영어에서 포르투갈어로

AI 기반 자막과 음성 더빙을 통해 영어 비디오를 유창한 포르투갈어로 쉽게 번역하세요. 문화적 뉘앙스, 어조, 타이밍을 유지하여 모든 시청자에게 현지감 있고 매력적인 콘텐츠를 제공하세요.

AI를 활용한 비디오 현지화 개선

AI 기반 번역은 비디오 콘텐츠의 현지화를 크게 향상시킵니다. 이를 통해 언어의 원활한 적응을 가능하게 하여 포르투갈 관객의 문화적 뉘앙스가 존중되고 정확하게 표현되도록 합니다. AI를 활용함으로써 기업들은 현지에서 제작된 것처럼 느껴지는 콘텐츠를 만들어 더 나은 시청자 유지와 만족도를 이끌어낼 수 있습니다.

화면에 '안녕하세요'라고 쓰여 있는 스크린 앞에 여자가 앉아 있다화면에 '안녕하세요'라고 쓰여 있는 스크린 앞에 여자가 앉아 있다

비디오 번역을 통한 시청자 참여 증진

AI를 통한 비디오 번역은 콘텐츠를 더 넓은 관객에게 접근 가능하게 함으로써 시청자의 참여를 높입니다. 포르투갈어를 사용하는 시청자들은 자신의 모국어로 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 이는 상호작용 비율을 높이고 더 포괄적인 시청 경험을 제공합니다. 이러한 접근 방식은 관객과의 연결을 넓히고 깊게 합니다.

지원되는 입력 언어와 지원되는 대상 언어가 포함된 비디오 번역을 위한 팁의 스크린샷지원되는 입력 언어와 지원되는 대상 언어가 포함된 비디오 번역을 위한 팁의 스크린샷

비디오에서 음성 해설 및 더빙 지원

AI는 원래의 연설 시간과 톤에 맞춰 정확한 번역을 제공함으로써 음성 녹음 및 더빙에서 중요한 역할을 합니다. 이는 포르투갈어 음성 녹음이 자연스럽게 느껴지고 비디오의 원래 의도를 유지하여 콘텐츠를 관객에게 더 공감 가고 효과적으로 만듭니다.

글로벌 마케팅에 완벽한 포스터글로벌 마케팅에 완벽한 포스터

어떻게 작동하나요?

4단계로 비디오 번역하기

AI 기반 음성 녹음, 정확한 번역 및 원활한 현지화를 통해 전 세계 대상으로 소통하세요.

1단계

소스 비디오 업로드

원어로 된 선명하고 고품질의 비디오를 업로드하여 시작하세요. 이것은 번역과 더빙을 위한 기반으로 사용될 것입니다.

video thumbnail

2단계

대상 언어를 선택하세요

175개 이상의 지원 언어 중에서 선택하세요. HeyGen의 AI는 문맥, 의도 및 어조를 유지하면서 콘텐츠를 자동으로 번역합니다.

video thumbnail

3단계

AI 음성 합성 및 립싱크 생성

선택한 언어로 원본 오디오를 리얼한 AI 음성으로 교체하세요. 입 모양은 자연스러운 전달을 위해 완벽하게 동기화됩니다.

video thumbnail

4단계

미리보기, 다듬기 & 출판

번역된 비디오를 검토하고, 최종 편집을 하여 국제적인 관객들과 소통할 준비가 된 현지화된 콘텐츠를 내보내세요.

video thumbnail

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션이 있는 매력적인 비디오로 만드세요.

altalt

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 번역자 FAQ

AI 비디오 번역기는 어떻게 작동하나요?

Our AI video translator transforms any video into 70+ languages and 175+ dialects with seamless lip-sync and natural speech. Unlike traditional translation tools, our AI ensures that your voice sounds authentic in every language - no robotic text-to-speech, no pre-recorded dubbing.

👉 데모 보기 →

AI 비디오 번역기를 무료로 사용할 수 있나요?

네! AI 번역을 직접 체험하고 싶은 사용자를 위해 무료 AI 비디오 번역 옵션을 제공합니다. 더 높은 정확도, 더 많은 언어 옵션, 그리고 향상된 기능을 찾는 이들을 위해, 저희 프리미엄 플랜은 고급 맞춤 설정과 우수한 음성 합성을 제공합니다.

👉 자세한 계획 보기 →

AI 기반 비디오 번역이 자막과 어떻게 다른가요?

자막이 단순히 화면에 번역된 텍스트를 표시하는 것과 달리, AI 기반 비디오 번역은 여러 언어로 당신의 목소리를 재창조하면서 원본 비디오와 완벽하게 동기화합니다. 이것은 완전히 몰입감 있는 경험을 만들어내어, 관객이 마치 당신이 자연스럽게 그들의 모국어로 말하는 것처럼 느끼게 합니다.

👉 자막 대 더빙 – 실제로 무엇이 효과적일까요? →

👉 AI 비디오 번역이 어떻게 작동하는지 알아보세요 →

AI 아바타는 AI 비디오 번역을 어떻게 향상시키나요?

우리의 AI 아바타를 사용한 비디오 번역 기능을 통해, 여러분의 제스처, 표정, 그리고 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 또는 가르치든, 여러분의 아바타는 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 만들어주며 - 추가적인 녹음 없이도 가능합니다.

AI 아바타가 부상하는 이유는 다음과 같습니다 →

AI 비디오 언어 번역으로 가장 큰 혜택을 받는 산업은 무엇인가요?

창작자, 교육자, 기업, 그리고 글로벌 브랜드들이 우리의 AI 비디오 언어 번역기를 사용하여 그들의 콘텐츠를 수월하게 확장합니다. 교육용 비디오, 마케팅 캠페인, 제품 데모, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하고 있든, AI 번역은 비싼 제작 비용 없이 즉시 글로벌 청중에게 도달할 수 있게 도와줍니다.

👉 산업 분야에서 HeyGen을 어떻게 사용하는지 확인해보세요 →

AI 기반 다국어 비디오 콘텐츠에서 입모양 맞추기의 정확도는 어느 정도인가요?

우리는 번역된 목소리가 얼굴 움직임과 정확하게 일치하도록 하는 고급 립싱크 기술을 개발했습니다. 기본적인 텍스트-투-스피치 도구와 달리, 우리 시스템은 발음과 타이밍을 조정하여 다국어 비디오 콘텐츠가 원본 비디오만큼 자연스럽게 느껴지도록 만듭니다.

👉 립싱크 정확도를 실제로 확인해보세요 →

AI 비디오 번역기가 지원하는 언어와 방언은 무엇인가요?

우리의 AI 비디오 번역기는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원하며, 정확성과 발음을 확장하기 위한 지속적인 개선 작업을 진행하고 있습니다. 스페인어, 프랑스어, 중국어 또는 지역 악센트가 필요하든, 우리의 AI는 가장 진정성 있는 다국어 경험을 제공하기 위해 적응합니다.

