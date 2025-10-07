Twórz reklamy wideo w jakości studyjnej bez kamer, ekip i skomplikowanych narzędzi do montażu. Dzięki HeyGen zamienisz proste pomysły w dopracowane, skuteczne kreacje reklamowe, które przyciągają uwagę i realnie wspierają wyniki biznesowe. Twórz więcej reklam, testuj szybciej i z łatwością skaluj kampanie.
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
Dlaczego warto używać HeyGen do reklam wideo
HeyGen zapewnia kompletny, oparty na AI proces produkcji wideo, który ułatwia tworzenie reklam zwiększających konwersję we wszystkich kanałach. Od scenariuszy, przez warstwę wizualną, po awatary – wszystko odbywa się w jednym, spójnym środowisku dzięki naszemu generatorowi reklam wideo. Uruchamiaj kampanie szybciej i maksymalizuj swój zasięg.
Twórz przekonujące reklamy w kilka minut dzięki skryptom, wizualom i komunikatom generowanym przez AI, zoptymalizowanym pod wyniki na każdej platformie.
Każda reklama jest zaprojektowana tak, aby zwiększać zaangażowanie i poprawiać współczynnik klikalności, dzięki czemu możesz wyciągnąć więcej wartości z każdej kampanii, korzystając z naszych narzędzi AI do wideo.
Twórz warianty, lokalizacje i nowe koncepcje reklam w mgnieniu oka, pomagając zespołowi utrzymać stały poziom produkcji bez dodatkowych zasobów.
Generowanie skryptu AI
Zamieniaj proste polecenia w angażujące, przekonujące scenariusze reklamowe, które podkreślają wartość Twojego produktu. Nasza AI konstruuje każdą wiadomość tak, aby szybko przyciągnąć uwagę odbiorców i skutecznie prowadzić ich do działania.
Awatary AI i podkłady głosowe
Ożyw swoją wiadomość dzięki naturalnie wyglądającym awatarom i ekspresyjnym lektorom w wielu językach. Twórz dopracowane filmy bez nagrywania materiału czy zatrudniania prezenterów, korzystając z naszego darmowego kreatora reklam wideo.
Eksport w wielu formatach
Eksportuj swoją reklamę w formacie pionowym, kwadratowym lub poziomym na platformy takie jak TikTok, Instagram, YouTube i inne, korzystając z naszego internetowego kreatora reklam wideo. Dostarczaj spójne z wizerunkiem marki kreacje wszędzie tam, gdzie przebywa Twoja grupa odbiorców.
Narzędzia do ulepszania wizualnego
Popraw wygląd swojej reklamy dzięki automatycznym ulepszeniom oświetlenia, tempa i designu, aby stworzyć skuteczny film reklamowy. Twórz czyste, profesjonalne materiały wideo, nawet jeśli nigdy wcześniej nie montowałeś filmów.
Jak korzystać z kreatora reklam wideo
HeyGen sprawia, że każdy może z łatwością tworzyć gotowe do publikacji reklamy wideo. Nie są potrzebne żadne urządzenia, umiejętności montażu ani doświadczenie produkcyjne, aby w kilka minut stworzyć swoją reklamę wideo.
Opisz swój produkt, grupę docelową lub cel kampanii w kilku zdaniach. HeyGen wykorzysta te informacje, aby wygenerować dopasowany scenariusz oraz wstępny storyboard zgodny z Twoim celem marketingowym.
Przejrzyj wygenerowany scenariusz i storyboard, skróć lub wydłuż kwestie, aby dopasować tempo, dopracuj wezwanie do działania i upewnij się, że ton oraz przekaz są spójne z Twoją marką, zanim przejdziesz do warstwy wizualnej.
Wybierz awatara lub prezentera, dobierz tła i grafiki, dodaj muzykę oraz napisy, a następnie wybierz głos lub nagraj własny. Dostosuj czas trwania i kolejność scen, aby reklama brzmiała i wyglądała naturalnie.
Renderuj wersje gotowe na różne platformy, korzystając z presetów dla social mediów, stron WWW lub streamingu, albo pobierz pliki MP4. Twórz wiele wariantów do testów, a następnie prześlij je i uruchom swoją kampanię.
Kreator reklam wideo to narzędzie, które pomaga szybko tworzyć filmy promocyjne z wykorzystaniem skryptów AI, awatarów, szablonów i efektów wizualnych. Uproszcza cały proces tworzenia reklamy.
Korzystanie z generatora wideo AI i narzędzi nie wymaga żadnego doświadczenia. HeyGen automatycznie zajmuje się scenariuszem, warstwą wizualną, lektorem i formatowaniem, dzięki czemu każdy może tworzyć dopracowane i skuteczne reklamy.
Tak, nasze darmowe reklamy wideo są bardzo łatwe w obsłudze. Możesz spersonalizować swój skrypt, materiały wizualne, awatara, język, tempo oraz styl, aby idealnie dopasować je do swojej marki i celów kampanii.
Możesz tworzyć promocyjne filmy produktowe, reklamy w stylu UGC, filmy wizerunkowe marki, explainer wideo, reklamy performance, testimoniale i wiele więcej — na potrzeby dowolnego kanału marketingowego.
Oczywiście. HeyGen obsługuje wielojęzyczne lektory i awatary, dzięki czemu możesz w kilka sekund lokalizować reklamy dla globalnych odbiorców.
Tak. Eksportuj filmy we wszystkich najpopularniejszych formatach, w tym 9:16, 1:1 i 16:9, aby Twoje reklamy idealnie pasowały do TikToka, Instagrama, YouTube’a, Facebooka i innych platform.
Tak. Cała treść wygenerowana w HeyGen może być wykorzystywana do komercyjnej reklamy we wszystkich kanałach płatnych i organicznych.
Większość użytkowników tworzy dopracowaną, gotową do publikacji reklamę wideo w zaledwie kilka minut. Sztuczna inteligencja wykonuje za Ciebie najcięższą pracę, dzięki czemu możesz działać szybciej i z pełnym spokojem.
Tak. Możesz natychmiast generować nowe hooki, skrypty, style i formaty za pomocą naszego generatora reklam, aby prowadzić testy A/B i optymalizować efektywność swoich działań marketingowych.
Nie są wymagane żadne pobrania. HeyGen działa w pełni online, dzięki czemu możesz tworzyć reklamy wideo z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.