Wygeneruj nowy głos AI na podstawie prostego opisu lub sklonuj głos do którego masz uprawnienia, a następnie zastosuj go we wszystkich swoich filmach. Obie ścieżki opierają się na zasadach wymagających zgody i są nadzorowane przez ludzi, co ma ogromne znaczenie, gdy Twoją publicznością są dzieci i ich rodzice.