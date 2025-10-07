Kreator reklam wideo: twórz kreatywne reklamy w kilka minut

Twórz reklamy wideo w jakości studyjnej bez kamer, ekip i skomplikowanych narzędzi do montażu. Dzięki HeyGen zamienisz proste pomysły w dopracowane, skuteczne kreacje reklamowe, które przyciągają uwagę i realnie wspierają wyniki biznesowe. Twórz więcej reklam, testuj szybciej i z łatwością skaluj kampanie.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Reklamy promujące premierę produktu

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

Reklamy wideo w stylu UGC

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

Kampanie budujące świadomość marki

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

Reklamy performance marketingowe

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

Promocje e-commerce

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

Reklamy kursów i usług

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

Dlaczego warto używać HeyGen do reklam wideo

HeyGen zapewnia kompletny, oparty na AI proces produkcji wideo, który ułatwia tworzenie reklam zwiększających konwersję we wszystkich kanałach. Od scenariuszy, przez warstwę wizualną, po awatary – wszystko odbywa się w jednym, spójnym środowisku dzięki naszemu generatorowi reklam wideo. Uruchamiaj kampanie szybciej i maksymalizuj swój zasięg.

Szybka produkcja dla dynamicznego wzrostu

Twórz przekonujące reklamy w kilka minut dzięki skryptom, wizualom i komunikatom generowanym przez AI, zoptymalizowanym pod wyniki na każdej platformie.

Zaprojektowane z myślą o wydajności

Każda reklama jest zaprojektowana tak, aby zwiększać zaangażowanie i poprawiać współczynnik klikalności, dzięki czemu możesz wyciągnąć więcej wartości z każdej kampanii, korzystając z naszych narzędzi AI do wideo.

Twórz na dużą skalę

Twórz warianty, lokalizacje i nowe koncepcje reklam w mgnieniu oka, pomagając zespołowi utrzymać stały poziom produkcji bez dodatkowych zasobów.

Generowanie skryptu AI

Zamieniaj proste polecenia w angażujące, przekonujące scenariusze reklamowe, które podkreślają wartość Twojego produktu. Nasza AI konstruuje każdą wiadomość tak, aby szybko przyciągnąć uwagę odbiorców i skutecznie prowadzić ich do działania.

A woman sits on a sofa next to a chat interface from 'Diane' describing a sofa.

Awatary AI i podkłady głosowe

Ożyw swoją wiadomość dzięki naturalnie wyglądającym awatarom i ekspresyjnym lektorom w wielu językach. Twórz dopracowane filmy bez nagrywania materiału czy zatrudniania prezenterów, korzystając z naszego darmowego kreatora reklam wideo.

Professional woman holding a phone and pointing, next to text "Create a 1-min product demo" and a phone displaying "Add product".

Eksport w wielu formatach

Eksportuj swoją reklamę w formacie pionowym, kwadratowym lub poziomym na platformy takie jak TikTok, Instagram, YouTube i inne, korzystając z naszego internetowego kreatora reklam wideo. Dostarczaj spójne z wizerunkiem marki kreacje wszędzie tam, gdzie przebywa Twoja grupa odbiorców.

A smiling man in a blue shirt next to a user interface showing 'Export as SCORM' options with SCORM 1.2 selected.

Narzędzia do ulepszania wizualnego

Popraw wygląd swojej reklamy dzięki automatycznym ulepszeniom oświetlenia, tempa i designu, aby stworzyć skuteczny film reklamowy. Twórz czyste, profesjonalne materiały wideo, nawet jeśli nigdy wcześniej nie montowałeś filmów.

A row of five diverse individuals in separate, rounded video call frames.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"To narzędzie dało naszym scenarzystom taką samą swobodę twórczą w procesie, jaką ja mam, gdy pracuję z wizualnymi formami opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej. Nagle uświadomiliśmy sobie, że mogę napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z kreatora reklam wideo

HeyGen sprawia, że każdy może z łatwością tworzyć gotowe do publikacji reklamy wideo. Nie są potrzebne żadne urządzenia, umiejętności montażu ani doświadczenie produkcyjne, aby w kilka minut stworzyć swoją reklamę wideo.

Zacznij od podpowiedzi

Opisz swój produkt, grupę docelową lub cel kampanii w kilku zdaniach. HeyGen wykorzysta te informacje, aby wygenerować dopasowany scenariusz oraz wstępny storyboard zgodny z Twoim celem marketingowym.

Przejrzyj i dopracuj scenariusz

Przejrzyj wygenerowany scenariusz i storyboard, skróć lub wydłuż kwestie, aby dopasować tempo, dopracuj wezwanie do działania i upewnij się, że ton oraz przekaz są spójne z Twoją marką, zanim przejdziesz do warstwy wizualnej.

Dostosuj warstwę wizualną i głos

Wybierz awatara lub prezentera, dobierz tła i grafiki, dodaj muzykę oraz napisy, a następnie wybierz głos lub nagraj własny. Dostosuj czas trwania i kolejność scen, aby reklama brzmiała i wyglądała naturalnie.

Eksportuj i uruchom

Renderuj wersje gotowe na różne platformy, korzystając z presetów dla social mediów, stron WWW lub streamingu, albo pobierz pliki MP4. Twórz wiele wariantów do testów, a następnie prześlij je i uruchom swoją kampanię.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest kreator reklam wideo?

Kreator reklam wideo to narzędzie, które pomaga szybko tworzyć filmy promocyjne z wykorzystaniem skryptów AI, awatarów, szablonów i efektów wizualnych. Uproszcza cały proces tworzenia reklamy.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu, aby korzystać z HeyGen?

Korzystanie z generatora wideo AI i narzędzi nie wymaga żadnego doświadczenia. HeyGen automatycznie zajmuje się scenariuszem, warstwą wizualną, lektorem i formatowaniem, dzięki czemu każdy może tworzyć dopracowane i skuteczne reklamy.

Czy mogę dostosować reklamy generowane przez HeyGen?

Tak, nasze darmowe reklamy wideo są bardzo łatwe w obsłudze. Możesz spersonalizować swój skrypt, materiały wizualne, awatara, język, tempo oraz styl, aby idealnie dopasować je do swojej marki i celów kampanii.

Jakie rodzaje reklam mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

Możesz tworzyć promocyjne filmy produktowe, reklamy w stylu UGC, filmy wizerunkowe marki, explainer wideo, reklamy performance, testimoniale i wiele więcej — na potrzeby dowolnego kanału marketingowego.

Czy mogę tworzyć reklamy w różnych językach?

Oczywiście. HeyGen obsługuje wielojęzyczne lektory i awatary, dzięki czemu możesz w kilka sekund lokalizować reklamy dla globalnych odbiorców.

Czy HeyGen obsługuje formaty specyficzne dla poszczególnych platform?

Tak. Eksportuj filmy we wszystkich najpopularniejszych formatach, w tym 9:16, 1:1 i 16:9, aby Twoje reklamy idealnie pasowały do TikToka, Instagrama, YouTube’a, Facebooka i innych platform.

Czy mogę używać tych reklam do celów komercyjnych?

Tak. Cała treść wygenerowana w HeyGen może być wykorzystywana do komercyjnej reklamy we wszystkich kanałach płatnych i organicznych.

Ile czasu zajmuje stworzenie reklamy wideo?

Większość użytkowników tworzy dopracowaną, gotową do publikacji reklamę wideo w zaledwie kilka minut. Sztuczna inteligencja wykonuje za Ciebie najcięższą pracę, dzięki czemu możesz działać szybciej i z pełnym spokojem.

Czy mogę przetestować wiele wariantów reklamy?

Tak. Możesz natychmiast generować nowe hooki, skrypty, style i formaty za pomocą naszego generatora reklam, aby prowadzić testy A/B i optymalizować efektywność swoich działań marketingowych.

Czy muszę pobierać oprogramowanie, aby korzystać z HeyGen?

Nie są wymagane żadne pobrania. HeyGen działa w pełni online, dzięki czemu możesz tworzyć reklamy wideo z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

