Zonder HeyGen De flessenhals bij productlanceringen

Je product is klaar. Je lanceringsdatum staat vast. Maar je aankondigingsvideo nog niet. Het coördineren van videoproductie betekent talent boeken, apparatuur huren en weken wachten op de montage. Tegen de tijd dat je video is goedgekeurd, hebben concurrenten de aandacht van de markt al gegrepen.

Opschalen over je volledige productportfolio vermenigvuldigt deze problemen. Twintig nieuwe SKU’s betekenen twintig afzonderlijke videoproducties van €5.000 per stuk. Bureaus hanteren doorlooptijden van 4–6 weken per video. Productmanagers kunnen zo lang niet wachten. Marketingbudgetten reiken zo ver niet. En als de productspecificaties vlak voor de lancering veranderen, kun je weer helemaal opnieuw beginnen.



