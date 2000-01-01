Gelokaliseerde videocampagnes die in elke markt aanslaan

Start meertalige videocampagnes in wereldwijde markten zonder lokale productieteams of vertragingen door vertalingen. Eén videoproductie wordt omgezet in meer dan 175 gelokaliseerde versies met natuurlijk klinkende stemklonen en lip-sync. Schaal je internationale marketing zonder je budget te vergroten.


Miljoenen mensen wereldwijd vertrouwen op ons om hun verhalen tot leven te brengen.

Het marketingprobleem

Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.

Zonder HeyGen

De mondiale marketingknoop

De mondiale marketingknoop

Je product wordt in 15 landen verkocht, maar marketingcampagnes worden alleen in het Engels gelanceerd. Internationale markten krijgen generieke content met ondertiteling – als ze geluk hebben. Je wéét dat content in de moedertaal beter presteert, maar het maken van gelokaliseerde videocampagnes betekent aparte producties voor elke markt. Traditionele videolokalisatie kost $3.000–$8.000 per taal. Een campagne in 10 markten kost $30.000–$80.000, nog vóór de mediabesteding. Regionale teams wachten maanden tot het hoofdkantoor content maakt, en daarna nog weken op de vertaling. Tegen de tijd dat je Spaanse campagne live gaat, is je Engelse campagne al verouderd. Dubbing klinkt robotachtig. Ondertiteling vereist dat het geluid aanstaat. Je internationale campagnes presteren ondermaats, niet omdat de boodschap verkeerd is, maar omdat de manier van brengen vreemd aanvoelt.

Met HeyGen

De HeyGen-oplossing

De HeyGen-oplossing

HeyGen verandert één videocampagne in onbeperkt veel gelokaliseerde versies met natuurlijk klinkende stemklonen en lipsynchronisatie. Maak je campagne één keer in je primaire taal. Met één klik vertaal je naar Spaans, Frans, Duits, Japans, Mandarijn, Arabisch en meer dan 170 andere talen. Je avatar spreekt vloeiend de lokale taal in elke markt, geen ongemakkelijke nasynchronisatie. Stemklonen legt de toon en presentatiestijl van je spreker vast in elke taal. Lipsync stemt mondbewegingen af op de vertaalde audio. Pas per markt aan: regionale prijzen, lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen. Lanceer alle markten tegelijk. Geen gefaseerde uitrol. Updates worden direct in alle markten doorgevoerd.

Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.

175+ talen gelokaliseerd

Zet videocampagnes om in native taalversies voor elke internationale markt. Spaans, Frans, Duits, Portugees, Japans, Mandarijn, Koreaans, Arabisch, Hindi en meer dan 165 andere talen. Natuurlijke stemkloning, geen robotachtige tekst-naar-spraak. Je campagne klinkt in elke markt als professioneel geproduceerd. Opties voor regionale dialecten zorgen voor marktgeschiktheid: Latijns-Amerikaans Spaans voor Mexico, Europees Spaans voor Spanje.

Meer dan 175 talen en regionale dialecten

Natuurlijke stemsynthetisatie per taal

Emotie en nadruk behouden

Regionale accentselectie

Een software-interface toont een tekstbericht van ‘Jennifer’ waarin ze uitlegt hoe je eenvoudig AI-video’s kunt maken met een aangepaste stem, naast een video van een vrouw die spreekt.

Stemklonen met culturele authenticiteit

Voice cloning behoudt de stemkenmerken van je presentator in alle talen. Dezelfde toon, dezelfde energie, dezelfde merkpersoonlijkheid, natuurlijk aangepast aan elke taal. De Spaanse versie legt de expressiviteit vast. De Japanse versie respecteert zakelijke formaliteit. De Franse versie behoudt de verfijning. Elke lokalisatie voelt cultureel authentiek aan en niet als een duidelijke vertaling.

Stemklonen in alle talen

Behoud de persoonlijkheid van de presentator overal

Culturele aanpassing van de uitvoering

Authentieke lokale sfeer per markt

Interface voor het delen van video’s met een knop ‘Link kopiëren’ en opties voor sociale media, over een video van een pratende man, met een roze cursor die naar ‘Link kopiëren’ wijst.

Lipsynchronisatietechnologie

Geavanceerde lip-sync stemt de mondbewegingen van het avatar af op de vertaalde audio in elke taal. Spaanse woorden komen overeen met Spaanse lipbewegingen. Japanse zinnen sluiten aan bij Japanse articulatie. Kijkers zien natuurlijke spraak, geen duidelijk slecht nagesynchroniseerde audio. Dit is cruciaal voor het vertrouwen van de kijker en een professionele presentatie wereldwijd.

Lipsynchronisatie in meer dan 175 talen

Natuurlijke mondbeweging per taal

Elimineert het echo-effect

Professionele presentatie wereldwijd

Videolocalisatieservice met een taalkeuzemenu waarin Engels is gemarkeerd, geflankeerd door videoclips van vrouwen die Spaans en Chinees spreken.

Regionale aanpassing

Lokalisatie gaat verder dan alleen vertalen. Pas content aan per markt: regionale prijzen, lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen, regionale kantoorlocaties, lokale partnerschappen en compliance-eisen. Je Amerikaanse campagne toont prijzen in dollars en het kantoor in New York. De Spaanse campagne toont prijzen in euro’s en het kantoor in Madrid. Elke markt krijgt relevante, lokaal passende content.

Regionale prijzen en valuta

Marktspecifieke aanbiedingen

Lokale contactgegevens

Aanpassing van culturele evenementen

Glimlachende vrouw met krullend haar houdt een zwart LIQUIA pipetflesje vast, met linksboven een ingevoegde afbeelding van hetzelfde flesje.

Gelijktijdige lanceringen op meerdere markten

Start campagnes in alle markten op dezelfde dag. Geen gefaseerde uitrol. Wereldwijde productlancering? Elke markt gaat tegelijk live met campagnes in de lokale taal. Black Friday‑actie? Alle regio’s gaan tegelijk live. Concurrentievoordeel in snelheid in elke markt.

Wereldwijde lanceringen op dezelfde dag

Geen regionale vertragingen

Alle markten tegelijk

Wereldwijde dynamiek neemt toe

Een digitale interface die wervingsgegevens toont met een videogesprek, met daaroverheen een merkset-menu voor lettertypen en kleuren.

Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen

Stap 1

Maak je hoofdcampagne

Ontwikkel je videocampagne in je primaire taal. Schrijf je script, kies een AI-avatar, ontwerp de visuele elementen en voeg je merkassets toe. Dit vormt de basis voor alle gelokaliseerde versies. De AI van HeyGen helpt je om je boodschap zo te structureren dat deze cultureel goed aansluit.


Een vrouw in een groen trainingsjack verschijnt in een videorecorderkader, met een rode stopknop, een timer en een blauwgroen afspeelpictogram.
Stap 2

Lokaliseer voor doelmarkten

Selecteer doelmarkten en talen. Spaans voor Spanje en Latijns-Amerika. Frans voor Frankrijk en Quebec. Duits voor de DACH-regio. Portugees voor Brazilië. Japans, Mandarijn, Arabisch en elke combinatie van meer dan 175 talen. HeyGen genereert automatisch native taalversies met voice cloning en lip-sync. Voeg marktspecifieke aanpassingen toe: regionale prijzen, lokale aanbiedingen, contactgegevens.


Een blonde vrouw in een groen topje naast een knop "Edit Look" en een "FaceSwap"-paneel met een uploadoptie en meerdere vrouwelijke gezichten.
Stap 3

Wereldwijd lanceren en optimaliseren

Zet gelokaliseerde campagnes tegelijk uit in alle markten. Upload naar socialmediaplatforms per regio. Start betaalde advertenties in lokale talen. Volg de prestaties per markt. Optimaliseer op basis van marktspecifieke data. Werk campagnes wereldwijd bij wanneer nodig

Een portret van een vrouw in een groen jasje tegen een blauwe achtergrond, met een cartooncursor die naar een knop met de tekst "Als nieuw opslaan" wijst.

Gemaakt voor elke marketingbehoefte

Wereldwijde productlanceringen

Wereldwijde productlanceringen

Breng producten gelijktijdig op de markt in alle internationale regio’s met campagnes in de lokale taal. Geen regio’s die maanden moeten wachten. Elke markt gaat op dag één live met professionele campagnes die als native aanvoelen en wereldwijd naamsbekendheid opbouwen.

Use case: SaaS-bedrijf lanceert wereldwijd een platformfunctie. Lokaliseert naar 12 talen die de primaire markten dekken. Alle markten lanceren gelijktijdig. Wereldwijde adoptie verloopt 3x sneller dan bij gefaseerde uitrol.


Regionale markttoetreding

Regionale markttoetreding

Betreed nieuwe regio’s met geloofwaardigheid met behulp van gelokaliseerde testimonialvideo’s die vertrouwen opbouwen via klantverhalen in de lokale taal.

Use case: E-commerce merk breidt uit naar Europese markten. Lokaliseert naar het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Lanceert gelijktijdig in heel Europa. De Europese omzet bereikt binnen 6 maanden 40% van de Amerikaanse omzet.


Seizoens- en feestdagencampagnes

Seizoens- en feestdagencampagnes

Pas seizoenscampagnes aan op regionale feestdagen en culturele evenementen. Black Friday voor de VS. Singles Day voor China. Diwali voor India. Elke regio krijgt cultureel relevante seizoenscampagnes die zijn afgestemd op lokale feestdagen en seizoenen per halfrond.

Use case: Modemerk ontwikkelt seizoensgebonden campagnes. Lokaliseert deze voor regionale seizoenen, feestdagen en culturele evenementen. Wereldwijde seizoensomzet stijgt met 55% dankzij regionaal relevante campagnes.

Bevestigd resultaat: e-commerce merken rapporteren 48% hogere conversieratio’s met gelokaliseerde videocontent dan met uitsluitend Engelstalige pagina’s.


Lokalisatie voor e-commerce en retail

Lokalisatie voor e-commerce en retail

Schaal e-commerce videomarketing over internationale markten heen. Productvideo’s gelokaliseerd per regio met lokale prijzen, betaalmethoden en verzendinformatie. Vergroot het vertrouwen van kopers met lokaal relevante winkelinformatie.

Use case: Een consumentenelektronicamerk lokaliseert productdemo’s naar 15 talen voor alle Amazon-marktplaatsen wereldwijd. De internationale omzet groeit jaar-op-jaar met 67%.


Betaalde advertenties in verschillende markten

Betaalde advertenties in verschillende markten

Schaal betaalde social en digitale advertenties internationaal op met gelokaliseerde videoadvertenties. TikTok-, Instagram-, Facebook- en YouTube-advertenties in lokale talen. Test advertentiecreatives in verschillende markten. Schaal winnende advertenties regionaal op.

Use case: een DTC-merk draait advertenties in 10 markten. Het ontwikkelt 5 concepten en lokaliseert elk concept naar 10 talen. Deze worden in alle markten getest. De internationale ROAS verbetert met 40% en de CAC daalt met 35%.


Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets

Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:

10Xtoename van de snelheid van videoproductie
5Xtoename van het maken van video’s
40%toename in kijktijd van video’s
5Xrendement op advertentie-uitgaven
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gemak en snelheid

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video-platform op de markt.

Miro
"Het heeft onze schrijvers in staat gesteld om tijdens het proces hetzelfde niveau van creativiteit te hebben als ik heb bij visuele vertelvormen."

Steve Sowrey, Ontwerper leermiddelen
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Het magische moment voor mij was toen we een film hadden waar ik elke week aan werkte. Opeens realiseerden we ons dat ik een script kon schrijven, het opsturen en nooit meer voor de camera hoefde te staan."

Roger Hirst, Medeoprichter
play buttonWatch video
Werkdag
"Wat ik zo fijn vind aan HeyGen is dat ik geen nee meer hoef te zeggen tegen projecten. Het is alsof we ons team hebben uitgebreid. We kunnen veel meer doen met de middelen die we hebben."

Justin Meisinger, Programmamanager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden

Wat is AI-videocreatie voor marketing?

Gelokaliseerde videomarketing past videocontent aan voor specifieke talen, regio’s en culturen. Het gaat verder dan alleen vertalen en omvat ook culturele nuances, regionale aanpassingen, native voice-overs en lokale relevantie. Veel merken combineren lokalisatie met performanceformats zoals UGC-videoadvertenties om betere resultaten te behalen met internationale betaalde campagnes.

Wat zijn meertalige campagnes?

Meertalige campagnes zijn marketinginitiatieven die gelijktijdig in meerdere talen worden ingezet. In plaats van alleen Engelstalige marketing bereiken meertalige campagnes diverse doelgroepen met content in hun eigen taal. HeyGen genereert meertalige campagnevideo’s op basis van één bronbestand, waarbij voice cloning zorgt voor een natuurlijke vertolking in elke taal.

Naar hoeveel talen kun je lokaliseren?

HeyGen ondersteunt meer dan 175 talen, waaronder Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Mandarijn, Japans, Koreaans, Arabisch, Hindi, Russisch, Turks en meer dan 165 andere. Opties voor regionale dialecten zorgen voor een marktgerichte levering. Latijns-Amerikaans Spaans verschilt van Europees Spaans. Braziliaans Portugees verschilt van Europees Portugees.


Werkt stemklonen in alle talen?

Ja. De stemklonering van HeyGen werkt in alle 175+ ondersteunde talen. Stemklonering legt de stemkenmerken van de presentator vast en past zich op een natuurlijke manier aan elke doeltaal aan. De kwaliteit blijft in alle talen consistent, met een natuurlijke, menselijk klinkende stem.

Wat is lip-sync en waarom is het belangrijk?

Lip-sync synchroniseert de mondbewegingen van een avatar met de gesproken audio in elke taal. Goede lip-sync zorgt voor een natuurlijke kijkervaring. Slechte lip-sync duidt op lage kwaliteit van de nasynchronisatie en vermindert de geloofwaardigheid. De lip-sync van HeyGen zorgt voor natuurlijke mondbewegingen die in elke taal perfect aansluiten op het geluid.


Kun je campagnes in alle markten tegelijk lanceren?

Ja. HeyGen maakt echt gelijktijdige wereldwijde lanceringen mogelijk. Maak één hoofdcampagne. Lokaliseer die dezelfde dag nog naar alle doeltaalgebieden. Rol alles tegelijk uit in alle markten. Productlanceringen, seizoenscampagnes en promotionele aanbiedingen gaan allemaal in één keer wereldwijd live.


Kun je campagnes per markt aanpassen, verder dan alleen vertalen?

Ja. Regionale aanpassing omvat prijsstelling in lokale valuta, marktspecifieke aanbiedingen, regionale kantoorlocaties, vermeldingen van lokale partners, naleving van lokale regelgeving, culturele aanpassing van beeldmateriaal en verwijzingen naar regionale evenementen.


Hoe snel kan ik marketingvideo’s maken?

HeyGen ondersteunt video’s van verschillende lengtes om aan te sluiten bij jouw trainingsontwerp. De meeste compliance-modules werken goed in de range van 3–10 minuten voor microlearning-aanpakken, maar je kunt langere content maken voor meer uitgebreide onderwerpen. Voor langere trainingen (20+ minuten) kun je overwegen de inhoud op te splitsen in hoofdstukken of modules, zodat de betrokkenheid van lerenden en de voortgangsmeting verbeteren.

Ontdek meer oplossingen

Use Cases

Tools

Klantverhalen

Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s

Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.

