자막 및 캡션 단순화

AI 기술을 통해 다국어 비디오에 자막을 추가하는 일이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 이러한 작업을 자동화함으로써, 창작자들은 수작업 번역에 매몰되기보다는 콘텐츠의 질에 더 집중할 수 있습니다. 이는 시간을 절약할 뿐만 아니라 다양한 언어 간의 일관성을 높은 수준으로 유지할 수 있게 합니다.