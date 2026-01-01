Przyciągaj uwagę efektownymi prezentacjami produktów zasilanymi AI

Zapomnij o długich e‑mailach i wpisach na blogu. Dzięki HeyGen możesz szybko tworzyć wysokiej jakości filmy produktowe, aby przedstawiać nowe produkty, wyjaśniać kluczowe funkcje i angażować klientów – wszystko bez udziału zespołu produkcyjnego.

Skaluj swoje filmy marketingowe o produkcie bez opóźnień produkcyjnych

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

Dowiedz się, jak zespoły marketingowe tworzą filmy produktowe

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

Jak tworzyć ogłoszenia produktowe za pomocą HeyGen

  1. Otwórz HeyGen

Zaloguj się do HeyGen i przygotuj się do tworzenia zachwycających, profesjonalnych filmów produktowych w kilka minut.

  Znajdź idealny szablon filmu produktowego lub zacznij od zera
  Dodaj swój skrypt i awatara AI, aby stworzyć angażujące wideo produktowe
  Dostosuj swój film
  Uatrakcyjnij swój film produktowy elementami graficznymi
  Eksportuj i udostępnij swój film produktowy

FAQ

Czym jest wideo ogłaszające nowy produkt?

Film ogłaszający produkt to krótki, angażujący materiał wideo, który przedstawia nowy produkt, funkcję lub usługę. Pomaga firmom komunikować kluczowe korzyści, budować zainteresowanie i zwiększać wykorzystanie rozwiązania.

Dlaczego marketerzy produktowi powinni wykorzystywać wideo do ogłaszania nowych produktów?

Filmy produktowe są jednym z najskuteczniejszych sposobów na zaangażowanie odbiorców i wyjaśnienie nowych produktów. W porównaniu ze statycznymi treściami, wideo zwiększa zapamiętywanie, poprawia zrozumiałość i sprawia, że ogłoszenia są bardziej przekonujące. HeyGen ułatwia marketerom produktowym szybkie tworzenie wysokiej jakości filmów bez potrzeby angażowania zespołu produkcyjnego.

W jaki sposób HeyGen pomaga tworzyć filmy z ogłoszeniami produktowymi?

HeyGen oferuje narzędzia wideo oparte na AI, które pozwalają marketerom produktowym tworzyć profesjonalnej jakości filmy produktowe w kilka minut. Dzięki konfigurowalnym szablonom, realistycznym awatarom AI i prostym w obsłudze narzędziom do edycji, HeyGen upraszcza proces tworzenia wideo, jednocześnie zachowując spójność marki.

Czy mogę dostosować moje wideo z ogłoszeniem produktu do identyfikacji mojej marki?

Tak. HeyGen umożliwia dodanie firmowych kolorów, czcionek, logo i innych elementów wizualnych, aby Twoje filmy produktowe były spójne z identyfikacją marki Twojej firmy. Możesz także dostosować ton i styl materiałów do różnych grup odbiorców.

Czy mogę zlokalizować moje filmy z premierą produktu za pomocą HeyGen?

Tak. HeyGen obsługuje tłumaczenie i lokalizację wideo z wykorzystaniem lektora AI oraz synchronizacji ruchu ust w wielu językach. Dzięki temu możesz łatwo skalować filmy produktowe dla globalnych odbiorców bez dodatkowych kosztów produkcji.

Czy potrzebuję doświadczenia w montażu wideo, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen został zaprojektowany z myślą o marketerach bez doświadczenia w montażu wideo. Dzięki intuicyjnym narzędziom typu „przeciągnij i upuść” możesz szybko tworzyć dopracowane filmy produktowe, bez potrzeby posiadania umiejętności technicznych.

Jakie rodzaje filmów produktowych mogę tworzyć za pomocą HeyGen?

HeyGen może być używany do tworzenia filmów produktowych na potrzeby premier nowych produktów, aktualizacji funkcji, rozszerzania usług, ogłoszeń programów beta oraz wewnętrznych aktualizacji enablementowych. Możesz dostosować swój film do odbiorców zewnętrznych, zespołów sprzedaży lub wewnętrznych interesariuszy.

Jak długi powinien być film ogłaszający nowy produkt?

Idealna długość filmu produktowego to od 30 do 90 sekund. Taki czas pozwala utrzymać uwagę odbiorców i jednocześnie przekazać najważniejsze informacje w zwięzły sposób. Dzięki HeyGen możesz szybko tworzyć wiele wersji wideo dopasowanych do różnych kanałów, takich jak media społecznościowe, e‑mail czy strony docelowe.

Gdzie mogę udostępnić moje wideo z ogłoszeniem produktu?

Możesz udostępniać swoje filmy produktowe w wielu kanałach, w tym w kampaniach e‑mailowych, na firmowych stronach internetowych, landing page’ach, w serwisach LinkedIn, YouTube, X oraz w wewnętrznych narzędziach komunikacyjnych, takich jak Slack czy Microsoft Teams.

Jak szybko mogę stworzyć wideo z ogłoszeniem produktu za pomocą HeyGen?

Dzięki HeyGen możesz tworzyć wysokiej jakości filmy produktowe w kilka minut. Wykorzystanie awatarów AI, szablonów i automatycznych lektorów eliminuje potrzebę długotrwałej produkcji wideo, pomagając Ci dotrzymać napiętych terminów premier.

