Maak marketingvideo’s 3x sneller dan met traditionele productie
Productlanceringen, social content, advertentiecreaties, klantverhalen—maak in enkele minuten professionele marketingvideo’s, zonder studio’s, crews of wachten op talent. Schaal je content vanuit één bron naar elk kanaal en elke taal.
- Geen creditcard nodig
- Werk content direct bij wanneer producten veranderen
Het marketingprobleem
Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De marketingcontent-crisis
Je contentkalender is meedogenloos. Voor productlanceringen zijn video’s nodig. Socialmediakanalen vragen elke dag om nieuwe content. Campagnes hebben voor elke markt gelokaliseerde creaties nodig. Maar traditionele videoproductie betekent studio’s boeken, talent coördineren, weken wachten op edits—en je budget opblazen aan één enkele shoot. Tegen de tijd dat de content klaar is, is het moment voorbij. Je concurrenten publiceren dagelijks video’s terwijl jij nog in pre-productie zit. En leidinggevenden vragen om voor de camera te verschijnen? Succes met die planningsnachtmerrie.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je marketingteam in een videoproductiemachine. Schrijf een script – of laat AI er een genereren op basis van je briefing – kies een AI-avatar en maak binnen enkele minuten professionele video’s.Productdemo’s, uitlegvideo’s, social content, advertentiecreaties – allemaal zonder camera’s, studio’s of het coördineren van talent. Dezelfde campagne nodig in 12 markten?Vertaal naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Lever video in het tempo dat je marketingkalender vraagt.
Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Snelle videoproductie
Ga in enkele minuten van briefing naar afgewerkte video, in plaats van weken. Geen studioboekingen, geen planningen met acteurs, geen wachtrijen in de postproductie. Je marketingteam beheert de volledige workflow – van idee tot export – zonder externe afhankelijkheden.
• Genereer video's in enkele minuten
• Geen studio of apparatuur nodig
• Volledige creatieve controle in eigen huis
Exporteren naar meerdere kanalen
Eén video, elk formaat. Exporteer in 16:9 voor YouTube, 9:16 voor TikTok en Reels, 1:1 voor je Instagram-feed. Stop met je content telkens opnieuw maken voor elk platform—maak het één keer, exporteer het overal.
• Beeldverhoudingen 16:9, 9:16, 1:1
• Geoptimaliseerd voor elk platform
• Batch-export voor efficiëntie
Wereldwijde campagne-localisatie
Start campagnes wereldwijd zonder voor elke markt aparte producties te hoeven maken. AI-videotranslatie lokaliseert je creatieve content in meer dan 175 talen met stemkloning en lip-sync. Je Duitse campagne klinkt echt Duits, niet nagesynchroniseerd.
• Voice cloning behoudt de merkstem
• Lipsynchronisatie komt overeen met de gezichtsbewegingen
• Eén bron, wereldwijde distributie
UGC-stijl content
Authentieke content zonder de influencer-afstemming. Maak UGC-achtige video’s die natuurlijk aanvoelen in social feeds—testimonialformats, productreacties en informele talking-headcontent die echt presteert.
• Diverse avatarstijlen
• Authentieke, informele manier van spreken
• Schaal op zonder kosten voor influencers
Merkenconsistentie
Leg je visuele identiteit vast in elke video. Met Brand Kit worden goedgekeurde kleuren, lettertypen, logo’s en avatarselecties automatisch toegepast.Brand Glossary zorgt ervoor dat productnamen en slogans altijd correct worden uitgesproken—elke keer weer, door elk teamlid.
• Gecentraliseerde merkassets
• Uitspraakinstellingen
• Consistente output binnen het team
Gepersonaliseerde video op schaal
Maak van één video duizenden gepersonaliseerde versies. Met dynamische variabelen kun je namen, bedrijven en details aanpassen voor gepersonaliseerde outreach die betrokkenheid stimuleert zonder dat je voor elke ontvanger handmatig een video hoeft te maken.
• Dynamische personalisatievelden
• Batchgeneratie
• Individuele kijkergerichte targeting
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Begin met je bericht
Plak je script, upload een briefing of laat de AI-scriptgenerator content maken op basis van je campagnedoelstellingen. Geen blanco-paginaprobleem meer—begin gewoon vanuit je bestaande marketingmateriaal.
Kies je creatieve
Kies uit meer dan 200 diverse AI‑avatars die passen bij jouw merk en doelgroep. Selecteer stemmen, achtergronden en visuele stijlen. Of maak een eigen spokesperson‑clone voor een consistente merkuitstraling in al je content.
Genereren en distribueren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele marketingvideo. Exporteer in elk beeldformaat voor elk kanaal. Wereldwijde impact nodig? Vertaal met één klik naar elke taal. Lever content in het tempo van je marketingkalender.
Gemaakt voor elke marketingbehoefte
Video's voor productlanceringen
Publiceer lanceringscontent op dag één, niet op dag dertig. Productvideo’s die functies uitleggen, waarde laten zien en adoptie stimuleren—gemaakt in uren, niet in weken. Werk ze direct bij wanneer functies veranderen.
Use case: Maak productaankondigingsvideo’s voor website, e-mail en social media tegelijk op de lanceringsdag.
Socialmediacontent
Voer het algoritme zonder je team op te branden. Dagelijkse social content voor TikTok, Instagram, LinkedIn en YouTube—constante kwaliteit, in een fractie van de productietijd.
Use case: Maak in één middag een hele week aan socialvideo’s.
Reclamecreatie
Test meer concepten en vind sneller winnaars. Genereer advertentievarianten voor A/B-tests zonder aparte shoots voor elke creatie. Verschillende hooks, verschillende doelgroepen, verschillende invalshoeken—allemaal vanuit één workflow.
Use case: Maak 10 advertentievarianten voor creatieve tests in de tijd die het normaal kost om één traditionele commercial te produceren.
Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media heeft de productietijd teruggebracht van 3 dagen naar enkele uren, terwijl het is uitgebreid naar meer dan 10 nieuwe talen.
Klantbeoordelingen
Social proof op schaal. Maak testimonial-achtige content die vertrouwen opbouwt, zonder klantafspraken te hoeven plannen of filmproductie te hoeven regelen.
Use case: Klantverhalen in videovorm produceren die use cases en resultaten in verschillende sectoren uitlichten.
Uitleg- en how-to-content
Help klanten je product te begrijpen met uitlegvideo’s en explainers. Werk alles direct bij wanneer je product verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen.
Use case: Bouw een bibliotheek met feature-uitleg die up-to-date blijft bij elke productupdate.
Wereldwijde marketingcampagnes
Eén campagne voor elke markt. Lokaliseer je creaties voor internationale doelgroepen zonder aparte productiebudgetten per regio.
Use case: lanceer productcampagnes in 12 markten tegelijk met videocreatives in de lokale taal.
Geverifieerd resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1-2 video’s per jaar naar 50-60 per dag te gaan met HeyGen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is AI-videocreatie voor marketing?
AI-videocreatie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om professionele marketingvideo’s te produceren zonder de gebruikelijke productievereisten. HeyGen combineert AI-avatars, stemsynthese en geautomatiseerde montage om scripts om te zetten in gepolijste videocontent—zonder camera’s, studio’s of filmploegen. Marketingteams kunnen in enkele minuten in plaats van weken productvideo’s, social content en advertentiemateriaal maken.
Hoe maak ik marketingvideo’s zonder een productieteam?
Schrijf je script of laat HeyGen’s AI-scriptgenerator er één maken op basis van je briefing. Kies een AI-avatar als presentator in beeld, selecteer een stem en visuele stijl en genereer je video. Het hele proces duurt slechts enkele minuten en vereist geen productie-expertise. Voor merkconsistentie kun je je woordvoerder klonen zodat hun digitale dubbelganger je merk in alle content kan vertegenwoordigen.
Kan ik socialmediavideo’s maken voor meerdere platforms?
Ja—HeyGen exporteert in meerdere beeldverhoudingen vanuit één enkel project. Maak je video één keer en exporteer hem vervolgens in 16:9 voor YouTube, 9:16 voor TikTok en Instagram Reels, en 1:1 voor berichten in de Instagram-feed. Je hoeft de content niet opnieuw te maken voor elk platform of meerdere productie-workflows te beheren.
Hoe werkt een meertalige marketingvideo?
Maak je marketingvideo in je primaire taal en gebruik vervolgens HeyGen's vertaalfunctie om versies te genereren in een van de 175+ ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat de stem van je merk in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Start wereldwijde campagnes vanuit één bronvideo.
Kan ik UGC-achtige content maken met HeyGen?
Maak je compliance-trainingsvideo één keer in je primaire taal. Gebruik daarna de vertaalfunctie van HeyGen om versies te genereren in elke gewenste van de meer dan 175 ondersteunde talen. De vertaling omvat voice cloning (zodat je presentator in elke taal natuurlijk klinkt) en lip-sync (zodat de mondbewegingen overeenkomen met het vertaalde geluid). Je Spaanse versie klinkt als native Spaans, niet als nagesynchroniseerd Engels.
Hoe zorg ik voor merkconsistentie in al mijn video's?
HeyGen is SOC 2 Type II gecertificeerd en voldoet aan de GDPR. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor enterprise compliance-teams die gevoelige beleidsdocumentatie beheren, biedt HeyGen speciale werkruimtes met SSO-integratie en gecentraliseerd gebruikersbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Kan ik video's personaliseren voor individuele kijkers?
Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor namen, bedrijven en aangepaste details. Maak één template en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies voor account-based marketing, sales outreach of klantgerichte campagnes. Videoimagem heeft met deze aanpak meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s geproduceerd voor AB InBev.
Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij jouw trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning, maar je kunt ook langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de content op te splitsen in hoofdstukken of modules, zodat de betrokkenheid van lerenden en de voortgangsregistratie verbeteren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele marketingvideoproductie vereist het coördineren van talent, het boeken van studio’s, draaidagen en montage in de nabewerking—meestal 2 tot 4 weken werk en $5.000–$20.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten, voor een fractie van de kosten. Wanneer campagnes veranderen of content moet worden bijgewerkt, genereer je de video opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Marketingteams melden dat ze 3 keer sneller content kunnen maken en de productiekosten drastisch dalen.
Kan mijn hele marketingteam HeyGen gebruiken?
Ja. HeyGen voor Bedrijven bevat teamwerkruimtes waar marketingmanagers, contentmakers en designers kunnen samenwerken. Gedeelde assetbibliotheken zorgen ervoor dat goedgekeurde merkelementen voor iedereen toegankelijk zijn. Beheerfuncties stellen je in staat om rechten te beheren, gebruik te monitoren en merkconsistentie te waarborgen in alle output van het team.
Welke soorten marketingvideo’s kan ik maken?
HeyGen ondersteunt vrijwel elk type marketingvideo: productlanceringen, explainers, socialmediacontent, advertentiecreaties, klantgetuigenissen, how-to-tutorials, bedrijfsmededelingen, evenementpromoties, video-inhoud voor e-mail en meer. Als je het kunt uitschrijven, kan HeyGen het produceren—in elke taal, voor elk kanaal.
Is mijn marketingcontent veilig?
HeyGen is SOC 2 Type II-gecertificeerd en voldoet aan de GDPR. Je content wordt versleuteld tijdens verzending en opslag. Voor marketingteams in de enterprise-omgeving die werken met gevoelige campagnematerialen of niet-uitgebrachte productinformatie, biedt HeyGen speciale werkruimtes met SSO-integratie en gecentraliseerd toegangsbeheer. We trainen onze AI-modellen niet met jouw content.
Ontdek meer oplossingen
Use Cases
Tools
Klantverhalen
- Opvallende media: 3x snellere productie
- Vision Creative Labs: 50-60 video's per dag
- Video-imago: 3x meer betrokkenheid
- HubSpot: AI-video op schaal
- Ogilvy: Gepersonaliseerde Campagnes
- Publicis Groupe: Wereldwijde schaal
- Advantive: 50% Snellere Contentcreatie
- Coursera: Video-localisatie
- Workday: Lokalisatie in enkele minuten
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.
- Geen creditcard nodig
- Geen productie-ervaring vereist
- Op elk moment opzegbaar