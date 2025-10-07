Krok 1 Zacznij od podpowiedzi Opisz swój produkt, grupę docelową lub cel kampanii w kilku zdaniach. HeyGen wykorzysta te informacje, aby wygenerować dopasowany scenariusz oraz wstępny storyboard zgodny z Twoim celem marketingowym.

Krok 2 Przejrzyj i dopracuj scenariusz Przejrzyj wygenerowany scenariusz i storyboard, skróć lub wydłuż kwestie, aby dopasować tempo, dopracuj wezwanie do działania i upewnij się, że ton oraz przekaz są spójne z Twoją marką, zanim przejdziesz do warstwy wizualnej.

Krok 3 Dostosuj warstwę wizualną i głos Wybierz awatara lub prezentera, dobierz tła i grafiki, dodaj muzykę oraz napisy, a następnie wybierz głos lub nagraj własny. Dostosuj czas trwania i kolejność scen, aby reklama brzmiała i wyglądała naturalnie.