Gelokaliseerde videocampagnes die in elke markt aanslaan
Start meertalige videocampagnes in wereldwijde markten zonder lokale productieteams of vertragingen door vertalingen. Eén videoproductie wordt omgezet in meer dan 175 gelokaliseerde versies met natuurlijk klinkende stemklonen en lip-sync. Schaal je internationale marketing zonder je budget te vergroten.
Het marketingprobleem
De mondiale marketingknoop
Je product wordt in 15 landen verkocht, maar marketingcampagnes worden alleen in het Engels gelanceerd. Internationale markten krijgen generieke content met ondertiteling – als ze geluk hebben. Je wéét dat content in de moedertaal beter presteert, maar het maken van gelokaliseerde videocampagnes betekent aparte producties voor elke markt. Traditionele videolokalisatie kost $3.000–$8.000 per taal. Een campagne in 10 markten kost $30.000–$80.000, nog vóór de mediabesteding. Regionale teams wachten maanden tot het hoofdkantoor content maakt, en daarna nog weken op de vertaling. Tegen de tijd dat je Spaanse campagne live gaat, is je Engelse campagne al verouderd. Dubbing klinkt robotachtig. Ondertiteling vereist dat het geluid aanstaat. Je internationale campagnes presteren ondermaats, niet omdat de boodschap verkeerd is, maar omdat de manier van brengen vreemd aanvoelt.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert één videocampagne in onbeperkt veel gelokaliseerde versies met natuurlijk klinkende stemklonen en lipsynchronisatie. Maak je campagne één keer in je primaire taal. Met één klik vertaal je naar Spaans, Frans, Duits, Japans, Mandarijn, Arabisch en meer dan 170 andere talen. Je avatar spreekt vloeiend de lokale taal in elke markt, geen ongemakkelijke nasynchronisatie. Stemklonen legt de toon en presentatiestijl van je spreker vast in elke taal. Lipsync stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio. Pas per markt aan: regionale prijzen, lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen. Lanceer alle markten tegelijk. Geen gefaseerde uitrol. Updates worden direct in alle markten doorgevoerd.
Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren
175+ talen gelokaliseerd
Zet videocampagnes om in native taalversies voor elke internationale markt. Spaans, Frans, Duits, Portugees, Japans, Mandarijn, Koreaans, Arabisch, Hindi en meer dan 165 andere talen. Natuurlijke stemkloning, geen robotachtige tekst-naar-spraak. Je campagne klinkt in elke markt als professioneel geproduceerd. Opties voor regionale dialecten zorgen voor marktgeschiktheid: Latijns-Amerikaans Spaans voor Mexico, Europees Spaans voor Spanje.
Meer dan 175 talen en regionale dialecten
Natuurlijke stemsynthetisatie per taal
Emotie en nadruk behouden
Regionale accentselectie
Stemklonen met culturele authenticiteit
Voice cloning behoudt de stemkenmerken van je presentator in alle talen. Dezelfde toon, dezelfde energie, dezelfde merkpersoonlijkheid, natuurlijk aangepast aan elke taal. De Spaanse versie legt de expressiviteit vast. De Japanse versie respecteert zakelijke formaliteit. De Franse versie behoudt de verfijning. Elke lokalisatie voelt cultureel authentiek aan en niet als een duidelijke vertaling.
Stemklonen in alle talen
Behoud de persoonlijkheid van de presentator overal
Culturele aanpassing van de uitvoering
Authentieke lokale sfeer per markt
Lipsynchronisatietechnologie
Geavanceerde lip-sync stemt de mondbewegingen van het avatar af op de vertaalde audio in elke taal. Spaanse woorden komen overeen met Spaanse lipbewegingen. Japanse zinnen sluiten aan bij Japanse articulatie. Kijkers zien natuurlijke spraak, geen duidelijk slecht nagesynchroniseerde audio. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van de kijker en een professionele presentatie wereldwijd.
Lipsynchronisatie in meer dan 175 talen
Natuurlijke mondbeweging per taal
Elimineert het echo-effect
Professionele presentatie wereldwijd
Regionale aanpassing
Lokalisatie gaat verder dan alleen vertalen. Pas content aan per markt: regionale prijzen, lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen, regionale kantoorlocaties, lokale partnerschappen en compliance-eisen. Je Amerikaanse campagne toont prijzen in dollars en het kantoor in New York. De Spaanse campagne toont prijzen in euro’s en het kantoor in Madrid. Elke markt krijgt relevante, lokaal passende content.
Regionale prijzen en valuta
Marktspecifieke aanbiedingen
Lokale contactgegevens
Aanpassing van culturele evenementen
Gelijktijdige lanceringen op meerdere markten
Start campagnes in alle markten op dezelfde dag. Geen gefaseerde uitrol. Wereldwijde productlancering? Elke markt gaat tegelijk live met campagnes in de lokale taal. Black Friday‑actie? Alle regio’s gaan tegelijk live. Concurrentievoordeel in snelheid in elke markt.
Wereldwijde lanceringen op dezelfde dag
Geen regionale vertragingen
Alle markten tegelijk
Wereldwijde dynamiek neemt toe
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Maak je hoofdcampagne
Ontwikkel je videocampagne in je primaire taal. Schrijf je script, kies een AI-avatar, ontwerp de visuele elementen en voeg je merkassets toe. Dit vormt de basis voor alle gelokaliseerde versies. De AI van HeyGen helpt je om je boodschap zo te structureren dat deze cultureel goed aansluit.
Lokaliseer voor doelmarkten
Selecteer doelmarkten en talen. Spaans voor Spanje en Latijns-Amerika. Frans voor Frankrijk en Quebec. Duits voor de DACH-regio. Portugees voor Brazilië. Japans, Mandarijn, Arabisch en elke combinatie van meer dan 175 talen. HeyGen genereert automatisch native taalversies met voice cloning en lip-sync. Voeg marktspecifieke aanpassingen toe: regionale prijzen, lokale aanbiedingen, contactgegevens.
Wereldwijd lanceren en optimaliseren
Zet gelokaliseerde campagnes tegelijk uit in alle markten. Upload naar socialmediaplatforms per regio. Start betaalde advertenties in lokale talen. Volg de prestaties per markt. Optimaliseer op basis van marktspecifieke data. Werk campagnes wereldwijd bij wanneer nodig
Gemaakt voor elke marketingbehoefte
Wereldwijde productlanceringen
Breng producten gelijktijdig op de markt in alle internationale regio’s met campagnes in de lokale taal. Geen regio’s die maanden moeten wachten. Elke markt gaat op dag één live met professionele campagnes die als native aanvoelen en wereldwijd naamsbekendheid opbouwen.
Use case: SaaS-bedrijf lanceert wereldwijd een platformfunctie. Lokaliseert naar 12 talen die de primaire markten dekken. Alle markten lanceren gelijktijdig. Wereldwijde adoptie verloopt 3x sneller dan bij gefaseerde uitrol.
Regionale markttoetreding
Betreed nieuwe regio’s met geloofwaardigheid met behulp van gelokaliseerde testimonialvideo’s die vertrouwen opbouwen via klantverhalen in de lokale taal.
Use case: E-commerce merk breidt uit naar Europese markten. Lokaliseert naar het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Lanceert gelijktijdig in heel Europa. De Europese omzet bereikt binnen 6 maanden 40% van de Amerikaanse omzet.
Seizoens- en feestdagencampagnes
Pas seizoenscampagnes aan op regionale feestdagen en culturele evenementen. Black Friday voor de VS. Singles Day voor China. Diwali voor India. Elke regio krijgt cultureel relevante seizoenscampagnes die zijn afgestemd op lokale feestdagen en seizoenen per halfrond.
Use case: Modemerk ontwikkelt seizoensgebonden campagnes. Lokaliseert deze voor regionale seizoenen, feestdagen en culturele evenementen. Wereldwijde seizoensomzet stijgt met 55% dankzij regionaal relevante campagnes.
Bevestigd resultaat: e-commerce merken rapporteren 48% hogere conversieratio’s met gelokaliseerde videocontent dan met uitsluitend Engelstalige pagina’s.
Lokalisatie voor e-commerce en retail
Schaal e-commerce videomarketing over internationale markten heen. Productvideo’s gelokaliseerd per regio met lokale prijzen, betaalmethoden en verzendinformatie. Vergroot het vertrouwen van kopers met lokaal relevante winkelinformatie.
Use case: Een consumentenelektronicamerk lokaliseert productdemo’s naar 15 talen voor alle Amazon-marktplaatsen wereldwijd. De internationale omzet groeit jaar-op-jaar met 67%.
Betaalde advertenties in verschillende markten
Schaal betaalde social en digitale advertenties internationaal op met gelokaliseerde videoadvertenties. TikTok-, Instagram-, Facebook- en YouTube-advertenties in lokale talen. Test advertentiecreatives in verschillende markten. Schaal winnende advertenties regionaal op.
Use case: een DTC-merk draait advertenties in 10 markten. Het ontwikkelt 5 concepten en lokaliseert elk concept naar 10 talen. Deze worden in alle markten getest. De internationale ROAS verbetert met 40% en de CAC daalt met 35%.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is AI-videocreatie voor marketing?
Gelokaliseerde videomarketing past videocontent aan voor specifieke talen, regio’s en culturen. Het gaat verder dan alleen vertalen en omvat ook culturele nuances, regionale aanpassingen, native voice-overs en lokale relevantie. Veel merken combineren lokalisatie met performanceformats zoals UGC-videoadvertenties om betere resultaten te behalen met internationale betaalde campagnes.
Wat zijn meertalige campagnes?
Meertalige campagnes zijn marketinginitiatieven die gelijktijdig in meerdere talen worden ingezet. In plaats van alleen Engelstalige marketing bereiken meertalige campagnes diverse doelgroepen met content in hun eigen taal. HeyGen genereert meertalige campagnevideo’s op basis van één bronbestand, waarbij voice cloning zorgt voor een natuurlijke vertolking in elke taal.
Naar hoeveel talen kun je lokaliseren?
HeyGen ondersteunt meer dan 175 talen, waaronder Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Mandarijn, Japans, Koreaans, Arabisch, Hindi, Russisch, Turks en meer dan 165 andere. Opties voor regionale dialecten zorgen voor een marktgerichte levering. Latijns-Amerikaans Spaans verschilt van Europees Spaans. Braziliaans Portugees verschilt van Europees Portugees.
Werkt stemklonen in alle talen?
Ja. De stemklonering van HeyGen werkt in alle 175+ ondersteunde talen. Stemklonering legt de stemkenmerken van de presentator vast en past zich op een natuurlijke manier aan elke doeltaal aan. De kwaliteit blijft in alle talen consistent, met een natuurlijke, menselijk klinkende stem.
Wat is lip-sync en waarom is het belangrijk?
Lip-sync synchroniseert de mondbewegingen van een avatar met de gesproken audio in elke taal. Goede lip-sync zorgt voor een natuurlijke kijkervaring. Slechte lip-sync duidt op lage kwaliteit van de nasynchronisatie en vermindert de geloofwaardigheid. De lip-sync van HeyGen zorgt voor natuurlijke mondbewegingen die in elke taal perfect aansluiten op het geluid.
Kun je campagnes in alle markten tegelijk lanceren?
Ja. HeyGen maakt echt gelijktijdige wereldwijde lanceringen mogelijk. Maak één hoofdcampagne. Lokaliseer die dezelfde dag nog naar alle doeltaalgebieden. Rol alles tegelijk uit in alle markten. Productlanceringen, seizoenscampagnes en promotionele aanbiedingen gaan allemaal in één keer wereldwijd live.
Kun je campagnes per markt aanpassen, verder dan alleen vertalen?
Ja. Regionale aanpassing omvat prijsstelling in lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen, regionale kantoorlocaties, vermeldingen van lokale partners, naleving van lokale regelgeving, culturele aanpassing van beeldmateriaal en verwijzingen naar regionale evenementen.
Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.
