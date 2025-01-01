Home Academy Kit de marca Como criar o seu kit de marca

Como criar o seu kit de marca

Consistência é uma das partes mais importantes para construir uma marca reconhecível. O Brand Kit no HeyGen torna isso fácil ao manter todos os seus recursos visuais, logotipos, fontes, cores e mídias em um só lugar. Em vez de recriar sua marca toda vez que você inicia um projeto, você e sua equipe podem usar diretamente o kit, garantindo que cada vídeo tenha a aparência e a sensação alinhadas com a sua identidade.

Criar um kit de marca

Na página inicial do HeyGen, vá até a aba Brand Kit no painel à esquerda e clique em New Brand Kit.

Você pode enviar a URL do seu site, e o HeyGen irá gerar automaticamente um kit de marca com base nele. Se você preferir ter mais controle, pode criar seu kit de marca manualmente, fazendo upload e configurando logotipos, cores, imagens, fontes e vídeos individualmente.

Adicionar e gerenciar recursos da marca

Adicionar recursos é simples. Você pode arrastar e soltar arquivos diretamente no kit de marca ou fazer upload a partir do seu dispositivo. Logos, imagens, vídeos e fontes ficam todos armazenados em um só lugar, prontos para uso.

Para adicionar cores da marca, clique no ícone de mais na seção Cores. Você pode escolher uma cor usando o seletor ou inserir um código hexadecimal exato para corresponder à sua marca com precisão.

Use seu kit de marca no AI Studio

Depois que seu kit de marca é criado, ele fica disponível diretamente dentro do AI Studio. Ao trabalhar em um vídeo, seu kit de marca está sempre acessível, facilitando a aplicação consistente de logotipos, cores, fontes e mídias em todas as cenas.

Kits de marca transformam o branding em um processo automático em vez de repetitivo, permitindo que você foque mais no seu conteúdo.

Aplique sua marca aos seus vídeos

Quando você abre um projeto no AI Studio, seu kit de marca fica automaticamente disponível. Você pode aplicar as cores da marca a fundos e textos, adicionar logotipos, usar elementos visuais da marca e manter a tipografia consistente em todo o seu vídeo.

Quaisquer atualizações que você fizer no seu kit de marca serão aplicadas a projetos futuros, garantindo que sua identidade visual permaneça alinhada à medida que evolui.