narrativa clara e guiada

Transforme fluxos de produtos escritos em vídeos de demonstração estruturados que explicam as funcionalidades passo a passo. Os roteiros se tornam narrativas visuais que destacam o valor de forma clara sem a necessidade de gravações ao vivo ou tutoriais complexos.

Demonstrações prontas para o mercado global

Gere vídeos de demonstração em vários idiomas com voz natural e sincronização labial precisa. Localize demonstrações de produtos instantaneamente, mantendo intactos os visuais, o ritmo e a consistência da marca.

Geração de demonstração de script para vídeo

Escreva ou cole o roteiro do seu produto e o HeyGen gera automaticamente um vídeo de demonstração completo do produto. O gerador de vídeo AI constrói cenas, visuais, narração, legendas e transições para que você possa explicar os recursos claramente sem a necessidade de gravação de tela ou edição de linhas do tempo.

imagem para vídeo

Sincronização profissional de voz e movimento labial por IA

Escolha vozes naturais de IA ou use clonagem de voz para combinar com sua marca. Cada vídeo de demonstração de produto inclui uma entrega realista e sincronização labial precisa, criando um resultado refinado que transmite profissionalismo em vendas, integração e casos de uso de marketing.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Personalização visual e controle da marca

Aplique as cores da marca, logotipos, layouts e estilos em todos os vídeos de demonstração do produto. Ajuste os fundos, ritmo, legendas e estrutura das cenas para corresponder à história do seu produto, mantendo as demonstrações consistentes entre equipes e regiões.

Clonagem de voz

Localização de vídeo demonstrativo multilíngue

Traduza vídeos de demonstração de produtos para mais de 175 idiomas com tradução de voz e vídeo por IA. A HeyGen preserva o tom e o tempo para que o público global receba a mesma experiência clara do produto sem a necessidade de recriar o conteúdo.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o gerador de vídeo de demonstração de produto de IA

Crie conteúdo de vídeo de demonstração do produto da melhor qualidade por meio de um fluxo de trabalho simples de quatro etapas que transforma texto em um vídeo finalizado e pronto para compartilhar.

Passo 1

Escolha um formato de demonstração

Selecione um layout, estilo e proporção para o vídeo de demonstração do seu produto. Configure os visuais, a marca e as preferências de idioma para corresponder ao seu público e caso de uso.

Passo 2

Adicione seu script

Cole seu texto explicativo do produto ou passo a passo. HeyGen analisa a estrutura, ritmo e ênfase para preparar cenas que demonstrem claramente as características e fluxos de trabalho.

Passo 3

Personalize visuais e voz

Ajuste fundos, legendas, estilo de voz e marca. Adicione imagem aos elementos do vídeo, legendas ou traduções para garantir clareza e acessibilidade em diferentes regiões.

Passo 4

Gerar e compartilhar

O HeyGen renderiza o vídeo de demonstração do produto completo com visuais e narração sincronizados. Baixe, incorpore ou distribua o vídeo através dos canais de vendas, marketing e suporte.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de vídeo de demonstração de produto?

Um gerador de vídeo de demonstração de produto utiliza geração de vídeo por IA para transformar roteiros escritos em vídeos de demonstração completos. Ele cria automaticamente visuais, voz, legendas e temporização, eliminando a necessidade de gravação de tela ao vivo, filmagem ou edição de vídeo manual.

Quão realistas são os vídeos de demonstração de produtos gerados por IA?

A HeyGen produz vídeos de qualidade profissional com entrega de voz natural, sincronização labial precisa e ritmo suave. O resultado parece polido e consistente, tornando-o adequado para demonstrações voltadas para o cliente, integração e capacitação interna.

Posso criar demonstrações em vários idiomas?

Sim. A HeyGen suporta a criação de vídeos multilíngues e capacidades de tradução de vídeo em mais de 175 idiomas com o tradutor de vídeos. Você pode localizar um único vídeo de produto mantendo os mesmos visuais, estrutura e apresentação da marca.

Preciso ter experiência com edição de vídeo?

Não. A plataforma é projetada para não editores. Você trabalha em uma interface baseada em scripts enquanto a IA cuida automaticamente da composição de cenas, transições, legendas e sincronização de áudio.

Posso controlar a marca nos meus vídeos de demonstração?

Sim. Você pode aplicar logotipos, cores, fontes, layouts e modelos reutilizáveis para manter a consistência da marca em todos os vídeos de demonstração de produto gerados pela sua equipe.

Quais formatos posso exportar?

Vídeos de demonstração de produtos podem ser exportados como arquivos MP4 padrão adequados para sites, prospecção de vendas, plataformas de aprendizado e canais sociais. Os vídeos estão prontos para serem compartilhados sem necessidade de processamento adicional.

Quão fácil é atualizar um vídeo de demonstração?

Atualizar é simples. Edite o roteiro, os visuais ou a voz e regenere o vídeo. Não há necessidade de regravar ou reconstruir cenas, o que mantém as demonstrações atualizadas conforme os produtos mudam.

Meu conteúdo está seguro?

A HeyGen é construída com práticas de segurança de nível empresarial para proteger o conteúdo de vídeo do seu produto. Seus roteiros, mídias e vídeos gerados permanecem privados e sob seu controle, com direitos de uso claros para a criação de conteúdo empresarial, incluindo demonstrações em vídeo.

Quais são as melhores práticas para vídeos de demonstração de produtos?

Mantenha os scripts focados no valor para o usuário, destaque os fluxos de trabalho principais e use uma estrutura clara. Demonstrações curtas e bem ritmadas apresentam melhores resultados. A geração de vídeos por IA facilita o teste, a atualização e a otimização das demonstrações ao longo do tempo.

