Je hebt honderden vijfsterrenreviews maar geen enkele video-getuigenis. Klanten zijn dol op je product, maar willen geen video opnemen. Ze zijn cameraschuw, te druk of maken zich zorgen over hun privacy. De enkelen die wel instemmen, komen hun belofte nooit na. Professionele videoproductie kost €2.000–€5.000 per testimonial. Door klanten zelf opgenomen video’s hebben slecht licht, beroerde audio en afleidende achtergronden. Je hebt weken besteed aan het afstemmen van agenda’s om uiteindelijk met onbruikbaar beeldmateriaal te eindigen. Ondertussen hebben je concurrenten op elke pagina testimonialvideo’s, en je wéét dat video-getuigenissen drie keer beter converteren dan tekst. Je beperkte testimonialcontent sluit totaal niet aan bij je marketingbehoeften. Elke landingspagina heeft sociale bewijskracht nodig. Elke productpagina heeft geloofwaardigheid nodig. Elk verkoopgesprek heeft bevestiging nodig. Maar jouw testimonialbibliotheek bevat drie verouderde video’s uit 2019.

Met HeyGen De HeyGen-oplossing

HeyGen verandert je geschreven klantbeoordelingen in professionele video‑getuigenissen zonder dat klanten hoeven te filmen. Kopieer tekst uit Google‑reviews, Trustpilot, enquêtes of klant-e-mails. Kies een AI-avatar die past bij de demografie van je klant en genereer binnen enkele minuten authentieke testimonialvideo’s.

Heb je 50 testimonialvideo’s nodig? Maak ze in één middag vanuit je reviewbibliotheek. Ga je internationaal uitbreiden? Vertaal testimonials naar meer dan 175 talen met voice cloning en lip-sync met behulp van gelokaliseerde videocampagnes. Is de klant van bedrijf of functie veranderd? Pas het script aan en genereer direct opnieuw. Privacyzorgen? AI-avatars beschermen de identiteit van de klant terwijl ze toch authentieke testimonials leveren.