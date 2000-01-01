Maak productlanceringvideo’s die de verkoop stimuleren
Verander productlanceringen in omzetgenererende videocontent. Maak binnen enkele minuten professionele aankondigingsvideo’s voor Instagram, LinkedIn, YouTube en TikTok. Geen camera, crew of montagevaardigheden nodig.
- Werk content direct bij wanneer producten veranderen
Het marketingprobleem
Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De flessenhals bij productlanceringen
Je product is klaar. Je lanceringsdatum staat vast. Maar je aankondigingsvideo nog niet. Het coördineren van videoproductie betekent talent boeken, apparatuur huren en weken wachten op de montage. Tegen de tijd dat je video is goedgekeurd, hebben concurrenten de aandacht van de markt al gegrepen.
Opschalen over je volledige productportfolio vermenigvuldigt deze problemen. Twintig nieuwe SKU’s betekenen twintig afzonderlijke videoproducties van €5.000 per stuk. Bureaus hanteren doorlooptijden van 4–6 weken per video. Productmanagers kunnen zo lang niet wachten. Marketingbudgetten reiken zo ver niet. En als de productspecificaties vlak voor de lancering veranderen, kun je weer helemaal opnieuw beginnen.
De HeyGen-oplossing
HeyGen's videomaker voor productlanceringen verandert je productbriefing in enkele minuten in professionele aankondigingsvideo’s. Typ je productbeschrijving, kies een AI-avatarpresentator en genereer lancering‑klare content zonder camera’s of studio’s. Je video wordt automatisch geëxporteerd in elk formaat: verticaal voor Instagram en TikTok, vierkant voor socialfeeds, horizontaal voor YouTube.
Vijftig producten lanceren? Genereer vijftig video’s in één sessie met bulkcreatie. Wereldwijde lancering? Vertaal je aankondigingsvideo naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync. Zijn de productspecificaties gewijzigd? Pas je script aan en genereer binnen vijf minuten opnieuw. Je launchcontent blijft actueel zonder productievertragingen of dure reshoots.
Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Mogelijkheid voor het lanceren van meerdere producten
Lanceer je volledige productcatalogus met videocontent. De bulkcreatie van HeyGen genereert aankondigingsvideo’s voor een onbeperkt aantal SKU’s vanuit één enkele CSV-upload. Verschillende productcategorieën krijgen verschillende presentatoren, terwijl je merkuitstraling overal in je portfolio consistent blijft.
Platform-geoptimaliseerde lanceringvideo's
Maak het één keer, publiceer het overal. Exporteer in verticaal 9:16 voor Instagram en TikTok, vierkant 1:1 voor social feeds en horizontaal 16:9 voor YouTube en LinkedIn. Geen handmatig formaat aanpassen meer. Elke verhouding behoudt professionele kwaliteit met de juiste kadrering.
Meertalige wereldwijde lanceringen
Gelijktijdige lancering in elke markt. Vertaal je aankondigingsvideo naar meer dan 175 talen met stemklonen die natuurlijk klinken. Lip-synctechnologie stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio. Pas regionale details zoals prijzen en beschikbaarheid per markt aan.
AI-avatar productpresentatoren
Kies uit meer dan 120 diverse AI-avatars of maak je eigen avatars van foto’s. Tech-savvy presentatoren voor softwarelanceringen. Vriendelijke gezichten voor consumentenproducten. Executive-stijl avatars voor B2B-aankondigingen. Je avatar is altijd beschikbaar en levert elke keer perfect werk.
Video-templates lanceren
Vooraf gebouwde templates voor veelvoorkomende productlanceringen. Lancering van nieuwe softwarefuncties. Introductie van een nieuwe productlijn. Limited edition-release. Onthulling van een seizoenscollectie. Kies een template, voeg productdetails toe en genereer de video.
Directe lanceringsupdates
Zijn de productspecificaties veranderd? Is de prijs aangepast? Bewerk het script en genereer binnen enkele minuten opnieuw. Geen nieuwe opnames, geen productievertragingen. Probeer verschillende manieren van communiceren uit. Voer A/B-tests uit om te zien welk productverhaal het beste aanslaat bij je doelgroep.
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Voer productgegevens in
Typ de productbeschrijving, belangrijkste kenmerken, prijs en beschikbaarheid. Of upload bestaande productomschrijvingen of persberichten. Voor lanceringen met meerdere producten kun je een CSV-bestand uploaden met alle SKU-gegevens voor batchcreatie.
Ontwerp je lanceringvideo
Selecteer een AI-avatarpresentator die past bij jouw productcategorie. Kies een achtergrond. Voeg productafbeeldingen, logo’s en merkkleuren toe. Bekijk een voorbeeld van hoe je aankondigingsvideo er precies uit komt te zien.
Genereren en distribueren
Klik op genereren. Binnen enkele minuten heb je een professionele marketingvideo. Exporteer in elk beeldformaat voor elk kanaal. Wereldwijde impact nodig? Vertaal met één klik naar elke taal. Lever content in het tempo van je marketingkalender.
Gemaakt voor al jouw marketingbehoeften
Lanceringen van software- en SaaS-producten
Maak nieuwe functies, grote updates en platformlanceringen bekend met video’s die laten zien wat er nieuw is. Technische producten krijgen heldere uitleg met schermopnames die de functies in actie tonen.
E-commerce- en consumentenproductlanceringen
Introduceer nieuwe collecties, seizoensproducten of limited editions met aansprekende product reveal-video’s. Genereer individuele video’s voor elke SKU of overzichtsvideo’s per collectie.
B2B-oplossing en zakelijke lanceringen
Positioneer nieuwe B2B-oplossingen met professionele aankondigingsvideo’s. Executive-achtige avatars presenteren de waardeproposities helder aan beslissers.
Lancering van mobiele app
Stimuleer downloads met app-introvideo’s die de belangrijkste functies laten zien. App Store-previews, socialmedia-teasers en landingspagina-video’s, allemaal vanuit één creatie.
Lanceringen van hardware en fysieke producten
Presenteer fysieke producten met video’s die een AI-presentator combineren met productfotografie. Licht functies toe en demonstreer gebruikssituaties zonder uitgebreide productshoots.
Limited editions en exclusieve lanceringen
Creëer urgentie rond producten met een beperkte oplage. In lanceringvideo’s benadruk je de schaarste, laat je de unieke kenmerken zien en stimuleer je directe actie voordat de voorraad op is.
Geverifieerd resultaat: Vision Creative Labs hielp klanten om van 1–2 video’s per jaar naar 50–60 per dag te gaan met HeyGen.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat zijn productlanceringsvideo’s?
Productlanceringvideo’s zijn marketingvideo’s die nieuwe producten aankondigen en introduceren. Ze laten functies zien, leggen voordelen uit en creëren enthousiasme rond nieuwe releases. HeyGen maakt professionele aankondigingsvideo’s met behulp van AI-avatars en stemsynthese, zonder camera’s of studio’s.
Hoe maak ik een productlanceringvideo zonder te filmen?
Voer de productdetails in bij HeyGen. Selecteer een AI-avatarpresentator. Kies een visuele stijl en voeg je merkelementen toe. Klik op genereren en HeyGen maakt binnen enkele minuten een kant-en-klare productaankondigingsvideo. Geen camera’s of montagevaardigheden nodig.
Hoe lang moet een productlanceringvideo zijn?
Instagram en TikTok: 15-45 seconden. LinkedIn: 45-90 seconden. YouTube: 60-180 seconden. Website: 60-90 seconden. Kortere video’s zorgen voor hogere uitkijkpercentages op sociale platforms.
Kan ik productlanceringvideo’s vertalen voor wereldwijde lanceringen?
Ja. Maak je video in je primaire taal en vertaal deze vervolgens naar meer dan 175 talen met stemkloning en lip-sync. Lanceer je content tegelijkertijd in elke markt met content in de lokale taal.
Wat als de productdetails veranderen vóór de lancering?
Bewerk het script met de nieuwste informatie en genereer binnen enkele minuten een nieuwe versie. Opnieuw filmen is niet nodig. Veel productteams maken vroeg in het proces een eerste video en werken die vlak voor de lancering bij met de definitieve details.
Mag ik mijn echte product in de video laten zien?
Ja. Upload productfoto’s, screenshots of demorecordings. Combineer een AI-avatarpresentator met je productvisuals voor een complete productstorytelling.
Kan ik video's personaliseren voor individuele kijkers?
Ja. HeyGen ondersteunt dynamische personalisatie met variabele velden voor namen, bedrijven en aangepaste details. Maak één template en genereer vervolgens duizenden gepersonaliseerde versies voor account-based marketing, sales outreach of klantbetrokkenheidscampagnes. Videoimagem heeft met deze aanpak meer dan 50.000 gepersonaliseerde video’s geproduceerd voor AB InBev.
Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?
HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij jouw trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning-aanpakken, maar je kunt langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de content op te delen in hoofdstukken of modules, zodat de betrokkenheid van lerenden en de voortgangsmeting verbeteren.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot traditionele videoproductie?
Traditionele marketingvideoproductie vereist het coördineren van talent, het boeken van studio’s, draaidagen en montage in de nabewerking—meestal 2–4 weken en $5.000–$20.000+ per afgewerkte video. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten tegen een fractie van de kosten. Wanneer campagnes veranderen of content moet worden bijgewerkt, genereer je de video opnieuw in plaats van opnieuw te filmen. Marketingteams melden dat ze 3x sneller content creëren en de productiekosten drastisch verlagen.
Hoe verhoudt HeyGen zich tot het inhuren van een video-agency?
Traditionele bureaus kosten $5.000–$15.000 per video met doorlooptijden van 2–4 weken. HeyGen levert vergelijkbare kwaliteit in enkele minuten voor een fractie van de kosten, met onbeperkt aantal video’s en revisies.
Is AI-video geschikt voor zowel marketing als training?
Zeker. Veel organisaties gebruiken AI-video voor zowel externe marketing als interne leerinitiatieven, waaronder gelokaliseerde videocampagnes om doelgroepen in verschillende regio’s te bereiken.
Ontdek meer oplossingen
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.
