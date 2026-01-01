Syntezator mowy – dziecięcy głos

Stwórz dziecięcy głos lektora z tekstu w kilka sekund – idealny do opowiadań, lekcji i kanałów. Wpisz scenariusz, wybierz dziecięcy głos i otrzymaj naturalną narrację lub gotowe wideo. Bez nagrywania, bez programów do edycji.

Creator producing kid voice narration for multilingual children's content, surrounded by country flags.
158 257 013Wygenerowane filmy
134 348 391Wygenerowane avatary
22 360 319Przetłumaczone filmy
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Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.
Funkcje

Funkcje syntezy mowy z dziecięcym głosem, które przewyższają narzędzia działające wyłącznie na audio

Dziecięce opcje głosowe do każdego projektu

Przeglądaj ponad 300 głosów w HeyGen generator głosu AI i filtruj je według wieku, emocji i stylu, aby znaleźć jasne, młodo brzmiące nagranie do swojego scenariusza. Porównuj opcje obok siebie, a następnie wybierz tę, która najlepiej pasuje do Twojej postaci, lekcji lub historii, zanim rozpoczniesz generowanie.

Kid voice options in the AI voice generator

Bezpośredni ton, tempo i emocje

Kształtuj sposób wypowiedzi linijka po linijce. Z poziomu edytora tekstu dostosuj tempo, pauzy, wymowę i styl emocjonalny, aż głos dziecka w syntezie mowy będzie idealnie pasował do Twojej postaci – od spokojnego narratora czytającego do snu po podekscytowanego kreskówkowego pomocnika – tak, aby każda kwestia wybrzmiała dokładnie tak, jak została napisana.

Tone, pacing, and emotion controls for a kid voice

Treści dla dzieci w ponad 175 językach

Nagraj raz i podbij świat. HeyGen tłumacz wideo AI odtwarza Twoją narrację w ponad 175 językach i dialektach z klonowanym głosem i dopasowaną synchronizacją ust, dzięki czemu historia lub lekcja przygotowana na jeden rynek może tego samego popołudnia dotrzeć do młodych odbiorców na całym świecie.

Kids content localized into 175+ languages

Projektowanie i klonowanie niestandardowego głosu

Wygeneruj nowy głos AI na podstawie prostego opisu lub sklonuj głos do którego masz uprawnienia, a następnie zastosuj go we wszystkich swoich filmach. Obie ścieżki opierają się na zasadach wymagających zgody i są nadzorowane przez ludzi, co ma ogromne znaczenie, gdy Twoją publicznością są dzieci i ich rodzice.

Custom young voice design and cloning

Od dziecięcego głosu audio do gotowego wideo

Inne narzędzia kończą się na pliku MP3. Połącz głos swojego dziecka ze scenami, napisami, muzyką i obrazami dzięki zamianie tekstu na wideo, a wklejony skrypt w kilka minut zmieni się w gotowy do udostępnienia klip w formie książeczki lub lekcji, zamiast pliku audio czekającego na montażystę.

Kid voice audio turned into a finished video
Zastosowania

Zastosowania syntezy mowy z dziecięcym głosem w mediach dla dzieci

Narracja na dziecięcy kanał YouTube

Zatrudnianie dziecięcych lektorów do każdego materiału jest powolne i kosztowne. Generuj spójny dziecięcy głos lektorski dla każdego scenariusza, dodaj go do montażu lub wyrenderuj cały film i opublikuj wszystko tego samego dnia.

Bajki na dobranoc i audiobooki

Nagranie audiobooka dla dzieci zwykle oznacza czas w studiu. Wklej rozdział z książki obrazkowej albo przygotuj go za pomocą generatora scenariuszy wideo, a otrzymasz ciepłą, kojącą narrację, gotową na kanał dla rodziców lub podcast.

E-learning stworzone dla młodych uczniów

Dorośli lektorzy szybko tracą uwagę młodych uczniów. Przyjazny, dopasowany wiekiem dziecięcy głos w technologii text-to-speech sprawia, że lekcje, quizy i aplikacje językowe pozostają angażujące, a aktualizacja modułu wymaga jedynie edycji skryptu zamiast ponownego umawiania nagrania.

Głosy postaci z kreskówek i gier

Zatrudnianie dziecięcego aktora do jednego animowanego pomocnika lub pobocznej postaci w grze rzadko się opłaca. Wpisz dialog, wybierz figlarny, młodzieńczy głos, dopasuj poziom energii i wyeksportuj kwestie gotowe do użycia w swoim silniku lub na osi czasu.

Treści do wspólnego czytania i dostępne dla wszystkich

Młodsi czytelnicy z dysleksją lub zaburzeniami wzroku lepiej nadążają, gdy tekst na głos czyta głos brzmiący jak rówieśnik. Połącz narrację z generatorem napisów, aby każde słowo pojawiało się na ekranie w momencie, gdy zostaje wypowiedziane.

Wielojęzyczne treści dla dzieci na dużą skalę

Lokalizowanie treści dla dzieci kiedyś oznaczało ponowne nagrywanie w każdym kraju. Przetłumacz gotową bajkę lub lekcję na ponad 175 języków, zachowując oryginalny głos postaci – zasięg, którego nie dorówna żaden generator dziecięcych głosów ograniczony wyłącznie do audio.

Jak to działa

Jak w czterech krokach stworzyć dziecięcy głos z tekstu

Zamień scenariusz w dziecięcy głos lektorski w czterech krokach – od wklejonego tekstu do gotowej do pobrania ścieżki audio lub ukończonego wideo.

Zacznij tworzyć za darmo →
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Wklej scenariusz swojego dziecka

Wpisz lub wklej swoją historię, lekcję albo dialog do edytora. Długie scenariusze zostaną podzielone na sceny.

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Wybierz młody głos AI

Przefiltruj bibliotekę głosów według wieku, emocji i stylu, a następnie odsłuchuj próbki, aż znajdziesz tę odpowiednią.

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Dopracuj sposób przekazu

Dopasuj tempo, pauzy i emocjonalne brzmienie każdej kwestii, aż cały scenariusz zabrzmi dokładnie tak, jak chcesz.

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Eksportuj audio lub wideo

Pobierz narrację lub wyrenderuj pełne wideo z grafiką i napisami i udostępnij je w dowolnym miejscu.

Czym jest dziecięcy głos w syntezie mowy i jak to działa?

Głos dziecka w technologii text to speech to generowany przez AI głos, który naśladuje wysokość, tempo i energię młodego mówcy. Generator dziecięcego głosu AI odczytuje wpisany przez ciebie tekst jako naturalne nagranie audio do opowiadań, lekcji, gier i filmów – bez użycia mikrofonu ani udziału dziecka-lektora.

Czy głos dziecka będzie brzmiał sztucznie w dłuższych opowieściach?

Nie. Głosy HeyGen zachowują wysoką jakość nawet przy długich skryptach, więc dziesięciominutowa opowieść brzmi tak samo stabilnie jak dziesięciosekundowy klip. Kontrola emocji pozwala złagodzić sposób mówienia dla spokojnego, „usypiającego” tempa lub rozjaśnić go na sceny przygodowe – bez konieczności zmiany głosu.

Jak zamienić scenariusz opowieści dla dzieci w wideo z narracją?

Wklej opowieść do HeyGen, wybierz młody głos i wygeneruj. Skrypt automatycznie dzieli się na sceny, a generator wideo AI dodaje wizualizacje, muzykę i napisy, dzięki czemu bajka na dobranoc lub lekcja w klasie przechodzi od wklejonego tekstu do gotowego, nadającego się do oglądania wideo za jednym razem.

Dlaczego warto wybrać HeyGen zamiast innych generatorów dziecięcych głosów?

Większość narzędzi do generowania dziecięcych głosów kończy na dostarczeniu pliku MP3. HeyGen zamienia ten sam skrypt w gotowy film z scenami, napisami oraz sklonowanym lub własnym głosem – wszystko na jednej platformie – dzięki czemu publikujesz kompletne treści dla dzieci zamiast surowego audio czekającego na montażystę.

Czy jeden twórca może produkować na dużą skalę edukacyjne treści dla dzieci?

Tak, jedna osoba może prowadzić cały kanał edukacyjny dla dzieci. Twórca Anton Voroniuk zaoszczędził 15,5 godziny tygodniowo i dotarł do ponad 1 mln uczniów dzięki HeyGen, przy kosztach produkcji 40 razy niższych niż w przypadku tradycyjnego nagrywania. Historia Antona Voroniuka szczegółowo opisuje dokładny proces pracy stojący za tymi wynikami.

Czy na HeyGen jest dostępny darmowy plan z dziecięcym głosem do zamiany tekstu na mowę?

Tak. Darmowy poziom pozwala generować głos i wideo bez karty kredytowej, a płatne plany zaczynają się od 24 USD miesięcznie dla twórców publikujących regularnie. Ceny rosną wraz z wykorzystaniem, a nie w oparciu o godziny studyjne czy opłaty za pojedyncze nagrania aktorów.

Czy mogę używać dziecięcego głosu AI do postaci z kreskówek i gier?

Tak. Generuj dialogi dla animowanych pomocników, NPC-ów w grach i podpowiedzi w samouczkach aplikacji, dostrajając energię i emocje linijka po linijce, aż każda postać zabrzmi wyjątkowo. Eksportuj czysty dźwięk do swojego silnika lub osi montażowej i podmieniaj głosy dla poszczególnych postaci w ramach tego samego scenariusza.

Czy korzystanie z wygenerowanego przez AI głosu dziecka jest bezpieczne i etyczne?

Tak. Każdy głos jest generowany przez AI, więc żadne dzieci nie biorą udziału w nagraniach, a HeyGen dodatkowo zabezpiecza to wymaganiami dotyczącymi zgody, ręczną weryfikacją oraz zasadą, że dane klientów nigdy nie służą do trenowania modeli. Taki system ma ogromne znaczenie, gdy wśród odbiorców są dzieci i rodzice.

Czy mogę stworzyć młody, spersonalizowany głos dla moich postaci?

Tak. Opisz prostymi słowami głos, którego chcesz użyć, a HeyGen wygeneruje pasujący, spersonalizowany głos lub skorzystaj z klonowania głosu AI na podstawie nagrania, do którego masz prawo użycia. W obu przypadkach głos pozostaje spójny we wszystkich odcinkach, lekcjach i filmach, które tworzysz.

Explore text to speech in more languages

Convert scripts into natural narration in every language HeyGen supports.

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Zamień dowolny dziecięcy scenariusz w naturalny dziecięcy głos i wideo dzięki AI.

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