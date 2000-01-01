Maak klantgetuigenisvideo’s die vertrouwen opbouwen en de verkoop stimuleren
Verander geschreven reviews in overtuigende video-getuigenissen die conversies verhogen en salescycli verkorten. Geen klantopnames nodig. Genereer authentieke klantverhaalvideo’s uit bestaande feedback met behulp van AI-avatars die sociale bewijskracht op schaal leveren.
- Geen creditcard nodig
- Werk content direct bij wanneer producten veranderen
Het marketingprobleem
Ontdek hoe marketingteams zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met een innovatief tekst-naar-AI-videoplatform.
De Testimonialvideowedstrijd
Je hebt honderden vijfsterrenreviews maar geen enkele video-getuigenis. Klanten zijn dol op je product, maar willen geen video opnemen. Ze zijn cameraschuw, te druk of maken zich zorgen over hun privacy. De enkelen die wel instemmen, komen hun belofte nooit na. Professionele videoproductie kost €2.000–€5.000 per testimonial. Door klanten zelf opgenomen video’s hebben slecht licht, beroerde audio en afleidende achtergronden. Je hebt weken besteed aan het afstemmen van agenda’s om uiteindelijk met onbruikbaar beeldmateriaal te eindigen. Ondertussen hebben je concurrenten op elke pagina testimonialvideo’s, en je wéét dat video-getuigenissen drie keer beter converteren dan tekst. Je beperkte testimonialcontent sluit totaal niet aan bij je marketingbehoeften. Elke landingspagina heeft sociale bewijskracht nodig. Elke productpagina heeft geloofwaardigheid nodig. Elk verkoopgesprek heeft bevestiging nodig. Maar jouw testimonialbibliotheek bevat drie verouderde video’s uit 2019.
De HeyGen-oplossing
HeyGen verandert je geschreven klantbeoordelingen in professionele video‑getuigenissen zonder dat klanten hoeven te filmen. Kopieer tekst uit Google‑reviews, Trustpilot, enquêtes of klant-e-mails. Kies een AI-avatar die past bij de demografie van je klant en genereer binnen enkele minuten authentieke testimonialvideo’s.
Heb je 50 testimonialvideo’s nodig? Maak ze in één middag vanuit je reviewbibliotheek. Ga je internationaal uitbreiden? Vertaal testimonials naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync met behulp van gelokaliseerde videocampagnes. Is de klant van bedrijf of functie veranderd? Pas het script aan en genereer direct opnieuw. Privacyzorgen? AI-avatars beschermen de identiteit van de klant terwijl ze toch authentieke testimonials leveren.
Alles wat marketingteams nodig hebben om op schaal te creëren
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve tekst-naar-AI-videoplatform.
Zet geschreven reviews om in video
Wacht niet langer tot klanten zelf testimonials opnemen. Gebruik de reviews die je al hebt. Kopieer klantfeedback van elke bron en zet deze om in professionele videoformaten. AI-avatars brengen testimonials over met echte emotie en een natuurlijke presentatie. Je bibliotheek met geschreven testimonials verandert in videocontent.
• Zet tekstreviews om in video-getuigenissen
• Behoud de exacte bewoording van de klant
• Natuurlijke manier van spreken met passende emotie
• Altijd een professionele presentatie
Social proof-content opschalen
Genereer onbeperkt testimonialvideo’s uit je bibliotheek met klantfeedback. Verschillende testimonials voor verschillende doelgroepen, producten of bezwaren. Productspecifieke testimonials. Featuregerichte testimonials. Branchespecifieke testimonials. Koppel testimonials aan elke marketingbehoefte zonder productieknelpunten.
• Onbeperkt testimonialvideo’s maken
• Getuigenissen per product of functie
• Branche- en sectorspecifieke content
• Koppel testimonials aan de fase in de klantreis
Privacyvriendelijke testimonials
Sommige klanten zijn dol op je product, maar willen niet op camera verschijnen. Bedrijfsbeleid, privacyzorgen, persoonlijke voorkeuren. AI-avatars spreken hun testimonial uit terwijl hun identiteit beschermd blijft. Hun eerlijke feedback wordt zo bruikbare videocontent zonder dat ze zichzelf hoeven bloot te geven.
• Bescherm de privacy van de klant
• Mogelijkheid voor anonieme getuigenis
• HIPAA-conform voor de gezondheidszorg
• Bedrijfsbeleidvriendelijke aanpak
Consistent professionele kwaliteit
Door klanten zelf opgenomen testimonials lopen sterk uiteen: slecht licht, matig geluid, ongemakkelijke presentatie. Met HeyGen blijft elke testimonial professioneel van kwaliteit. Een consistente uitstraling versterkt je merkbetrouwbaarheid, zonder technische kwaliteitsproblemen.
• Altijd professionele videokwaliteit
• Consistente branding en presentatie
• Gecontroleerde berichtbezorging
• Geen variatie in productiekwaliteit
Meertalige testimonials
Vertaal klantgetuigenissen naar elke taal met voice cloning en lip-sync. Een Engelstalige testimonial wordt omgezet naar Spaanse, Franse, Duitse en Japanse versies. Bouw vertrouwen op in internationale markten met gelokaliseerd sociaal bewijs, allemaal afkomstig van één enkele brongetuigenis.
• Meer dan 175 talen beschikbaar
• Stemkloning voor een natuurlijke voordracht
• Lip-sync komt overeen met de vertaalde audio
• Wereldwijd vertrouwen opbouwen op schaal
Strategische plaatsing van testimonials
Genereer testimonialvideo’s die zijn geoptimaliseerd voor elk marketingkanaal. Korte testimonials voor sociale media. Langere klantverhalen voor de website. Feature-specifieke testimonials voor productpagina’s. Testimonials die bezwaren wegnemen voor verkooppresentaties.
• Getuigenissen voor website en landingspagina
• Getuigeniscontent voor social media
• Getuigenissen in verkooppresentaties
• Getuigenissen voor e-mailcampagnes
• Social proof op de productpagina
Van briefing tot gepubliceerde video in 3 stappen
Klantgetuigenis invoeren
Kopieer tekst uit klantbeoordelingen, enquêteresultaten, case study-interviews of feedback-e-mails. Of schrijf een testimonialscript op basis van klantgesprekken en behaalde resultaten. De AI van HeyGen helpt je testimonials zo te structureren dat ze maximale impact hebben, met de focus op het probleem, de oplossing en de resultaten.
Selecteer presentatiestijl
Kies een AI-avatar die past bij de demografie van je klanten of je doelgroep. Gebruik professionele presentatoren voor B2B-getuigenissen. Kies herkenbare, alledaagse mensen voor consumentenproducten. Gebruik branchespecifieke avatars voor verticale markten. Selecteer een achtergrond en setting die aansluiten bij de uitstraling van je merk.
Genereren en implementeren
Klik op genereren. Binnen 2–4 minuten ontvang je een professionele video-testimonial, geëxporteerd in formaten voor website-embedding, delen op social media, salespresentaties en e-mailcampagnes. Genereer meerdere versies van dezelfde testimonial: 30 seconden voor social media, 60 seconden voor de website en een klantverhaal van 2 minuten voor casestudy’s.
Gemaakt voor elke marketingbehoefte
Getuigenissen voor website en landingspagina
Plaats video‑getuigenissen strategisch op je hele website. Getuigenissen op de homepage zorgen direct voor geloofwaardigheid. Getuigenissen op landingspagina’s verhogen de conversieratio. Getuigenissen op productpagina’s nemen specifieke bezwaren weg. Getuigenissen op de prijspagina onderbouwen de investering.
Use case: SaaS-bedrijf plaatst video-getuigenissen op elke productpagina die ingaan op specifieke zorgen over functies. Verbetering van het conversiepercentage: 45% in vergelijking met alleen tekstgetuigenissen.
Sales enablement en presentaties
Voorzie verkoopteams van testimonialvideo’s die veelvoorkomende bezwaren adresseren. Ga om met “uw concurrenten zeggen X” door videogetuigenissen in te zetten van klanten die concurrenten hebben overwogen maar voor jullie hebben gekozen. Maak een bibliotheek met testimonials, georganiseerd op branche, bedrijfsomvang, use case of type bezwaar.
Use case: een B2B-softwarebedrijf maakt 30 testimonialvideo’s voor verschillende sectoren en bedrijfsgroottes. De salescyclus wordt met 25% verkort dankzij relevante social proof in elke fase.
Klantensuccessen en casestudy’s
Zet geschreven casestudy’s om in een overtuigend videoformaat. De klant beschrijft de oorspronkelijke uitdaging, waarom zij voor jouw oplossing kozen, hoe de implementatie verliep, welke meetbare resultaten zijn behaald en welk advies zij voor anderen hebben. Langere klantverhaalvideo’s bieden meer diepgang voor prospects in de overwegingsfase.
Use case: professioneel dienstverleningsbedrijf zet 15 geschreven casestudy’s om in video-klantverhalen. Betrokkenheid van prospects verdrievoudigd, aantal gekwalificeerde leads met 60% gestegen.
Zorg en HIPAA-conforme testimonials
Zorgverleners hebben patiëntervaringen nodig, maar moeten daarbij voldoen aan de HIPAA-privacyvereisten. AI-avatars kunnen succesverhalen van patiënten delen zonder hun identiteit prijs te geven. Behandelresultaten, ervaringsverhalen en aanbevelingen voor zorginstellingen zijn allemaal mogelijk met behoud van privacybescherming.
Use case: een medische praktijk genereert patiëntgetuigenisvideo’s die behandelervaringen en -resultaten uitlichten, zonder schending van HIPAA-regels of zorgen over de privacy van patiënten.
Use case: e-commerce merk plaatst drie keer per week een klanttestimonial-video. Betrokkenheidspercentages zijn 4x hoger dan bij content met alleen producten. Directe toeschrijving aan 20% van de nieuwe klantacquisitie
Socialmediagetuigeniscontent
Pas klantgetuigenissen aan voor verspreiding op social media. Maak testimonial-highlights van 15–30 seconden voor Instagram Reels, TikTok en LinkedIn. Een vaste stroom klanttestimonialvideo’s zorgt voor consistente social proof als doorlopende contentstrategie.
Use case: e-commerce merk plaatst drie keer per week een klanttestimonial-video. Betrokkenheidspercentages zijn 4x hoger dan bij content met alleen producten. Directe toeschrijving aan 20% van de nieuwe klantacquisitie.
Getuigenissen van dienstverleners en bureaus
Professionele dienstverleners, consultants en bureaus bouwen geloofwaardigheid op met klantgetuigenisvideo’s. Behaalde resultaten, kwaliteit van de samenwerking, aangetoonde expertise, geleverde waarde. Genereer testimonials die verschillende diensten uitlichten, afgestemd op de services die prospects overwegen.
Use case: Marketingbureau maakt klantgetuigenisvideo’s per dienstlijn: SEO-getuigenissen, PPC-getuigenissen, strategieconsulting-getuigenissen. Potentiële klanten zien relevante social proof voor specifieke diensten.
Het snelstgroeiende product op G2, en dat is niet voor niets
Van wereldwijde trainingen tot video-advertenties: met HeyGen kan iedereen (ja, jij ook) hoogwaardige, schaalbare videocontent maken voor elke behoefte. Dit zijn enkele van de voordelen waar onze klanten het meest van houden:
Gebruikt door meer dan 100.000 teams die waarde hechten aan kwaliteit, gebruiksgemak en snelheid
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou hun contentproductie opschalen en groei stimuleren met het meest innovatieve image-to-video platform op de markt.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden
Wat is AI-videocreatie voor marketing?
Testimonialvideo’s zijn klantaanbevelingen in videoformaat waarin tevreden klanten hun ervaringen met een product of dienst delen. Videogetuigenissen wekken meer vertrouwen dan tekst, omdat kijkers toon, emotie en echtheid kunnen horen. Veel teams hergebruiken testimonials ook in creator-achtige formats zoals UGC video ads voor betaalde en sociale distributie.
Hoe maak je testimonialvideo’s zonder dat klanten zelf hoeven te filmen?
HeyGen zet geschreven testimonials om in videoformaat met behulp van AI-avatars. Kopieer tekst uit klantbeoordelingen, enquêteresultaten of feedback-e-mails.AI-avatarlevert de testimonial met oprechte emotie en een natuurlijke presentatie. De daadwerkelijke woorden van de klant worden zo een professionele videotestimonial, zonder dat er afstemming met de klant of videoproductie nodig is. Dit lost veelvoorkomende problemen op: klanten die te druk zijn om te filmen, cameraverlegen klanten, privacyzorgen en inconsistente videokwaliteit.
Kunnen testimonialvideo’s echt voor meer conversies zorgen?
Ja. Onderzoek toont aan dat video‑getuigenissen de conversieratio met 20–80% verhogen, afhankelijk van de branche en de plaatsing. Video‑getuigenissen presteren beter dan tekst omdat video meer authenticiteit uitstraalt, kijkers video als betrouwbaarder ervaren, video meerdere zintuigen prikkelt, emotionele betrokkenheid beslissingen beïnvloedt en video het ervaren aankooprisico verlaagt. Landingspagina’s met video‑getuigenissen presteren consequent beter dan pagina’s met alleen tekst.
Wat maakt een testimonialvideo effectief?
Effectieve testimonialvideo’s bevatten: specifieke problemen waarmee klanten te maken hadden, duidelijke behaalde resultaten, een authentieke manier van vertellen, concrete cijfers waar mogelijk, relevantie voor de doelgroep, het beantwoorden van veelvoorkomende bezwaren, professionele videokwaliteit en een passende lengte (30–90 seconden voor de meeste toepassingen). Het belangrijkste is: specificiteit. "Dit product is geweldig" heeft weinig impact. "Dit product heeft onze verwerkingstijd teruggebracht van 4 uur naar 30 minuten" biedt concrete, geloofwaardige waarde.
Hoe lang moeten testimonialvideo’s zijn?
Social media: 15-30 seconden. Website-homepage: 30-60 seconden. Productpagina’s: 45-90 seconden. Landingspagina’s: 60-90 seconden. Case study-video’s: 2-3 minuten. Verkooppresentaties: 90-120 seconden. Algemene vuistregel: lang genoeg om geloofwaardig en concreet te zijn, kort genoeg om de aandacht vast te houden. De meeste testimonials werken het best onder de 90 seconden.
Kunt u testimonialvideo’s vertalen voor internationale markten?
Ja. Maak een testimonialvideo in je primaire taal en vertaal deze naar meer dan 175 talen met stemkloning en lipsynchronisatie. Dezelfde klanttestimonial wordt zo een Spaanse, Franse, Duitse, Japanse en Mandarijnse versie met een natuurlijk klinkende, native spreker. Vertaalde testimonials wekken vertrouwen in internationale markten. Testimonials in de lokale taal presteren aanzienlijk beter dan uitsluitend Engelstalige testimonials in niet-Engelstalige markten.
Hoe gaan jullie om met de privacy van klanten in testimonialvideo’s?
De AI-avatarbenadering van HeyGen beschermt de privacy van klanten. De klant levert een testimonialtekst aan, maar verschijnt niet zelf in beeld. De feedback wordt omgezet in videocontent zonder de identiteit prijs te geven. Dit maakt testimonials mogelijk van zorgpatiënten (HIPAA-compliance), cliënten in de financiële sector (vertrouwelijkheidseisen), zakelijke afnemers (beperkingen door bedrijfsbeleid), therapiecliënten (waar privacy essentieel is) en elke andere klant die anonimiteit verkiest. Zo profiteer je van de waarde van testimonials zonder de privacy van klanten in gevaar te brengen.
Hoeveel testimonialvideo’s heb je nodig?
Eenvoudig product: 5–10 testimonialvideo’s die de belangrijkste voordelen behandelen. Meerdere producten: 3–5 testimonials per hoofdproduct. B2B met meerdere sectoren: testimonials per doelbranche. Complexe sales: testimonials die verschillende bezwaren adresseren. Begin met 10–15 testimonialvideo’s die de algehele tevredenheid, specifieke functies, verschillende klanttypen, veelvoorkomende bezwaren en de implementatie-ervaring behandelen. Breid daarna uit op basis van prestatiegegevens.
Kunt u testimonialvideo’s vertalen voor internationale markten?
Ja. Maak de testimonial één keer en schaal deze vervolgens wereldwijd met behulp van gelokaliseerde videocampagnes met natuurlijke stemkloning en lip-sync voor meer dan 175 talen.
Ontdek meer oplossingen
Use Cases
Tools
Klantverhalen
- Aandachtstrekkende media: 3x snellere productie
- Vision Creative Labs: 50-60 video's per dag
- Video-afbeelding: 3x betrokkenheid
- HubSpot: AI-video op schaal
- Ogilvy: Gepersonaliseerde campagnes
- Publicis Groupe: Wereldwijde schaal
- Advantive: 50% snellere contentcreatie
- Coursera: Video-localisatie
- Workday: Lokalisatie in enkele minuten
Begin vandaag nog met het maken van marketingvideo’s
Stop met wekenlang wachten op content die morgen live zou moeten staan. Genereer binnen enkele minuten professionele marketingvideo’s, lokaliseer ze direct voor wereldwijde markten en schaal je contentproductie zonder je team of budget te vergroten. Sluit je aan bij marketingteams van HubSpot, Ogilvy en Publicis die hun manier van creëren al hebben getransformeerd.
- Geen creditcard nodig
- Geen productie-ervaring vereist
- Op elk moment opzeggen