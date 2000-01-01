Maak productlanceringvideo’s die de verkoop stimuleren

Verander productlanceringen in omzetgenererende videocontent. Maak binnen enkele minuten professionele aankondigingsvideo’s voor Instagram, LinkedIn, YouTube en TikTok. Geen camera, crew of montagevaardigheden nodig.

  • Geen creditcard nodig
  • Werk content direct bij wanneer producten veranderen
-Gegenereerde video's
-Avatars gegenereerd
-Vertaalde video's
Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Het marketingprobleem

Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.

Zonder HeyGen

De flessenhals bij productlanceringen

Je product is klaar. Je lanceringsdatum staat vast. Maar je aankondigingsvideo nog niet. Het coördineren van videoproductie betekent talent boeken, apparatuur huren en weken wachten op de montage. Tegen de tijd dat je video is goedgekeurd, hebben concurrenten de aandacht van de markt al gegrepen.

Opschalen over je volledige productportfolio vermenigvuldigt deze problemen. Twintig nieuwe SKU’s betekenen twintig afzonderlijke videoproducties van €5.000 per stuk. Bureaus hanteren doorlooptijden van 4–6 weken per video. Productmanagers kunnen zo lang niet wachten. Marketingbudgetten reiken zo ver niet. En als de productspecificaties vlak voor de lancering veranderen, kun je weer helemaal opnieuw beginnen.


Met HeyGen

De HeyGen-oplossing

HeyGen's videomaker voor productlanceringen verandert je productbriefing in enkele minuten in professionele aankondigingsvideo’s. Typ je productbeschrijving, kies een AI-avatarpresentator en genereer lancering‑klare content zonder camera’s of studio’s. Je video wordt automatisch geëxporteerd in elk formaat: verticaal voor Instagram en TikTok, vierkant voor socialfeeds, horizontaal voor YouTube.

Vijftig producten lanceren? Genereer vijftig video’s in één sessie met bulkcreatie. Wereldwijde lancering? Vertaal je aankondigingsvideo naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Zijn de productspecificaties gewijzigd? Pas je script aan en genereer binnen vijf minuten opnieuw. Je launchcontent blijft actueel zonder productievertragingen of dure reshoots.

Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.

Mogelijkheid voor het lanceren van meerdere producten

Lanceer je volledige productcatalogus met videocontent. De bulkcreatie van HeyGen genereert aankondigingsvideo’s voor een onbeperkt aantal SKU’s vanuit één enkele CSV-upload. Verschillende productcategorieën krijgen verschillende presentatoren, terwijl je merkuitstraling overal in je portfolio consistent blijft.


Een software-interface toont een tekstbericht van ‘Jennifer’ waarin ze uitlegt hoe je eenvoudig AI-video’s kunt maken met een aangepaste stem, naast een video van een vrouw die spreekt.

Platform-geoptimaliseerde lanceringvideo's

Maak het één keer, publiceer het overal. Exporteer in verticaal 9:16 voor Instagram en TikTok, vierkant 1:1 voor social feeds en horizontaal 16:9 voor YouTube en LinkedIn. Geen handmatig formaat aanpassen meer. Elke verhouding behoudt professionele kwaliteit met de juiste kadrering.

Video-deelinterface met een knop 'Link kopiëren' en socialmedia-opties, over een video van een man die spreekt, met een roze cursor die naar 'Link kopiëren' wijst.

Meertalige wereldwijde lanceringen

Gelijktijdige lancering in elke markt. Vertaal je aankondigingsvideo naar meer dan 175 talen met stemklonen die natuurlijk klinken. Lip-synctechnologie stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio. Pas regionale details zoals prijzen en beschikbaarheid per markt aan.


Videolocalisatieservice met een taalkeuzemenu waarop Engels is gemarkeerd, geflankeerd door videoclips van vrouwen die Spaans en Chinees spreken.

AI-avatar productpresentatoren

Kies uit meer dan 120 diverse AI-avatars of maak je eigen avatars van foto’s. Tech-savvy presentatoren voor softwarelanceringen. Vriendelijke gezichten voor consumentenproducten. Executive-stijl avatars voor B2B-aankondigingen. Je avatar is altijd beschikbaar en levert elke keer perfect werk.

Glimlachende vrouw met krullend haar houdt een zwart LIQUIA-druppelflesje vast, met linksboven een ingevoegde afbeelding van hetzelfde flesje.

Video-templates lanceren

Vooraf gebouwde templates voor veelvoorkomende productlanceringen. Lancering van nieuwe softwarefuncties. Introductie van een nieuwe productlijn. Limited edition-release. Onthulling van een seizoenscollectie. Kies een template, voeg productdetails toe en genereer de video.

Een digitale interface die wervingsgegevens toont met een videogesprek, met daaroverheen een merkset-menu voor lettertypen en kleuren.

Directe lanceringsupdates

Zijn de productspecificaties veranderd? Is de prijs aangepast? Bewerk het script en genereer binnen enkele minuten opnieuw. Geen nieuwe opnames, geen productievertragingen. Probeer verschillende manieren van communiceren uit. Voer A/B-tests uit om te zien welk productverhaal het beste aanslaat bij je doelgroep.


Gegenereerde tekst die een vrolijke vrouw in een schort beschrijft die een fles olijfolie presenteert in een lichte, moderne keuken met verse groenten en koperen pannen, in de stijl van een foodblogger. Op de achtergrond staat een wazige afbeelding van de beschreven scène.

Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen

Stap 1

Voer productgegevens in

Typ de productbeschrijving, belangrijkste kenmerken, prijs en beschikbaarheid. Of upload bestaande productomschrijvingen of persberichten. Voor lanceringen met meerdere producten kun je een CSV-bestand uploaden met alle SKU-gegevens voor batchcreatie.


Een vrouw in een groen trainingsjack verschijnt in een videorecorderkader, met een rode stopknop, een timer en een blauwgroen afspeelpictogram.
Stap 2

Ontwerp je lanceringvideo

Selecteer een AI-avatarpresentator die past bij jouw productcategorie. Kies een achtergrond. Voeg productafbeeldingen, logo’s en merkkleuren toe. Bekijk een voorbeeld van hoe je aankondigingsvideo er precies uit komt te zien.


Een blonde vrouw in een groen topje naast een knop "Look bewerken" en een "FaceSwap"-paneel met een uploadoptie en meerdere vrouwelijke gezichten.
Stap 3

Genereren en distribueren

Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele marketingvideo. Exporteer in elk beeldformaat voor elk kanaal. Wereldwijde impact nodig? Vertaal met één klik naar elke taal. Lever content in het tempo van je marketingkalender.

Een portret van een vrouw in een groen jasje tegen een blauwe achtergrond, met een cartooncursor die naar een knop met de tekst "Als nieuw opslaan" wijst.

Gemaakt voor al jouw marketingbehoeften

Lanceringen van software- en SaaS-producten

Maak nieuwe functies, grote updates en platformlanceringen bekend met video’s die laten zien wat er nieuw is. Technische producten krijgen heldere uitleg met schermopnames die de functies in actie tonen.


E-commerce- en consumentenproductlanceringen

Introduceer nieuwe collecties, seizoensproducten of limited editions met aansprekende product reveal-video’s. Genereer individuele video’s voor elke SKU of overzichtsvideo’s per collectie.

B2B-oplossing en zakelijke lanceringen

Positioneer nieuwe B2B-oplossingen met professionele aankondigingsvideo’s. Executive-achtige avatars presenteren de waardeproposities helder aan beslissers.


Lancering van mobiele app

Stimuleer downloads met app-introvideo’s die de belangrijkste functies laten zien. App Store-previews, socialmedia-teasers en landingspagina-video’s, allemaal vanuit één creatie.


Lanceringen van hardware en fysieke producten

Presenteer fysieke producten met video’s die een AI-presentator combineren met productfotografie. Licht functies toe en demonstreer gebruikssituaties zonder uitgebreide productshoots.


Limited editions en exclusieve lanceringen

Creëer urgentie rond producten met een beperkte oplage. In lanceringvideo’s benadruk je de schaarste, laat je de unieke kenmerken zien en stimuleer je directe actie voordat de voorraad op is.


Geverifieerd resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met HeyGen.

Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:

10Xtoename van de snelheid van videoproductie
5Xtoename van het maken van video’s
40%toename in kijktijd van video’s
5Xrendement op advertentie-uitgaven
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om in het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden waar ik elke week aan werkte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Wat zijn productlanceringsvideo’s?

Productlanceringvideo’s zijn marketingvideo’s die nieuwe producten aankondigen en introduceren. Ze laten functies zien, leggen voordelen uit en creëren enthousiasme rond nieuwe releases. HeyGen maakt professionele aankondigingsvideo’s met behulp van AI-avatars en stem­synthese, zonder camera’s of studio’s.

Hoe maak ik een productlanceringvideo zonder te filmen?

Voer de productdetails in bij HeyGen. Selecteer een AI-avatarpresentator. Kies een visuele stijl en voeg je merkelementen toe. Klik op genereren en HeyGen maakt binnen enkele minuten een kant-en-klare productaankondigingsvideo. Geen camera’s of montagevaardigheden nodig.


Hoe lang moet een productlanceringvideo zijn?

Instagram en TikTok: 15-45 seconden. LinkedIn: 45-90 seconden. YouTube: 60-180 seconden. Website: 60-90 seconden. Kortere video’s zorgen voor hogere uitkijkpercentages op sociale platforms.



Kan ik productlanceringvideo’s vertalen voor wereldwijde lanceringen?

Ja. Maak je video in je primaire taal en vertaal deze vervolgens naar meer dan 175 talen met stemkloning en lip-sync. Lanceer je content tegelijkertijd in elke markt met content in de lokale taal.


Wat als de productdetails veranderen vóór de lancering?

Bewerk het script met de nieuwste informatie en genereer binnen enkele minuten een nieuwe versie. Opnieuw filmen is niet nodig. Veel productteams maken vroeg in het proces een eerste video en werken die vlak voor de lancering bij met de definitieve details.


Mag ik mijn echte product in de video laten zien?

Ja. Upload productfoto’s, screenshots of demorecordings. Combineer een AI-avatarpresentator met je productvisuals voor een complete productstorytelling.


Kan ik video's personaliseren voor individuele kijkers?

Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor namen, bedrijven en aangepaste details. Maak één template en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies voor account-based marketing, sales outreach of klantbetrokkenheidscampagnes. Videoimagem heeft met deze aanpak meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s geproduceerd voor AB InBev.

Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?

HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij jouw trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning-aanpakken, maar je kunt langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de content op te delen in hoofdstukken of modules, zodat de betrokkenheid van lerenden en de voortgangsmeting verbeteren.

Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?

Traditionele marketingvideoproductie vereist het coördineren van talent, het boeken van studio’s, draaidagen en montage in de nabewerking—meestal 2–4 weken en $5.000–$20.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten tegen een fractie van de kosten. Wanneer campagnes veranderen of content moet worden bijgewerkt, genereer je de video opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Marketingteams melden dat ze 3x sneller content creëren en de productiekosten drastisch verlagen.

Hoe verhoudt HeyGen zich tot het inhuren van een video-agency?

Traditionele bureaus kosten $5.000–$15.000 per video met doorlooptijden van 2–4 weken. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten voor een fractie van de kosten, met onbeperkt aantal video’s en revisies.


Is AI-video geschikt voor zowel marketing als training?

Zeker. Veel organisaties gebruiken AI-video voor zowel externe marketing als interne leerinitiatieven, waaronder gelokaliseerde videocampagnes om doelgroepen in verschillende regio’s te bereiken.

Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s

Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.

  • Geen creditcard nodig
  • Geen productie-ervaring vereist
  • Op elk moment opzeggen
