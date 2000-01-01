Video's voor productlanceringen Publiceer lanceringscontent op dag één, niet op dag dertig. Productvideo’s die functies uitleggen, waarde laten zien en adoptie stimuleren—gemaakt in uren, niet in weken. Werk ze direct bij wanneer functies veranderen. Use case: Maak productaankondigingsvideo’s voor website, e-mail en social media tegelijk op de lanceringsdag.

Socialmediacontent Voer het algoritme zonder je team op te branden. Dagelijkse social content voor TikTok, Instagram, LinkedIn en YouTube—constante kwaliteit, in een fractie van de productietijd. Use case: Maak in één middag een hele week aan socialvideo’s.

Reclamecreatie Test meer concepten en vind sneller winnaars. Genereer advertentievarianten voor A/B-tests zonder aparte shoots voor elke creatie. Verschillende hooks, verschillende doelgroepen, verschillende invalshoeken—allemaal vanuit één workflow. Use case: Maak 10 advertentievarianten voor creatieve tests in de tijd die het normaal kost om één traditionele commercial te produceren. Geverifieerd resultaat: Attention Grabbing Media heeft de productietijd teruggebracht van 3 dagen naar enkele uren, terwijl het is uitgebreid naar meer dan 10 nieuwe talen.

Klantbeoordelingen Social proof op schaal. Maak testimonial-achtige content die vertrouwen opbouwt, zonder klantafspraken te hoeven plannen of filmproductie te hoeven regelen. Use case: Klantverhalen in videovorm produceren die use cases en resultaten in verschillende sectoren uitlichten.

Uitleg- en how-to-content Help klanten je product te begrijpen met uitlegvideo’s en explainers. Werk alles direct bij wanneer je product verandert—zonder opnieuw te hoeven filmen. Use case: Bouw een bibliotheek met feature-uitleg die up-to-date blijft bij elke productupdate.