Home Academy Kit de marca Como criar o glossário da sua marca

Como criar o glossário da sua marca

A consistência da marca não diz respeito apenas à aparência do seu conteúdo, mas também a como ele soa. O Glossário da Marca garante que nomes, expressões e termos técnicos sejam pronunciados e traduzidos do jeito que você deseja, sempre. Ao definir regras de pronúncia e tradução, seus vídeos permanecem precisos e alinhados à marca em todos os criadores, idiomas e públicos.

O que o Brand Glossary faz

O Brand Glossary permite que você controle regras de pronúncia e tradução para que termos importantes sejam sempre tratados corretamente. Essas regras são aplicadas automaticamente durante a tradução e narração de vídeos, ajudando a evitar inconsistências ou erros de pronúncia.

Você pode criar regras de glossário manualmente ou carregá-las em massa usando um arquivo CSV.

Criar regras de glossário manualmente

No menu de navegação à esquerda, clique em Marca para abrir o Hub de Marca e, em seguida, selecione a guia Glossário de Marca. Clique em Adicionar novo glossário de marca.

Você verá duas opções: enviar um arquivo CSV ou adicionar termos manualmente. Para adicionar termos manualmente, clique em Adicionar novo. Insira a palavra ou frase original e, em seguida, especifique como ela deve ser pronunciada ou traduzida. Isso pode incluir a grafia fonética, se necessário.

Depois de salvas, essas regras são aplicadas automaticamente sempre que o seu vídeo for traduzido para o idioma correspondente. Você pode editar ou excluir os termos a qualquer momento, conforme sua mensagem evolui.

Carregar regras de glossário com um CSV

Se você quiser adicionar vários termos de uma só vez, prepare um arquivo CSV contendo suas palavras-chave e suas regras de pronúncia ou tradução. Clique em Upload CSV e siga as instruções para mapear suas colunas, confirmando qual coluna contém os termos originais e qual contém a pronúncia ou tradução.

Esse método é ideal se sua equipe já gerencia a terminologia em planilhas ou sistemas externos.

Aplicar o glossário de marca no AI Studio

Depois que o seu Glossário de Marca estiver configurado, aplicá-lo a um vídeo é fácil. No AI Studio, clique no botão Marca no canto superior esquerdo para acessar tanto o seu Kit de Marca quanto o seu Glossário de Marca.

A partir daqui, você pode alternar entre glossários e escolher se deseja aplicar ou remover regras de pronúncia e tradução do seu roteiro. Quando as regras de pronúncia estão ativas, as palavras afetadas aparecem destacadas em roxo, para que você veja facilmente o que está sendo controlado.

Você também pode adicionar novas regras de pronúncia diretamente enquanto edita seu roteiro. Quaisquer novos itens são salvos automaticamente no Glossário de Marca ativo.

Use o Glossário de Marca para traduções

O Glossário de Marca se torna especialmente poderoso ao traduzir vídeos. Para obter os melhores resultados, é recomendável criar um glossário separado para cada idioma de destino, já que as regras de tradução costumam variar de acordo com o idioma.

Existem dois tipos principais de regras de tradução. Forçar Tradução permite definir exatamente como um termo deve ser traduzido, como sempre converter “artificial intelligence” em “IA”. Não Traduzir bloqueia palavras para que nunca sejam alteradas, o que é ideal para nomes de marca, nomes de produtos ou marcas registradas.